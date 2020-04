Brasil. Movimientos lanzan campaña solidaria para recolectores de materiales reciclables

Katia Mar­ko*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 22 de Abril de 2020.

Solo en Rio Gran­de do Sul, hay 40 mil reci­cla­do­res que sobre­vi­ven con la reco­lec­ción selec­ti­va.

Un miem­bro de la coor­di­na­ción nacio­nal del Movi­mien­to Nacio­nal de Reci­cla­do­res de Resi­duos (MNCR), Ali­ne Sou­sa da Sil­va, en una entre­vis­ta recien­te con Agên­cia Bra­sil infor­mó que la mayo­ría de los reci­cla­do­res detu­vie­ron sus acti­vi­da­des duran­te la nue­va pan­de­mia de coro­na­vi­rus , ya que «bueno algu­nos de ellos son mayo­res, por lo que per­te­ne­cen al gru­po de ries­go ”.

Según la coor­di­na­ción del movi­mien­to, alre­de­dor del 15% de los miem­bros de la coope­ra­ti­va están en gru­pos de ries­go, mayo­res de 60 años, lac­tan­tes o con enfer­me­da­des cró­ni­cas. Dado que, en la actua­li­dad, las coope­ra­ti­vas de reci­cla­do­res se cie­rran por decre­to, el ries­go de con­ta­gio de estos pro­fe­sio­na­les se limi­ta a los reci­cla­do­res inde­pen­dien­tes, sobre los cua­les las coope­ra­ti­vas no tie­nen con­trol.

Ante esta situa­ción, el Movi­mien­to Nacio­nal de Reci­cla­do­res (MNCR), la Unión Nacio­nal de Reci­cla­do­res y Reci­cla­do­res de Bra­sil (Uni­ca­ta­do­res) y la Aso­cia­ción Nacio­nal de Reci­cla­do­res y Reci­cla­do­res (ANCAT), jun­to con una red de socios y sim­pa­ti­zan­tes, lan­zó, en caso de emer­gen­cia, la Cam­pa­ña Soli­da­ria para Reci­cla­do­res en Bra­sil .

El obje­ti­vo es redu­cir los efec­tos drás­ti­cos que esta cri­sis ha gene­ra­do para quie­nes se preo­cu­pan por el bien­es­tar y el medio ambien­te en las ciu­da­des bra­si­le­ñas. Pue­de con­tri­buir con R $ 100, R $ 50, R $ 20 o cual­quier otra can­ti­dad.

Para cono­cer la situa­ción de los reci­cla­do­res y reci­cla­do­res en Rio Gran­de do Sul y cómo apo­yar­los, habla­mos con el miem­bro de MNCR Alex Car­do­so. Tam­bién for­mó par­te de la Coope­ra­ti­va de Reco­lec­to­res de Mate­ria­les Reci­cla­bles de Caval­ha­da (ASCAT) y la Cen­tral de Coope­ra­ti­vas de Reci­cla­do­res de Desechos de Por­to Ale­gre y la Región Metro­po­li­ta­na (Rede CATAPOA).

Alex Car­do­so se une a la coope­ra­ti­va de reco­lec­to­res de mate­ria­les reci­cla­bles de MNCR y Caval­ha­da – ASCAT /​Foto: Tho­mas Loh­nes /​Archi­vo per­so­nal

Bra­sil de Fato RS – ¿Cómo es la situa­ción de los reci­cla­do­res en el esta­do?

Alex Car­do­so – Hay 40 mil reci­cla­do­res vivien­do en el esta­do. La mayo­ría vive reco­gien­do mate­ria­les en las calles, uti­li­zan­do carros y carros. Alre­de­dor de 4 mil están orga­ni­za­dos en aso­cia­cio­nes y coope­ra­ti­vas. Con la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, el comer­cio se cerró y lue­go dejó de gene­rar desechos duran­te la noche.

La cate­go­ría esta­ba en la mano. Los reci­cla­do­res y los reci­cla­do­res sobre­vi­ven con mate­ria­les reci­cla­bles, en la comer­cia­li­za­ción. Por lo tan­to, actual­men­te no tie­nen este des­per­di­cio. Los que están en aso­cia­cio­nes y coope­ra­ti­vas tam­bién se enfren­tan a situa­cio­nes com­pli­ca­das, con bajos sumi­nis­tros. Algu­nos com­pra­do­res han sido pues­tos en cua­ren­te­na y aque­llos que con­ti­núan com­pran­do han baja­do los pre­cios de los mate­ria­les. Por lo tan­to, la cate­go­ría nece­si­ta apo­yo y soli­da­ri­dad para que no pier­dan la vida, no solo por el peli­gro de adqui­rir el virus, sino tam­bién de morir de ham­bre.

