Colombia. Mensaje de las FARC-EP a la II Asamblea Nacional de los Comunes

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 21 abril 2020

Cama­ra­das, envia­mos nues­tro salu­do fra­ter­nal a quie­nes asis­ten con voz y voto o en cual­quier otra cali­dad, a este cer­ta­men polí­ti­co, el más impor­tan­te de la Fuer­za Alter­na­ti­va Revo­lu­cio­na­ria del Común, en el desen­vol­vi­mien­to de su vida polí­ti­ca inter­na.

1. En el reco­rri­do de las FARC como orga­ni­za­ción insur­gen­te alza­da en armas, tene­mos un lar­go tra­mo de común his­to­ria de acier­tos y desa­cier­tos, de coin­ci­den­cias y con­tra­dic­cio­nes, de sacri­fi­cios en bús­que­da de idea­les en torno a los que nos hemos iden­ti­fi­ca­do y que segu­ra­men­te toda­vía nos hacen coin­ci­dir. Por eso, lo menos que podría­mos hacer para salu­dar y desear éxi­tos al desen­vol­vi­mien­to de la Asam­blea Nacio­nal de los Comu­nes, o Con­gre­so del Par­ti­do de La Rosa, inde­pen­dien­te­men­te de que algu­nos o muchos no se sien­tan en tal con­di­ción res­pec­to a com­ba­tien­tes y mili­tan­tes comu­nis­tas que ya no hace­mos par­te de la lucha legal, es lla­mar­los cama­ra­das para que al menos que­de la rela­ción res­pe­tuo­sa pro­pia de quie­nes se han cono­ci­do en la lucha com­par­tien­do ale­grías y lutos, sue­ños y vici­si­tu­des.

2. Es indu­da­ble que inde­pen­dien­te­men­te de las razo­nes que a muchos nos dis­tan­cia­ron de la lucha legal, lan­zán­do­nos nue­va­men­te a la clan­des­ti­ni­dad e insur­gen­cia gue­rri­lle­ra, el hecho mis­mo de haber­se pro­du­ci­do tal retorno, el ejer­ci­cio del legí­ti­mo dere­cho a la rebe­lión arma­da, nos colo­ca fue­ra del Par­ti­do Fuer­za Alter­na­ti­va Revo­lu­cio­na­ria del Común, FARC. Lo cual hace inne­ce­sa­rio que se per­sis­ta en pro­pi­ciar la inú­til expul­sión de un esce­na­rio al que en la prác­ti­ca ya no per­te­ne­ce­mos, aun­que con la gran mayo­ría de su mili­tan­cia toda­vía per­vi­van lasos de iden­ti­dad polí­ti­ca y sen­ti­mien­tos afec­ti­vos pro­fun­dos que no depen­den pro­pia­men­te de los rum­bos que tome la acción polí­ti­ca, o las deci­sio­nes capri­cho­sas de un puña­do bien iden­ti­fi­ca­do de diri­gen­tes que insis­te en repe­tir las men­ti­ras difa­man­tes de los enemi­gos de todo pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio que pulu­lan en el Esta­ble­ci­mien­to, en el Blo­que de Poder Domi­nan­te y en cier­tos sec­to­res opor­tu­nis­tas que se camu­flan tras pos­tu­ras supues­ta­men­te con­se­cuen­tes.

3. A pro­pó­si­to y como para no dejar esta afir­ma­ción en el aire, les comen­ta­mos que recien­te­men­te tuvi­mos la posi­bi­li­dad de escu­char pala­bras de Timo­león Jimé­nez y de Car­los Anto­nio Loza­da deni­gran­do de varios cama­ra­das per­te­ne­cien­tes al pro­yec­to polí­ti­co FARC-EP (Segun­da Mar­que­ta­lia), usan­do el ver­bo pro­pio de la calum­nia y la acu­sa­ción insen­sa­ta y malin­ten­cio­na­da, que por su for­ma ras­tre­ra­men­te enga­ño­sa da la cer­te­za de que en mucho tuvie­ron que ver estos per­so­na­jes oscu­ros con el mon­ta­je, por ejem­plo, que la Fis­ca­lía Gene­ral de la Nación (En Cabe­za del laca­yo de Esta­dos Uni­dos Nés­tor Hum­ber­to Mar­tí­nez Nei­ra), del Depar­ta­men­to de Esta­do grin­go, la Emba­ja­da Yan­qui y la DEA, entre otros, hicie­ron para acu­sar del deli­to de nar­co­trá­fi­co a San­trich. No es del caso aho­ra alar­gar este salu­do refi­rién­do­nos a ese asun­to de ingra­ta recor­da­ción, pero si es bueno apro­ve­char para pedir­les que visi­ten nues­tra pági­na web (www​.farc​-ep​.net) a fin de que escu­chen los audios de estos cana­llas, en uno de cuyos frag­men­tos, a la peor mane­ra del Fis­cal y los agen­tes de la DEA, insis­ten sin prue­ba algu­na en acu­sar al men­cio­na­do cama­ra­da de haber sos­te­ni­do nego­cios sucios con Mar­lon Marín, lan­zan­do la afir­ma­ción de que San­trich se dejó “entram­par” acep­tan­do un nar­co­ne­go­cio, “por­que si usted va a cazar un tigre no le pone maíz para cazar­lo”. Esto apar­te de acu­sa­cio­nes de cali­bre simi­lar con­tra cama­ra­das como Aldi­né­ver Moran­tes, Edin­son Roma­ña y otros, para final­men­te tachar­los de irres­pon­sa­bles, bajo la acu­sa­ción de que con el cama­ra­da Iván Már­quez, esta­ban bus­can­do recur­sos para con­ti­nuar la lucha arma­da, median­te estos pro­ce­di­mien­tos non san­tos.

