Ramón Pedre­gal Casa­no­va /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​20 de abril de 2020 –

En vano abren ya los bra­zos /​por­que su rique­za no les llue­ve del cie­lo /​sino de nues­tro pro­pio infierno /​y noso­tros /​aun­que pudié­ra­mos no les dare­mos otro año más /​de nues­tra vida. Ver­sos del poe­ma Acer­ca de la natu­ra­le­za de las cosas.

Autor: el poe­ta peruano Anto­nio Cillo­niz.

Con­ven­ció a los débi­les pobres de que un millón de gra­nos de are­na for­ma una duna, que un millón de gra­nos com­ple­tan el saco, que un millón de débi­les son una fuer­za pode­ro­sa. Del docu­men­tal Tres can­tos a Lenin. Del direc­tor Dzi­ga Ver­tow.

1. ¿Dos gue­rras yan­quis a la vez, el Covid19 y el blo­queo? Hay en estos momen­tos 34 paí­ses bajo la gue­rra eco­nó­mi­ca que ha decla­ra­do la éli­te impe­rial, y 12 de ellos sufren el blo­queo total, pero la decla­ra­ción de gue­rra median­te el Cobid 19 ha con­se­gui­do rom­per los equi­li­brios que se venían pro­yec­tan­do, y peor aún, el equi­li­brio de los paí­ses que se hallan en situa­ción crí­ti­ca y el de los paí­ses que le son más depen­dien­tes. En el mis­mo país del impe­rio es el caso de la cla­se tra­ba­ja­do­ra, hoy millo­nes per­dien­do su empleo, en peli­gro de muer­te por el Covid y con una aten­ción sani­ta­ria para ricos o sin aten­ción sani­ta­ria. En el caso de Cuba y Vene­zue­la, cam­peo­nas mun­dia­les de salud pre­ven­ti­va y cui­da­dos a su cla­se obre­ra, la pri­me­ra Revo­lu­ción sufrien­do el ata­que de EEUU des­de hace 60 años, y la segun­da Revo­lu­ción des­de hace 20, aho­ra se tie­nen que enfren­tar a una segun­da gue­rra, la que en otros momen­tos Cuba ha sufri­do y ha ven­ci­do, la gue­rra quí­mi­ca. El blo­queo que aprie­ta la gar­gan­ta de la Revo­lu­cio­nes ata­ca todas las fuen­tes de recur­sos, el turis­mo, el petro­leo, el inter­cam­bio comer­cial como fuen­te de ingre­sos, … traen con­si­go va a supo­ner una situa­ción enor­me­men­te peli­gro­sa y que va a limi­tar las con­di­cio­nes de vida de esos terri­to­rios libe­ra­dos. Este apa­ra­to tan cri­mi­nal es el mis­mo que tam­bién vie­ne ata­can­do a Nica­ra­gua san­di­nis­ta, en estos momen­tos menos visi­ble. Pero, ¿y noso­tros, ten­dre­mos en cuen­ta el momen­to his­tó­ri­co que nos toca vivir? ¿Sere­mos capa­ces de engar­zar la situa­ción con­cre­ta de cada uno en el pano­ra­ma gene­ral? ¿Nos pre­gun­ta­re­mos a qué se debe la ocul­ta­ción por par­te de los medios de difu­sión del gran capi­tal? ¿Tene­mos cla­ro lo que nos deman­da la nue­va épo­ca fren­te al impe­ria­lis­mo?

