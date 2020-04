Comu­ni­ca­do con­jun­to de orga­ni­za­cio­nes socia­les y de dere­chos huma­nos pales­ti­nas e inter­na­cio­na­les emi­ti­do el 17 de abril, Día Inter­na­cio­nal de Soli­da­ri­dad con las y los Pre­sos Polí­ti­cos Pales­ti­nos.

Los pre­sos enfer­mos son un con­ti­nuo cri­men médi­co, agra­va­do por el coro­na­vi­rus.

Esto se da en un con­tex­to en que ‑como indi­có B’Tselem–

“el ejér­ci­to israe­lí sigue con su vio­len­ta ruti­na de ocu­pa­ción y

deten­cio­nes en toda Cis­jor­da­nia. Del 1 de mar­zo al 3 de abril de 2020,

las fuer­zas de segu­ri­dad israe­líes hicie­ron reda­das en 100 hoga­res de

Cis­jor­da­nia y arres­ta­ron a 217 pales­ti­nos, 16 de ellos meno­res de edad.

El 40% de las per­so­nas dete­ni­das y el 60% de los meno­res fue­ron

arres­ta­dos entre el 12 de mar­zo y el 3 de abril de 2020, des­pués de que

Israel y la Auto­ri­dad Pales­ti­na hubie­ran endu­re­ci­do las res­tric­cio­nes a

la cir­cu­la­ción en Cis­jor­da­nia.”

En el Día Inter­na­cio­nal de Soli­da­ri­dad con las y los Pri­sio­ne­ros Pales­ti­nos, la socie­dad civil pide la libe­ra­ción urgen­te de los pre­sos y pre­sas en las cár­ce­les israe­líes

17 de abril de 2020

Al con­me­mo­rar otro año más el Día de las y los Pri­sio­ne­ros Pales­ti­nos,

los pre­sos, pre­sas, dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos se enfren­tan a una

ame­na­za adi­cio­nal con la pro­pa­ga­ción del coro­na­vi­rus (COVID-19) en las

pri­sio­nes y cen­tros de deten­ción israe­líes. Mien­tras se está pidien­do a

muchos gobier­nos de todo el mun­do la libe­ra­ción de las per­so­nas pre­sas y

dete­ni­das en con­tra­ven­ción del dere­cho inter­na­cio­nal, las auto­ri­da­des

de ocu­pa­ción israe­líes no han toma­do nin­gu­na medi­da para libe­rar los

pre­sos y pre­sas pales­ti­nos ni para miti­gar o pre­ve­nir ade­cua­da­men­te el

bro­te de la COVID-19 en las pri­sio­nes. Al con­tra­rio, las deten­cio­nes

masi­vas y arbi­tra­rias y los arres­tos, carac­te­rís­ti­cas bási­cas de la

ocu­pa­ción mili­tar pro­lon­ga­da de Israel y de las gene­ra­li­za­das y

sis­te­má­ti­cas vio­la­cio­nes de Dere­chos Huma­nos con­tra el pue­blo pales­tino,

han con­ti­nua­do duran­te la pan­de­mia.i

Este año, nues­tras orga­ni­za­cio­nes hacen un lla­ma­mien­to urgen­te a la

acción para garan­ti­zar la libe­ra­ción de los pre­sos, pre­sas, dete­ni­dos y

dete­ni­das pales­ti­nos y a la defen­sa de sus dere­chos a los más altos

nive­les posi­bles de salud duran­te la pan­de­mia de coro­na­vi­rus,ii espe­cial­men­te

cuan­do muchos son meno­res, miem­bros de gru­pos vul­ne­ra­bles, pade­cen

enfer­me­da­des cró­ni­cas, o están en situa­ción de deten­ción admi­nis­tra­ti­va

en vio­la­ción del dere­cho inter­na­cio­nal. Según Adda­meer – Aso­cia­ción para

el apo­yo a los pre­sos y los Dere­chos Huma­nos, 5.000 pri­sio­ne­ros

pales­ti­nos, inclu­yen­do 432 en situa­ció de deten­ción admins­tra­ti­va y 183

meno­res de edad, están actual­men­te dete­ni­dos en las cár­ce­les israe­líes.

Las auto­ri­da­des de ocu­pa­ción israe­lís retie­nen los pri­sio­ne­ros

pales­ti­nos en deten­ción admi­nis­tra­ti­va por tiem­po inde­fi­ni­do y sin

jui­cio, y han dete­ni­do en estas con­di­cio­nes a perio­dis­tas, defen­so­res y

defen­so­ras de DDHH e inclu­so miem­bros del Con­se­jo Legis­la­ti­vos

Pales­tino.