4. Nada de lo dicho por los seño­res es cier­to, sobre todo en lo que res­pec­ta al des­co­no­ci­mien­to de los esfuer­zos que quie­nes hoy vol­vi­mos a la lucha arma­da, hici­mos por sacar ade­lan­te el acuer­do, la libe­ra­ción de nues­tros pri­sio­ne­ros, la con­cre­ción de los pro­yec­tos para la rein­cor­po­ra­ción y para las tras­for­ma­cio­nes socia­les urgen­tes, etc., como no lo es lo mucho de lo que dicen en públi­co y en pri­va­do sobre nues­tra fal­ta de volun­tad de paz y, lue­go, sobre nues­tro aven­tu­re­ris­mo y fal­ta de razo­nes polí­ti­cas para haber toma­do la deci­sión del rear­me, a la que til­dan de “equi­vo­ca­ción deli­ran­te”.

5. Nos pare­ce que el tiem­po y los hechos irán mos­tran­do laver­dad sobre todo lo suce­di­do y lo dicho. Por aho­ra este es un lla­ma­do nece­sa­rio a obser­var en la cali­dad de los per­so­na­jes en los que hay que depo­si­tar o no la con­fian­za polí­ti­ca para avan­zar en el desen­vol­vi­mien­to del pro­yec­to revo­lu­cio­na­rio, cual­quie­ra­sea la vía y la trin­che­ra que se asu­ma.

6. A noso­tros como FARC-EP (Segun­da Mar­que­ta­lia), ya fue­ra de la estruc­tu­ra del Par­ti­do de La Rosa, ya sin ser par­te de él, no nos com­pe­te inci­dir en su rum­bo o tra­tar de hacer­lo, pues es a su mili­tan­cia en la lega­li­dad a la que legí­ti­ma­men­te corres­pon­de defi­nir su línea ideo­ló­gi­ca y polí­ti­ca, la actua­li­za­ción y pre­ci­sión de sus esta­tu­tos yla desig­na­ción de su Direc­ción, que son los temas que han anun­cia­do que serán tra­ta­dos. Pero lo que sí debe­mos hacer es inten­tar tener al menos un rela­cio­na­mien­to si no fra­ter­nal, al menos de res­pe­to mutuo en el camino de la bús­que­da de la con­ver­gen­cia pese a las dife­ren­cias, en la medi­da en que efec­ti­va­men­te, en lo que con­cier­ne a la estra­te­gia polí­ti­ca expan­si­va, tene­mos coin­ci­den­cias.

7. El Par­ti­do de La Rosa ha dicho que des­car­ta la gue­rra, la vía de las armas, no por­que renie­guen de su pasa­do ni se arre­pien­tan de lo hecho, sino por­que según sus nue­vas tesis de dis­cu­sión, las con­di­cio­nes y cir­cuns­tan­cias his­tó­ri­cas y polí­ti­cas así lo exi­gían. Y enton­ces no con­ci­ben con­di­cio­na­mien­tos al esce­na­rio en que el gobierno no cum­plie­ra. Fue­ra o no así fren­te a lo acor­da­do, o si “resul­ta­ba dema­sia­do difí­cil el camino”, no esta­ba plan­tea­da la vuel­ta a las armas. Y eso es loa­ble res­pec­to a quie­nes así pien­sen; pero lo cier­to es que nadie pac­ta algo para que le incum­plan y para que de paso le per­si­gan y le ase­si­nen, de tal mane­ra que a nadie se le pue­de estig­ma­ti­zar y con­de­nar por­que deci­da no acep­tar el plan­tea­mien­to de seguir el camino,aunque se ten­ga cla­ro que no habrá cum­pli­mien­to de la con­tra­par­te.