Cuan­do se dice que el Covid 19 es un pro­duc­to de la natu­ra­le­za sin inter­ven­ción huma­na se esta que­rien­do eli­mi­nar todo ras­tro de cul­pa­bi­li­dad. Sin embar­go el 75% de las enfer­me­da­des de los últi­mos años son fru­to de la mani­pu­la­ción ali­men­ti­cia, de la super explo­ta­ción de los ani­ma­les, de los expe­ri­men­tos que se ponen a prue­ba sobre pobla­cio­nes huma­nas, … la últi­ma denun­cia­da ha sido la que se dio a cono­cer en Davos con las con­se­cuen­cias que son cono­ci­das y ocul­ta­das, para dar paso a una gran cam­pa­ña de pro­pa­gan­da en la que se cul­pa a Chi­na, el gran enemi­go del impe­rio esta­dou­ni­den­se. Algu­nas voces hablan de un fallo de mani­pu­la­ción cien­tí­fi­ca que pro­du­jo un esca­pe, pero con los datos que hoy se tie­nen y las acu­sa­cio­nes fun­da­das de Chi­na, Rusia, y cien­tí­fi­cos japo­ne­ses y otros, todo apun­ta a los intere­ses del gran capi­tal. En un artícu­lo ante­rior seña­la­ba lo siguien­te: como ya se con­fir­ma, el virus es de fabri­ca­ción esta­dou­ni­den­se y sem­bra­do por la dele­ga­ción depor­ti­va mili­tar nor­te­ame­ri­ca­na en Wuhan duran­te su par­ti­ci­pa­ción en los Jue­gos Mun­dia­les Mili­ta­res en Octu­bre del 2019. La inves­ti­ga­ción de los genó­mas del virus seña­lan a la crea­ción en labo­ra­to­rio de ¿qué país? En EEUU hubo 14.000 muer­tes en 2019 que se atri­bu­ye­ron a la gri­pe, pero lo cier­to es que no han per­mi­ti­do inves­ti­gar, el régi­men lo ha prohi­bi­do. Lo que si se sabe es que EEUU es el úni­co país que cuen­ta con las cin­co cepas exis­ten­tes del coro­na­vi­rus, y en con­cre­to con la que ha apa­re­ci­do en Chi­na tras el paso de sus mili­ta­res. A las refe­ren­cias cien­tí­fi­cas de inves­ti­ga­do­res bac­te­rió­lo­gos, se suma el vídeo del dis­cur­so del jefe del Cen­tro para la Pre­ven­ción y Con­trol de Enfer­me­da­des de EEUU, Robert Red­fiel, don­de afir­ma que se encon­tró el coro­na­vi­rus post mor­ten en varios esta­dou­ni­den­ses a los que se les había diag­nos­ti­ca­do gri­pe.

Lo que esta dis­pues­to a rea­li­zar el impe­ria­lis­mo para domi­nar el mun­do.

El impe­ria­lis­mo no cuen­ta con la soli­da­ri­dad de los pue­blos.

Sumo datos en otros artícu­los como https://​fren​tean​tiim​pe​ria​lis​ta​.org/​b​l​o​g​/​2​0​2​0​/​0​3​/​3​1​/​e​s​t​a​f​a​d​o​r​-​d​e​s​q​u​i​c​i​a​d​o​-​m​e​n​t​i​r​o​s​o​-​c​o​m​p​u​l​s​i​v​o​-​y​-​m​a​n​d​a​d​e​r​o​-​t​r​u​m​p​-​p​o​m​p​e​o​-​y​-​b​a​r​r​-​j​u​z​g​a​d​os/ ; https://​fren​tean​tiim​pe​ria​lis​ta​.org/​b​l​o​g​/​2​0​2​0​/​0​4​/​0​5​/​v​e​n​e​z​u​e​l​a​-​n​o​s​-​i​l​u​s​t​r​a​-​n​o​-​e​s​-​t​a​p​a​d​e​r​a​-​d​e​l​-​c​o​v​i​d​-​1​9​-​d​e​l​-​d​i​c​t​a​d​o​r​-​t​r​u​m​p​-​y​-​s​u​-​r​e​g​i​m​en/ ; y, https://​fren​tean​tiim​pe​ria​lis​ta​.org/​b​l​o​g​/​2​0​2​0​/​0​4​/​0​8​/​e​n​-​t​i​e​m​p​o​s​-​e​n​-​q​u​e​-​e​l​-​m​u​n​d​o​-​s​e​-​v​e​-​a​f​e​c​t​a​d​o​-​p​o​r​-​e​l​-​c​o​v​i​d​-​19/