Si es cier­to que las per­so­nas pri­va­das de liber­tad en todas las par­tes

del mun­do están más expues­tas al bro­te de COVID-19 que la pobla­ción

gene­ral,iii

la pan­de­mia de coro­na­vi­rus repre­sen­ta un peli­gro par­ti­cu­lar­men­te gra­ve y

urgen­te para los pre­sos, pre­sas, dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos, que

ya pade­cen unas con­di­cio­nes de deten­ción nefas­tas – inclu­yen­do tor­tu­ra y

mal­tra­tos sis­te­má­ti­cos, negli­gen­cia médi­ca gene­ra­li­za­da,

sobre­po­bla­ción, ven­ti­la­ción inade­cua­da, fal­ta de pro­duc­tos sani­ta­rios

bási­cos como deter­gen­tes y desin­fec­tan­tes, mala ali­men­ta­ción y, en

algu­nos casos, la prohi­bi­ción de las visi­tas fami­lia­res. Estas

con­di­cio­nes hacen que las pri­sio­nes israe­líes sean un peli­gro­so cam­po de

cul­ti­vo para la COVID-19 y agra­van la vul­ne­ra­bi­li­dad de los pre­sos,

pre­sas, dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos, par­ti­cu­lar­men­te tenien­do en

cuen­ta que en este momen­to hay cien­tos de prio­sio­ne­ros sufrien­do

enfer­me­da­des cró­ni­cas sin ser tra­ta­dos.iv A

pesar de la pan­de­mia, las fuer­zas de ocu­pa­ción israe­líes con­ti­núan

arres­tan­do de for­ma ruti­na­ria a pales­ti­nos y pales­ti­nas en sus pro­pias

casas en la Cis­jor­da­nia ocu­pa­da, inclu­yen­do Jeru­sa­lén este, e

inme­dia­ta­men­te los ponen en cua­ren­te­na.v

A prin­ci­pios de mar­zo de 2020, el Ser­vi­cio de Pri­sio­nes de Israel

sus­pen­dió todas las visi­tas fami­lia­res y las con­sul­tas lega­les de los

pre­sos y pre­sas, ale­gan­do que se tra­ta­ba de una pre­cau­ción por la

COVID-19. Las auto­ri­da­des de ocu­pa­ción israe­líes tam­bién sus­pen­die­ron

todos los pro­ce­di­mien­tos judi­cia­les en tri­bu­na­les mili­ta­res, inlu­yen­do

los jucios de per­so­nas en deten­ción pre­ven­ti­va o bajo inte­rro­ga­to­rio,

pro­fun­di­zan­do así aún más las vio­la­cio­nes por par­te de Israel de los

dere­chos de los pales­ti­nos a la liber­tad y a la segu­ri­dad de la per­so­na y

del dere­cho a un jui­cio jus­to y rápi­do. Con la sus­pen­sión de las

con­sul­tas, Israel ha prohi­bi­do a los pre­sos y pre­sas pales­ti­nos reunir­se

con sus repre­sen­tan­tes lega­les, per­mi­tien­do exclu­si­va­men­te las

con­sul­tas tele­fó­ni­cas y difi­cul­tan­do la eva­lua­ción del esta­do de salud

de las per­so­nas dete­ni­das.

El Ser­vi­cio de Pri­sio­nes de Israel tam­bién ha rehu­sa­do repe­ti­da­men­te

ins­ta­lar telé­fo­nos fijos den­tro de las cár­ce­les como se acor­dó en las

nego­cia­cio­nes de la últi­ma huel­ga de ham­bre,vi dis­tan­cian­do

así a los pre­sos y pre­sas pales­ti­nos de sus fami­lia­res y repre­sen­tan­tes

lega­les duran­te la pan­de­mia. Has­ta la fecha, el Ser­vi­cio de Pri­sio­nes

de Israel per­mi­te lla­ma­das tele­fó­ni­cas a las muje­res y meno­res de edad

dete­ni­dos, pero con con­tí­nuos retra­sos y sin hora­rio pres­ta­ble­ci­do, lo

cuál cau­sa con­fu­sión e inse­gu­ri­dad a fami­lia­res y per­so­nas pre­sas. En

estos momen­tos, solo un núme­ro deter­mi­na­do de pre­sas y meno­res de edad

dete­ni­dos en la pri­sión de Damon ha podi­do con­tac­tar a sus fami­lia­res

duran­te la pan­de­mia COVID-19.