8. Si había­mos sido capa­ces de lle­gar has­ta don­de lle­ga­mos con las armas, tam­bién lle­ga­ría­mos muy lejos con la polí­ti­ca en las ciu­da­des y pue­blos del país; es cier­to, pero bajo unas con­di­cio­nes espe­cí­fi­cas que son las que están nega­das por quie­nes deci­die­ron hacer tri­zas lo acor­da­do y por quie­nes acep­tan man­sa­men­te que así se impon­ga. Y es cier­to que “Con­se­guir la amnis­tía, el indul­to, los dere­chos polí­ti­cos ple­nos cons­ti­tuía una gran vic­to­ria para el movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio arma­do”; que “Aho­ra se tra­ta­ba de explo­tar­la y repro­du­cir­la al máxi­mo, ganan­do cada día la volun­tad de más y más com­pa­trio­tas”; y que “eso nos pro­pu­si­mos, como revo­lu­cio­na­rios con­ven­ci­dos y con­se­cuen­tes”. Pero la amnis­tía, el indul­to, los dere­chos polí­ti­cos ple­nos, etc. son pre­ci­sa­men­te reivin­di­ca­cio­nes que se han bur­la­do en gran medi­da, obnu­bi­lan­do la men­cio­na­da “vic­to­ria”. Y la trai­ción y la gue­rra sucia (inclu­yen­do la mediá­ti­ca), la estig­ma­ti­za­ción y la segre­ga­ción polí­ti­ca, ade­más, tam­po­co han per­mi­ti­do ganar volun­ta­des de más y más com­pa­trio­tas, por­que a lo que hemos asis­ti­do es a la des­ar­ti­cu­la­ción mili­tar, polí­ti­ca e ideo­ló­gi­ca de un amplio espec­tro del movi­mien­to revo­lu­cio­na­rio fariano, for­ja­do duran­te más de medio siglo de sacri­fi­cios.

9. Si bien es cier­to “que son los pue­blos movi­li­za­dos los que deben con­quis­tar lo que sue­ñan, y que son ellos en con­jun­to los que deben defen­der­lo”, y que “Nues­tra tarea es movi­li­zar­los”, es muy deba­ti­ble decir que “La reali­dad ago­tó­la vía de las armas en nues­tro país”, cuan­do nin­gu­na de las cau­sas de su ges­ta­ción han sido supe­ra­das ni varia­das, excep­ción hecha de la con­cien­cia revo­lu­cio­na­ria de quie­nes aho­ra creen que la “deja­ción de las armas”, ya vacia­da de su defi­ni­ción ori­gi­nal con­sis­ten­te en colo­car­las fue­ra de su uso en polí­ti­ca, se con­ci­bió como con­se­cuen­cia de algún temor a que con­ti­nuar por el camino de la lucha gue­rri­lle­ra “nos con­du­cía a mayo­res e inevi­ta­bles des­gas­tes”. Lo cual plan­tear­lo en tales tér­mi­nos, y abso­lu­ti­zan­do el camino de la lega­li­dad mien­tras se cues­tio­na o des­ca­li­fi­ca a quie­nes siguen admi­tien­do como legí­ti­mo el dere­cho a la rebe­lión arma­da, es derro­tis­mo, o es giro hacia la dere­cha o es inge­nui­dad supi­na para el caso de las cir­cuns­tan­cias de terro­ris­mo­de Esta­do que sigue pade­cien­do Colom­bia. Otra cosa es que por con­ven­ci­mien­to o por tác­ti­ca y estra­te­gia polí­ti­ca se asu­ma la deter­mi­na­ción de“hallar nue­vos cami­nos y empren­der la mar­cha por ellos”, lo cual tam­bién es váli­do y tie­ne su méri­to para cual­quier par­ti­do, sobre todo si no posee carác­ter revo­lu­cio­na­rio ni comu­nis­ta.

10. Es bas­tan­te cues­tio­na­ble la afir­ma­ción, valo­rán­do­la como reali­dad aplas­tan­te que no se pue­de igno­rar, ade­más, eso de que “todos los pro­ce­sos en los que el pue­blo se ha apro­xi­ma­do al poder recien­te­men­te, se han con­fi­gu­ra­do por la vía paci­fi­ca, tras una orga­ni­za­ción pacien­te y per­sis­ten­te enca­be­za­da por movi­mien­tos revo­lu­cio­na­rios, demo­crá­ti­cos o pro­gre­sis­tas”. Jui­cio que ante­ce­de en las tesis de La Rosa de que “En nues­tro pro­pio país no han sido las gue­rri­llas las que han obte­ni­do los más de ocho millo­nes de votos a la Pre­si­den­cia, con­vir­tién­do­se en alter­na­ti­va real de poder”. Este es un enga­ño­so plan­tea­mien­to orien­ta­do a des­ca­li­fi­car y des­le­gi­ti­mar la lucha revo­lu­cio­na­ria arma­da, que se refuer­za con el exabrup­to de decir que “Debe­mos aban­do­nar la idea de que solo son revo­lu­cio­na­rios autén­ti­cos los que empu­ñan las armas”. Y cali­fi­ca­mos de exabrup­to, por­que nadie que ten­ga pen­sa­mien­to sen­sa­to podría dar cabi­da a la insul­sa idea de dar­le carác­ter revo­lu­cio­na­rio sola­men­te a quien empu­ñe un arma. Esta­rían Marx yEn­gels, entre otros, segu­ra­men­te, revol­cán­do­se en sus tum­bas.

