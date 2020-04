Empresa alemana solicita interferón a Cuba – La otra Andalucía

“Espe­ra­mos que intere­ses de EEUU no pre­va­lez­can sobre sal­va­ción de vidas”

Cuba en Resu­men /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano.- Por su demos­tra­da efi­ca­cia tera­péu­ti­ca en el tra­ta­mien­to del Covid-19, el inter­fe­rón alfa 2b recom­bi­nan­te, ha sido soli­ci­ta­do por más de cua­ren­ta paí­ses a Cuba. A estas cifras se suma Ale­ma­nia.

La empre­sa ale­ma­na Pro­fu­med Deu­ts­chland es otra de las com­pa­ñías far­ma­céu­ti­cas intere­sa­das en impor­tar el medi­ca­men­to anti­vi­ral a su país.

En decla­ra­cio­nes a Sput­nik, Georg Schef­fer, direc­tor y pro­pie­ta­rio de Pro­fu­med, decla­ró que la empre­sa está tra­ba­jan­do para obte­ner el per­mi­so de impor­ta­ción y des­ta­có, “no que­re­mos que en Ale­ma­nia se repi­ta lo mis­mo que pasó en Ita­lia, y la evo­lu­ción de la situa­ción en Ita­lia nos demues­tra que tene­mos razón: aho­ra, allí tra­ba­jan los exper­tos de Cuba y Chi­na”.

Sin embar­go, Schef­fer aler­tó que su empre­sa nece­si­ta del apo­yo de otras com­pa­ñías, pues en la Unión Euro­pea la impor­ta­ción de dicho fár­ma­co solo está auto­ri­za­da en Espa­ña.

Asi­mis­mo, resal­tó la dis­po­ni­bi­li­dad de Cuba para enviar médi­cos a Ale­ma­nia o auto­ri­zar la pro­duc­ción del medi­ca­men­to en la nación euro­pea, y expre­só su espe­ran­za de que “los intere­ses polí­ti­cos de Esta­dos Uni­dos y el blo­queo comer­cial a Cuba no pre­va­lez­can sobre el pro­ble­ma de sal­var vidas huma­nas”.

El empre­sa­rio recal­có que Cuba será capaz de expor­tar el inter­fe­rón sin pri­var del uso del medi­ca­men­to a su pro­pia pobla­ción.

A fina­les de mar­zo, el direc­tor de pro­duc­ción del Cen­tro Nacio­nal de Bio­pre­pa­ra­dos (BIOCEN), Gabriel Gon­zá­lez Gar­cía, infor­mó que la ins­ti­tu­ción, actual­men­te cuen­ta con la capa­ci­dad nece­sa­ria para pro­du­cir el Inter­fe­rón en can­ti­da­des que satis­fa­cen la deman­da nacio­nal.

Cuba: Espe­ro que los intere­ses de EEUU no pre­va­lez­can sobre la sal­va­ción de vidas

La empre­sa ale­ma­na Pro­fü­med Deu­ts­chland tie­ne pre­vis­to adqui­rir en Cuba el medi­ca­men­to anti­vi­ral Inter­fe­rón Alfa-2b. Sput­nik con­ver­só con el direc­tor gene­ral de la com­pa­ñía, Georg Schef­fer, acer­ca de las pers­pec­ti­vas de la cola­bo­ra­ción de los dos paí­ses duran­te la pan­de­mia.

El empre­sa­rio decla­ró que su empre­sa —que se dedi­ca a la pro­duc­ción de mate­rial médi­co a base de celu­lo­sa— ha cola­bo­ra­do con Cuba duran­te más de tres años.

Tras el ini­cio de la pan­de­mia de COVID-19, Schaef­fer enten­dió que era nece­sa­rio «hacer algo para sal­var vidas huma­nas», y ese fue el momen­to en el que se ente­ró de la exis­ten­cia de dicho medi­ca­men­to.

«Enten­di­mos que el desa­rro­llo y la pro­duc­ción de otros fár­ma­cos o vacu­nas serán impo­si­bles en el futu­ro pró­xi­mo», decla­ró Schef­fer, quien agre­gó que su empre­sa está tra­ba­jan­do en obte­ner el per­mi­so para impor­tar el medi­ca­men­to cubano.

«No que­re­mos que en Ale­ma­nia se repi­ta lo mis­mo que pasó en Ita­lia, y la evo­lu­ción de la situa­ción en Ita­lia nos demues­tra que tene­mos razón: aho­ra, allí tra­ba­jan los exper­tos de Cuba y Chi­na», sub­ra­yó.

Schef­fer agre­gó que su empre­sa nece­si­ta el apo­yo de las com­pa­ñías que tie­nen per­mi­so para impor­tar el Inter­fe­rón alfa-2b, ya que en la UE la impor­ta­ción de dicho fár­ma­co solo está auto­ri­za­da en Espa­ña.

El empren­de­dor ale­mán sub­ra­yó que Cuba siem­pre «ha teni­do algo de qué pre­su­mir» en lo que res­pec­ta a sus inves­ti­ga­cio­nes médi­cas, y has­ta expor­tó medi­ca­men­tos a la Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca Ale­ma­na duran­te la Gue­rra Fría.

