México. Carta del Ejército Zapatista para el mundo

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 21 de abril de 2020

OTRO MUNDO ES POSIBLE

«No bas­ta con lavar­nos las manos y poner­nos una mas­ca­ri­lla, tene­mos que cons­truir otros mun­dos.»

Del EZLN

Sobre como lo estoy vivien­do:

Con tran­qui­li­dad, rebel­día y pru­den­cia. En la comu­ni­dad, es decir fue­ra de la ciu­dad, la situa­ción es muy otra; los ali­men­tos están en la huer­ta, hay reser­vas de maíz y fri­jol, todos los días toma­mos aguas calien­tes medi­ci­na­les, ejer­ci­ta­mos el cuer­po con en el tra­ba­jo agrí­co­la y de peque­ña gana­de­ría.

El páni­co no es tan gran­de por­que no hay sufi­cien­te tiem­po como para per­der el día vien­do Fake News, teo­rías de cons­pi­ra­ción y las cade­nas del mal gobierno. Las rela­cio­nes socia­les son las jus­tas y nece­sa­rias, la soli­da­ri­dad es abso­lu­ta con el cono­ci­do y el extra­ño.

La vida no para, no hay como que­dar­se en casa, los ani­ma­les mori­rían de ham­bre y las cha­kras podrían per­der­se.

No hay expec­ta­ti­vas sobre ayu­das del esta­do, el esta­do his­tó­ri­ca­men­te ha aban­do­na­do y per­mi­ti­do la explo­ta­ción de estas tie­rras.

Los niños sin cla­ses en la escue­la apren­den más de su cul­tu­ra y len­gua en casa con sus fami­lias, en espe­cial con sus abue­las y abue­los.

Sobre los pen­sa­mien­tos polí­ti­cos que me atra­vie­san: Las ciu­da­des hijas de la moder­ni­dad capi­ta­lis­ta están dise­ña­das para enri­que­cer a las éli­tes en cada cri­sis, para des­apa­re­cer a los más vul­ne­ra­bles y dejar en casa, inmó­vil, a una cla­se media asus­ta­di­za y cómo­da, que no hace otra cosa que con­su­mir infor­ma­ción de páni­co y gas­tar su poco dine­ro guar­da­do como si fue­ra el fin del mun­do.

El fin del mun­do comen­zó con el triun­fo del capi­ta­lis­mo y su com­ple­jo sis­te­ma de des­truc­ción de la vida y los ele­men­tos natu­ra­les que sos­tie­nen el pla­ne­ta.

No sólo tene­mos una emer­gen­cia sani­ta­ria, tene­mos una emer­gen­cia cli­má­ti­ca, de esca­cez de agua, de refu­gia­dos víc­ti­mas de la gue­rra en medio orien­te, del nar­co­trá­fi­co en lati­noa­mé­ri­ca y refu­gia­dos ambien­ta­les por la des­truc­ción de sus eco­sis­te­mas de vida, tene­mos un incre­men­to expo­nen­cial de femi­ci­dios en todos los con­ti­nen­tes y una corrup­ción cada vez más des­ca­ra­da en todos los nive­les de gobierno; la cri­sis es sis­té­mi­ca y la solu­ción lo debe ser igual.

Sem­brar nues­tros ali­men­tos, orga­ni­zar­nos, recu­pe­rar la medi­ci­na natu­ral, apo­yar­nos en la cien­cia autó­no­ma, crear más escue­las, cole­gios y plu­ri­ver­si­da­des libres, encon­trar grie­tas en las cri­sis y re-plan­tear­nos el modo de vida colec­ti­va, es la tarea de las y los rebel­des, jun­to a muchas a otras que sur­gan de los acuer­dos asam­blea­rios.

Áni­mo en este tiem­po en el que esta­mos vivien­do uno de los sín­to­mas del colap­so glo­bal, este virus es uno de los muchos que tie­ne infec­ta­da a la huma­ni­dad y al mun­do.

No me que­do en casa, nues­tra tarea como insur­gen­tes es orga­ni­zar­nos con los de aba­jo, con los del pára­mo y la sel­va, para cons­truir mun­dos muy otros don­de el virus del capi­ta­lis­mo-patriar­cal y todos sus males: pan­de­mias, extrac­ti­vis­mo, machis­mo, colo­nia­lis­mo, dis­cri­mi­na­ción, vio­len­cia, eco­ci­dios, etno­ci­dios, impe­ria­lis­mo y sis­te­ma de par­ti­dos polí­ti­cos, no pue­dan entrar.

Att. #Som­bre­ro­Ro­jo