11. Para hacer­nos a una visión remo­za­da del ser revo­lu­cio­na­rio ade­más de tener que des­ha­cer­nos de una vez por todas del enfo­que euro­cén­tri­co y grin­go­cén­tri­co de nues­tra reali­dad y del “cul­to supers­ti­cio­so del pro­gre­so”, debe­mos avan­zar hacia la con­quis­ta dela uto­pía derrum­ban­do el edi­fi­cio posi­ti­vis­ta de la bur­gue­sía con toda la fuer­za de la razón y de la pasión que son esen­cia de la fuer­za de los pro­ce­sos revo­lu­cio­na­rios de cam­bio, de las trans­for­ma­cio­nes demo­crá­ti­cas anti­ca­pi­ta­lis­tas que resuel­van ver­da­de­ra­men­te las nece­si­da­des mate­ria­les y espi­ri­tua­les de la gen­te, sus pro­ble­mas más urgen­tes al menos, tra­zan­do alter­na­ti­vas a la domi­na­ción de la oli­gar­quía lati­fun­dis­ta y del impe­ria­lis­mo des­de las expe­rien­cias soli­da­rias y en la memo­ria colec­ti­va, fun­da­da en la iden­ti­dad rai­zal de las comu­ni­da­des que nada tie­ne que ver con el hori­zon­te neo­li­be­ral mez­quino ni con las visio­nes linea­les de la his­to­ria, que sue­len des­car­tar u ocul­tar las tra­di­cio­nes ame­ri­ca­nas, su crea­ción heroi­ca, sin cal­co ni copia, como diría el Amau­ta Mariá­te­gui; como una misión dig­na de una gene­ra­ción nue­va, que se mue­ve en la inmen­sa cons­te­la­ción que exis­te entre el pasa­do, el pre­sen­te y el futu­ro, con esa gra­má­ti­ca filo­só­fi­ca de rup­tu­ra con la ideo­lo­gía del Pro­gre­so, el evo­lu­cio­nis­mo posi­ti­vis­ta, las con­cep­cio­nes linea­les de la his­to­ria, pro­pias de la hege­mo­nía cul­tu­ral del Blo­que de Poder Dominante.Convenciéndonos de que no son natu­ra­les, ni inevi­ta­bles, ni insu­pe­ra­bles las nor­mas cul­tu­ra­les del orden social vigen­te; son sim­ple impo­si­ción de la cla­se domi­nan­te, hege­mo­nía cul­tu­ral del Blo­que de Poder Domi­nan­te que debe­mos iden­ti­fi­car como obje­ti­vo a con­tra­rres­tar y supe­rar en el camino de la lucha por la libe­ra­ción polí­ti­ca e inte­lec­tual del pro­le­ta­ria­do, de las pobre­rías, de los ofen­di­dos, reivin­di­can­do y crean­do su pro­pia cul­tu­ra de cla­se, aca­ban­do con la estruc­tu­ra social ante­rior y con­quis­tan­do unmo­de­lo cul­tu­ral que mar­che a con­tra­co­rrien­te del hege­mó­ni­co opre­sor, has­ta frac­tu­rar el sis­te­ma de opre­sión y en espe­cí­fi­co el neo­li­be­ra­lis­mo y el mis­mo pro­gre­sis­mo, radi­ca­li­zan­do la capa­ci­dad de cues­tio­nar el orden hege­mó­ni­co lide­ra­do por el actor hege­mó­ni­co que lo diri­ge, y los fac­to­res inmo­vi­li­za­do­res de la capa­ci­dad rein­ven­ti­va de los pue­blos, cuyo ador­me­ci­mien­to es fac­tor que inci­de en la per­pe­tua­ción del orden bur­gués esta­ble­ci­do.

