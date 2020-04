Itxa­so Apraiz, Ritxi Her­nan­dez Abai­tua y Tomi Etxean­dia /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​20 de abril de 2020

Covid-19. Pode­mos afir­mar que esta­mos vivien­do otro momen­to his­tó­ri­co: si tene­mos en cuen­ta que esta pan­de­mia está afec­tan­do a todos los con­ti­nen­tes, las gene­ra­cio­nes pre­sen­tes nun­ca hemos cono­ci­do nada simi­lar. En estos días, lo que nos decían que era impo­si­ble se ha pro­du­ci­do: todo se ha modi­fi­ca­do, des­de el fun­cio­na­mien­to de la socie­dad has­ta, por supues­to, nues­tro modo de vida. Pare­ce, en con­se­cuen­cia, muy difí­cil, que, a par­tir de aho­ra, poda­mos seguir como si no hubie­ra pasa­do nada y sin que se reali­cen en nues­tra socie­dad cam­bios sus­tan­cia­les.

Aho­ra bien, el rum­bo de esos cam­bios no está escri­to de ante­mano. Tene­mos moti­vos para la preo­cu­pa­ción, a la vis­ta de las seña­les de auto­ri­ta­ris­mo, mili­ta­ris­mo, con­trol social y recen­tra­li­za­ción que esta­mos vivien­do. No es aven­tu­ra­do afir­mar que, al final de esta cri­sis sani­ta­ria, exis­ti­rá un gra­ve ries­go de que ese «kit auto­ri­ta­rio» se siga uti­li­zan­do para poner en mar­cha otra «doc­tri­na del shock», como siem­pre en bene­fi­cio exclu­si­vo de las éli­tes.

Por todo ello, es urgen­te que quie­nes tra­ba­ja­mos por ese «otro mun­do posi­ble» sea­mos capa­ces de cola­bo­rar en el dise­ño de un rum­bo alter­na­ti­vo al que están pro­mo­vien­do Con­fe­bask y sus socios eco­nó­mi­cos, polí­ti­cos y mediá­ti­cos. No es el momen­to de espe­cu­lar, sino de ser auda­ces en nues­tros plan­tea­mien­tos, tan­to a la hora de com­par­tir nues­tros pun­tos de vis­ta y pro­pues­tas, como a la hora de actuar con­jun­ta­men­te y lle­var­las a la prác­ti­ca.

Una red con la vida como cen­tro. Para que las medi­das pos­te­rio­res a esta cri­sis no se tomen de nue­vo en bene­fi­cio de las éli­tes, como ocu­rrió en 2008, por ejem­plo, y para que no siga­mos el camino del cre­ci­mien­to cie­go que nos lle­va al abis­mo, de la mer­can­ti­li­za­ción de todos los ámbi­tos de la vida y de la natu­ra­le­za, de la pro­duc­ción y del con­su­mo des­pro­por­cio­na­dos que solo nos con­du­cen al colap­so, las per­so­nas que defen­de­mos un mode­lo alter­na­ti­vo en Eus­kal Herria, pode­mos jun­tar­nos, orga­ni­zar­nos y qui­zás dar pasos para cons­ti­tuir una red cola­bo­ra­ti­va, lo más amplia y plu­ral posi­ble, a favor de la Vida, inclu­so des­de el actual con­fi­na­mien­to. Una red, lo cual no sig­ni­fi­ca­rá otro «chi­rin­gui­to». Una red para conec­tar las dife­ren­tes ini­cia­ti­vas y pla­ta­for­mas ya en mar­cha y, en la medi­da de lo posi­ble, coor­di­nar­las en la mis­ma direc­ción: La vida, la dig­ni­dad, la jus­ti­cia y la defen­sa de la Madre Tie­rra.

