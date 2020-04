Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 18 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

Empre­sas en cua­ren­te­na: más de 300 mil afec­ta­dos por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes, recor­tes y atra­sos /​Más de 420 mil empre­sas soli­ci­ta­ron ayu­da para pagar suel­dos

Por Jonat­han Raed.-. El dato sur­ge de un rele­va­mien­to de CEPA rea­li­za­do entre el 15 de mar­zo y el 15 de abril, cuan­do la pan­de­mia se ins­ta­ló en la Argen­ti­na. Y es a pesar de que des­de el 1 de abril están prohi­bi­dos los des­pi­dos.

El decre­to de nece­si­dad y urgen­cia 329⁄ 2020 fir­ma­do el 1 de abril por el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez prohi­bió los des­pi­dos por 60 días. Sin embar­go, varias empre­sas hicie­ron caso omi­so y die­ron de baja emplea­dos, sus­pen­die­ron, recor­ta­ron sala­rios y se atra­sa­ron en los pagos de los suel­dos.

Son 309.672 tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos, en un total de 154 casos rele­va­dos por el Cen­tro de Eco­no­mía Polí­ti­ca Argen­ti­na (CEPA). Casi todos en el sec­tor pri­va­do y la gran mayo­ría en abril; es decir, lue­go de haber­se fir­ma­do el decre­to.

La bom­ba la tiró Techint, que dejó a 1450 tra­ba­ja­do­res en la calle, al no reno­var con­tra­tos. Como sue­le ocu­rrir, varias empre­sas se ali­nea­ron detrás de la mul­ti­na­cio­nal argen­ti­na.

Entre el 15 de mar­zo y el 15 de abril, el CEPA rele­vó 5386 des­pi­dos, de los cua­les ape­nas 56 casos per­te­ne­cen al sec­tor públi­co; 12.343 sus­pen­sio­nes, todas del sec­tor pri­va­do; 26.110 sus­pen­sio­nes con recor­tes de sala­rio, y 265.833 casos entre recor­tes y retra­sos sala­ria­les.

En mate­ria de des­pi­dos, el sec­tor de la cons­truc­ción lide­ra el ran­king, con el 43% del total de des­pi­dos. Le sigue la indus­tria, con el 21%, pero el sec­tor fabril es el más afec­ta­do ya que tie­ne al 45% de los sus­pen­di­dos, al 64% de los sus­pen­di­dos con recor­te sala­rial y el 76% de los casos de atra­sos y recor­tes sala­ria­les.

“Den­tro de la indus­tria, enca­be­za el sec­tor auto­mo­triz y auto­par­tes, con las sus­pen­sio­nes en la mayo­ría de las ter­mi­na­les y con reduc­ción de sala­rios”, ase­gu­ra el infor­me.

El tra­ba­jo con­clu­ye que “el decre­to pre­si­den­cial impi­dió una enor­me can­ti­dad de des­pi­dos” y des­ta­có que “el 60% de los casos se con­cen­tran en cua­tro empre­sas”. Por tan­to, fue­ron pocas las que se ani­ma­ron a cesan­tear per­so­nal.

Más de 420 mil empre­sas soli­ci­ta­ron ayu­da para pagar suel­dos

La cifra equi­va­le al 82 por cien­to del total de las fir­mas pri­va­das

AFIP ase­gu­ró que ya comen­zó la eta­pa de eva­lua­ción para deter­mi­nar a qué tipo de bene­fi­cio acce­de­rá cada empre­sa.

Sie­te de cada diez emplea­do­res ya acce­die­ron a la pró­rro­ga por dos meses de las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les.

Ima­gen: Ale­jan­dro Lei­va

AFIP

infor­mó este domin­go que más de 420 mil emplea­do­res se regis­tra­ron en

el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia de Emer­gen­cia para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción.

La cifra equi­va­le al 82 por cien­to del total de las empre­sas pri­va­das

del país. Las herra­mien­tas pre­vis­tas en el pro­gra­ma bus­can amor­ti­guar el

impac­to de la cua­ren­te­na sobre la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca. El orga­nis­mo

recau­da­dor ase­gu­ró que fina­li­za­do el pro­ce­so de ins­crip­ción y car­ga de

infor­ma­ción eco­nó­mi­ca, comen­zó la eta­pa de eva­lua­ción para deter­mi­nar

cuá­les son los bene­fi­cios esta­ta­les a los que podrá acce­der cada

empre­sa.

El pro­gra­ma de emer­gen­cia fue crea­do median­te

el decre­to 332 y esta­ble­ce que las empre­sas de has­ta 100 emplea­dos

podrán acce­der a una asig­na­ción com­pen­sa­to­ria del sala­rio de cada

tra­ba­ja­dor.

El Esta­do abo­na­rá el 100 por cien­to del sala­rio neto para las

empre­sas de has­ta 25 emplea­dos, con un valor máxi­mo de un sala­rio míni­mo

vital y móvil vigen­te, de 16.875 pesos. Para las fir­mas de entre 26 y

60 tra­ba­ja­do­res se paga­rá el sala­rio neto con un valor máxi­mo de has­ta

el 75 por cien­to del SMVM.