2. El Par­ti­do Demó­cra­ta de EEUU ha hecho saber que las com­pras masi­vas de mate­rial médi­co para la pan­de­mia las hace el con­se­je­ro pri­me­ro de Trump, el sio­nis­ta Jared Kush­ner, su yerno, median­te sus empre­sas, y que el mis­mo Trump se ha asig­na­do can­ti­da­des mul­ti­mi­llo­na­rias de dine­ro para res­ca­tar sus pro­pias empre­sas en quie­bra a tra­vés del fon­do esta­tal que ha dedi­ca­do para esas tareas, can­ti­da­des que alcan­zan los 8 millo­nes de millo­nes de dóla­res. El nepo­tis­mo dic­ta­to­rial en EEUU siem­pre ha teni­do en su mano el enri­que­ci­mien­to de los gran­des capi­ta­lis­tas. Otro ejem­plo: Rums­feld, ex Secre­ta­rio de Defen­sa, prin­ci­pal sumi­nis­tra­dor de tec­no­lo­gía quí­mi­ca del Pen­tá­gono y uno de los mayo­res accio­nis­tas de la far­ma­céu­ti­ca Gilead Scien­ces, ha reco­gi­do la mul­ti­pli­ca­ción millo­na­ria en bene­fi­cios tras anun­ciar­se que su empre­sa ensa­ya un medi­ca­men­to que pue­de que resul­te la solu­ción con­tra el virus, lo que ha hecho que las accio­nes en bol­sa mul­ti­pli­quen su valor. Curio­sa­men­te, sin que haya prue­ba cien­tí­fi­ca de ello, el anun­cio se ha hecho de igual mane­ra que lo hizo con el Tami­flu cuan­do se decla­ró como epi­de­mia la Gri­pe A en el 2009. La espe­cu­la­ción de los bol­sis­tas se ha dis­pa­ra­do, y el cen­tro de gra­ve­dad del sis­te­ma, el dine­ro ha lle­na­do las arcas de per­so­na­jes como Rums­feld, el mis­mo que jura­ba que en Irak había armas de des­truc­ción masi­va. Pues tan fal­sa como esa afir­ma­ción son todas las que ha hecho a lo lar­go de su carre­ra éste impe­ria­lis­ta, que ha hecho nego­cio con el petró­leo roba­do Irak y la des­truc­ción del país y el enve­ne­na­mien­to de los sol­da­dos esta­dou­ni­den­ses que iban a la inva­sión hacien­do obli­ga­to­ria su vacu­na­ción con un pro­duc­to suyo de resul­ta­do nefas­tos, ¿recuer­dan aque­llas pala­bras, Men­ti­mos, enga­ña­mos y roba­mos…. Eso le recuer­da la glo­ria del expe­ri­men­to ame­ri­cano? Ya lle­ga­re­mos a quien las pro­nun­ció. Aho­ra toca Rums­feld, enre­da­do en el mis­mo labo­ra­to­rio denun­cia­do por rea­li­zar expe­ri­men­tos bio­ló­gi­cos cuyos medi­ca­men­tos han dado como resul­ta­do un sin núme­ro de muer­tes en Áfri­ca, has­ta que el escán­da­lo le ha obli­ga­do ha reti­rar­los. Pue­den encon­trar datos cien­tí­fi­cos que seña­lan a éste cri­mi­nal en la siguien­te direc­ción: https://​www​.dsa​lud​.com/​r​e​v​i​s​t​a​s​/​n​u​m​e​r​o​-​8​1​-​m​a​r​z​o​-​2​0​0​6​/​e​l​-​t​a​m​i​f​l​u​-​d​o​n​a​l​d​-​r​u​m​s​f​e​l​d​-​y​-​e​l​-​n​e​g​o​c​i​o​-​d​e​l​-​m​i​edo

El cen­tro de gra­ve­dad del capi­ta­lis­mo se encuen­tra en la men­ti­ra y en el dine­ro, de modo que el gran corrup­to y ase­sino es el amo de la mone­da, y por tan­to es quien tie­ne el poder, así fun­cio­na. Solo en el Esta­do cuyo cen­tro de gra­ve­dad se encuen­tre en la no explo­ta­ción huma­na, por no decir de la natu­ra­le­za, es garan­tía de bien­es­tar para la cla­se obre­ra, y en ese caso su poder de deci­sión es su garan­tía.

Otro dato que con­du­ce al res­pon­sa­ble es el que se ha sabi­do recien­te­men­te: en noviem­bre el régi­men impe­rial avi­só al gobierno sio­na­zi de Israel, su Esta­do 52, de la apa­ri­ción de un virus mor­tal, el Covid 19. ¿Pode­mos ima­gi­nar lo que eso sig­ni­fi­ca para el Pue­blo Pales­tino?

El nivel de corrup­ción de EEUU nos dice, a noso­tros, a los de aba­jo, tam­bién hacia quién es con­du­ci­da la cri­sis, y, cómo se reor­ga­ni­za la for­ta­le­za capi­ta­lis­ta, cómo se rear­ma para/​mientras pro­fun­di­za en la gue­rra mun­do, un ejem­plo: ahí está el boi­cot del impe­ria­lis­mo a la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, orga­ni­za­ción que atien­de a las pobla­cio­nes más pobres y que en esta situa­ción de emer­gen­cia el impe­ria­lis­mo la debi­li­ta para que sin fon­dos cai­ga en manos de Bill Gates, otro cola­bo­ra­dor de Trump dedi­ca­do a la inves­ti­ga­ción bac­te­rio­ló­gi­ca que anun­ció en Davos las prue­bas con el Covi 19.

Com­pren­der el alcan­ce estra­té­gi­co de la éli­te esta­dou­ni­den­se requie­re dete­ner­se en las pala­bras de Kis­sin­ger a aque­llos que se encuen­tran en los gobier­nos capi­ta­lis­tas: Sal­va­guar­dar los prin­ci­pios del Orden Mun­dial Libe­ral. … mane­jar la cri­sis mien­tras se cons­tru­ye el futu­ro. El fra­ca­so podría incen­diar el mun­do. Así lo ha decla­ra­do en un artícu­lo apa­re­ci­do el 3 de abril en The Wall Street Jour­nal.