Las far­ma­céu­ti­cas cuba­nas Bio­Cu­ba­Far­ma y Labio­fam, que cola­bo­ran con la empre­sa de Schef­fer ade­más de con los repre­sen­tan­tes de la Cáma­ra de Comer­cio de Ale­ma­nia, Lehr y Neu­bert, están dis­pues­tos a pres­tar apo­yo a Pro­fü­med Deu­ts­chland, seña­ló el inter­lo­cu­tor de Sput­nik. Asi­mis­mo, Cuba está lis­ta para enviar a sus médi­cos a Ale­ma­nia o auto­ri­zar la pro­duc­ción del medi­ca­men­to en el país euro­peo.

Pero, ¿tie­nen que ver las com­pli­ca­cio­nes rela­cio­na­das con la impor­ta­ción del fár­ma­co a Ale­ma­nia con las san­cio­nes polí­ti­cas de EEUU? Schef­fer expre­só su espe­ran­za de que «los intere­ses polí­ti­cos de EEUU y el blo­queo comer­cial a Cuba no pre­va­lez­can sobre el pro­ble­ma de sal­var de vidas huma­nas».

El empre­sa­rio, quien sub­ra­yó que las mayo­res empre­sas far­ma­céu­ti­cas ale­ma­nas solo podrían tener una vacu­na con­tra el coro­na­vi­rus para fina­les de año, supu­so que «las per­so­nas que toman deci­sio­nes supues­ta­men­te no están ade­cua­da­men­te infor­ma­das del fár­ma­co cubano» y que «la situa­ción está a pun­to de cam­biar».

Schef­fer sub­ra­yó que Cuba será capaz de expor­tar el Inter­fe­rón alfa-2b sin pri­var del medi­ca­men­to a su pro­pia pobla­ción. «Ade­más, tene­mos la opor­tu­ni­dad de fabri­car el fár­ma­co en Ale­ma­nia». «Tam­bién tene­mos bue­nos inves­ti­ga­do­res y médi­cos ale­ma­nes que, sin duda algu­na, nos apo­ya­rán», con­clu­yó.

El inter­fe­rón sal­va vidas

Ángel Gue­rra Cabre­ra

El inter­fe­rón cubano está sal­van­do vidas de pacien­tes del coro­na­vi­rus en la isla cer­ca­da por Esta­dos Uni­dos, que tam­bién alis­ta vacu­nas con­tra el mal, como será expli­ca­do más ade­lan­te. Mien­tras, Donald Trump sume a su pro­pio pue­blo en una tra­ge­dia de pro­por­cio­nes bíbli­cas debi­do a su negli­gen­cia en el enfren­ta­mien­to a la COVID-19. Y, cri­men de lesa huma­ni­dad, cor­ta los fon­dos a la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud, blo­quea y ame­na­za a paí­ses como Vene­zue­la y se desen­tien­de de coope­rar en el esfuer­zo inter­na­cio­nal con­tra la pan­de­mia como lo hacen Rusia, Chi­na y Cuba.

Al estra­té­gi­co recur­so del ais­la­mien­to social, la comu­ni­dad cien­tí­fi­ca de la isla suma la máxi­ma pues­ta en ten­sión de sus poten­tes ins­ti­tu­cio­nes para pro­por­cio­nar la mejor pro­tec­ción al pue­blo con una vacu­na ines­pe­cí­fi­ca duran­te esta fase y tra­ba­ja tam­bién para lograr una vacu­na espe­cí­fi­ca a mediano pla­zo. Fiel a su tra­di­ción soli­da­ria, de ins­pi­ra­ción mar­tia­na y fide­lis­ta, la isla, como lo vie­ne hacien­do des­de el ini­cio de la epi­de­mia, siem­pre pon­drá a dis­po­si­ción de otros pue­blos sus recur­sos huma­nos y hallaz­gos cien­tí­fi­cos.

El inter­fe­rón es un pro­duc­to que actúa direc­ta­men­te para que el sis­te­ma inmu­no­ló­gi­co res­pon­da y acti­ve los meca­nis­mos de inhi­bi­ción viral. En epi­de­mias ante­rio­res se había emplea­do, afir­ma el doc­tor Eduar­do Mar­tí­nez Díaz, pre­si­den­te del gran con­glo­me­ra­do cien­tí­fi­co-empre­sa­rial Bio­Cu­ba­Far­ma (véan­se mis dos artícu­los “El inter­fe­rón cubano en Chi­na”, La Jor­na­da, 5 y 12 de mar­zo de 2020). Nor­mal­men­te ‑pro­si­gue- el núme­ro de pacien­tes de covid-19 que pasa a esta­do gra­ve o crí­ti­co es el 20 %. En Cuba el núme­ro que lle­ga a ese esta­do es la mitad en com­pa­ra­ción con los indi­ca­do­res a nivel inter­na­cio­nal. La leta­li­dad de nues­tro país está en 2,7 %, lo que indi­ca que la for­ma en que los médi­cos cuba­nos tra­tan a los pacien­tes, así como nues­tros pro­to­co­los, están tenien­do una efec­ti­vi­dad en el tra­ta­mien­to de la enfer­me­dad. Pen­sa­mos que el inter­fe­rón (INF) es res­pon­sa­ble de lo que esta­mos vien­do en la prác­ti­ca. Pun­tua­li­za que Cuba pro­du­ce el INF nece­sa­rio para uso local ade­más del dedi­ca­do a los múl­ti­ples pedi­dos inter­na­cio­na­les.