Para quie­nes ten­gan entre 61 a 100

tra­ba­ja­do­res, el apor­te esta­tal será para el 100 por cien­to del sala­rio

bru­to, con un valor máxi­mo de has­ta un 50 por cien­to del SMVM. Para las

com­pa­ñías más gran­des, con más de 100 emplea­dos, se des­ti­na­rá el Repro,

en el que el Esta­do hará un apor­te de has­ta 10 mil pesos por tra­ba­ja­dor.

“El

Esta­do argen­tino rea­li­za­rá un apor­te sig­ni­fi­ca­ti­vo para garan­ti­zar el

pago de los sala­rios del sec­tor pri­va­do”, expre­só la titu­lar de la AFIP,

Mer­ce­des Mar­có del Pont.

“Quie­nes soli­ci­ta­ron asis­ten­cia esta­tal

son emplea­do­res de todos los sec­to­res. Micro, peque­ñas, media­nas y

gran­des empre­sas podrán acce­der a los bene­fi­cios”, agre­gó la

fun­cio­na­ria.

Mar­có

del Pont des­ta­có ade­más que sie­te de cada diez emplea­do­res regis­tra­dos

ya acce­die­ron a la pró­rro­ga por dos meses de las con­tri­bu­cio­nes

patro­na­les corres­pon­dien­tes a mar­zo que se pagan en abril. El esfuer­zo

rea­li­za­do por el Esta­do al pos­ter­gar el pago de las obli­ga­cio­nes ya

bene­fi­ció a 3,4 millo­nes de tra­ba­ja­do­res.

Los emplea­do­res ins­crip­tos en el pro­gra­ma ATP deben car­gar en el sitio web de la

AFIP la CBU de sus tra­ba­ja­do­res. Tam­bién tie­nen que infor­mar el códi­go del con­ve­nio

colec­ti­vo de tra­ba­jo de sus emplea­dos. Las empre­sas que toda­vía no lo hayan hecho,

pue­den sumi­nis­trar esos datos en el ser­vi­cio Sim­pli­fi­ca­ción Regis­tral de la AFIP.

CTA‑A: Tra­ba­jo en la emer­gen­cia sani­ta­ria: des­pi­dos, sus­pen­sio­nes, reba­jas sala­ria­les

El Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA Autó­no­ma pre­sen­tó la actua­li­za­ción del siguien­te infor­me en el que se sis­te­ma­ti­zan más de 200 denun­cias rea­li­za­das por tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras refe­ri­das a dis­tin­tas vio­la­cio­nes a dere­chos labo­ra­les que han teni­do lugar en el mar­co del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo Obli­ga­to­rio dis­pues­to por el Gobierno Nacio­nal. Este docu­men­to, ade­más, fue envia­do opor­tu­na­men­te al Minis­tro de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, con el fin de poner­le un lími­te a los abu­sos patro­na­les en el mar­co de la pre­sen­te emer­gen­cia sani­ta­ria.

El tra­ba­jo en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria: des­pi­dos, sus­pen­sio­nes, reba­jas sala­ria­les y defi­cien­cias para ase­gu­rar la salud de las y los tra­ba­ja­do­res

El infor­me apun­ta a sis­te­ma­ti­zar denun­cias por vio­la­cio­nes a los dere­chos labo­ra­les rea­li­za­das por tra­ba­ja­do­res, tra­ba­ja­do­ras y orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les duran­te la cua­ren­te­na, y cons­ti­tu­ye una actua­li­za­ción de la infor­ma­ción pre­sen­ta­da por el Obser­va­to­rio del Dere­cho Social de la CTA‑A el 28 de mar­zo.

Se inclu­ye infor­ma­ción pro­ve­nien­te de más de 200 denun­cias y recla­mos colec­ti­vos de tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de dife­ren­tes acti­vi­da­des de todo el país que han seña­la­do, de una u otra for­ma, incum­pli­mien­tos por par­te de las patro­na­les de las dis­po­si­cio­nes vigen­tes. Este con­jun­to de cues­tio­nes requie­ren ser abor­da­das con carác­ter urgen­te a fin de poder tran­si­tar la emer­gen­cia. En par­ti­cu­lar, se ha denun­cia­do la fal­ta de deli­mi­ta­ción cla­ra entre las líneas de pro­duc­ción que deben seguir fun­cio­nan­do y otras que cla­ra­men­te no son esen­cia­les y que inclu­so podrían for­ta­le­cer la pro­duc­ción de aque­llos bie­nes que son impres­cin­di­bles para la sub­sis­ten­cia del con­jun­to de la pobla­ción; tam­bién se han efec­tua­do recla­mos fren­te a con­duc­tas patro­na­les que no garan­ti­zan las con­di­cio­nes nece­sa­rias de salud y segu­ri­dad en el tra­ba­jo; final­men­te, se sis­te­ma­ti­zan casos de denun­cias por des­pi­dos, sus­pen­sio­nes y reduc­cio­nes sala­ria­les que se han pro­fun­di­za­do en las últi­mas dos sema­nas.