3. ¿Qué ha suce­di­do para que el Covid sea el arma que nece­si­ta­ba la mino­ría mul­ti­mi­llo­na­ria que no sufre? El pro­ble­ma es un pro­yec­to capi­ta­lis­ta de recu­pe­ra­ción impe­rial, y para ello ha roto todos los Acuer­dos Inter­na­cio­na­les, del cli­ma, de limi­ta­ción de arma­men­to, del petró­leo, de comer­cio, de los mares, del espa­cio, de finan­cia­ción, para plan­tear un esce­na­rio en el que se enfren­ta el domi­nio impe­rial con la sobe­ra­nía de cada país, la dic­ta­du­ra con la inde­pen­den­cia, la pri­va­ti­za­ción bur­gue­sa con lo común a la mayo­ría obre­ra, el capi­tal con el tra­ba­jo, el sis­te­ma mun­dial capi­ta­lis­ta glo­bal con el sis­te­ma social emer­gen­te.

Des­de el pri­mer momen­to ha habi­do quien ha apun­ta­do a que el Covid 19 pro­ve­nía de una muta­ción natu­ral, algo así como decir que nadie tie­ne la cul­pa, o la tene­mos todos, pero lo cier­to es que esta­mos bajo un sis­te­ma crea­do por una mino­ría que se sos­tie­ne con­for­me obtie­ne bene­fi­cios, si no obtie­ne bene­fi­cios su sis­te­ma deja de exis­tir, y hoy los infor­mes eco­nó­mi­cos de los más diver­sos órga­nos que le per­te­ne­cen han adver­ti­do que des­de el 2008 el capi­ta­lis­mo vie­ne sien­do impro­duc­ti­vo. Man­da­ba el capi­tal finan­cie­ro inflan­do el valor de sus inter­cam­bios para con­ta­bi­li­zar ingre­sos fal­sos, lo sos­te­nían de modo arti­fi­cial, daban el aire nece­sa­rio para inflar un glo­bo de apa­rien­cia fan­tás­ti­ca, don­de para acu­mu­lar dine­ro se com­pra­ban y ven­dían a ellos mis­mos las accio­nes, el papel que se mul­ti­pli­ca­ba sin valor, así lle­ga­ron has­ta agrie­tar su mis­mo sis­te­ma capi­ta­lis­ta. La mone­da, el dólar, des­de Reagan no se res­pal­da­ba en nin­gu­na pro­duc­ción, era solo un papel pin­ta­do, y la FED lo man­da­ba fabri­car como papel higié­ni­co. Tenían que echar el freno a su cri­sis. Las refe­ren­cias que se tie­nen del Covid 19 van a parar a EEUU.

El mun­do del capi­ta­lis­mo glo­bal que cono­ce­mos, la vida que impe­ra en la mayo­ría de los paí­ses, es res­pon­sa­bi­li­dad de la éli­te que domi­na. El escla­vis­mo no lo inven­ta­ron los escla­vos, los sier­vos no se gene­ra­ron a si mis­mos, la cla­se obre­ra no es obra de la cla­se obre­ra; el escla­vis­mo, la ser­vi­dum­bre, la explo­ta­ción de la cla­se obre­ra, esta­ble­cie­ron los ricos, los sier­vos per­te­ne­cían los seño­res feu­da­les, y los obre­ros fue­ron gene­ra­dos por los capi­ta­lis­tas, por eso mis­mo la cla­se obre­ra no es la cul­pa­ble de lo que se vie­ne enci­ma, el mun­do tal y como lo cono­ce­mos hoy es una crea­ción del impe­ria­lis­mo capi­ta­lis­ta, la glo­ba­li­za­ción es impe­ria­lis­ta, y el impe­rio tra­ta de explo­tar para su bene­fi­cio aque­llo que el res­to del mun­do tie­ne, para la peque­ña cla­se que lo gobier­na: obsér­ve­se que todos esos esta­dos de explo­ta­ción de seres huma­nos, en el terri­to­rio que hoy se deno­mi­na EEUU, ‑escla­vos, sier­vos, obre­ros- todas esas impo­si­cio­nes dic­ta­to­ria­les, las ha lle­va­do a cabo su cla­se domi­nan­te des­de que se esta­ble­ció como tal has­ta hoy con el domi­nio de bue­na par­te del pla­ne­ta. El últi­mo impul­so lo tomó al final de la 2ª Gue­rra Mun­dial, y esta­mos asis­tien­do a su des­com­po­si­ción como la mayor poten­cia. Esa cla­se pará­si­ta cuan­do ve que no dis­po­ne de már­ge­nes de bene­fi­cio lan­za su ata­que con­for­me empren­de la remo­de­la­ción de la maqui­na­ria que va a emplear en su siguien­te fase de robo del mun­do. A la gue­rra con­ven­cio­nal ha ido suman­do los mode­los de gue­rra eco­nó­mi­ca, gue­rra comer­cial, gue­rra finan­cie­ra, gue­rra infor­ma­ti­va, y … el ras­tro que dejan todos sus gol­pes en la His­to­ria, siguien­do la cien­cia de la gue­rra, es el regue­ro que nos lle­va a ver lo que emplea para la oca­sión, esta y las ante­rio­res, un gol­pe que para­li­ce de mie­do, que supon­ga hoy un shock mun­dial, y en ese tiem­po que dura la pará­li­sis ya esta hacien­do los cam­bios, las obras que for­ta­lez­can el nue­vo sis­te­ma de explo­ta­ción. Aquí está el nue­vo mode­lo de gue­rra, la gue­rra bio­ló­gi­ca, arma bara­ta en su pro­duc­ción y tan des­truc­ti­va que no se sabe su alcan­ce, ha sido lan­za­da, como lo fue­ron las dos bom­bas ató­mi­cas, por EEUU.