A pesar de las direc­tri­ces y los lla­ma­mien­tos emi­ti­dos por la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS),vii la Ofi­ci­na del Alto Comi­sio­na­do de las Nacio­nes Uni­das para los Dere­chos Huma­nos (ACNUDH)viii y los exper­tos en dere­chos huma­nos de la ONUix sobre

la nece­si­dad de evi­tar la pro­pa­ga­ción de la pan­de­mia en cen­tros de

deten­ción, las con­di­cio­nes en las cár­ce­les israe­líes con­ti­núan

dete­rio­rán­do­se. Los pre­sos y pre­sas nos han infor­ma­do que el Ser­vi­cio de

Pri­sio­nes de Israel ha impues­to nue­vas res­tric­cio­nes a las com­pras de

las pri­sio­nes que difi­cul­tan la obten­ción de pro­duc­tos sani­ta­rios

nece­sa­rios para man­te­ner una higie­ne ade­cua­da. Al mis­mo tiem­po, los

ofi­cia­les de Ser­vi­cio de Pri­sio­nes de Israel regis­tran ruti­na­ria­men­te

las habi­ta­cio­nes de las per­so­nas encar­ce­la­das y rea­li­zan recuen­tos cin­co

veces al día sin usar tra­jes de pro­tec­ción, guan­tes y mas­ca­ri­llas.

Varios pre­sos en la pri­sión de Ofer nos han expre­sa­do recien­te­men­te su

preo­cu­pa­ción sobre el peli­gro de expo­si­ción al coro­na­vi­rus de los

guar­dias en la pri­sión israe­lí. El 1 de abril de 2020, Nur Eddin

Sar­sour, un ex pre­so pales­tino, dió posi­ti­vo por COVID-19 al salir de

una pri­sión israe­lí. Dete­ni­do el 18 de mar­zo de 2020, fué libe­ra­do el 31

de mar­zo de la pri­sión de Ofer y dió posi­ti­vo por COVID-19 al día

siguien­te.x

En todo el mun­do, exper­tos de la ONU han pedi­do la libe­ra­ción de las

per­so­nas pre­sas y dete­ni­das en res­pues­ta a la pan­de­mia de COVID-19. El

25 de mar­zo de 2020, la Alta Comi­sio­na­da de las Nacio­nes Uni­das para los

Dere­chos Huma­nos, Miche­lle Bache­let, decla­ró que “aho­ra, más que nun­ca,

los gobier­nos debe­rían libe­rar a todas las per­so­nas dete­ni­das sin una

base legal sufi­cien­te, inclui­dos los pre­sos polí­ti­cos y otros dete­ni­dos

sim­ple­men­te por expre­sar crí­ti­cas u opi­nio­nes disi­den­tes.”xi El

30 de mar­zo de 2020, el Sub­co­mi­té de Pre­ven­ción de la Tor­tu­ra de la ONU

pidió a los gobier­nos que tomen medi­das para pro­te­ger a las per­so­nas

pri­va­das de liber­tad duran­te la pan­de­mia y que con­si­de­ren “redu­cir las

pobla­cio­nes car­ce­la­rias median­te la imple­men­ta­ción de esque­mas de

libe­ra­ción anti­ci­pa­da, pro­vi­sio­nal o tem­po­ral de delin­cuen­tes de bajo

ries­go, revi­san­do todos los casos de deten­ción pre­ven­ti­va, [y]

exten­dien­do el uso de la fian­za para todos los casos, excep­to los más

gra­ves.”xii El

27 de mar­zo de 2020, las auto­ri­da­des de ocu­pa­ción israe­líes deci­die­ron

libe­rar a unos 400 pri­sio­ne­ros “no vio­len­tos” bajo dere­cho israe­lí con

penas leves o cer­ca del final de su con­de­na de pri­sión,xiii selec­cio­na­dos en fun­ción de su esta­do de salud y edad.xiv Sin

embar­go, las auto­ri­da­des de ocu­pa­ción israe­líes no han esta­ble­ci­do la

mis­ma polí­ti­ca de libe­ra­ción para los pre­sos y pre­sas pales­ti­nos ni los

pales­ti­nos bajo deten­ción admi­nis­tra­ti­va.