BdFRS – El Movi­mien­to Nacio­nal de Reci­cla­do­res (MNCR) está lle­van­do a cabo una Cam­pa­ña de Soli­da­ri­dad. Como esta fun­cio­nan­do

Alex : cons­trui­mos un sitio web nacio­nal , bus­can­do arti­cu­lar recur­sos para apo­yar a todos los reci­cla­do­res y reco­lec­to­res de mate­ria­les reci­cla­bles, aque­llos orga­ni­za­dos colec­ti­va­men­te y aque­llos que tra­ba­jan indi­vi­dual­men­te en las calles y ver­te­de­ros en Bra­sil, inclui­dos aque­llos que más lo nece­si­tan en este momen­to. La cam­pa­ña nacio­nal es para que poda­mos apo­yar a todos, ya que algu­nos gru­pos están bien arti­cu­la­dos y pue­den movi­li­zar el apo­yo, mien­tras que otros no pue­den movi­li­zar, cuan­to más apo­yo, más reci­cla­do­res pode­mos ayu­dar.

BdFRS – ¿Cuá­les son las pau­tas para la pobla­ción para ayu­dar a los reci­cla­do­res en la reco­lec­ción selec­ti­va?

Alex : con la pan­de­mia, los mate­ria­les reci­cla­bles ter­mi­nan sien­do uno de los pro­ble­mas, ya que son obje­tos com­par­ti­dos que dejan las manos de per­so­nas de todas las regio­nes de la ciu­dad y pasan a manos de reci­cla­do­res y reci­cla­do­res. De esta mane­ra, aque­llos que pue­den poner en cua­ren­te­na los desechos pue­den dis­mi­nuir la posi­bi­li­dad de que un reco­lec­tor con­trai­ga el virus. En aque­llos casos en los que la fami­lia tie­ne un caso adqui­ri­do de coro­na­vi­rus, o bajo sos­pe­cha, los desechos deben empa­car­se dos veces y eli­mi­nar­se en la colec­ción común, lo que no ten­drá con­tac­to con los reco­lec­to­res y debi­do a la dupli­ci­dad de la bol­sa, prác­ti­ca­men­te hace que sea impo­si­ble que el gari ven­ga Tam­bién para con­tra­tar. Las más­ca­ras deben empa­car­se en bol­sas de plás­ti­co antes de ser dis­tri­bui­das, nun­ca colo­cán­do­las para reco­lec­ción selec­ti­va o para reco­lec­to­res indi­vi­dua­les.

Este momen­to es súper impor­tan­te para que la reco­lec­ción selec­ti­va ten­ga solo mate­ria­les reci­cla­bles, estan­do bien sepa­ra­dos de los orgá­ni­cos, ya que tie­nen una mayor fuer­za de con­ta­mi­na­ción. En lo orgá­ni­co, el virus sobre­vi­ve por más de 10 días. Más que nun­ca, sepa­re ade­cua­da­men­te sus desechos y deséche­los correc­ta­men­te, tra­tan­do de cui­dar a todos. Todos mere­cen ser aten­di­dos y pre­ser­var sus vidas.

BdFRS – ¿Cuá­les son las for­mas de cola­bo­rar para la cam­pa­ña en Por­to Ale­gre y en el esta­do?

Alex : ingre­se al sitio o envíe un men­sa­je a (51) 98922.6565 (no lla­me, ya que el telé­fono celu­lar pue­de estar ocu­pa­do y todos los men­sa­jes pue­den ser res­pon­di­dos). Quien pue­de donar, donar. Es un momen­to en el que debe­mos cui­dar­nos colec­ti­va­men­te, ya que los reco­lec­to­res y los reco­lec­to­res son agen­tes impor­tan­tes en defen­sa de la natu­ra­le­za, pero son tan vul­ne­ra­bles eco­nó­mi­ca­men­te que nece­si­tan su apo­yo.

Sea­mos todos y cada uno de apo­yo, cui­de­mos de noso­tros mis­mos y per­ma­nez­ca­mos (quien pue­da) en casa. Cui­da­mos el pla­ne­ta, aho­ra nece­si­ta­mos que nos ayu­des a cui­dar­nos.

* BdF Rio Gran­de do Sul – Edi­ción: Lean­dro Meli­to y Mar­ce­lo Ferrei­ra – Foto Por­ta­da: Wil­son Dias /​Abr