Por un lado la His­to­ria nos dice que el explo­ta­dor mien­te tan­to como le sea nece­sa­rio, el Secre­ta­rio de Esta­do Mike Pom­peo lo decla­ró en una entre­vis­ta en la Uni­ver­si­dad de Texas A&M: Men­ti­mos, enga­ña­mos y roba­mos…. Eso le recuer­da la glo­ria del expe­ri­men­to ame­ri­cano. Las decla­ra­cio­nes de éste ase­sino fue­ron res­pon­di­das con aplau­sos y risas por los asis­ten­tes. ¿Qué cla­se de gen­te arras­tran con ellos? Ese es el espí­ri­tu que habi­ta en los tira­nos impe­ria­lis­tas. ¿No es para refle­xio­nar sobre qué hacer fren­te al impe­rio? Los colo­nos rea­li­za­ron la inva­sión del con­ti­nen­te nor­te de Amé­ri­ca con men­ti­ras, la men­ti­ra empu­jó a la gue­rra con­tra Méxi­co para robar­le medio país, la gue­rra con­tra Espa­ña por Cuba la empren­die­ron con men­ti­ras, la inva­sión de Cuba tras el triun­fo de la Revo­lu­ción (ahí reci­bió el impe­rio esta­dou­ni­den­se el pri­mer cas­ti­go, su pri­me­ra derro­ta en Latino Amé­ri­ca, y no saben cómo hacér­se­lo pagar al pue­blo cubano), min­tie­ron para ata­car a Viet­nam, min­tien­do gol­pe tras gol­pe de Esta­do en Amé­ri­ca del Sur han lle­ga­do a Áfri­ca y Orien­te Medio y Lejano, Afga­nis­tán, Irak, Libia, Pales­ti­na, Líbano, Siria, Yemen, … tam­bién el gene­ral Clark lo dejó cla­ro en otra entre­vis­ta: Este es un memo­ran­do [del Pen­tá­gono] que des­cri­be cómo vamos a eli­mi­nar a sie­te paí­ses en cin­co años, comen­zan­do por Irak y lue­go Siria, Líbano, Libia, Soma­lia, Sudán y, para ter­mi­nar, Irán». Dije «¿Es con­fi­den­cial?» Dijo, «Sí señor». Dije: «Bueno, no me lo mues­tre» (Gene­ral Wes­ley Clark, Demo­cracy Now, 2 de mar­zo de 2007). El mis­mo año, un mes antes el pro­fe­sor Eric Wad­dell hacía la siguien­te decla­ra­ción reco­gi­da en Glo­bal Research: «EE.UU. ha ata­ca­do, direc­ta o indi­rec­ta­men­te, a unos 44 paí­ses de todo el mun­do des­de agos­to de 1945, a algu­nos de ellos muchas veces. El obje­ti­vo con­fe­so de esas inter­ven­cio­nes mili­ta­res ha sido efec­tuar un ‘cam­bio de régi­men’. Los dis­fra­ces de «dere­chos huma­nos» y «demo­cra­cia» se evo­ca­ron inva­ria­ble­men­te para jus­ti­fi­car lo que fue­ron actos uni­la­te­ra­les e ile­ga­les». Sólo los medios de difu­sión masi­va, que les per­te­ne­cen como empre­sas del impe­rio, en su rea­li­za­ción de la gue­rra infor­ma­ti­va, acom­pa­ñan sus men­ti­ras, enga­ños y robos, afir­ma­do por Pom­peo. Vuel­ve la pre­gun­ta, ¿no es para refle­xio­nar sobre qué hacer ante el impe­rio?