En el Día de los Pri­sio­ne­ros Pales­ti­nos, nues­tras

orga­ni­za­cio­nes hacen un lla­ma­mien­to urgen­te para la libe­ra­ción inme­dia­ta

de los pre­sos, pre­sas, dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos en las cár­ce­les

israe­líes, par­ti­cu­lar­men­te de aque­llos que son más sus­cep­ti­bles a la

pan­de­mia, como los que pade­cen enfer­me­da­des cró­ni­cas, para defen­der sus

dere­chos y para garan­ti­zar su segu­ri­dad fren­te al bro­te del COVID-19 en

las cár­ce­les israe­líes. Has­ta el momen­to en que las per­so­nas pre­sas y

dete­ni­das no sean libe­ra­das, nues­tras orga­ni­za­cio­nes deman­dan:

Al Ser­vi­cio de Pri­sio­nes de Israel:

1.- Ins­ta­lar telé­fo­nos fijos en todas las cár­ce­les y cen­tros de

deten­ción israe­líes, y faci­li­tar el con­tac­to de los pre­sos y las pre­sas

con sus fami­lia­res y repre­sen­tan­tes lega­les a tra­vés de lla­ma­das

tele­fó­ni­cas o video lla­ma­das no vigi­la­das;

1a.- Garan­ti­zar el acce­so ade­cua­do e inde­pen­dien­te a la aten­ción

médi­ca, a ins­ta­la­cio­nes para man­te­ner la higie­ne per­so­nal y a los

pro­duc­tos sani­ta­rios de todas las per­so­nas pre­sas y dete­ni­das;

1b.- Garan­ti­zar públi­ca­men­te la eli­mi­na­ción del con­fi­na­mien­to

soli­ta­rio, for­ma de tor­tu­ra reco­no­ci­da inter­na­cio­nal­men­te, como medio

para ges­tio­nar la pro­pa­ga­ción del COVID-19 en las cár­ce­les y cen­tros de

deten­ción; y

1.- Publi­car todos los pla­nes y polí­ti­cas para garan­ti­zar la pro­tec­ción

de todas las per­so­nas pre­sas y dete­ni­das duran­te la pan­de­mia del

COVID-19.

2.- Al Comi­té Inter­na­cio­nal de la Cruz Roja (CICR), a

con­ti­nuar rea­li­zan­do visi­tas a las cár­ce­les y cen­tros de deten­ción

israe­líes, para infor­mar a las fami­lias de las per­so­nas pre­sas y

dete­ni­das sobre las con­di­cio­nes de su deten­ción, para super­vi­sar y

garan­ti­zar la aten­ción médi­ca nece­sa­ria de las per­so­nas pre­sas y

dete­ni­das duran­te la pan­de­mia y pedir al Ser­vi­cio de

Pri­sio­nes de Israel que adop­te las direc­tri­ces inter­na­cio­na­les

per­ti­nen­tes para la pre­ven­ción del bro­te del COVID-19 en las cár­ce­les

israe­líes;

3.- A la Alta Comi­sio­na­da de la ONU para los DD.HH., a

pedir a Israel, la poten­cia ocu­pan­te, que libe­re a los pre­sos, pre­sas,

dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos de con­for­mi­dad con las direc­tri­ces

emi­ti­das por la OMS, el ACNUDH y los exper­tos per­ti­nen­tes de dere­chos huma­nos

de las Nacio­nes Uni­das sobre la pre­ven­ción del bro­te del COVID-19 en

las cár­ce­les y de acuer­do con los lla­ma­mien­tos adi­cio­na­les que se han

rea­li­za­do a esta­dos con­cre­tos a este res­pec­to;

4.- A los Esta­dos miem­bros del Con­se­jo de Dere­chos Huma­nos de la ONU,

a exi­gir a Israel, la poten­cia ocu­pan­te, que tome medi­das urgen­tes de

acuer­do con las direc­tri­ces men­cio­na­das, en par­ti­cu­lar para libe­rar a

los pre­sos, pre­sas, dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos, y para defen­der

sus dere­chos, en par­ti­cu­lar al dere­cho de gozar del más alto nivel

posi­ble de salud, duran­te la emer­gen­cia de salud públi­ca; y

4.- A ter­ce­ros Esta­dos, inclui­da la comu­ni­dad diplo­má­ti­ca,

a pedir a Israel, la poten­cia ocu­pan­te, que cum­pla con las obli­ga­cio­nes

que le impo­ne el dere­cho inter­na­cio­nal huma­ni­ta­rio y de los dere­chos

huma­nos con res­pec­to a su tra­ta­mien­to de los pre­sos, pre­sas, dete­ni­dos y dete­ni­das pales­ti­nos y que garan­ti­ce su pro­tec­ción, espe­cial­men­te duran­te el COVID‑9.

