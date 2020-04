Argentina. Observatorio gremial. Para que “ocupar, resistir y producir” sea ley/ Informe sobre las violaciones a los derechos laborales … (Más info)

Resu­men Latinoamericano*/ 20 de abril 2020 .-

EL DNU 367⁄ 2020 y el Covid- 19 como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal

La gra­ví­si­ma cri­sis mun­dial, pro­vo­ca­da por la pan­de­mia del COVID 19 ha pues­to de mani­fies­to el rol insus­ti­tui­ble del sis­te­ma públi­co de salud y la nece­si­dad de pro­te­ger a las per­so­nas y a la socie­dad, por sobre el inte­rés del mer­ca­do.

Des­de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos y Abo­ga­das Labo­ra­lis­tas mani­fes­tá­ba­mos, pocos días atrás, nues­tra preo­cu­pa­ción por la situa­ción que pade­cen las tra­ba­ja­do­ras y los tra­ba­ja­do­res que, pese al ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, deben con­cu­rrir a tra­ba­jar, por per­te­ne­cer a acti­vi­da­des excep­tua­das con­for­me al Decre­to 297⁄ 2020 , Deci­sión Admi­nis­tra­ti­vas 429⁄ 2020 , y aho­ra tam­bién la 490⁄ 2020 .

Vale recor­dar que ins­tá­ba­mos a los emplea­do­res a cum­plir con todas las medi­das de pre­ven­ción indi­ca­das por la auto­ri­dad sani­ta­ria y por la Super­in­ten­den­cia de Ries­gos del Tra­ba­jo fren­te a la pan­de­mia del Covid 19.

Afir­má­ba­mos tam­bién que, si no se cum­plía con las ele­men­ta­les medi­das de protección,generándose así un ries­go inmi­nen­te para la salud y la vida de la per­so­na que tra­ba­ja, el art. 75 de la LCT 20.744 – como asi­mis­mo, las nor­mas del dere­cho común –reco­no­ce al afec­ta­do el dere­cho a rea­li­zar una reten­ción de sus tareas, sin menos­ca­bo para su remu­ne­ra­ción. Se tra­ta de un dere­cho indis­cu­ti­ble, den­tro del con­tra­to de tra­ba­jo, fren­te a un gra­ve incum­pli­mien­to patro­nal.

Des­ta­cá­ba­mos en esa opor­tu­ni­dad el rol fun­da­men­tal de la acción sin­di­cal, y soli­ci­tá­ba­mos que se cum­plie­ra con el fun­cio­na­mien­to de los Comi­té Mix­tos de Salud y Segu­ri­dad en el Tra­ba­jo. En la Pro­vin­cia de Bue­nos Aires, la ley 14.408 y el decre­to pro­vin­cial 801⁄ 14 esta­ble­cen la obli­ga­ción de cons­ti­tuir­los, o, en su caso, la par­ti­ci­pa­ción del Dele­ga­do de Pre­ven­ción en cada esta­ble­ci­mien­to. Lo mis­mo regu­la la Pro­vin­cia de San­ta Fe median­te la ley 12.913. Asi­mis­mo, en algu­nos con­ve­nios colec­ti­vos de tra­ba­jo se pre­vé esa ins­tan­cia pari­ta­ria en mate­ria de salud labo­ral.

Para el caso que se tra­te de juris­dic­cio­nes en el país que no lo pre­vean, las y los dele­ga­dos de base, o las auto­ri­da­des de Comi­sión Direc­ti­va del Sin­di­ca­to, serán quie­nes deban ser con­sul­ta­dos, inter­ve­nir y con­tro­lar en cada lugar de tra­ba­jo que se adop­ten las medi­das nece­sa­rias para cui­dar a la inte­gri­dad psi­co­fí­si­ca de la per­so­na, y en todo lo vin­cu­la­do a la pro­tec­ción de la salud y segu­ri­dad labo­ral en cada esta­ble­ci­mien­to labo­ral.

Reafir­má­ba­mos tam­bién, en esa opor­tu­ni­dad, el rol pri­mor­dial e inde­le­ga­ble de la auto­ri­dad de apli­ca­ción en sus dis­tin­tos nive­les, para con­tro­lar, ins­pec­cio­nar y san­cio­nar en su caso la fal­ta de cum­pli­mien­to de la nor­ma­ti­va de salud y segu­ri­dad.

Por otra par­te, ins­tá­ba­mos a que median­te el dic­ta­do de una nor­ma se reco­noz­ca la enfer­me­dad del COVID-19 y el tras­torno de estrés pos­trau­má­ti­co con­traí­dos por expo­si­ción en el tra­ba­jo, como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal para aque­llas acti­vi­da­des que ten­gan expo­si­ción a su con­ta­gio.

Diver­sos sec­to­res sin­di­ca­les, algu­nos vin­cu­la­dos a la salud, ini­cia­ron una cam­pa­ña a fin de lograr el reco­no­ci­mien­to del COVID-19 como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal y la cober­tu­ra den­tro del sis­te­ma de dicha afec­ción.

Asi­mis­mo des­de la UART se desató un pode­ro­so lobby empre­sa­rial ten­dien­te a limi­tar la inclu­sión y cober­tu­ra del coro­na­vi­rus como enfer­me­dad labo­ral, a efec­tos de redu­cir los cos­tos de las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos del Tra­ba­jo.

El día 13 de abril de 2020, median­te el decre­to 367⁄ 2020 , se esta­ble­ció que la enfer­me­dad COVID-19 pro­du­ci­da por el coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2 se con­si­de­ra­rá “pre­sun­ti­va­men­te” una enfer­me­dad de carác­ter pro­fe­sio­nal ‑no lis­ta­da– res­pec­to de las y los tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos del ais­la­mien­to, suje­to a cier­tas con­di­cio­nes y pla­zos, esta­ble­cien­do una­di­fe­ren­cia­ción res­pec­to a los tra­ba­ja­do­res de la salud.

Según el artícu­lo 1, para las y los tra­ba­ja­do­res que reali­cen acti­vi­da­des decla­ra­das esen­cia­les, en gene­ral, esta pre­sun­ción ope­ra­rá mien­tras se encuen­tren vigen­tes las medi­das que orde­nan el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obligatorio.Conforme al artícu­lo 2, al tomar cono­ci­mien­to de la denun­cia del infor­tu­nio labo­ral, acom­pa­ña­da del corres­pon­dien­te diag­nós­ti­co emi­ti­do por enti­dad sani­ta­ria, las ase­gu­ra­do­ras de ries­gos del tra­ba­jo (A.R.T.) no podrán recha­zar la cober­tu­ra de esta con­tin­gen­cia y debe­rán brin­dar en for­ma inme­dia­ta, las pres­ta­cio­nes pre­vis­tas en la Ley N° 24.557 y sus nor­mas modi­fi­ca­to­rias y com­ple­men­ta­rias.

Enten­de­mos que, con­for­me la nor­ma­ti­va vigen­te, la per­so­na debe­rá reci­bir todas las pres­ta­cio­nes sis­té­mi­cas corres­pon­dien­tes has­ta su cura­ción (asis­ten­cia médi­ca, far­ma­co­ló­gi­ca, pres­ta­cio­nes dine­ra­rias, etc.) y,si se cura sin secue­las, debe­rá retor­nar a su acti­vi­dad habi​tual​.No obs­tan­te, si pro­duc­to de la enfer­me­dad, el tra­ba­ja­dor o tra­ba­ja­do­ra que­da con inca­pa­ci­dad – par­cial o total -, o en el caso de falle­ci­mien­to, será, según este DNU, la Comi­sión Médi­ca Cen­tral quien deter­mi­ne y con­fir­me si hay rela­ción cau­sal entre la enfer­me­dad y el tra­ba­jo.