La gue­rra con el Covid 19, si orde­na­mos los datos vemos que indi­can pre­vi­sión. Hemos leí­do lo decla­ra­do por Kis­sin­ger: Sal­va­guar­dar los prin­ci­pios del Orden Mun­dial Libe­ral. … mane­jar la cri­sis mien­tras se cons­tru­ye el futu­ro. El fra­ca­so podría incen­diar el mun­do. Quie­re decir­se que la sali­da es garan­ti­zar la máxi­ma de el dine­ro y su pose­sión median­te la explo­ta­ción de las masas es el cen­tro de gra­ve­dad del sis­te­ma capi­ta­lis­ta, hace fal­ta que la explo­ta­ción de la masa tra­ba­ja­do­ra, la explo­ta­ción siem­pre es por la fuer­za, ten­ga un plan tra­za­do de futu­ro. Refor­zar el capi­tal se hace con sala­rios de mise­ria, por­que según la ley de la ofer­ta y la deman­da, a más can­ti­dad de mano de obra dis­pues­ta a ser usa­da, el pre­cio baja, y el bene­fi­cio del capi­ta­lis­ta aumen­ta. El silen­cio en el mun­do capi­ta­lis­ta es abso­lu­to con­for­me se pro­gra­ma la dis­trac­ción y la sumi­sión. Con res­pec­to al resul­ta­do de la ofer­ta y la deman­da tan sólo los igno­ran­tes dirían lo que aquél Gene­ral de Divi­sión y Minis­tro de Hacien­da en el Perú, que nos ense­ña el poe­ta Anto­nio Cillo­niz en su poe­ma titu­la­do Nue­va cró­ni­ca de buen gobierno: Y la cau­sa del des­em­pleo, la infla­ción y el défi­cit en la balan­za de pagos /​es la ley de la ofer­ta y la deman­da. /​Pero el Gene­ral de Divi­sión y Minis­tro de Hacien­da en el Perú /​ha pro­me­ti­do dero­gar­la. Aun­que aquí, hay que decir­lo con cor­du­ra, no hay en las ins­tan­cias del poder y la pro­pa­gan­da del impe­rio nadie igno­ran­te. Por eso mis­mo Cuba es el mejor ejem­plo mun­dial de defen­sa con­tra la gue­rra decla­ra­da con el Coro­na virus, en medio de la gue­rra de la que se defien­de des­de hace 60 años, el blo­queo abso­lu­to que aho­ra, cuan­do EEUU cal­cu­la que la isla es más débil, la ata­ca con más fie­re­za. Cuba vie­ne defen­dién­do­se del régi­men que des­pre­cia el orden esta­ble­ci­do en las Nacio­nes Uni­das, don­de reci­be el apo­yo anual del mun­do. Cuba, ejem­plo de soli­da­ri­dad con los más nece­si­ta­dos, ‑más de 45 paí­ses han pedi­do su asis­ten­cia, pero sus médi­cos atien­den, ade­más, en 60 paí­ses que fal­tos de medios han lla­ma­do a su puer­ta hace ya muchos años- ha sido soli­ci­ta­da por poten­cias como Ita­lia y aho­ra Fran­cia, ade­más de cola­bo­rar con Chi­na en la lucha con­tra la pan­de­mia. Cuba, en su esca­sez debi­da a la agre­sión impe­ria­lis­ta, vie­ne mos­tran­do a los pue­blos y gobier­nos que defien­de los intere­ses de la mayo­ría. Algo ten­drían que decir esos medios per­te­ne­cien­tes a empre­sas vin­cu­la­das a la mayor poten­cia del mun­do, que lo es uni­ca­men­te por su cri­mi­na­li­dad.

El esta­lli­do del Covid 19 ha ser­vi­do de señal al impe­rio para desa­rro­llar la gue­rra que bus­ca­ba con­tra los paí­ses que venían derro­tán­do­lo y sobre­po­nién­do­se a su explo­ta­ción.

4. El Covid 19 ha desa­rro­lla­do un mayor blo­queo impi­dien­do a Cuba y Vene­zue­la, fun­da­men­tál­men­te, la impor­ta­ción de los insu­mos nece­sa­rios para impe­dir su exten­sión, pero has­ta en eso le ha falla­do al régi­men trum­pis­ta su ata­que, pues ha apa­re­ci­do a la vis­ta de todos como un régi­men enemi­go de la salud de su mis­mo pue­blo y de los pue­blos de todo su impe­rio, al tiem­po que lan­za el ata­que más cri­mi­nal con­tra los soli­da­rios. Su cruel­dad ha bus­ca­do en el daño y la con­de­na a muer­te de las pobla­cio­nes que espe­ra­ban ayu­da. Ha roba­do las mas­ca­ri­llas, los res­pi­ra­do­res y demás mate­rial médi­co que iban a los paí­ses gol­pea­dos. Ha pre­ten­di­do hun­dir a la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud sus­pen­dien­do la entre­ga de dine­ro que tie­ne obli­ga­ción de hacer, en este caso el obje­ti­vo es apro­piar­se de la OMS, quie­re hacer­la caer y poner­la a su ser­vi­cio, como ha pre­ten­di­do con la ONU. Con esa últi­ma manio­bra quie­re acu­sar a Chi­na de tener la res­pon­sa­bi­li­dad del Covid 19, con ello tra­ta de diri­gir la mira­da de los esta­dou­ni­den­ses lejos de la situa­ción eco­nó­mi­ca en cri­sis del capi­ta­lis­mo-libe­ra­lis­mo en su país. La éli­te mul­ti­mi­llo­na­ria, la due­ña de la glo­ba­li­za­ción capi­ta­lis­ta, tan explo­ta­do­ra y ansio­sa­men­te cri­mi­nal de la Huma­ni­dad se ha supe­ra­do a ella mis­ma. Tra­tan de domi­nar el pre­sen­te y pre­pa­rar el futu­ro siguien­do la guía de Kis­sin­ger.

