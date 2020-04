Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 21 abril 2020

La agre­sión se pro­du­jo mien­tras cum­ple la cua­ren­te­na

Ima­gen: Gen­ti­le­za de La Rio­ja onli­ne

«Mi

hija se des­per­tó en la madru­ga­da y vio la camio­ne­ta de su papá en

lla­mas y un car­tel que decía: ‘Cha­ves, ratas infec­ta­das, vayan­se”». El

rela­to es de la médi­ca Clau­dia Sal­gue­ro, jefa de Tera­pia Inten­si­va del

Hos­pi­tal Vera Barros, en La Rio­ja, cuya fami­lia fue ata­ca­da lue­go de que

ella die­ra posi­ti­vo en el test de la Covid-19.

La reac­ción vio­len­ta en la pro­vin­cia, que solo cuen­ta

con 39 casos, gene­ró el repu­dio de los gre­mios y del gober­na­dor Ricar­do

Quin­te­la, quien horas antes había apun­ta­do sobre la res­pon­sa­bi­li­dad del

per­so­nal de salud para no con­ta­giar­se.

«Los

que me cono­cen saben de mi tra­ba­jo, de lo que brin­do día a día»,

lamen­tó Sal­gue­ro al rela­tar a los medios pro­vin­cia­les lo que vivió al

reci­bir el lla­ma­do de su hija en la madru­ga­da. El ata­que ocu­rrió en otra

vivien­da, don­de esta­ba su hija, y no en la que ella cum­ple la

cua­ren­te­na sin con­tac­to con su fami­lia.

«El mie­do hace que

reac­cio­ne­mos de dife­ren­tes mane­ras, pero a esto no lo entien­do», repu­dió

la jefa de Tera­pia Inten­si­va en una pro­vin­cia que solo tie­ne 39 casos

posi­ti­vos de con­ta­gio. Y agre­gó que se ais­ló des­de el momen­to en que se

cono­ció el pri­mer caso con el que ella había teni­do con­tac­to.

Tras los ata­ques a la fami­lia de Sal­gue­ro, la Aso­cia­ción de

Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Pro­vin­cia de La Rio­ja (Apros­lar) repu­dió

la inti­mi­da­ción y exi­gió al gobierno pro­vin­cial el urgen­te

escla­re­ci­mien­to de los hechos. «Sabe­mos los momen­tos que atra­ve­sa­mos y

cómo impac­ta en cada uno de noso­tros, pero son momen­tos de enor­me

madu­rez y de sabias deci­sio­nes que nos lle­ven a cons­truir un colec­ti­vo

social con más empa­tía, com­pro­mi­so y soli­da­ri­dad», con­vo­có la aso­cia­ción

pro­fe­sio­nal.

Por su par­te, el gober­na­dor rio­jano hizo públi­co su

res­pal­do a la fami­lia de la médi­ca, a quien des­ta­có por ser una de las

que «está en la pri­me­ra línea de bata­lla» con­tra la pan­de­mia. «Con­fia­mos

en el accio­nar de la Jus­ti­cia para escla­re­cer rápi­da­men­te este caso»,

sos­tu­vo el gober­na­dor.

Pocas horas antes del ata­que a Sal­gue­ro, Quin­te­la había

suge­ri­do que los médi­cos de su pro­vin­cia no esta­ban toman­do las

pre­cau­cio­nes nece­sa­rias para evi­tar el con­ta­gio, decla­ra­cio­nes que

pro­vo­ca­ron el males­tar de la Fede­ra­ción de los pro­fe­sio­na­les de la salud

pro­vin­cial.

«Que el res­to de la socie­dad no ten­ga medi­das de

segu­ri­dad se pue­de com­pren­der por­que no somos exper­tos en la mate­ria,

pero que aque­llos que están en el ser­vi­cio de salud se me enfer­men, se

nos con­ta­gien, es el col­mo», había con­si­de­ra­do el gober­na­dor, quien

aho­ra se soli­da­ri­zó con la médi­ca agre­di­da.