En efec­to, el art. 3º del DNU 367⁄ 2020 esta­ble­ce que la deter­mi­na­ción defi­ni­ti­va del carác­ter pro­fe­sio­nal de la men­cio­na­da pato­lo­gía que­da­rá, en cada caso, a car­go de la COMISIÓN MÉDICA CENTRAL (C.M.C.) quien enten­de­rá con carác­ter ori­gi­na­rio, y debe­rá esta­ble­cer la rela­ción de cau­sa­li­dad direc­ta e inme­dia­ta entre la afec­ción y la acti­vi­dad labo­ral. La COMISIÓN MÉDICA CENTRAL podrá inver­tir la car­ga de la prue­ba de la rela­ción de cau­sa­li­dad a favor del tra­ba­ja­dor cuan­do se cons­ta­te la exis­ten­cia de un núme­ro rele­van­te de infec­ta­dos por la enfer­me­dad COVID-19 en acti­vi­da­des rea­li­za­das en el refe­ri­do con­tex­to, y en un esta­ble­ci­mien­to deter­mi­na­do en el que tuvie­ren cer­ca­nía o posi­ble con­tac­to, o cuan­do se demues­tren otros hechos reve­la­do­res de la pro­ba­bi­li­dad cier­ta de que el con­ta­gio haya sido en oca­sión del cum­pli­mien­to de las tareas desem­pe­ña­das. Den­tro del con­cep­to de oca­sio­na­li­dad debe incluir­se el tra­yec­to al tra­ba­jo.

Corres­pon­de pon­de­rar los ries­gos de los tras­la­dos en trans­por­te públi­co y la nor­mal aglo­me­ra­ción en los luga­res de tra­ba­jo, lo que debe­ría fun­cio­nar como pre­sun­ción a favor de la víc­ti­ma. La ley de pro­ba­bi­li­da­des dice que es más que posi­ble que la per­so­na se con­ta­gie por el hecho o en oca­sión del tra­ba­jo (LRT, art. 6º), que en otras cir­cuns­tan­cias.

En los casos de tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la salud se esta­ble­ce tam­bién una pre­sun­ción legal, afir­mán­do­se en el art. 4° que se con­si­de­ra­rá que la enfer­me­dad COVID19, pro­du­ci­da por el coro­na­vi­rus SARS- CoV‑2, guar­da rela­ción de cau­sa­li­dad direc­ta e inme­dia­ta con la labor efec­tua­da, sal­vo que se demues­tre, en el caso con­cre­to, la inexis­ten­cia de este últi­mo supues­to fác­ti­co.

Esto es, se esta­ble­ce una pre­sun­ción a favor del carác­ter pro­fe­sio­nal de la enfer­me­dad, que no requie­re rati­fi­ca­ción pos­te­rior de la Comi­sión Medi­ca Cen­tral, pero que sí admi­te prue­ba en con­tra­rio por par­te de la ART. Será esta enti­dad quien deba ini­ciar el pro­ce­di­mien­to admi­nis­tra­ti­vo en ese caso.

Para este sec­tor de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras­las pre­sun­cio­nes rigen has­ta los60 días pos­te­rio­res a la fina­li­za­ción de la vigen­cia de la decla­ra­ción de la amplia­ción de emer­gen­cia­pú­bli­ca en mate­ria sani­ta­ria rea­li­za­da en el Decre­to 260⁄ 20 y sus even­tua­les pró­rro­gas (es decir, 60 días pos­te­rio­res al 12/​03/​2021).

Por otra par­te, den­tro del DNU 367⁄ 20 se esta­ble­ce que la cober­tu­ra del COVID-19 se paga con recur­sos del Fon­do Fidu­cia­rio de Enfer­me­da­des Pro­fe­sio­na­les, crea­do median­te el Decre­to 590⁄ 97 . Es decir, las ART no ven agra­va­das sus obli­ga­cio­nes en tér­mi­nos finan­cie­ros, por lo que lla­ma la aten­ción que este DNU no haya avan­za­do mucho más en la cober­tu­ra del coro­na­vi­rus como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal para todas y todos los tra­ba­ja­do­res excep­tua­dos de la cua­ren­te­na.

Por últi­mo, hay que men­cio­nar que según su art. 7º esta nor­ma apli­ca a todos los con­ta­gios cuya pri­me­ra mani­fes­ta­ción se haya pro­du­ci­do a par­tir del 19 de mar­zo de 2020. Es decir que tie­ne efec­tos retro­ac­ti­vos.

Sin per­jui­cio del avan­ce que, de algu­na for­ma, impli­ca la san­ción del decre­to de nece­si­dad y urgen­cia men­cio­na­do, sabe­mos que den­tro del res­tric­ti­vo sis­te­ma de enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les­con­sa­gra­do median­te el art. 6 LRT 24.557, decre­to 658⁄ 96 y 1278⁄ 2000 – y cuya lógi­ca con­ti­núa esta nor­ma – el reco­no­ci­mien­to y cober­tu­ra ter­mi­na sien­do ínfi­mo, de acuer­do alos res­tric­ti­vos pará­me­tros de cau­sa­li­dad que se exi­geny el pro­ce­di­mien­to labe­rín­ti­co ante la Comi­sión Médi­ca Cen­tral que se ins­ti­tu­ye.

En ese sen­ti­do, rati­fi­ca­mos la nece­si­dad de reco­no­cer la enfer­me­dad del COVID-19 y el tras­torno de estrés pos­trau­má­ti­co con­traí­dos por expo­si­ción en el tra­ba­jo, como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal para todas aque­llas acti­vi­da­des que ten­gan expo­si­ción alta a su con­ta­gio, en for­ma amplia y sin res­tric­cio­nes. El DNU que esta­mos ana­li­zan­do bien pudo refor­mar la LRT y auto­ri­zar al Poder Eje­cu­ti­vo, en situa­cio­nes excep­cio­na­les (como la pre­sen­te), a modi­fi­car el Lis­ta­do de Enfer­me­da­des Pro­fe­sio­na­les.

Pro­pi­cia­mos, asi­mis­mo, que se cum­pla con el Con­ve­nio 155 OIT y su Pro­to­co­lo del año 2002, y Reco­men­da­ción sobre segu­ri­dad y salud de los tra­ba­ja­do­res, 1981 (núm. 164), que esta­ble­cen “…el tér­mino enfer­me­dad pro­fe­sio­nal desig­na toda enfer­me­dad con­traí­da por la expo­si­ción a fac­to­res de ries­go que resul­te de la acti­vi­dad labo­ral”.

La pro­tec­ción de la inte­gri­dad psi­co­fí­si­ca de las per­so­nas que tra­ba­jan y el dere­cho al goce de con­di­cio­nes dig­nas y equi­ta­ti­vas de labor, se hallan garan­ti­za­dos por el art. 14 bis de la Cons­ti­tu­ción Nacio­nal y múl­ti­ples tra­ta­dos inter­na­cio­na­les con jerar­quía cons­ti­tu­cio­nal.

El sis­te­ma de ries­gos del tra­ba­jo vigen­te jamás cum­plió los obje­ti­vos de la segu­ri­dad social que lo fun­da­men­tan, en vio­la­ción al men­ta­do art. 14 bis CN.

El dise­ño esta­ble­ci­do por la LRT 24.557 ins­ti­tu­yó un sis­te­ma de exter­na­li­za­ción y socia­li­za­ción de cos­tos empre­sa­rios, con trans­fe­ren­cia de recur­sos de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras asa­la­ria­dos al sec­tor finan­cie­ro. Colo­có a las ase­gu­ra­do­ras de ries­gos del tra­ba­jo como ges­to­ras del mis­mo, enti­da­des pri­va­das con fines de lucro, cuyo prin­ci­pal nego­cio es el mer­ca­do finan­cie­ro, tenien­do obje­ti­va­men­te intere­ses opues­tos a las per­so­nas que tra­ba­jan.