5. En la inten­ción a cor­to pla­zo de la ban­da trum­pis­ta, apa­re­ce como una de sus prio­ri­da­des ganar las elec­cio­nes de noviem­bre, con lo que en sus pla­nes entra la gue­rra con­ven­cio­nal con­tra Vene­zue­la, Cuba, Nica­ra­gua, … que los tie­ne cer­ca y los está tra­tan­do de estran­gu­lar, pero nin­gún otro se libra por lejos que se encuen­tre. Al mis­mo tiem­po vie­ne explo­ran­do con gue­rra eco­nó­mi­ca, finan­cie­ra, comer­cial, polí­ti­ca, e infor­ma­ti­va, a los que cul­pa, siem­pre empu­ña la men­ti­ra como arma que arre­me­ter para disi­mu­lar la situa­ción, hoy fra­ca­sa­da del lla­ma­do libe­ra­lis­mo, y hoy bus­ca con­tro­lar el pano­ra­ma gene­ral y hacer un plan para el futu­ro que impi­da le esta­lle en las manos.

En la gue­rra mun­do que ha decla­ra­do el impe­ria­lis­mo los casos de Cuba y Vene­zue­la requie­ren una aten­ción espe­cial, pues con­tra ellos emplea todos los sis­te­mas de gue­rra com­bi­nán­do­los y en las más diver­sas varian­tes, opri­mién­do­los, no ya con­tra toda la lega­li­dad inter­na­cio­nal, que es lo que hace, sino emplean­do méto­dos pro­pios de pira­tas, como hacen los sio­na­zis con todo el que se acer­ca a Gaza, des­vian­do los avio­nes y dete­nien­do bar­cos que van a esos dos paí­ses inde­pen­dien­tes, por algo en ha habi­do gober­na­do­res yan­quis que han exi­gi­do que se lega­li­ce la pira­te­ría. Esa es la ley que el impe­rio prac­ti­ca, lo han dicho sus cua­tre­ros hace mucho, la ley la hacen ellos, como le decía Abrams, el con­de­na­do por crí­me­nes de gue­rra, en un encuen­tro para tra­tar la situa­ción de Vene­zue­la al Can­ci­ller Arrea­za: si es ver­dad o no lo que le digo eso no impor­ta, la ver­dad la hace­mos noso­tros. ¿Hablá­ba­mos de para qué men­tían los impe­ria­lis­tas?

6. Tan­to Cuba como Vene­zue­la se encuen­tran bajo un blo­queo abso­lu­to, no entra ni sale nada que el régi­men trum­pis­ta pue­da impe­dir. El gobierno esta­dou­ni­den­se pasa ante el mun­do como el gobierno de la gua­da­ña, el capi­tal esque­le­to de la muer­te. Ha lle­ga­do a com­prar empre­sas que tenían su com­pro­mi­so de ser­vir mate­rial médi­co al pue­blo cubano para impe­dir­lo, ha blo­quea­do has­ta los envíos de una com­pa­ñía chi­na ame­na­zán­do­la con per­se­guir y aca­bar con su comer­cio. Pero es que el caso de Vene­zue­la adquie­re tin­tes de agre­sión mili­tar direc­ta con tro­pas en las fron­te­ras vene­zo­la­nas con sus veci­nos, con la 4ª Flo­ta ante sus cos­tas, robán­do­le empre­sas ins­ta­la­das tan­to en EEUU como en otros paí­ses, valo­res de inver­sión esta­tal, el dine­ro del Esta­do en ban­cos extran­je­ros. Los actos del impe­rio hablan de su cruel­dad infi­ni­ta con la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Es pre­ci­so hacer­se la pre­gun­ta, otra vez: ¿tene­mos cla­ro lo que nos deman­da la nue­va épo­ca fren­te al impe­ria­lis­mo?