12. Una cosa es la lega­li­dad y otra el lega­lis­mo fun­da­men­ta­lis­ta que pre­fie­re el exclu­si­vo mar­ti­ro­lo­gio de los pechos des­nu­dos a dar la opción de la lucha clan­des­ti­na y al dere­cho a la rebe­lión arma­da, des­ca­li­fi­cán­do­las con la tri­via­li­dad de decir que son sim­ple­men­te actos de “retorno al pasa­do”, nos­tal­gias y año­ran­zas de tiem­pos idos. Por lo demás, cree­mos que no exis­te en Colom­bia quien no sepa de los cos­tos eco­nó­mi­cos, polí­ti­cos, socia­les y huma­nos de la con­fron­ta­ción. Ese no es asun­to de cono­ci­mien­to del que alguien pue­de dar­se ínfu­las, como tam­po­co nadie pue­de tener­las res­pec­to a sus com­pro­mi­sos con la paz. Todo esto es dis­cu­ti­ble, más si se actúa den­tro de la sen­da del cen­tra­lis­mo demo­crá­ti­co como la for­ma más ele­va­da de adop­tar y mate­ria­li­zar deter­mi­na­cio­nes; así nos toque dis­cu­tir­lo todo y a algu­nos les parez­ca manía de mal gus­to. En últi­mas tene­mos el deber de encon­trar coin­ci­den­cias y cree­mos que exis­ten en la visión que com­par­ti­mos en sus aspec­tos más gene­ra­les sobre el blo­que de poder alter­na­ti­vo, la Con­ver­gen­cia por los cam­bios demo­crá­ti­cos y las trans­for­ma­cio­nes estruc­tu­ra­les de la nación y la gran­co­ali­ción por la paz, la vida y la demo­cra­cia.

13. Enton­ces, aun­que está cla­ro que las visio­nes dife­ren­tes res­pec­to a la reali­dad polí­ti­ca y las vías de la lucha revo­lu­cio­na­ria, nos dis­tan­cia­ron y nos divi­die­ron, más allá que se pre­sen­ten deba­tes ideo­ló­gi­cos y polí­ti­cos, lo que no pue­de ocu­rrir es que nos enfren­te­mos como enemi­gos, más aún des­pués de haber teni­do algo que no se pue­de negar ni desechar, que es el pasa­do his­tó­ri­co común. Pero esto no quie­re decir que deba­mos admi­tir impa­si­bles que sec­to­res de la diri­gen­cia Rosa, por­que nos es la tota­li­dad, nos acha­quen las des­gra­cias de la gue­rra sucia o que se difun­da que nues­tras accio­nes y posi­cio­nes polí­ti­cas son actos enca­mi­na­do­sa favo­re­cer al enemi­go que enfren­ta­mos. Pues, es muy faci­lis­ta y de mala laya, inclu­so, decir que seguir en las armas le dio razo­nes al uri­bis­mo para con­ti­nuar su fer­vor gue­rre­ris­ta, por­que tam­bién podría enton­ces enten­der­se que asu­mir el pro­ce­so de paz con todo y la per­fi­dia que lo car­co­me es con­for­mis­mo que enva­len­tó y des­bo­có a ese mis­mo uri­bis­mo que hoy por hoy pata­lea como par­ti­do de gobierno y como gobierno en cri­sis, etc. Podrían ambas afir­ma­cio­nes ser o no ser cier­tas, pero lo con­cre­to en lo que a noso­tros res­pec­ta, es que no anda­mos en la onda y el filin de com­pla­cer al el gobierno a fin de pare­cer más papis­tas que el papa, y menos en el pro­pó­si­to dedar jus­ti­fi­ca­cio­nes a nadie para que per­ma­nez­ca la explo­ta­ción y el mal vivir de la mayo­ría de los colom­bia­nos.

14. Este cer­ta­men, si bien debe dejar en cla­ro con altu­ra y madu­rez polí­ti­ca las pos­tu­ras del dis­tan­cia­mien­to, debe dejar tam­bién clau­su­ra­da la posi­bi­li­dad del des­co­no­ci­mien­to mutuo. Y en esto, debe tomar­se en cuen­ta que, si se hace una aná­li­sis de los docu­men­tos públi­cos de par­te y par­te, sin duda, no se va a encon­trar nin­gu­na pie­za de enfren­ta­mien­to, des­ca­li­fi­ca­ción o seña­la­mien­to per­so­nal de quie­nes den­tro del pro­yec­to FARC-EP (Segun­da Mar­que­ta­lia) nos dis­tan­cia­mos del rum­bo del pro­ce­so de paz falli­do, des­de el momen­to en que se hizo noto­ria la per­fi­dia y el incum­pli­mien­to en gene­ral por par­te del esta­ble­ci­mien­to. Pero, en con­tras­te, las dia­tri­bas de par­te de quie­nes no com­par­ten nues­tros pun­tos de vis­ta abun­dan, no sola­men­te en los corri­llos y men­ti­de­ros públi­cos y pri­va­dos, sino tam­bién en los pape­les y espa­cios mediá­ti­cos de toda índo­le, lo cual en un momen­to deter­mi­na­do ha con­du­ci­do a que nos mani­fes­te­mos en honor a la ver­dad y en res­pues­ta a las des­ca­li­fi­ca­cio­nes en cuan­to a que no tene­mos un pro­yec­to polí­ti­co sino per­so­nal, o aque sí estu­vi­mos invo­lu­cra­dos en enri­que­ci­mien­tos indi­vi­dua­les, en asun­tos de mafias, etc. que han sali­do de boca de algu­nos varios per­so­na­jes cono­ci­dos que fue­ron nues­tros com­pa­ñe­ros de armas, sumán­do­se a los mon­ta­jes de la Fis­ca­lía. Eso no está bien. Sien las dos, las tres o quien sabe cuan­tas ori­llas en que nos hemos frac­tu­ra­do, hay revo­lu­cio­na­rios de ver­dad, esto debe­mos parar­lo. Sería el mejor apor­te que le demos a la nece­si­dad de avan­ce de cual­quier pro­yec­to de con­ver­gen­cia y alter­na­ti­va polí­ti­ca que, según obser­va­mos, es deseo de muchos acto­res polí­ti­cos del país. Así que, es una nece­si­dad y un deber cul­ti­var el mutuo res­pe­to, inde­pen­dien­te­men­te que ya no com­par­ta­mos iden­ti­da­des en lo que res­pec­ta a las vías y a las for­mas de la revo­lu­ción, o en cuan­to a asun­to más sen­ci­llo que es el de la acti­tud y dis­cur­so que debe­mos asu­mir fren­te a la trai­ción guber­na­men­tal o a las polí­ti­cas de Duque en gene­ral.