Por su par­te el doc­tor Vicen­te Vérez Ben­co­mo, direc­tor del Ins­ti­tu­to Fin­lay de Vacu­nas afir­ma que todos soña­mos con una vacu­na espe­cí­fi­ca que resuel­va el pro­ble­ma de la covid-19 de un solo gol­pe, pero no es una solu­ción para este año. Mien­tras tan­to, afir­ma, hay una tran­si­to­ria que no inmu­ni­za con­tra el coro­na­vi­rus pero pro­por­cio­na la lla­ma­da inmu­ni­dad natu­ral o inna­ta, que todos tene­mos aun­que no con la mis­ma com­pe­ten­cia. El virus no nos mata, lo que mata es la reac­ción inmu­ne exce­si­va que se pro­vo­ca a par­tir de esto, afir­ma. Par­te del cues­tio­na­mien­to que esta­mos hacien­do es quién es res­pon­sa­ble del equi­li­brio pre­sen­ta­do en el pacien­te asin­to­má­ti­co, que logra con­tro­lar el virus. Por lo tan­to, es impor­tan­te enten­der de qué depen­de ese equi­li­brio.

En esa mis­ma línea de pen­sa­mien­to, el doc­tor Gerar­do Gui­llén Nie­to, direc­tor de Inves­ti­ga­cio­nes Bio­mé­di­cas del Cen­tro de Inge­nie­ría Gené­ti­ca y Bio­tec­no­lo­gía (CIGB) expli­ca los pasos que ya se dan para el desa­rro­llo inme­dia­to en Cuba de una vacu­na capaz de acti­var la inmu­ni­dad inna­ta. Acla­ra que no es solo un pro­yec­to del CIGB y que ejem­pli­fi­ca la capa­ci­dad de coope­ra­ción e inte­gra­ción de los cen­tros de inves­ti­ga­ción cuba­nos. Deta­lla que, en con­jun­to con el Minis­te­rio de Salud Públi­ca y sus agen­cias regu­la­do­ras, el 26 de mar­zo de apro­bó el estu­dio clí­ni­co de la vacu­na y el 27 ya se dis­po­nía de los pri­me­ros volun­ta­rios para pro­bar­la. Se tra­ta de una vacu­na de apli­ca­ción nasal y sublin­gual que per­mi­te esti­mu­lar la inmu­ni­dad a nivel local, don­de se encuen­tra la entra­da del virus al orga­nis­mo. “Ya en las mues­tras de san­gre y de ras­pa­do de amíg­da­las y sublin­gual hemos vis­to cómo se esti­mu­lan las molé­cu­las de la super­fi­cie celu­lar que mar­can la acti­va­ción del sis­te­ma inmu­ne inna­to rela­cio­na­do con los virus”.

El doc­tor Gui­llén Nie­to ase­gu­ró que en estos momen­tos se tra­ba­ja en 16 líneas de inves­ti­ga­ción para mag­ni­fi­car el éxi­to y poder con­tri­buir al con­trol de la epi­de­mia.

Según el doc­tor Mar­tí­nez Díaz los pacien­tes asin­to­má­ti­cos son la cau­sa fun­da­men­tal de la expan­sión del virus. De ahí la impor­tan­cia de hacer pes­qui­sa­je masi­vo para detec­tar­los, ais­lar­los y fre­nar la pro­pa­ga­ción. Es en ese caso cuan­do las lla­ma­das prue­bas rápi­das pue­den hacer una impor­tan­te con­tri­bu­ción pues actúan como indi­ca­dor de zonas infec­ta­das, cuya eva­lua­ción se con­si­gue afi­nar con las más fia­ble PCR y la encues­ta de carác­ter clí­ni­co en la comu­ni­dad.

Mien­tras ter­mi­na­ba de escri­bir estas líneas Pren­sa Lati­na repor­ta la lle­ga­da a Catar de una bri­ga­da de 200 médi­cos y per­so­nal sani­ta­rio cubano que refor­za­rán en el com­ba­te al coro­na­vi­rus de los 500 gale­nos con­na­cio­na­les que se encuen­tran per­ma­nen­te­men­te en el emi­ra­to des­de 2012. Ascien­den a más de 16 los paí­ses a don­de ha lle­ga­do en las últi­mas sema­nas la soli­da­ri­dad cuba­na para enfren­tar el covid 19 .

Fuen­te: Cubai­ni­for­ma­ción