Orga­ni­za­cio­nes fir­man­tes:

– Pales­ti­nian Human Rights Orga­ni­za­tions Coun­cil (PHROC), inclu­ding:

– ADDAMEER Pri­so­ner Sup­port and Human Rights Asso­cia­tion

– Al Mezan Cen­ter for Human Rights

– Al-Haq – Law in the Ser­vi­ce of Man­kind

– Alda­meer Asso­cia­tion for Human Rights

– DCI – Defen­se for Chil­dren Inter­na­tio­nal – Pales­ti­ne

– Hurry­yat – Cen­ter for Defen­se of Liber­ties and Civil Rights

– Jeru­sa­lem Legal Aid and Human Rights Cen­ter (JLAC)

– Muwa­tin Ins­ti­tu­te for Demo­cracy and Human Rights – Obser­ver Mem­ber

– Pales­ti­nian Cen­tre for Human Rights (PCHR)

– Rama­llah Cen­ter for Human Rights Stu­dies (RCHRS)

– The Inde­pen­dent Com­mis­sion for Human Rights (Ombuds­man Offi­ce) – Obser­ver Mem­ber (ICHR

– Pales­ti­nian Non-Govern­men­tal Orga­ni­za­tions Net­work (PNGO), inclu­ding:

– Arab Agro­no­mists Asso­cia­tion (AAA)

– Early Child­hood Resour­ce Cen­ter (ECRC)

– Land Research Cen­ter (LRC)

– Pales­ti­nian Gene­ral Union for Cha­ri­ta­ble Socie­ties

– The Pales­ti­nian Aca­de­mic Society for the Study of Inter­na­tio­nal Affairs (PASSIA)

– The Women’s Cen­tre for Legal Aid and Coun­se­lling (WCLAC)

– Ada­lah – The Legal Cen­ter for Arab Mino­rity Rights in Israel

– Civic Coali­tion for Pales­ti­nian Rights in Jeru­sa­lem (CCPRJ)

– Pales­ti­nian Coun­se­ling Cen­ter (PCC)

– The Pales­ti­ne Ins­ti­tu­te for Public Diplo­macy (PIPD)

– Cai­ro Ins­ti­tu­te for Human Rights Stu­dies (CIHRS)

– Habi­tat Inter­na­tio­nal Coali­tion – Hou­sing and Land Rights Net­work (HIC-HLRN)

– Abo­li­tio­nist Law Cen­ter

– Ada­lah Jus­ti­ce Pro­ject

– Allard K. Lowens­tein Inter­na­tio­nal Human Rights Cli­nic, Yale Law School

– Arab Law­yers Asso­cia­tion (UK)

– Aso­cia­ción Ame­ri­ca­na de Juris­tas (AAJ)

– Asso­cia­tion Fran­ce Pales­ti­ne Soli­da­ri­té (AFPS)

– Cen­ter for Cons­ti­tu­tio­nal Rights (CCR)

– CIVICUS

– CNCD-11.11.11

– Cor­nell Law School Inter­na­tio­nal Human Rights Cli­nic: Liti­ga­tion and Advo­cacy

– Cor­po­ra­ción Soli­da­ri­dad Jurí­di­ca from Colom­bia

– Defend­De­fen­ders (East and Horn of Afri­ca Human Rights Defen­ders Pro­ject)

– Inter­na­tio­nal Fede­ra­tion for Human Rights (FIDH)

– Inter­na­tio­nal Ser­vi­ce For Human Rights (ISHR)

– Natio­nal Asso­cia­tion of Demo­cra­tic Law­yers (South Afri­ca)

– Natio­nal Law­yers Guild Inter­na­tio­nal Com­mit­tee (U.S.)

– Natio­nal Union of Peo­ples’ Law­yers (Phi­lip­pi­nes)

– Paz con Dig­ni­dad

– For a full list of mem­bers, see: https://​pla​te​for​me​-pales​ti​ne​.org/​L​e​s​-​m​e​m​b​res

– Pla­te­for­me des ONG fra­nçai­ses pour la Pales­ti­ne, inclu­ding:

– Sami­doun Pales­ti­nian Pri­so­ner Soli­da­rity Net­work

– World Orga­ni­sa­tion Against Tor­tu­re (OMCT)

Publi­ca­do el 17/​4/​20 en el sitio web de Adda­meer .

Acer­ca del autor: María Lan­di es una acti­vis­ta de

dere­chos huma­nos lati­noa­me­ri­ca­na, com­pro­me­ti­da con la cau­sa pales­ti­na.

Des­de 2011 ha sido volun­ta­ria en dis­tin­tos pro­gra­mas de obser­va­ción y

acom­pa­ña­mien­to inter­na­cio­nal en Cis­jor­da­nia. Es colum­nis­ta del por­tal

Des­in­for­mé­mo­nos y escri­be en varios medios inde­pen­dien­tes y

alter­na­ti­vos.

Fuen­te: María Lan­di, Blog Pales­ti­na en el Cora­zón