15. Aho­ra bien, sobre si es o no aven­tu­ra el camino empren­di­do por noso­tros, cree­mos que lo mejor es dejar­le ese vere­dic­to a la his­to­ria, lo mis­mo que sobre defi­nir si es o no correc­ta la per­ma­nen­cia de uste­des en la lega­li­dad, por­que en las con­di­cio­nes de terro­ris­mo de Esta­do que carac­te­ri­zan a nues­tro país, ambas rutas entra­ñan ries­gos y resul­ta­dos incier­tos, y ambas rutas son res­pe­ta­bles si se asu­men con con­ven­ci­mien­to, des­pren­di­mien­to y sacri­fi­cio, así la visión que plan­tean en sus tesis sobre la omni­pre­sen­cia inque­bran­ta­ble del capi­ta­lis­mo no la com­par­ta­mos. De tal mane­ra que, aun­que se tra­ta de pun­tos­de vis­ta polí­ti­cos que tie­nen aspec­tos de pro­fun­da con­tro­ver­sia, esta debe dar­se en el cam­po de bata­lla de las ideas; no pode­mos lle­var­los a enfren­ta­mien­tos irra­cio­na­les de otro orden. De res­to, opi­nar sobre los plan­tea­mien­tos orga­ni­za­ti­vos, estatutarios,de sim­bo­lo­gía y demás asun­tos que con­cier­nen a la vida inter­na de un Par­ti­do de La Rosa, si ya no per­te­ne­ce­mos al mis­mo, reite­ra­mos, no tie­ne sen­ti­do. Cada quien se orga­ni­za según los cri­te­rios que con­sen­sue con sus cama­ra­das.

16. Sola­men­te, pre­ci­se­mos, en lo que res­pec­ta al pro­pó­si­to de la uni­dad, val­dría decir que la lega­li­dad defi­ne unos lin­de­ros que segu­ra­men­te uste­des no pue­den ni deben pro­pa­sar, pero toman­do en cuen­ta que si se va a asu­mir una polí­ti­ca de bús­que­da de la paz, uno pre­su­mi­ría que se debe comen­zar por no des­co­no­cer la exis­ten­cia del con­flic­to, la trai­ción a un acuer­do que ya se pue­de con­si­de­rar falli­do y la jus­ti­fi­ca­ción his­tó­ri­ca de quie­nes deci­di­mos no seguir el camino del mar­ti­ro­lo­gio con los bra­zos des­ar­ma­dos. Muy valien­tes los que deseen hacer­lo, pero no lo son menos quie­nes no. Enton­ces, si ya hemos dicho que tene­mos iden­ti­dad en lo que res­pec­ta al camino de la con­ver­gen­cia, al gobierno alter­na­ti­vo, a la nece­si­dad de seguir luchan­do por la paz, etc., cen­tré­mo­nos en ello para bus­car más bien esce­na­rios de encuen­tro. En tal pers­pec­ti­va, es enten­di­ble, enton­ces, si no quie­ren seguir la clan­des­ti­ni­dad, pero es repro­ba­ble que se des­ca­li­fi­que, demo­ni­ce o seña­le a quien opta por ella; es com­pren­si­ble si se desis­te del mar­xis­mo y del leni­nis­mo, o de ele­men­tos de estas con­cep­cio­nes del uni­ver­so, pero es inad­mi­si­ble que se reprue­be al que siga cre­yen­do y mili­tan­do en sus prin­ci­pios.

17. No esta­ría de más decir que en el pun­to refe­ri­do al res­ca­te de la memo­ria, esta­mos con­jun­ta­men­te obli­ga­dos a actuar con sen­sa­tez, ecua­ni­mi­dad y sobre todo con ape­go a la ver­dad, sin dejar que se siga ver­tien­do des­de las plu­mas de mili­tan­tes de filas pro­pias, noci­va tin­ta que dise­mi­ne el veneno de la dis­cor­dia. A nadie que no sea el enemi­go bene­fi­cia dis­pa­rar pala­bras para des­co­no­cer, menos­pre­ciar, enjui­ciar, calum­niar o zahe­rir a todo aquel que no com­par­ta o coin­ci­da con los pre­cep­tos, códi­gos, cáno­nes, axio­mas, creen­cias o con­ven­ci­mien­tos de quien escri­be, sea por que le pagan por ello o por­que lo haga por resen­ti­mien­to, con­ven­ci­mien­to o gus­to.

18. Al res­pec­to, no pode­mos pasar por alto lo dicho en las tesis de La Rosa en el pun­to 21 “Pro­ble­mas al inte­rior nues­tro”. Sobre ello, la mar­cha de los hechos va colo­can­do cada cosa en su lugar y dan­do la razón a quien la ten­ga, pero no es sen­sa­to insis­tir en que el “des­en­fo­ca­do polí­ti­ca­men­te” y “deser­tor”, es aquel que siguió ruta dife­ren­te a la asu­mi­da por quie­nes se man­tie­nen en la línea de La Rosa, sea esta acer­ta­da o no. Agre­gan­do, eso si, que nadie debe cali­fi­car a otro como enemi­go por­que no com­par­ta sus pun­tos de vis­ta. De esas posi­cio­nes intran­si­gen­tes nos des­lin­da­mos rotun­da­men­te, pues hay que tener muy pre­sen­te aque­lla máxi­ma que dice que NO TODO LO ADVERSO ES ENEMIGO. Y pen­sa­mos que insis­tir en seña­lar como cul­pa­bles de todo mal a quie­nes no coin­ci­den con el lla­ma­do pun­to de vis­ta de la “ofi­cia­li­dad” del Par­ti­do de la Rosa, pue­de resul­tar más “útil a la extre­ma dere­cha”, que la radi­ca­li­dad que se le endil­ga a los disi­den­tes o deser­to­res con acu­sa­cio­nes des­bo­ca­das, que tam­bién pulu­lan por doquie­ra.

19. Por otro lado, pero en el mis­mo sen­ti­do, ¿a qué vie­ne y a quié­nes con­vie­ne seguir con la can­ti­ne­la de hablar del “Otro gru­po de anti­guos man­dos”, que habien­do toma­do par­te en las con­ver­sa­cio­nes de La Haba­na y fir­man­tes de los Acuer­dos comen­za­ron a cues­tio­nar lo acor­da­do, par­ti­cu­lar­men­te la deter­mi­na­ción de dejar atrás­los cami­nos de la ile­ga­li­dad, apo­yán­do­se en los diver­sos incum­pli­mien­tos por par­te del Esta­do? Hoy por hoy las razo­nes, de esos cues­tio­na­mien­tos y del rear­me están más que argu­men­ta­das y jus­ti­fi­ca­das por la fuer­za del los hechos que con­fi­gu­ran la per­fi­dia ins­ti­tu­cio­nal y otras trai­cio­nes. Por ejem­plo, no era una fan­ta­sía la inten­ción de abrir y man­te­ner la tro­cha de la extra­di­ción a par­tir de cual­quier acu­sa­ción fal­sa­ria, o que íba­mos a ser ase­si­na­dos, o que se pre­ten­de­ría con­ver­tir la JEP en ins­tru­men­to para la apli­ca­ción del dere­cho penal del enemi­go, o que la rein­cor­po­ra­ción sin garan­tías ni pro­yec­tos pro­duc­ti­vos sería un fias­co, o que el con­jun­to del Acuer­do sería con­ver­ti­do en tri­zas, etc. Y al res­pec­to, con­cluir sobre qué camino habría sido ade­cua­do tomar tras un incum­pli­mien­to de tan gran­des dimen­sio­nes, impli­ca un deba­te de anchas, lar­gas y pro­fun­das dimen­sio­nes que tie­ne bas­tan­te por desa­rro­llar. Tan­to como el deba­te sobre la afir­ma­ción de la idea que aho­ra reite­ra­mos con mayor con­ven­ci­mien­to, en cuan­to a que la deja­ción­de armas en la mane­ra en que se hizo, con­vir­tién­do­la en entre­ga, fue un gra­ve error.

