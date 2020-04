Honduras. Responsables del asesinato de Berta Cáceres podrían ser liberados

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 20 abril de 2020.

En Hon­du­ras, dos de los prin­ci­pa­les res­pon­sa­bles del femi­ci­dio

polí­ti­co de la lide­re­sa Ber­ta Cáce­res podrían que­dar en liber­tad en el

mar­co de la pan­de­mia pro­du­ci­da por el Covid-19. Mar­cha* dia­lo­gó con

Ber­ta Zuñi­ga Cáce­res coor­di­na­do­ra del COPINH e hija de la defen­so­ra de

los ríos.

Por Cami­la Paro­di

Los ase­si­nos con­de­na­dos por el cri­men de la coor­di­na­do­ra del COPINH

Ber­ta Cáce­res, Ser­gio Rodrí­guez Ore­lla­na y Dou­glas Bus­ti­llo podrían ser

pri­vi­le­gia­dos con pri­sión domi­ci­lia­ria tras una admi­sión de la Cor­te que

per­mi­te la pre­sen­ta­ción de un habeas cor­pus para pre­sos que corren

ries­go por COVID-19. Este accio­nar fue denun­cia­do la sema­na pasa­da por

el Con­se­jo Cívi­co de Orga­ni­za­cio­nes Popu­la­res e Indí­ge­nas de Hon­du­ras

(Copinh).

En el comu­ni­ca­do dan cuen­ta de las ges­tio­nes lle­va­das a cabo por los

abo­ga­dos de los tra­ba­ja­do­res de la fami­lia Ata­la Zablah, quie­nes fue­ron

con­de­na­dos a 30 años de pri­sión por el ase­si­na­to de Ber­ta para que sean

liber­ta­dos por supues­tas razo­nes médi­cas en medio de la emer­gen­cia

sani­ta­ria.

“Para noso­tros es lamen­ta­ble esta noti­cia pero cier­ta­men­te no es algo

que nos extra­ña ‑expli­ca Ber­ti­ta- se tra­ta de un patrón que ha veni­do

tenien­do el Esta­do de Hon­du­ras y es el patrón de actua­ción de casi todos

sus fun­cio­na­rios”. Ber­ti­ta, la hija lide­re­sa Ber­ta Cáce­res, asu­mió la

coor­di­na­ción del COPINH tras el ase­si­na­to de su madre. Y hoy, jun­to a

sus her­ma­nas y her­mano, no des­can­sa en el pedi­do de Jus­ti­cia por su

mami. Por eso no duda al leer el momen­to “es la corrup­ción y que cla­ro,

se apro­ve­cha esta cri­sis. Están apro­ve­chan­do este con­tex­to en todo

sen­ti­do para que las per­so­nas que están vin­cu­la­das a gru­pos de poder y a

gru­pos eco­nó­mi­cos resul­ten bene­fi­cia­das cuan­do no debe­ría ser así”.

Si bien el haci­na­mien­to que tie­nen las cár­ce­les de Hon­du­ras hoy en

día lle­va a la nece­si­dad de repen­sar el encie­rro en este mar­co de

cri­sis, como suce­de la Argen­ti­na y en la mayo­ría de los paí­ses pobres,

no pue­de ser la excu­sa de pri­vi­le­gio. “Exis­ten cri­te­rios, pau­tas”

expli­ca Ber­ti­ta “pero aqui se apro­ve­cha esa corrup­ción que hay tam­bién

en los cen­tros peni­ten­cia­rios y que aho­ra están jugan­do un papel más

pro­ta­gó­ni­co en esta deci­sión a par­tir de lo que la cor­te ha emi­ti­do”.

Sien­do son las per­so­nas que han par­ti­ci­pa­do de un cri­men que se lo

deno­mi­nó de alto impac­to y que tie­ne una pena de 30 años de pri­sión.

Como en toda su lucha sos­tie­ne “noso­tras res­pon­sa­bi­li­za­mos al Esta­do

de Hon­du­ras. Esta situa­ción es para noso­tras muy dolo­ro­sa, es un insul­to

a la memo­ria. Sabe­mos que hay difi­cul­ta­des extra­or­di­na­rias por la

emer­gen­cia sani­ta­ria y que por eso ni las ins­ti­tu­cio­nes judi­cia­les están

fun­cio­nan­do como debe­rían enton­ces hay muchas difi­cul­ta­des para

encon­trar infor­ma­ción”.

Pero el pro­ble­ma no aca­ba acá, Ber­ti­ta recuer­da que con­ti­núan expul­sa­dos en el jui­cio al fina­li­zar el pro­ce­so el año pasa­do y por supues­to, no pue­den par­ti­ci­par. “Si esto sigue con la nor­ma­li­dad del pro­ce­so y se rea­li­za­ra una audien­cia don­de seria impor­tan­te que se opon­gan los argu­men­tos para expli­car las razo­nes por las cua­les estas per­so­nas no debe­rían de salir bene­fi­cia­das no podría­mos par­ti­ci­par. Por­que hay cri­te­rios para ello y en este caso no se cum­plen, estás son las difi­cul­ta­des de no estar repre­sen­ta­das como víc­ti­mas”.

*albatv