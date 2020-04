El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión ha denun­cia­do des­de el prin­ci­pio la diná­mi­ca repre­si­va que las dis­tin­tas poli­cías están lle­van­do a cabo duran­te el Esta­do de Excep­ción. Los abu­sos poli­cia­les eran habi­tua­les antes tam­bién, pero aho­ra han crea­do un con­tex­to idó­neo para que esos abu­sos cuen­ten con el bene­plá­ci­to de mucha gen­te. La socie­da­des ate­mo­ri­za­das siem­pre ponen la supues­ta segu­ri­dad por enci­ma de la liber­tad, y los Esta­dos están apro­ve­chan­do la situa­ción para exten­der el mie­do y anu­lar los dere­chos.

En esta oca­sión han sido los poli­cías muni­ci­pa­les de Gas­teiz los que han entra­do en casa de un joven de 19 años, le han dado una pali­za y lo han dete­ni­do, por­que al pare­cer les había tira­do hue­vos des­de la ven­ta­na. Pero poner la aten­ción en los hue­vos supues­ta­men­te arro­ja­dos por el joven, trae con­si­go escon­der la ver­da­de­ra razón que podría haber tras una reac­ción así.

Este con­fi­na­mien­to, entre otras muchas cosas, se ha con­ver­ti­do en una pri­sión ate­nua­da, sobre todo para la gen­te con menos recur­sos. No es lo mis­mo vivir en un piso de 50 m² que en un cha­let; no es lo mis­mo tener un col­chón de dine­ro para pasar el con­fi­na­mien­to que vivir en una incer­ti­dum­bre cons­tan­te. De todas mane­ras, lo que está cla­ro es que esta situa­ción crea frus­tra­cio­nes, y que el sis­te­ma no es capaz para hacer fren­te a la pan­de­mia de una mane­ra ade­cua­da, ni a la hora de tra­tar a lxs enfermxs, ni a la hora de tra­tar a la gen­te que goza de bue­na salud.

En cual­quier caso, esta for­ma de actuar de la poli­cía no se pue­de jus­ti­fi­car sal­vo des­de el pun­to de vis­ta de un psi­có­pa­ta. Lo úni­co que dejan en evi­den­cia al apa­lear al joven, es el moti­vo de que tan­ta gen­te odie a la poli­cía. En una situa­ción tan dura como la que vivi­mos, en vez de res­pon­der con empa­tía, la poli­cía está actuan­do con vio­len­cia y chu­le­ría en dis­tin­tos rin­co­nes de Eus­kal Herria.

No hay duda de que la poli­cía es el ejér­ci­to urbano del sis­te­ma y que su fun­ción es, espe­cial­men­te aho­ra, dis­ci­pli­nar al pue­blo y edu­car­lo en la obe­dien­cia y la sumi­sión, para man­te­ner al “reba­ño” for­mal y reuni­do en el redil ante el cho­que social que se va a pro­du­cir en los pró­xi­mos años.

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re mos­trar sus soli­da­ri­dad, tan­to con el joven de Gas­teiz como con todas las per­so­nas que están sufrien­do los abu­sos de la poli­cía.

En Eus­kal Herria, a 23 de abril de 2020.

Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión.