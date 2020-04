Rusia. Un virus llamado Putin

Ilya Budraits­kis /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​21 de abril de 2020

Rusia está aho­ra «en medio de una tor­men­ta»: la pan­de­mia coin­ci­de con el hun­di­mien­to de la mone­da nacio­nal, así como con la cri­sis polí­ti­ca des­en­ca­de­na­da por la pro­pues­ta de Vla­di­mir Putin de modi­fi­car la Cons­ti­tu­ción. Cuan­do cada líder polí­ti­co en el mun­do bus­ca apa­re­cer como un sobe­rano capaz de decla­rar un esta­do de emer­gen­cia y ganar la «gue­rra» con­tra el virus, Putin demues­tra una total fal­ta de volun­tad para asu­mir la res­pon­sa­bi­li­dad de la situa­ción. A nivel nacio­nal, el peli­gro que repre­sen­ta el coro­na­vi­rus no se reco­no­ció has­ta el 25 de mar­zo, cuan­do el pre­si­den­te se diri­gió a la nación. En ese momen­to, el núme­ro de per­so­nas reco­no­ci­das ofi­cial­men­te como infec­ta­das era cer­cano a mil pero esta­ba cla­ro que como el sis­te­ma de salud ruso esta­ba en una situa­ción deplo­ra­ble nos enca­mi­ná­ba­mos a una catás­tro­fe.

Medi­das muy insu­fi­cien­tes

Ante esta situa­ción, las medi­das anun­cia­das estu­vie­ron mar­ca­das por su ambi­güe­dad: la sema­na siguien­te fue decla­ra­da inhá­bil, lo que de hecho sig­ni­fi­ca que el Esta­do se nie­ga a reem­bol­sar a las empre­sas pri­va­das. En lugar de decla­rar un esta­do de emer­gen­cia en todo el país, las auto­ri­da­des loca­les han sido encar­ga­das de valo­rar la ame­na­za e impo­ner ellas mis­mas las medi­das res­tric­ti­vas. Las medi­das para ayu­dar a los afec­ta­dos por la pér­di­da de ingre­sos y empleo tam­bién pare­cen insig­ni­fi­can­tes (espe­cial­men­te en com­pa­ra­ción con el gas­to públi­co en Euro­pa y los Esta­dos Uni­dos). Por ejem­plo, las peque­ñas empre­sas tie­nen dere­cho a exen­cio­nes de impues­tos duran­te la cua­ren­te­na (lo que sig­ni­fi­ca que ten­drán que pagar al final de la pan­de­mia), y el mon­to de las pres­ta­cio­nes por des­em­pleo se ha incre­men­ta­do para alcan­zar ofi­cial­men­te un míni­mo de sub­sis­ten­cia de 12.000 rublos (apro­xi­ma­da­men­te 150 euros), lo que no corres­pon­de al cos­to real de la vida. Todo esto ocu­rre en una situa­ción en la que, según datos ofi­cia­les, la mayo­ría de las y los ciu­da­da­nos del país no tie­nen nin­gún aho­rro y depen­den exclu­si­va­men­te de sus sala­rios.

La repre­sión pri­me­ro

Al mis­mo tiem­po, las auto­ri­da­des loca­les en ciu­da­des muy gran­des como Mos­cú, San Peters­bur­go y Nizhny Novo­grod han esta­ble­ci­do un sis­te­ma de con­fi­na­mien­to, inclu­yen­do fuer­tes mul­tas por incum­pli­mien­to de la cua­ren­te­na (que nun­ca se ha anun­cia­do a nivel nacio­nal).

El esta­do de emer­gen­cia no fue decla­ra­do por el sobe­rano, pero es la situa­ción que se vive hoy en día. Esto no solo repre­sen­ta un caso intere­san­te de filo­so­fía polí­ti­ca, sino que tam­bién sig­ni­fi­ca que el Esta­do no tie­ne abso­lu­ta­men­te nin­gu­na volun­tad de asu­mir el cos­to social y eco­nó­mi­co de aumen­tar su sobe­ra­nía.

El 2 de abril, el pre­si­den­te se diri­gió nue­va­men­te a la nación, dicien­do que el régi­men de «días inhá­bi­les» con­ti­nua­ría has­ta fines de abril. Una ayu­da úni­ca no va a per­mi­tir a quie­nes han sido pri­va­dos de al menos un mes de sala­rio, sin exen­ción de alqui­ler o prés­ta­mo, hacer fren­te al cos­to de la vida. Las y los emplea­dos de las empre­sas esta­ta­les, que tie­nen la garan­tía de man­te­ner sus sala­rios duran­te este perío­do, pare­cen estar algo mejor pro­te­gi­dos que las y los emplea­dos en las peque­ñas y media­nas empre­sas (que repre­sen­tan el 40% de todas las per­so­nas tra­ba­ja­do­ras del país).

Sin embar­go, el colap­so de los pre­cios del petró­leo, de los que depen­de total­men­te el pre­su­pues­to ruso, y la depre­cia­ción del rublo en un 20% que siguió con­du­ci­rán inevi­ta­ble­men­te a una mayor infla­ción y una pér­di­da sig­ni­fi­ca­ti­va de ingre­sos, que el gobierno no tie­ne la inten­ción de com­pen­sar. Ni siquie­ra bajo las cir­cuns­tan­cias extra­or­di­na­rias de la ame­na­za de la pan­de­mia y del nivel de vida pro­me­dio actual, las auto­ri­da­des rusas se plan­tea­ron uti­li­zar, a pesar de su nom­bre, el «fon­do nacio­nal de asis­ten­cia social», que ha cono­ci­do duran­te años acu­mu­la­ción exce­si­va gra­cias a las expor­ta­cio­nes de petró­leo y actual­men­te se sitúa en 123 mil millo­nes de dóla­res.

Putin y el Esta­do se escon­den

Miles de comen­ta­rios nega­ti­vos en You­Tu­be des­pués del últi­mo dis­cur­so del pre­si­den­te mues­tran que el pue­blo ha enten­di­do sin lugar a dudas el sen­ti­do de su estra­te­gia duran­te la pan­de­mia: el Esta­do se pone al mar­gen, con­ten­tán­do­se con apo­yar­se en el ins­tin­to de super­vi­ven­cia míni­mo duran­te las cri­sis en Rusia. Al mis­mo tiem­po, el cos­to de las medi­das impo­pu­la­res de con­trol popu­lar y de res­tric­cio­nes debe ser sopor­ta­do por las auto­ri­da­des loca­les sin expo­ner la popu­la­ri­dad per­so­nal de Putin.

Sor­pren­den­te­men­te, la estra­te­gia del Esta­do duran­te la pan­de­mia se cen­tró ini­cial­men­te en el pro­ble­ma de la enmien­da cons­ti­tu­cio­nal pro­pues­ta por Putin a prin­ci­pios de este año, como si nada hubie­ra suce­di­do des­pués. El pun­to más impor­tan­te de este cam­bio tra­ta “rese­tear” la limi­ta­ción de los man­da­tos pre­si­den­cia­les, lo que per­mi­ti­ría a Putin per­ma­ne­cer en la pre­si­den­cia duran­te 12 años con­se­cu­ti­vos des­pués del final de su man­da­to actual, ini­cian­do, en la prác­ti­ca, un rei­na­do de por vida. La enmien­da pro­pues­ta ya fue adop­ta­da por el Par­la­men­to y debía ser apro­ba­da por refe­rén­dum el 22 de abril, a menos que la pan­de­mia lo pos­pon­ga.

Sin embar­go, a fines de mar­zo, las encues­tas mos­tra­ron que menos de la mitad de los votan­tes rusos apro­ba­ron “ini­ciar des­de cero” la limi­ta­ción en los man­da­tos pre­si­den­cia­les. Es difí­cil decir cómo evo­lu­cio­na­rá esta situa­ción, pero ya está cla­ro que es poco pro­ba­ble que la posi­ción actual de Putin aumen­te el núme­ro de la gen­te que le apo­ya.

En lugar de cele­brar su vigé­si­mo aniver­sa­rio, este sis­te­ma polí­ti­co y eco­nó­mi­co ha entra­do en una de las peo­res cri­sis de su his­to­ria.

Artícu­lo publi­ca­do en Lef­tEast ( http://​www​.cri​ti​ca​tac​.ro/​l​e​f​t​e​a​s​t​/​p​u​t​i​n​s​-​v​i​r​u​s​-​m​o​m​e​nt/ ) y Inter­na­tio­nal View Point ( http://​inter​na​tio​nal​view​point​.org/​s​p​i​p​.​p​h​p​?​a​r​t​i​c​l​e​6​525 )

– Ilya Budraits­kis es his­to­ria­dor, acti­vis­ta cul­tu­ral y polí­ti­co. Des­de 2009 es doc­tor estu­dian­te del Ins­ti­tu­to de His­to­ria Mun­dial, Aca­de­mia de Cien­cias de Rusia, Mos­cú. En 2001 – 2004 orga­ni­zó a acti­vis­tas rusos en movi­li­za­cio­nes con­tra el G8 en foros socia­les euro­peos y mun­dia­les. Des­de 2011 es acti­vis­ta y por­ta­voz del Movi­mien­to Socia­lis­ta Ruso. Budraits­kis es miem­bro del con­se­jo edi­to­rial de la Revis­ta de Arte de Mos­cú y cola­bo­ra­dor habi­tual de varios sitios web y publi­ca­cio­nes polí­ti­cas y cul­tu­ra­les.

Tra­duc­ción: Faus­tino Egu­be­rri para vien­to sur