20. Hay muchas otras razo­nes por las que se jus­ti­fi­ca pasar a la clan­des­ti­ni­dad y vol­ver­se a levan­tar en armas, pero cada quien sabrá el rum­bo que deci­de, se ha dicho, así que “equi­vo­ca­ción deli­ran­te” o no, es asun­to de cali­fi­car que no corres­pon­de a una Direc­ción par­ti­da­ria que se deba­te en la cuer­da flo­ja de sus pro­pias incon­se­cuen­cias. Y dis­cul­pen que nues­tras decla­ra­cio­nes sean por inter­net, pues no tene­mos esta­cio­nes de radio, agen­cias de noti­cias, pren­sa escri­ta ni cana­les de tele­vi­sión, para expre­sar estos asun­tos que entre otras cosas, cuan­do fue­ron sus­ten­ta­dos en ins­tan­cias per­ti­nen­tes, nun­ca fue­ron aten­di­das por quie­nes corres­pon­día. Enton­ces, para estar cla­ros, decir que cada día esta­mos más ale­ja­dos tan­to del sen­tir de la mayo­ría de los colom­bia­nos, como de las reali­da­des polí­ti­cas del momen­to, apar­te de ser una espe­cu­la­ción hecha con el race­ro de la oje­ri­za, tie­ne la falla gra­ve de la inep­cia y fal­ta de auto­ri­dad moral de quien lo expre­sa, ade­más de la pre­ca­rie­dad orgá­ni­ca mis­ma de lo que diri­gen; de tal mane­ra que, ¿para qué meter­se en esa can­de­la?

21. En el col­mo de lane­ce­dad, aho­ra nos atri­bu­yen estar hacien­do al lado de quie­nes lla­man deser­to­res, “las más absur­das acu­sa­cio­nes con­tra la Direc­ción Actual del Par­ti­do, así como las más fal­sas ver­sio­nes acer­ca de lo que ocu­rrió real­men­te en las con­ver­sa­cio­nes y acuer­dos desa­rro­lla­dos en La Haba­na”. Pues resul­ta que están los archi­vos y las viven­cias de mucha de la mili­tan­cia duran­te las con­ver­sa­cio­nes de paz, duran­te la Déci­ma Con­fe­ren­cia, en el Con­gre­so Cons­ti­tu­ti­vo del Par­ti­do y en el día a día de la épo­ca de la” imple­men­ta­ción”; enton­ces, por qué mejor no parar la ver­bo­rra­gia sobre la temá­ti­ca y más bien, lue­go de tan­ta agua corri­da bajo el puen­te, no deja­mos que cada quien juz­gue por si, con­tras­tan­do los hechos que han vis­to y pade­ci­do. De nues­tra par­te y ya obli­ga­dos por las cir­cuns­tan­cias, hemos pues­to el ejem­plo del los audios de lo dicho en la ELAM por nues­tros ex cama­ra­das Car­los A y Timo­chen­ko, como ele­men­to para que se haga esta valo­ra­ción; así que si en ver­dad “Al inte­rior del par­ti­do y su direc­ción” se inten­tó mane­jar las con­tra­dic­cio­nes polí­ti­ca­men­te, con el obje­ti­vo de evi­tar rup­tu­ras y divi­sio­nes, lo cual pier­de peso de vera­ci­dad si se obser­va en la des­ban­da­da pro­duc­to del pro­ce­der incon­se­cuen­te, asu­man la auto­crí­ti­ca pro­ce­dien­do con nue­vas acti­tu­des que devuel­van la con­fian­za a la mili­tan­cia. La men­ti­ra no ayu­da. Esto, inde­pen­dien­te­men­te de que digan que se des­lin­dan de los comu­ni­ca­dos y actua­cio­nes nues­tras, es algo abso­lu­ta­men­te inane, por­que tam­po­co noso­tros que­re­mos repre­sen­tar ni ser repre­sen­ta­dos por una Direc­ción que en su mayo­ría de inte­gran­tes está derrui­da por el aci­do de sus pro­pios erro­res y fra­ca­sos. Cier­ta­men­te, lo que pen­sa­mos y hace­mos no pue­de com­pro­me­ter, por aho­ra, a una Direc­ción soli­ta­ria que nada tie­ne que ver con nues­tras “aven­tu­ras”, uto­pías y sue­ños, a los que con­de­nan­por el moti­vo que sea. Y, cla­ro, tie­nen razón, más allá de los afec­tos e his­to­ria común que no se pue­den rom­per por cuen­ta de unos pocos, ya no somos inte­gran­tes del Par­ti­do al que han con­du­ci­do detan mala mane­ra, y esta­mos fue­ra de él por­que deci­di­mos seguir sien­do revo­lu­cio­na­rios y comu­nis­tas. Pero, cami­nan­te, no hay camino, se hace camino al andar, y los que en uno u otro lugar somos revo­lu­cio­na­rios en algún tra­mo de la mar­cha nos habre­mos de encon­trar; sobre todo si de bus­car la paz con jus­ti­cia social se tra­ta.

FARC-EP, Segun­da Mar­que­ta­lia Mar­zo de 2020