La gra­ví­si­ma cri­sis mun­dial, regio­nal y nacio­nal pro­vo­ca­da por la pan­de­mia del COVID 19, ha pues­to de mani­fies­to el rol insus­ti­tui­ble del sis­te­ma públi­co de salud y la nece­si­dad de pro­te­ger a las per­so­nas y a la socie­dad, por sobre el inte­rés del mer­ca­do, cum­plien­do con la man­da cons­ti­tu­cio­nal del art. 14 bis CN y el segu­ro social obli­ga­to­rio en mate­ria de salud, que inclu­ye, sin lugar a dudas, el sub­sis­te­ma de ries­gos del tra­ba­jo.

TRABAJADORES

Para que “ocu­par, resis­tir y pro­du­cir” sea ley

La recien­te­men­te crea­da Direc­ción Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das pre­sen­tó en el Con­gre­so un pro­yec­to que reco­ge 20 años de expe­rien­cia y bus­ca faci­li­tar la tarea de aque­llos tra­ba­ja­do­res que se ani­man a auto­ges­tio­nar las fábri­cas que sus patro­nes aban­do­na­ron

Redac­ción Canal Abier­to | Las tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na demos­tra­ron que cuan­do los patro­nes defec­cio­nan pue­den recu­pe­rar el tra­ba­jo y asu­mir la con­duc­ción de las empre­sas por medio de la auto­ges­tión. Son sobra­dos los casos en que ante el cie­rre de una uni­dad pro­duc­ti­va, bajo el lema “Ocu­par, Resis­tir y Pro­du­cir” los emplea­dos vol­vie­ron a abrir las puer­tas de fábri­cas y empre­sas.

Hoy fun­cio­nan en nues­tro país más de 400 empre­sas de este tipo, dan­do lugar a más de 18.000 pues­tos de tra­ba­jo auto­ges­tio­na­do, que desa­rro­llan sus acti­vi­da­des en los más diver­sos rubros de la indus­tria nacio­nal. A su vez el movi­mien­to de fábri­cas recu­pe­ra­das supo aso­ciar el resur­gir del ámbi­to labo­ral con un entra­ma­do social que a la vez de ser­vir de apo­yo per­mi­tió alber­gar y desa­rro­llar espa­cios popu­la­res de acce­so a edu­ca­ción, cul­tu­ra, cui­da­dos, for­ma­ción e inclu­sión. Así, jun­to y den­tro de las fábri­cas cre­cie­ron cen­tros cul­tu­ra­les, bachi­lle­ra­tos popu­la­res, cen­tros de salud, salas tea­tra­les y has­ta un canal de tele­vi­sión como Barri­ca­da TV que hoy emi­te su señal por la tele­vi­sión digi­tal abier­ta (TDA) des­de la meta­lúr­gi­ca IMPA en el barrio de Alma­gro.

En el mar­co de la pan­de­mia del coro­na­vi­rus COVID-19 se agu­di­zan las con­di­cio­nes de fra­gi­li­dad para las recu­pe­ra­das que han cre­ci­do, la mayo­ría de las veces, sin la tute­la esta­tal y, las más de las veces, luchan­do con­tra el ata­que de repar­ti­cio­nes públi­cas, sín­di­cos mafio­sos y jue­ces que bus­ca­ban nego­cios en la liqui­da­ción de estas empre­sas.

Con más de dos déca­das de desa­rro­llo de esta expe­rien­cia que se estu­dia en el mun­do, lle­gó hora de gene­rar polí­ti­cas estra­té­gi­cas de reco­no­ci­mien­to y acom­pa­ña­mien­to para un sec­tor que ha demos­tra­do via­bi­li­dad eco­nó­mi­ca y com­pro­mi­so social. Con este fin, el Movi­mien­to Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das (MNER) que ha asu­mi­do la Direc­ción Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das en el Minis­te­rio de Desa­rro­llo de la Nación, en la figu­ra de Eduar­do Murúa, ha pre­sen­ta­do en el Con­gre­so Nacio­nal el Pro­yec­to de Ley de Recu­pe­ra­ción de Uni­da­des Pro­duc­ti­vas (Expe­dien­te1400-D-2020).

La ini­cia­ti­va ‑pre­sen­ta­da por Leo­nar­do Gros­so y acom­pa­ña­da con la fir­ma de las dipu­tadas y dipu­tados Juan Car­los Alde­re­te, Héc­tor Bár­ba­ro, Mabel Capa­rrós, Fede­ri­co Fagio­li, Itai Hag­man, Gra­cie­la Lan­dris­ci­ni, Móni­ca Macha y Aye­lén Spó­si­to– pro­po­ne decla­rar de uti­li­dad públi­ca la recu­pe­ra­ción de empre­sas por sus tra­ba­ja­do­res, impul­sa el reco­no­ci­mien­to ins­ti­tu­cio­nal a esta expe­rien­cia y pro­po­ne herra­mien­tas estra­té­gi­cas de pro­tec­ción y desa­rro­llo.

El pro­yec­to de ley de “Recu­pe­ra­ción de uni­da­des pro­duc­ti­vas”

El pro­yec­to pro­po­ne que “toda Uni­dad Pro­duc­ti­va que se encuen­tre en esta­do de cesa­ción de pagos, cie­rre del esta­ble­ci­mien­to, aban­dono de sus titu­la­res, des­man­te­la­mien­to, vacia­mien­to por par­te de las/​os emplea­do­res, diso­lu­ción de la socie­dad con cau­sal de liqui­da­ción o de cie­rre por cual­quier cau­sa, y sin per­jui­cio de los pro­ce­sos judi­cia­les que pue­da o no tener ini­cia­dos, podrá ser expro­pia­da y cedi­da en favor de las/​os tra­ba­ja­do­res de la mis­ma que se hallen con­for­ma­dos en coope­ra­ti­vas de tra­ba­jo o en trá­mi­te de cons­ti­tu­ción y que deseen con­ti­nuar con la acti­vi­dad pro­duc­ti­va”.

La ini­cia­ti­va par­la­men­ta­ria pre­vé que el mon­to de la indem­ni­za­ción sea deter­mi­na­do por un acuer­do entre el Poder Eje­cu­ti­vo Nacio­nal (PEN) y el juez o la jue­za de la quie­bra o con­cur­so pre­ven­ti­vo y deter­mi­na la crea­ción de un Fon­do Fidu­cia­rio a efec­tos de pagar el mon­to de la indem­ni­za­ción. Este fon­do se con­for­ma­rá con par­ti­das pre­vis­tas en la Ley de Pre­su­pues­to Nacio­nal de cada año y el pro­yec­to pro­po­ne que el mon­to no sea infe­rior al 5% del pre­su­pues­to anual del Minis­te­rio de Eco­no­mía.

El Poder Eje­cu­ti­vo cede­rá en como­da­to los inmue­bles expro­pia­dos por la apli­ca­ción de esta ley a la coope­ra­ti­va de trabajadores/​as, para la con­se­cu­ción de su obje­to social, con la con­di­ción de que ésta ceda par­te de sus ins­ta­la­cio­nes, no uti­li­za­das para la pro­duc­ción, para el desa­rro­llo de acti­vi­da­des socia­les, edu­ca­ti­vas, cul­tu­ra­les, tareas de cui­da­dos y/​o de for­ma­ción pro­fe­sio­nal.

La ley pro­po­ne ade­más una serie de exen­cio­nes tri­bu­ta­rias para las empre­sas recu­pe­ra­das y crea el Regis­tro Nacio­nal de Empre­sas Recu­pe­ra­das (RENACER).

