Resu­men Lati­noa­me­ri­ca, 19 de abril de 2020

Medi­das des­ple­ga­das ante el COVID.19 a nivel nacio­nal requie­ren aun de per­ti­nen­cia y enfo­que inter­cul­tu­ral para las comu­ni­da­des nati­vas, remar­can des­de Aide­sep.

«Las difu­sio­nes del Esta­do no lle­gan como debe ser a las comu­ni­da­des», afir­ma Del­fi­na Catip Tawan, diri­gen­te nacio­nal de la Aso­cia­ción Inter­ét­ni­ca de Desa­rro­llo de la Sel­va Perua­na (Aide­sep).

La lide­re­sa awa­jún refi­rió que los men­sa­jes infor­ma­ti­vos acer­ca del COVID-19 diri­gi­dos a las comu­ni­da­des indí­ge­nas no tie­nen la cla­ri­dad sufi­cien­te para que sean com­pren­di­dos por este sec­tor de la pobla­ción, uno de los más vul­ne­ra­bles a la pan­de­mia.

Esto se ve refle­ja­do en la des­in­for­ma­ción y con­fu­sión exis­ten­te en diver­sas comu­ni­da­des acer­ca de la enfer­me­dad, don­de no se dis­tin­gue cla­ra­men­te los sín­to­mas del cOVID-19 res­pec­to a otras enfer­me­da­des ya pre­va­len­tes en la Ama­zo­nía.

Tal es el caso de algu­nas afec­cio­nes res­pi­ra­to­rias o inclu­so el den­gue, como lo repor­tó recien­te­men­te el Con­se­jo Shi­pi­bo Koni­bo Xete­bo (COSHIKOX).

La situa­ción se agra­va con el hecho de que en muchas comu­ni­da­des ama­zó­ni­cas, ade­más de care­cer de inter­net y otros ser­vi­cios de comu­ni­ca­ción, tam­po­co se ase­gu­ra una per­ti­nen­cia cul­tu­ral en los men­sa­jes hacia las pobla­cio­nes indí­ge­nas.

«No hay pre­sen­cia de pro­mo­to­res para pre­ve­nir la emer­gen­cia», afir­mó Del­fi­na Catip. Esto últi­mo, debi­do a que no se han con­si­de­ra­do a téc­ni­cos y pro­fe­sio­na­les indí­ge­nas en las accio­nes ante el COVID-19.

«Por ejem­plo, [tene­mos a] pro­fe­sio­na­les enfer­me­ros, obs­te­tras, sol­da­dos, etc, indí­ge­nas y todos estos pue­den dar la infor­ma­ción a los pue­blos indí­ge­nas, cum­plien­do con dar una aten­ción dife­ren­cia­da».

«Lo que pasa es que no se nos inclu­ye, habien­do pro­fe­sio­na­les de pue­blos indí­ge­nas. Exi­gi­mos téc­ni­cos inter­cul­tu­ra­les en las medi­das de acción, en Aide­sep tene­mos téc­ni­cos ya for­ma­dos», indi­có la lide­re­sa awa­jún.

¿La inmo­vi­li­dad social debe sig­ni­fi­car lo mis­mo para las comu­ni­da­des nati­vas?

La inmo­vi­li­dad social nace pen­san­do en las ciu­da­des, pero no enca­ja con la reali­dad y la diná­mi­ca de las comu­ni­da­des nati­vas, expli­ca Del­fi­na. Esto es una fuen­te de con­flic­tos con las auto­ri­da­des del Esta­do.

«No es cerrar las puer­tas de las casas, sino cerrar las entra­das», afir­ma. Catip. Pero, ¿qué sig­ni­fi­ca esto?

«Las comu­ni­da­des deben cerrar sus entra­das, pero no sus puer­tas. Estas entra­das son las desem­bo­ca­du­ras del río, por ejem­plo. Pero, no pue­den cerrar las puer­tas de sus casas por­que los pue­blos indí­ge­nas no cuen­tan con un mer­ca­do sino que van a las cha­cras día a día a traer sus ali­men­tos.»

«Los mili­ta­res y poli­cías lle­gan has­ta las comu­ni­da­des a cerrar las puer­tas de las casas de los pue­blos indí­ge­nas. No se pue­de apli­car esto como en la ciu­dad don­de cuen­tan con mer­ca­dos y pue­den com­prar para varios días. Las comu­ni­da­des tam­po­co tie­nen refri­ge­ra­do­res», expli­có Catip.

Mien­tras, el temi­do esce­na­rio de la lle­ga­da del COVID-19 a comu­ni­da­des nati­vas ya ha sido con­fir­ma­do, el sis­te­ma sani­ta­rio rural sigue sien­do deplo­ra­ble: sin per­so­nal, equi­pa­mien­to, pro­to­co­los ni pro­tec­ción.

Lo peor aún es que el Esta­do sigue sin un plan de emer­gen­cia espe­cí­fi­co o dife­ren­cia­do para los pue­blos indí­ge­nas que guíe sus accio­nes ¿Cómo resis­ti­rán en estas con­di­cio­nes los pue­blos y comu­ni­da­des indí­ge­nas este nue­vo avan­ce de la pan­de­mia ?