Des­de los pue­blos la sali­da, ante tan­to cri­men y bar­ba­rie impe­rial, se encuen­tra en el for­ta­le­ci­mien­to de su con­cien­cia, su orga­ni­za­ción, y su movi­li­za­ción, para poner fin al que domi­na el mun­do. Las pala­bras del Pre­si­den­te Fidel Cas­tro en el comien­zo de su libro La deu­da exter­na, conec­tan direc­ta­men­te con la nece­si­dad de los pue­blos de hacer fren­te a la situa­ción que nos pre­sen­ta enemi­go tan gran­de, dice así: Creo que hay una idea esen­cial (…)des­de la épo­ca de Roma exis­te un prin­ci­pio impe­rial, que es: “Divi­dir para impe­rar”. Esa ha sido siem­pre la tác­ti­ca de todos los impe­rios, y por eso tra­ta de divi­dir a nues­tros pue­blos unos de otros, tra­ta de divi­dir a cada pue­blo; aún más toda­vía, tra­ta de divi­dir a los tra­ba­ja­do­res entre si por todos los medios posi­bles, y si la con­sig­na o el prin­ci­pio impe­ria­lis­ta es divi­dir para impe­rar, el prin­ci­pio de los tra­ba­ja­do­res debe ser unir para triun­far.

El Pre­si­den­te Fidel Cas­tro fina­li­za su tra­ba­jo con un capí­tu­lo que titu­la: ¿Cómo hacer­lo? a) Hacer con­cien­cia y aglu­ti­nar fuer­zas. Y comien­za con las siguien­tes pala­bras: … esto hay que ins­tru­men­tar­lo. ¿Cómo ins­tru­men­tar­lo?

Hay que hacer con­cien­cia: pri­me­ro tene­mos que hacer con­cien­cia entre noso­tros, los paí­ses de Amé­ri­ca Lati­na y el Cari­be; pero hay que hacer con­cien­cia no solo entre noso­tros; sino en todos los paí­ses del Ter­cer Mun­do, es lo que pue­de dar­nos la fuer­za; hacer con­cien­cia inclu­so en los paí­ses indus­tria­li­za­dos; hay que lle­var­le un men­sa­je a la opi­nión públi­ca de los los paí­ses indus­tria­li­za­dos, demos­trar­le que lo que vie­ne ocu­rrien­do es una gran locu­ra; hay que diri­gir­les un men­sa­je a los tra­ba­ja­do­res, a los estu­dian­tes, a los inte­lec­tua­les, a las muje­res, a las capas medias. Ellos tie­nen otros pro­ble­mas, y tal vez la cura de nues­tro pro­ble­ma pue­da ayu­dar a resol­ver algu­nos de los pro­ble­mas de ellos.

Y sigue con el apar­ta­do que titu­la: b) Par­ti­ci­pa­ción de las masas: fac­tor deci­si­vo para ganar la bata­lla.

… Y digo que los tra­ba­ja­do­res son los aban­de­ra­dos de más con­fian­za y más fir­mes de estas tres ban­de­ras, y serán los que las pue­dan lle­var más lejos aún. Esto no quie­re decir que deban tra­tar de lle­var­las solos, ni des­co­no­cer las reali­da­des. Digo sim­ple­men­te que sean aban­de­ra­dos fir­mes e intran­si­gen­tes de estas ban­de­ras, y que bus­quen que en esta lucha estén todos uni­dos, que los apo­yen todos, o como decía aquí esa fra­se feliz, toma­da del libro de los mayas por el com­pa­ñe­ro gua­te­mal­te­co, que tan bri­llan­te­men­te habló ayer: “que todos se levan­ten, que se lla­me a todos, que no haya ni uno, ni dos entre noso­tros que se que­den atrás”. Es decir, noso­tros no debe­mos expul­sar a nadie de las filas de esta lucha, por­que nece­si­ta­mos has­ta el últi­mo áto­mo de ener­gía, del últi­mo hom­bre que pue­da y quie­ra estar jun­to a noso­tros, si que­re­mos ganar esta bata­lla.

Ramón Pedre­gal Casa­no­va es autor de los libros: Gaza 51 días; Pales­ti­na. Cró­ni­cas de vida y Resis­ten­cia; Die­ta­rio de Cri­sis; Bel­ver Yin en la pers­pec­ti­va de géne­ro y Jesús Ferre­ro; y, Sie­te Nove­las de la Memo­ria His­tó­ri­ca. Pos­fa­cios. Pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Euro­pea de Coope­ra­ción Inter­na­cio­nal y Estu­dios Socia­les AMANE. Miem­bro de la Comi­sión Euro­pea de Apo­yo a los Pri­sio­ne­ros Pales­ti­nos. Miem­bro del Fren­te Anti­im­pe­ria­lis­ta Inter­na­cio­na­lis­ta.