Aque­llas coope­ra­ti­vas ins­crip­tas en el RENACER ten­drán acce­so a una serie de bene­fi­cios:

Asis­ten­cia téc­ni­ca, jurí­di­ca y acom­pa­ña­mien­to para la sus­ten­ta­bi­li­dad eco­nó­mi­ca de la empre­sa recu­pe­ra­da;

pre­fe­ren­cia como pro­vee­do­res del Esta­do;

tra­ta­mien­to fis­cal pre­fe­ren­cial para favo­re­cer el man­te­ni­mien­to y gene­ra­ción de pues­tos de tra­ba­jo de la empre­sa;

líneas de cré­di­tos, pro­gra­mas de fomen­to y desa­rro­llo tec­no­ló­gi­co;

acom­pa­ña­mien­to y asis­ten­cia por par­te del Esta­do en los trá­mi­tes corres­pon­dien­tes para la expor­ta­ción de pro­duc­tos;

acce­so a la tari­fa social para aque­llos ser­vi­cios afec­ta­dos a la pro­duc­ción.

Ocu­par, resis­tir y pro­du­cir

“Segu­ra­men­te nos encon­tre­mos, des­pués de la pan­de­mia, con un mon­tón de empre­sas que no vuel­van a abrir, con des­pi­dos masi­vos y vacia­mien­tos. Lo que esta­mos pro­po­nien­do es una ley que faci­li­te la recu­pe­ra­ción de las empre­sas que hoy en día está libra­da a la capa­ci­dad de lucha, orga­ni­za­ción y resis­ten­cia que ten­gan los tra­ba­ja­do­res en las fábri­cas, que se hace difí­cil a veces. Esta ley supo­ne que la empre­sa sea expro­pia­da por el Esta­do y sea dada en como­da­to a una coope­ra­ti­va de tra­ba­ja­do­res que ten­ga la volun­tad de con­ti­nuar con la explo­ta­ción”, sos­tie­ne Bruno Di Mau­ro, pre­si­den­te de la coope­ra­ti­va Far­ma­coop, ex labo­ra­to­rio Roux Oce­fa, quie­nes recien­te­men­te con­si­guie­ron la apro­ba­ción de la ANMAT para vol­ver a pro­du­cir y han mon­ta­do una línea de pro­duc­ción de alcohol en gel.

“El tra­ba­jo es un bien muy esca­so en el mun­do y tene­mos que defen­der­lo. Tene­mos que defen­der cada pues­to de tra­ba­jo en Argen­ti­na y es posi­ble hacer­lo. Hemos demos­tra­do duran­te más de 20 años que con este méto­do de lucha se pue­de recu­pe­rar una empre­sa, la pue­den ges­tio­nar los tra­ba­ja­do­res, es sus­ten­ta­ble y ren­ta­ble. A los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras les diría que se orga­ni­cen y se lar­guen a la lucha que se pue­de salir ade­lan­te”, alien­ta Di Mau­ro que jun­to a sus cien com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros sos­tu­vie­ron la con­ti­nui­dad de la fuen­te de tra­ba­jo y hoy, tras tres años de lucha, comien­zan a ver los fru­tos.

EMERGENCIA SOCIAL

¿Es hora de un ingre­so ciu­da­dano en la Argen­ti­na?

La pro­pues­ta, deba­ti­da en Espa­ña, vol­vió a ins­ta­lar­se en nues­tro país para neu­tra­li­zar los efec­tos de la pan­de­mia. Dis­tin­tas voces denun­cian la desigual­dad rei­nan­te y acer­can ideas que, hacien­do núme­ros, no pare­cen tan leja­nas

Por Pablo Bas­si | Nada pare­cie­ra alcan­zar en una Argen­ti­na para­li­za­da, con 10 millo­nes de tra­ba­ja­do­res sin ingre­sos fijos. Ni siquie­ra el impues­to por úni­ca vez a las gran­des for­tu­nas, que por estas horas dise­ñan dipu­tados del Fren­te de Todos, y que redun­da­ría en algo más de 66 dóla­res por habi­tan­te. ¿Sería nece­sa­rio garan­ti­zar un sala­rio uni­ver­sal de sobre­vi­ven­cia? ¿Es posi­ble?

El esce­na­rio de pan­de­mia dio impul­so a la idea en Espa­ña y hoy se encuen­tra en la agen­da de la coa­li­ción de gobierno. El Papa bre­gó por ella en un men­sa­je a los movi­mien­tos popu­la­res días atrás, y en nues­tro país comen­zó a cir­cu­lar en boca de diri­gen­tes, perio­dis­tas y eco­no­mis­tas bajo la deno­mi­na­ción de ren­ta uni­ver­sal o ingre­so de ciu­da­da­nía.

Se tra­ta de un per­ci­bi­mien­to bási­co, incon­di­cio­nal y para todos. Inclu­so para ricos, por­que el meca­nis­mo correc­tor de esa dis­tor­sión es un sis­te­ma impo­si­ti­vo pro­gre­si­vo. Varios paí­ses lo imple­men­ta­ron duran­te las últi­mas déca­das, aun­que de mane­ra seg­men­ta­da: Fin­lan­dia, Alas­ka, Nami­bia, Bra­sil, Méxi­co o la Argen­ti­na, con la AUH.

La pri­me­ra vez que se plan­teó aquí fue en 2001, cuan­do el Fren­te Nacio­nal con­tra la Pobre­za (Fre­Na­Po), impul­sa­do por la CTA, pro­pu­so cons­truir un piso bási­co de ingre­sos median­te un segu­ro de empleo y for­ma­ción para jefes desocu­pa­dos de hoga­res, más una asig­na­ción uni­ver­sal por hijo, más una jubi­la­ción uni­ver­sal.

“El ingre­so de ciu­da­da­nía tie­ne una actua­li­dad impre­sio­nan­te ‑dice Clau­dio Lozano, pro­mo­tor del Fre­Na­Po, direc­tor del Ban­co Nación-. Por­que la Argen­ti­na tie­ne hoy un pro­ble­ma gra­ve: 8.500.000 de per­so­nas que tran­si­tan por el cam­po de la infor­ma­li­dad labo­ral y 2 millo­nes de cuen­ta­pro­pis­tas en blan­co. En total, casi 11 millo­nes de hom­bres y muje­res que hoy no pue­den salir a tra­ba­jar”.

Lozano sos­tie­ne que, de uni­ver­sa­li­zar­se la AUH, el sala­rio social com­ple­men­ta­rio y la jubi­la­ción, podría asis­tir­se a esas 11 millo­nes de per­so­nas que en los pró­xi­mos días acce­de­rán, por úni­ca vez, al Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia decre­ta­do por el Gobierno.

“No pode­mos seguir mane­ján­do­nos con cri­te­rios de tran­si­to­ria­li­dad: hoy te pago, el mes que vie­ne no. Tam­po­co con cri­te­rios de con­di­cio­na­li­dad”, agre­ga Lozano.

Con­di­cio­na­li­dad

“La con­di­cio­na­li­dad tie­ne que ver con la meri­to­cra­cia”, seña­la Cori­na Rodrí­guez Enrí­quez, eco­no­mis­ta, inves­ti­ga­do­ra del CONICET y del Cen­tro Inter­dis­ci­pli­na­rio para el Estu­dio de Polí­ti­cas Públi­cas (CIEPP) que diri­ge Rubén Lo Vuo­lo.

Y agre­ga: “Por­que, si bien quie­nes tie­nen altos ingre­sos no per­ci­ben AUH, des­gra­van en su decla­ra­ción impo­si­ti­va la tenen­cia de hijos. Y a cam­bio, el Esta­do no les exi­ge que los vacu­nen o man­den a la escue­la. Es una dife­ren­cia­ción muy cla­sis­ta”.

Rodrí­guez Enrí­quez pone en evi­den­cia que, si estu­vie­se imple­men­ta­do un ingre­so ciu­da­dano, el Esta­do no ten­dría por qué emi­tir ingre­sos fami­lia­res de emer­gen­cia ni bonos. “No pue­de ser una polí­ti­ca de emer­gen­cia, sino de exis­ten­cia”, afir­ma.