Medi­das urgen­tes. En este sen­ti­do, ya están sur­gien­do dife­ren­tes ini­cia­ti­vas pro­po­nien­do medi­das urgen­tes nece­sa­rias para dar res­pues­ta a la emer­gen­cia sani­ta­ria actual. En Eus­kal Herria, por ejem­plo, está la «mesa téc­ni­ca» pro­pues­ta por el Movi­mien­to Femi­nis­ta o el docu­men­to de la Car­ta de Dere­chos Socia­les defi­nien­do diver­sas prio­ri­da­des socia­les o la defen­sa de la agri­cul­tu­ra y los mer­ca­dos loca­les. En el Esta­do espa­ñol exis­te el «Plan de Cho­que Social» que está cose­chan­do muchas adhe­sio­nes. Bien­ve­ni­das sean estas ini­cia­ti­vas.

Una mira­da más a lar­go pla­zo. Exis­ten medi­das urgen­tes que deben adop­tar­se de for­ma inme­dia­ta, pero para res­pon­der ade­cua­da­men­te a la cri­sis eco­so­cial, la cual vol­ve­rá con toda su cru­de­za tras la emer­gen­cia sani­ta­ria, habrá que pro­po­ner medi­das de mayor alcan­ce trans­for­ma­dor, ya que de lo con­tra­rio vol­ve­ría­mos a la fal­sa nor­ma­li­dad. Es pues el momen­to de hacer una refle­xión sobre el rum­bo que que­re­mos tomar des­de aho­ra ‑con el hori­zon­te en el 2030, por ejemplo‑, y dise­ñar un pro­yec­to de país alter­na­ti­vo. Uni­fi­car el esfuer­zo tác­ti­co y el estra­té­gi­co, nos pue­de per­mi­tir man­te­ner la cohe­ren­cia entre medi­das urgen­tes y las pro­pues­tas a medio y lar­go pla­zo. Esta cri­sis está dejan­do al des­cu­bier­to una serie de mitos y men­ti­ras que están en la base del neo­li­be­ra­lis­mo y ello faci­li­ta tra­tar de socia­li­zar, si somos auda­ces, el mode­lo alter­na­ti­vo que defen­de­mos. En con­se­cuen­cia, se hace más nece­sa­rio que nun­ca, aun­que sea des­de nues­tro con­fi­na­mien­to, en esta emer­gen­cia, refor­zar la coope­ra­ción y el inter­cam­bio entre quie­nes des­de dife­ren­tes pun­tos de vis­ta y expe­rien­cias esta­mos apos­tan­do por ese pro­fun­do cam­bio de rum­bo. Y, una de las herra­mien­tas váli­das para ese futu­ro, pudie­ra ser esa «Red por la vida» (o algo simi­lar) antes cita­da. Una red a favor de la vida de las per­so­nas y de los eco­sis­te­mas, es decir, de una socie­dad jus­ta y sos­te­ni­ble que garan­ti­ce una vida dig­na para todas las per­so­nas y que res­pe­te los equi­li­brios y los ciclos de la natu­ra­le­za.

Por la vía del eco­so­cia­lis­mo-femi­nis­ta. Una vez más cree­mos fun­da­men­tal sub­ra­yar la dimen­sión eco­so­cial de la cri­sis y reivin­di­car una alter­na­ti­va que debie­ra sur­gir de la sín­te­sis de dife­ren­tes mira­das. Fun­dir en un solo cuer­po las «cua­tro mira­das» (sin­di­cal, eco­lo­gis­ta, femi­nis­ta y de auto­ges­tión) que, por ejem­plo, plan­tea Eus­kal Gune Eko­so­zia­lis­ta (Espa­cio Eco­so­cia­lis­ta Vas­co), nos pare­ce un buen camino. Estos son algu­nos cri­te­rios bási­cos que pro­po­ne­mos para pen­sar y actuar.