Por su par­te, Lozano hace núme­ros:

-¿De cuán­to esta­mos hablan­do?

-Supo­nien­do que los pobres no reci­ben ren­ta del Esta­do, garan­ti­zar­les un ingre­so para que dejen de ser pobres impli­ca­ría 6 pun­tos del PBI. Para que los indi­gen­tes dejen de ser­lo, 1 pun­to del pro­duc­to. Y en con­di­cio­nes nor­ma­les, don­de los pobres tie­nen un ingre­so, la dife­ren­cia para alcan­zar ese umbral equi­va­le a 3 pun­tos del pro­duc­to. Mag­ni­tu­des posi­bles.

Y razo­na: “en la Argen­ti­na, 114.000 per­so­nas tie­nen patri­mo­nios netos supe­rio­res al millón de dóla­res. Con una alí­cuo­ta del 0,75% de Bie­nes Per­so­na­les se podría ter­mi­nar con la pobre­za”.

Son varios los enfo­ques que legi­ti­man el ingre­so ciu­da­dano. Entre ellos, el de remu­ne­ra­ción a un tra­ba­jo que el mer­ca­do no reco­no­ce, nece­sa­rio para repro­du­cir las con­di­cio­nes de vida: tareas domés­ti­cas o cui­da­do de niños y mayo­res, por ejem­plo. En 2013, el INDEC demos­tró que las muje­res dedi­can a esas labo­ra­les seis horas y media; los hom­bres tres.

“Es un argu­men­to váli­do, pero con­tro­ver­ti­do ‑seña­la Rodrí­guez Enrí­quez-. Las femi­nis­tas te podría­mos decir que el ingre­so ciu­da­dano va con­tra la redis­tri­bu­ción del tra­ba­jo de cui­da­do. Ais­la­do, ter­mi­na con­so­li­dan­do las rela­cio­nes de géne­ro patriar­ca­les”.

Por eso, Rodrí­guez Enrí­quez afir­ma que son nece­sa­rias polí­ti­cas públi­cas que otor­guen más licen­cias para padres o que ofrez­can ser­vi­cios de cui­da­do. El Minis­te­rio de las Muje­res cuen­ta con una direc­ción nacio­nal tra­ba­jan­do el tema.

Genea­lo­gía de una idea

Des­de sus orí­ge­nes, el con­cep­to de sala­rio o ren­ta uni­ver­sal nació como res­pues­ta al cam­bio tec­no­ló­gi­co en el capi­ta­lis­mo. El menor empleo de mano de obra, uno de los efec­tos más impor­tan­tes, trae apa­re­ja­do una ten­den­cia a la baja en el nivel de empleo, rota­ción, pre­ca­ri­za­ción, dete­rio­ro de ingre­sos, caí­da de la deman­da, con­cen­tra­ción de rique­za.

El capi­ta­lis­mo meri­to­crá­ti­co no ofre­ce el mis­mo acce­so a la for­ma­ción que exi­gen las nue­vas tec­no­lo­gías. Tam­po­co bus­ca incor­po­rar a los exclui­dos, redu­cien­do la jor­na­da labo­ral y man­te­nien­do el nivel de empleo. El pro­ble­ma, para el sis­te­ma, es indi­vi­dual.

Ilus­tra­ción: Mar­ce­lo Spot­ti

Para la OIT, los jóve­nes serán los más afec­ta­dos eco­nó­mi­ca­men­te por la pan­de­mia

Des­de la enti­dad inter­na­cio­nal expli­can que esto se debe a la difi­cul­tad para que este sec­tor acce­da al empleo for­mal. La ten­den­cia se amplía jun­to con el avan­ce del coro­na­vi­rus.

La Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT) indi­có que a raíz de la pan­de­mia los más jóve­nes serán los más afec­ta­dos en mate­ria eco­nó­mi­ca. Des­de la enti­dad inter­na­cio­nal expli­ca­ron que esto se debe a la difi­cul­tad que tie­ne este sec­tor eta­rio a la hora de for­ma­li­zar su situa­ción labo­ral.

Según la OIT, las cifras del año pró­xi­mo pasa­do refuer­zan esta tesis ya que “una de cada cin­co per­so­nas meno­res de 25 años (267 millo­nes) no tra­ba­jan ni estu­dian, ni tam­po­co se for­man”. “Las cri­sis gol­pean más duro a los más vul­ne­ra­bles. Uno de esos gru­pos es el juve­nil, par­ti­cu­lar­men­te expues­to al impac­to socio-eco­nó­mi­co de la pan­de­mia. La tran­si­ción hacia el empleo decen­te es un enor­me desafío para ese sec­tor”, sub­ra­ya­ron.

Al mis­mo tiem­po, el orga­nis­mo labo­ral tri­par­ti­to mun­dial hizo hin­ca­pié en esta fran­ja de la pobla­ción por ser los más afec­ta­dos a raíz de ser “los pri­me­ros en sufrir el recor­te de horas labo­ra­les o des­pi­dos”.

“La ausen­cia de redes y expe­rien­cia difi­cul­ta la bús­que­da de otro empleo decen­te, por lo que son empu­ja­dos hacia tareas de menor pro­tec­ción jurí­di­ca y social. Los empren­de­do­res jóve­nes y sus coope­ra­ti­vas afron­tan pro­ble­mas simi­la­res a par­tir de las difi­cul­ta­des eco­nó­mi­cas para obte­ner recur­sos y finan­cia­ción, y ese sec­tor des­co­no­ce cómo afron­tar esce­na­rios comer­cia­les com­pli­ca­dos”, deta­lla­ron.

Asi­mis­mo, la orga­ni­za­ción men­cio­na­da des­ta­có que los jóve­nes se desa­rro­llan gene­ral­men­te en acti­vi­da­des que se encuen­tran seria­men­te com­pro­me­ti­das por el avan­ce de la pan­de­mia, como el comer­cio, indus­tria, hote­le­ría, entre otros, con lo cual se encuen­tran afec­ta­dos direc­ta­men­te.

Por últi­mo, ase­gu­ra­ron que “son los más ame­na­za­dos por la auto­ma­ti­za­ción total o par­cial, por lo que urge de par­te de los gobier­nos de los paí­ses medi­das de apo­yo o estí­mu­lo”.

El Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA Autó­no­ma pre­sen­tó la actua­li­za­ción del siguien­te infor­me en el que se sis­te­ma­ti­zan más de 200 denun­cias rea­li­za­das por tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras refe­ri­das a dis­tin­tas vio­la­cio­nes a dere­chos labo­ra­les que han teni­do lugar en el mar­co del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo Obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Gobierno Nacio­nal. Este docu­men­to, ade­más, fue envia­do opor­tu­na­men­te al Minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, con el fin de poner­le un lími­te a los abu­sos patro­na­les en el mar­co de la pre­sen­te emer­gen­cia sani­ta­ria. El tra­ba­jo en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria: des­pi­dos, sus­pen­sio­nes, reba­jas sala­ria­les y defi­cien­cias para ase­gu­rar la salud de las y los tra­ba­ja­do­res El infor­me apun­ta a sis­te­ma­ti­zar denun­cias por vio­la­cio­nes a los dere­chos labo­ra­les rea­li­za­das por tra­ba­ja­do­res, tra­ba­ja­do­ras y orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les duran­te la cua­ren­te­na, y cons­ti­tu­ye una actua­li­za­ción de la infor­ma­ción pre­sen­ta­da por el Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA‑A el 28 de mar­zo. Se inclu­ye infor­ma­ción pro­ve­nien­te de más de 200 denun­cias y recla­mos colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de dife­ren­tes acti­vi­da­des de todo el país que han seña­la­do, de una u otra for­ma, incum­pli­mien­tos por par­te de las patro­na­les de las dis­po­si­cio­nes vigen­tes. Este con­jun­to de cues­tio­nes requie­ren ser abor­da­das con carác­ter urgen­te a fin de poder tran­si­tar la emer­gen­cia. En par­ti­cu­lar, se ha denun­cia­do la fal­ta de deli­mi­ta­ción cla­ra entre las líneas de pro­duc­ción que deben seguir fun­cio­nan­do y otras que cla­ra­men­te no son esen­cia­les y que inclu­so podrían for­ta­le­cer la pro­duc­ción de aque­llos bie­nes que son impres­cin­di­bles para la sub­sis­ten­cia del con­jun­to de la pobla­ción; tam­bién se han efec­tua­do recla­mos fren­te a con­duc­tas patro­na­les que no garan­ti­zan las con­di­cio­nes nece­sa­rias de salud y segu­ri­dad en el tra­ba­jo; final­men­te, se sis­te­ma­ti­zan casos de denun­cias por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y reduc­cio­nes sala­ria­les que se han pro­fun­di­za­do en las últi­mas dos sema­nas. En par­ti­cu­lar, a par­tir de las denun­cias y recla­mos se abor­dan abor­dar las siguien­tes cua­tro dimen­sio­nes con carác­ter de urgen­te: ● Deter­mi­nar con la mayor pre­ci­sión posi­ble las áreas de la pro­duc­ción que deben con­ti­nuar fun­cio­nan­do y for­ta­le­cer­las con la redis­tri­bu­ción de los recur­sos y tra­ba­ja­do­res que se desem­pe­ñan en las áreas o líneas de pro­duc­ción no esen­cia­les; ● Garan­ti­zar las máxi­mas con­di­cio­nes de salud y segu­ri­dad en el tra­ba­jo, prin­ci­pal­men­te aque­llas que hacen a la con­se­cu­ción de los obje­ti­vos de las polí­ti­cas sani­ta­rias fija­das por el Minis­te­rio de Salud; ● For­ta­le­cer la pro­tec­ción de los pues­tos de tra­ba­jo y los sala­rios duran­te la cua­ren­te­na, gene­ran­do medi­das efi­ca­ces para garan­ti­zar la prohi­bi­ción de los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes dic­ta­da por Poder Eje­cu­ti­vo; ● Garan­ti­zar la acti­vi­dad sin­di­cal, la liber­tad de cir­cu­la­ción de diri­gen­tes y abo­ga­dos gre­mia­les, y for­ta­le­cer los meca­nis­mos ofi­cia­les para la pre­sen­ta­ción de denun­cias como pro­tec­ción prin­ci­pal de quie­nes están desa­rro­llan­do acti­vi­da­des. Ade­más, el docu­men­to, jun­to a la car­ta envia­da al minis­tro Moro­ni, recla­ma en torno a la deter­mi­na­ción de las áreas de pro­duc­ción esen­cia­les. Para baja­rIn­for­me com­ple­to del ODS-CTAA:

EL SALARIO DEL MIEDO

Millo­nes de tra­ba­ja­do­res se arries­gan a dia­rio al con­ta­gio, atra­ve­sa­dos por la nece­si­dad de tra­ba­jar

POR VICTORIO PAULÓN

Pelí­cu­la de H. G. Clou­zot, 1953. Una obra maes­tra del sus­pen­so.

“En esta pan­de­mia la escue­la es la gran orga­ni­za­do­ra social”

Angé­li­ca Gra­ciano. Secre­ta­ria Gene­ral de UTE (CABA)

Cada vez sobre­vue­la mayor angus­tia cuan­do men­cio­nan que para el fin de la cua­ren­te­na habrá más con­ta­gios, más inter­na­dos y más muer­tos. Los que se resis­ten a resig­nar algo de lo mucho que acu­mu­la­ron para paliar la cri­sis bus­can los argu­men­tos más mise­ra­bles a medi­da que avan­za el pro­yec­to de impues­to a la cúpu­la empre­sa­rial. ¿De dón­de pue­de salir la gui­ta para asis­tir a los más débi­les? Pron­to para su con­si­de­ra­ción está un gra­va­men extra­or­di­na­rio en el mar­co de la pan­de­mia. Un pago equi­va­len­te al 2% de las ven­tas glo­ba­les de cada empre­sa podría ser dis­tri­bui­do para paliar las nece­si­da­des más urgen­tes, bus­can­do recau­da­ción entre los gran­des gana­do­res de la dis­tri­bu­ción de la ren­ta. Se podría recau­dar 3.400 millo­nes de dóla­res actua­les, ape­nas un 0,9% del PIB, que apor­ta­ría un aire indis­pen­sa­ble para las arcas del Esta­do.

El minis­tro Mar­tín Guz­mán expli­có los con­cep­tos cen­tra­les de la pro­pues­ta de rees­truc­tu­ra­ción de la deu­da con los bonis­tas pri­va­dos. 1) No pagar por 3 años. A par­tir de ahí tasa del 0,5% ini­cial lle­gan­do a un máxi­mo de 2,33%. 2) Qui­ta de intere­ses de 37.900 millo­nes de dóla­res equi­va­len­te a un 62% y de capi­tal de 3.600 millo­nes que repre­sen­ta un 5,4%. 3) La pro­pues­ta que se lle­va­rá al FMI es de no pagar por 3 años y no hacer ajus­te fis­cal. «Lo que dicen los acree­do­res es que tie­ne que haber más ajus­te fis­cal, con­ti­nuar por el sen­de­ro del ajus­te rápi­do (…) eso des­trui­ría el futu­ro de millo­nes de argen­ti­nos y no lo vamos a per­mi­tir”, seña­ló.

Ade­más de res­pon­der a la cri­sis de endeu­da­mien­to que dejó el gobierno de Macri, la pro­pues­ta repre­sen­ta la toma de la ini­cia­ti­va polí­ti­ca en mate­ria eco­nó­mi­ca y expli­ca el pro­yec­to de gra­var a los sec­to­res más ricos y dis­ci­pli­nar a los espe­cu­la­do­res eter­nos para que se some­tan a las deci­sio­nes del poder polí­ti­co. Habrá ríos de tin­ta, rumo­res, des­men­ti­das, ame­na­zas, manio­bras, pero la fle­cha en el aire va camino al cora­zón de la patria espe­cu­la­ti­va.

Vivien­do con el enemi­go

El sala­rio del mie­do es el títu­lo de una his­tó­ri­ca pelí­cu­la que rela­ta con angus­tian­te sus­pen­so la lucha de cua­tro hom­bres por su liber­tad mien­tras con­du­cen camio­nes car­ga­dos con nitro­gli­ce­ri­na explo­si­va a tra­vés de acci­den­ta­dos cami­nos de una sel­va. Al menor sacu­dón todo esta­lla­ría por los aires. Aque­lla fic­ción enmu­de­ce hoy ante el mul­ti­tu­di­na­rio esce­na­rio de la vida coti­dia­na de millo­nes de tra­ba­ja­do­res atra­ve­sa­dos por la nece­si­dad de salir a sus tra­ba­jos.

Cua­tro muer­tos en el metro de Madrid y casi 60 falle­ci­dos denun­cia­dos por el sin­di­ca­to del sub­te de Nue­va York (agru­pa per­so­nal de una úni­ca empre­sa de buses y sub­tes) pusie­ron en aler­ta a los Metro­de­le­ga­dos por la desapren­sión con que Metro­vías vie­ne apli­can­do el pro­to­co­lo. La secre­ta­ria de Orga­ni­za­ción del Sin­di­ca­to del Sub­te, Vir­gi­nia Bou­vet, seña­ló que “la empre­sa no inter­vino con un caso sos­pe­cho­so (debe­ría haber inte­rrum­pi­do el ser­vi­cio las últi­mas horas del domin­go para desin­fec­tar y ais­lar a la gen­te que estu­vo en con­tac­to con el com­pa­ñe­ro). Sen­si­bles como están los tra­ba­ja­do­res tras la bata­lla del asbes­to, fue la base del gre­mio quien apli­có el pro­to­co­lo y la empre­sa se vio obli­ga­da a sacar los tre­nes con per­so­nal de super­vi­sión”.

La Fede­ra­ción de Sin­di­ca­tos de Pro­fe­sio­na­les de la Salud está cons­tru­yen­do un regis­tro nacio­nal de con­ta­gios, que a media sema­na ya superó los 200 casos de tra­ba­ja­do­res de la salud con Covid-19 de un total de 14 pro­vin­cias. Del Sana­to­rio de La Pro­vi­den­cia en la Capi­tal al Hos­pi­tal Bel­grano de San Mar­tín, nues­tra socie­dad paga el pre­cio de la esca­sa gim­na­sia en asep­sia y ele­men­tos de pro­tec­ción sin la huma­ni­dad en el cen­tro. Denun­cias del Sin­di­ca­to de Sani­dad habían anun­cia­do con­ta­gios en el Hos­pi­tal Ita­liano por­te­ño. El gober­na­dor Axel Kici­llof fue some­ti­do al test tras su visi­ta al Hos­pi­tal Bel­grano, con resul­ta­do nega­ti­vo.

Denun­cian que es muy alta la pro­por­ción de pro­fe­sio­na­les enfer­mos por coro­na­vi­rus.

La ecua­ción labo­ral que atra­vie­sa los sen­ti­mien­tos de mie­do y nece­si­dad lle­ga a su resul­ta­do más visi­ble en los emplea­dos de los comer­cios que tie­nen con­tac­to con el públi­co. Las denun­cias de silen­cia­dos test posi­ti­vos del virus en las sucur­sa­les de Coto son el resul­ta­do de una inevi­ta­ble cir­cu­la­ción de la enfer­me­dad por las gón­do­las, los ser­vi­cios de deli­very y las cin­tas trans­por­ta­do­ras de las cajas, allí don­de mue­ren las ilu­sio­nes ante la cares­tía. Sin el cui­da­do ni los recur­sos dis­po­ni­bles (como en las temi­das aglo­me­ra­cio­nes de los ban­cos) todo es igual, nada es mejor. Menos mal que abren de nue­vo los loca­les de Pago Fácil y Rapi­pa­go y evi­tan las colas ante modes­tos kios­qui­tos. Ver­du­le­rías, car­ni­ce­rías y peque­ños nego­cios fue­ra de la cua­ren­te­na ven cir­cu­lar un mun­do de deli­verys en negro, emplea­dos teme­ro­sos y pro­pie­ta­rios deses­pe­ra­dos por sobre­vi­vir. La muer­te que ace­cha tras el coro­na­vi­rus es una tris­te reali­dad coti­dia­na.

“Por un lado tene­mos suer­te de poder salir a la calle a labu­rar algui­to para lle­var un man­go para el alqui­ler y la dia­ria. Como somos jóve­nes, los men­sa­je­ros y los deli­verys nos sen­ti­mos un poco más inmu­nes, aun­que a sabien­das de que des­pués podés con­ta­giar a alguien más en tu casa. Inten­ta­mos tomar todas las pre­cau­cio­nes posi­bles, con todas las limi­ta­cio­nes que tene­mos. “Al que le toca le toca, la suer­te es loca”, dice mi hija en joda, aun­que solo nos vemos a lo lejos cuan­do voy a ver­la. Este labu­ro no es chis­te, algo de mie­do te da entre­gar paque­tes a suer­te y ver­dad. La elec­ción ter­mi­na sien­do infec­tar­te o ver que los tuyos se cagan de ham­bre, ahí tenés la del­ga­da línea roja entre salud y enfer­me­dad”.

Enemi­go invi­si­ble vs. ejér­ci­to invi­si­bi­li­za­do

“Es impre­sio­nan­te el tra­ba­jo que vie­nen desa­rro­llan­do lxs docen­tes des­de las casas y en las pro­pias Escue­las; garan­ti­zan­do los apren­di­za­jes y la con­ti­nui­dad peda­gó­gi­ca de lxs chicxs, y entre­gan­do ali­men­tos para que a nin­gu­na fami­lia le fal­te un pla­to de comi­da sobre la mesa. Don­de está la Escue­la, está la Patria y, den­tro de ella, los docen­tes que la hon­ran y dig­ni­fi­can”, dice Rober­to Bara­del.

Para Sil­via Alma­zán, secre­ta­ria adjun­ta de SUTEBA, “en las actua­les situa­cio­nes de ais­la­mien­to social se han modi­fi­ca­do las con­di­cio­nes labo­ra­les, la jor­na­da labo­ral, los vehícu­los tec­no­ló­gi­cos para tras­mi­tir el cono­ci­mien­to y los con­te­ni­dos edu­ca­ti­vos, muchas veces con la para­do­ja de enfren­tar nue­vas tec­no­lo­gías que sus alum­nos mane­jan mejor. Las auto­ri­da­des de cada escue­la son agen­tes pre­sen­cia­les en los come­do­res don­de se pre­pa­ran las racio­nes para los alum­nos. Se han cam­bia­do, en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, las racio­nes de desa­yuno almuer­zo o merien­da por bol­so­nes que con­tie­nen los ali­men­tos nece­sa­rios para con­su­mir­los en casa. Eso impli­ca la pre­pa­ra­ción de cien­tos de racio­nes en cada escue­la don­de lle­gan los packs con los paque­tes de fideos, bote­llas de acei­te, leche en pol­vo, latas de toma­te, etc., para con­ver­tir­los en uni­da­des que se entre­gan a cada fami­lia inde­pen­dien­te de la can­ti­dad de comi­das que reci­bie­ra el alumno en la escue­la. Cada entre­ga de ali­men­tos impli­ca el arma­do de un millón de bol­sos que se dis­tri­bu­yen en toda la pro­vin­cia.

El repar­to de ali­men­tos en las escue­las con­vo­ca a todos los tra­ba­ja­do­res

Eduar­do López, de UTE y secre­ta­rio gene­ral de la CTA de los Tra­ba­ja­do­res (CABA), agre­ga: “Las tareas peda­gó­gi­cas que desa­rro­lla­mos a dis­tan­cia resul­tan nove­do­sas y expo­nen una serie de difi­cul­ta­des pro­pias de la fal­ta de inver­sión edu­ca­ti­va en el dis­tri­to más rico del país, don­de hace años se dis­con­ti­nuó la entre­ga de net­books a lxs estu­dian­tes. Dia­ria­men­te nos encon­tra­mos con una enor­me dis­pa­ri­dad en el acce­so a la tec­no­lo­gía y la conec­ti­vi­dad de las fami­lias, lo que com­pli­ca el desa­rro­llo de la con­ti­nui­dad edu­ca­ti­va”.

“Ape­nas ini­cia­da la cua­ren­te­na, tuvi­mos hacer pre­sen­ta­cio­nes para exi­gir que deja­ran de ofre­cer sand­wi­ches de puro pan y fru­tas magu­lla­das a las fami­lias que bus­ca­ban un refuer­zo ali­men­ta­rio para sus hijxs. Esta sema­na el GCBA ofre­ce para que lxs niñxs desa­yu­nen duran­te 14 días, cin­co man­za­nas, unos saqui­tos de té y mate coci­do y leche en pol­vo que rin­de menos que los dos litros de lar­ga vida en car­tón que entre­ga­ron hace dos sema­nas. Mien­tras se nie­ga a equi­par a lxs docen­tes que par­ti­ci­pan de la entre­ga de comi­da, Larre­ta com­pra bar­bi­jos a 3.000 pesos, en una lici­ta­ción escan­da­lo­sa por la que, tar­de o tem­prano, debe­rá ren­dir cuen­tas ante la ley».