1) Prio­ri­zar y refor­zar los ser­vi­cios públi­cos que garan­ti­cen las nece­si­da­des bási­cas de salud, edu­ca­ción, ali­men­ta­ción, cui­da­do, ener­gía, agua, vivien­da, ges­tión de resi­duos etc. Para empe­zar, habría que rever­tir todos los recor­tes habi­dos has­ta aho­ra, pero sin renun­ciar a reivin­di­car las nacio­na­li­za­cio­nes-socia­li­za­cio­nes que sean nece­sa­rias. Socia­li­za­cio­nes que pue­den dejar esos ser­vi­cios bási­cos en manos de las comu­ni­da­des (y no sólo del Esta­do): un ejem­plo, pue­den ser las comu­ni­da­des ener­gé­ti­cas des­cen­tra­li­za­das. Ser­vi­cios algu­nos que pue­den y deben ges­tio­nar­se como bie­nes comu­nes.

2) Esta­ble­cer medi­das, pla­zos y pre­su­pues­to para la cons­truc­ción de una red uni­ver­sal, dig­na y gra­tui­ta de ser­vi­cios colec­ti­vos de cui­da­dos.

3) Impul­sar la tran­si­ción eco­so­cial, comen­zan­do por la ener­gé­ti­ca, y pla­ni­fi­can­do con un hori­zon­te en el año 2030; adop­tar medi­das para redu­cir la pro­duc­ción y el con­su­mo de ener­gía y mate­ria­les, pro­mo­ver los sec­to­res cla­ve que sir­ven para cubrir las nece­si­da­des bási­cas (agroe­co­lo­gía, cui­da­dos, sani­dad …), prio­ri­zar la pro­duc­ción y el con­su­mo local, supri­mir y/​o recon­ver­tir los sec­to­res más con­ta­mi­nan­tes y per­ju­di­cia­les para la vida (armas, auto­mó­vi­les …).

4) Faci­li­tar el repar­to de la rique­za y del tra­ba­jo (pro­duc­ti­vo y repro­duc­ti­vo): ins­tau­rar una fis­ca­li­dad pro­gre­si­va y redis­tri­bu­ti­va; impe­dir los des­pi­dos que se pre­ten­dan plan­tear en supues­tas rees­truc­tu­ra­cio­nes. En rela­ción con esto, cree­mos con­ve­nien­te relan­zar en socie­dad deba­tes tan nece­sa­rios como los rela­ti­vos a las «limi­ta­cio­nes a la pro­pie­dad pri­va­da» o a la «ren­ta bási­ca uni­ver­sal».

5) Favo­re­cer el empo­de­ra­mien­to de la ciu­da­da­nía, pro­mo­ver la par­ti­ci­pa­ción y el poder de deci­sión de las comu­ni­da­des y de los tra­ba­ja­do­res y las tra­ba­ja­do­ras en las empre­sas, apo­yar y for­ta­le­cer las ini­cia­ti­vas auto­ges­tio­na­das y la eco­no­mía social y soli­da­ria. En esta épo­ca de con­fi­na­mien­to sería esti­mu­lan­te apo­yar y difun­dir, las ini­cia­ti­vas comu­ni­ta­rias de soli­da­ri­dad que están sur­gien­do en Eus­kal Herria.

A modo de con­clu­sión, cui­dar (red de cui­da­dos), pro­te­ger (ser­vi­cios públi­cos bási­cos), redu­cir (pro­duc­ción, con­su­mo…), dis­tri­buir (rique­za y tra­ba­jo) y refor­zar (empo­de­ra­mien­to de la ciu­da­da­nía). Estos son algu­nos de los fun­da­men­tos de nues­tro eco­so­cia­lis­mo-femi­nis­ta.

https://​www​.naiz​.eus/​e​u​/​i​r​i​t​z​i​a​/​a​r​t​i​c​u​l​o​s​/​t​i​e​m​p​o​-​p​a​r​a​-​l​a​-​a​u​d​a​c​i​a​-​a​c​t​u​a​r​-​p​o​r​-​l​a​-​v​i​a​-​d​e​l​-​e​c​o​s​o​c​i​a​l​i​s​m​o​-​f​e​m​i​n​i​sta