Madres, maes­tras, mili­tan­tes socia­les, todo eso son las y los edu­ca­do­res en tiem­pos de la pes­te. En San­ta Fe, más de 6.000 tra­ba­ja­do­res están afec­ta­dos a los come­do­res esco­la­res (direc­to­res, vice­di­rec­to­res, ecó­no­mos, docen­tes) y todos ellos rea­li­zan la tarea peda­gó­gi­ca. “Las cla­ses no van a vol­ver por­que nun­ca se fue­ron”, repi­te una y otra vez Sonia Ales­so, la Secre­ta­ria Gene­ral de la CTERA y diri­gen­te del gre­mio en la pro­vin­cia de San­ta Fe.

Ali­nea­dos con la res­pon­sa­bi­li­dad social

La pará­li­sis de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca está pri­van­do a los sin­di­ca­tos y a las cen­tra­les sin­di­ca­les de su prin­ci­pal herra­mien­ta de pre­sión: el paro, movi­li­za­ción, la asam­blea. Has­ta las elec­cio­nes sin­di­ca­les se han sus­pen­di­do. En ese con­tex­to la reali­dad se divi­de entre quie­nes tra­ba­jan com­pe­li­dos por la res­pon­sa­bi­li­dad social y los que están sus­pen­di­dos rogan­do que el por­cen­ta­je del sala­rio que per­ci­ben alcan­ce lo máxi­mo posi­ble. El docu­men­to de la CGT cono­ci­do el jue­ves últi­mo con­tie­ne pro­cla­mas gene­ra­les y sólo pide comi­tés inter­mi­nis­te­ria­les en los que estén repre­sen­ta­dos el sin­di­ca­lis­mo y las patro­na­les para admi­nis­trar la aper­tu­ra eco­nó­mi­ca. Todas las frac­cio­nes del movi­mien­to obre­ro se ali­nea­ron detrás del gobierno y des­de ahí bus­can posi­cio­nar­se.

Tan­to las side­rúr­gi­cas Acin­dar, como el gru­po Techint anun­cian que para el mes de abril solo paga­rán el 75% del sala­rio de bol­si­llo. “El sala­rio pro­me­dio bru­to para la plan­ta de Acin­dar, en la Matan­za, ape­nas lle­ga a los $ 45.000 (dedu­ci­do el 19,5% de apor­tes y la qui­ta del 25% que pre­ten­den ape­nas res­ta­rían $27.000 para vivir)”, ase­gu­ra Hugo Melo, secre­ta­rio gene­ral de la UOM local.

Las gran­des side­rúr­gi­cas tie­nen pla­nes mun­dia­les y no resig­nan ganan­cia.

La pre­sión patro­nal para reini­ciar la pro­duc­ción se mani­fies­ta a tra­vés de sus comu­ni­ca­do­res en los medios hege­mó­ni­cos, en sus recla­mos al gobierno, a los sin­di­ca­tos y a los pro­pios tra­ba­ja­do­res, quie­nes en muchos casos se deses­pe­ran por la dis­mi­nu­ción de sus ingre­sos. No se tra­ta de mero cálcu­lo polí­ti­co. Son con­glo­me­ra­dos que ope­ran así en casi todo el mun­do. Sobre esa base, Anto­nio Caló acep­tó el pago de las sus­pen­sio­nes al 70% a los meta­lúr­gi­cos del res­to de las ramas del sec­tor, con cláu­su­las de no des­pi­do y apor­tes a la obra social.

Un decre­to pre­si­den­cial clau­su­ró los cor­co­veos de las ART que pre­ten­dían no reco­no­cer al coro­na­vi­rus como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal, bus­can­do que los bene­fi­cia­rios obli­ga­dos a cum­plir tareas y some­ti­dos al peli­gro del con­ta­gio, no pue­dan gozar de la pro­tec­ción de la ley de ries­gos del tra­ba­jo. Un buen comien­zo para la sepa­ra­ción qui­rúr­gi­ca que se debe pro­du­cir entre el acce­so a la salud y su comer­cia­li­za­ción, y para los tra­ba­ja­do­res sol­ven­tar con sus pro­pios apor­tes a tra­vés de las obras socia­les la aten­ción del infor­tu­nio. Un triun­fo de la Inter­sin­di­cal de Salud don­de se jun­tan todas las corrien­tes sin­di­ca­les. El mun­do que vie­ne sig­na­do por la enfer­me­dad y la muer­te va a exi­gir un cam­bio pro­fun­do en este tema.

Dón­de hay un man­go, vie­jo Gómez

Los tra­ba­ja­do­res debe­mos mirar en todos los bol­si­llos del gran rope­ro nacio­nal a ver si encon­tra­mos una mone­da. Ojo que los espe­cu­la­do­res y los inter­me­dia­rios se están que­dan­do con una gran por­ción de los bille­tes emi­ti­dos con des­tino asis­ten­cial. Los ban­cos se nie­gan al sal­va­ta­je de las pymes y habrá que apre­tar­los por­que la res­pon­sa­bi­li­dad no es de La Ban­ca­ria sino de los ban­que­ros. No se tra­ta solo de con­se­guir pla­ta, sino de lograr que no te la roben. Es espe­ra­ble la furia del “mer­ca­do”, que ya com­ple­men­ta los des­pi­dos y las bajas de sala­rio con un gol­pe de mano asal­tan­do el dólar y uni­fi­can­do dis­cur­sos mediá­ti­cos que­jum­bro­sos para que pidan la renun­cia del equi­po eco­nó­mi­co. ¡En el con­cur­so de alcahue­te­ría La Nación y Amé­ri­ca TV dejan a TN a la izquier­da!!! En un pase sin mirar a lo Ginó­bi­li evi­tan con­tar que en los paí­ses capi­ta­lis­tas desa­rro­lla­dos han toma­do medi­das key­ne­sia­nas de urgen­cia para sal­var sus eco­no­mías y aten­der la cri­sis sani­ta­ria. De Esta­dos Uni­dos al Reino Uni­do, de Ale­ma­nia a Fran­cia, esos paí­ses han inyec­ta­do miles de millo­nes de dóla­res sin chis­tar (entre el 10 y el 20% de sus gor­dos PBI). Pero acá se que­jan por un mor­dis­qui­to a su cuan­tio­sa ganan­cia.

Según datos del INDEC, las 500 empre­sas de mayo­res ven­tas del país acu­mu­la­ron 67.300 millo­nes de dóla­res de ganan­cias netas en el perío­do 2016 – 2018. En el mar­co de la deva­lua­ción y la cri­sis, la ren­ta­bi­li­dad aumen­tó del 8,5% al 11,7% entre 2017 y 2018. Sin embar­go, la tasa de inver­sión neta –des­con­ta­das las amor­ti­za­cio­nes– cayó del 8,5% al 2,2% del valor de pro­duc­ción en el mis­mo perío­do. No solo acu­mu­la­ron impor­tan­tes ganan­cias que no vol­ca­ron a la inver­sión, sino que lo man­tu­vie­ron en reser­vas dola­ri­za­das que hoy podrían cons­ti­tuir una ayu­da impor­tan­te en la cri­sis agu­di­za­da por el coro­na­vi­rus.

La pan­de­mia, como las gran­des bajan­tes de los ríos, nos mues­tra lo que hay en el fon­do. El capi­ta­lis­mo neo­li­be­ral como eje del mun­do glo­bal está supu­ran­do y se vuel­ve nau­sea­bun­do. La muer­te que está apa­re­cien­do en las calles por todos lados con­vo­ca a la refle­xión y a la acción colec­ti­va para cons­truir lo que vie­ne.

*Con infor­ma­ción de : CTA A /​/​Cohete a la Luna/​/​Canal Abierto/​/​Agen­cias