En par­ti­cu­lar, a par­tir de las denun­cias y recla­mos se abor­dan abor­dar las siguien­tes cua­tro dimen­sio­nes con carác­ter de urgen­te:

● Deter­mi­nar con la mayor pre­ci­sión posi­ble las áreas de la pro­duc­ción que deben con­ti­nuar fun­cio­nan­do y for­ta­le­cer­las con la redis­tri­bu­ción de los recur­sos y tra­ba­ja­do­res que se desem­pe­ñan en las áreas o líneas de pro­duc­ción no esen­cia­les;

● Garan­ti­zar las máxi­mas con­di­cio­nes de salud y segu­ri­dad en el tra­ba­jo, prin­ci­pal­men­te aque­llas que hacen a la con­se­cu­ción de los obje­ti­vos de las polí­ti­cas sani­ta­rias fija­das por el Minis­te­rio de Salud;

● For­ta­le­cer la pro­tec­ción de los pues­tos de tra­ba­jo y los sala­rios duran­te la cua­ren­te­na, gene­ran­do medi­das efi­ca­ces para garan­ti­zar la prohi­bi­ción de los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes dic­ta­da por Poder Eje­cu­ti­vo;

● Garan­ti­zar la acti­vi­dad sin­di­cal, la liber­tad de cir­cu­la­ción de diri­gen­tes y abo­ga­dos gre­mia­les, y for­ta­le­cer los meca­nis­mos ofi­cia­les para la pre­sen­ta­ción de denun­cias como pro­tec­ción prin­ci­pal de quie­nes están desa­rro­llan­do acti­vi­da­des.

Ade­más, el docu­men­to, jun­to a la car­ta envia­da al minis­tro Moro­ni, recla­ma en torno a la deter­mi­na­ción de las áreas de pro­duc­ción esen­cia­les.

Daer: «El Gobierno tie­ne que dar un sub­si­dio a las obras socia­les por el des­fa­sa­je de recau­da­ción que gene­ra la cua­ren­te­na»

El líder de la CGT, Héc­tor Daer, habló de la cri­sis de las obras socia­les sin­di­ca­les y ase­gu­ró: «Hay que plan­tear­le al Gobierno que dé un sub­si­dio a las obras socia­les por la cua­ren­te­na». 20/​04/​2020

Héc­tor Daer, el coti­tu­lar de la CGT y uno de los hom­bres de

con­fian­za de Alber­to Fer­nán­dez en el movi­mien­to obre­ro advir­tió ayer

sobre un posi­ble colap­so eco­nó­mi­co de las obras socia­les sin­di­ca­les

empu­ja­do por el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio que rige en

el país hace algo más de un mes.

«La cua­ren­te­na tie­ne un cos­to eco­nó­mi­co de alre­de­dor de cua­tro­cien­tos mil millo­nes de pesos. Si vos no le ponés trein­ta mil o cua­ren­ta mil millo­nes de pesos al sis­te­ma de salud, se cae», argu­men­tó el líder de Sani­dad.

«La recau­da­ción en las obras socia­les va a caer un seten­ta por cien­to. Enton­ces no vas a pagar­le a nadie, por­que no podes. Se te va a caer el sis­te­ma» expli­có en decla­ra­cio­nes a Info­bae.

Según lo char­la­do en el últi­mo cón­cla­ve cege­tis­ta, «Comer­cio lle­va recau­da­do un vein­te por cien­to de lo que le había ingre­sa­do, a esta mis­ma altu­ra, el mes pasa­do. Con los cual OSECAC no pue­de pagar ni los sue­los del sana­to­rio, ni de la estruc­tu­ra, ni de nada».

«Arman­do

(Cava­lie­ri) al menos tie­ne los super­mer­ca­dos abier­tos. Hay un mon­tón de

acti­vi­da­des que están muer­tas pero de toda mor­tan­dad», ager­gó Daer y

sen­ten­ció: «Si el Esta­do no pone la gui­ta que se le cae al sis­te­ma de salud, es impo­si­ble sos­te­ner­lo».

«Hay que plan­tear­le al Gobierno que de un sub­si­dio a las obras socia­les por el des­fa­sa­je de la recau­da­ción que gene­ra el tema de la cua­ren­te­na. No hay otra solu­ción. El tipo que no paga el suel­do, no te va a pagar tam­po­co apor­tes y con­tri­bu­cio­nes», con­clu­yó.

Pablo Moyano: «Hay que ser malna­ci­do o HDP para sus­pen­der o des­pe­dir en este con­tex­to como hizo Pao­lo Roc­ca»

El secre­ta­rio Gene­ral Adjun­to del sin­di­ca­to de Camio­ne­ros, Pablo Moyano, ase­gu­ró que la CGT debe­ría «ser un poco más exi­gen­te para que los empre­sa­rios no des­pi­dan y no sus­pen­dan» tra­ba­ja­do­res. 20/​04/​2020

«No creo que gran­des empre­sas no pue­dan ban­car­se 3 o 4

meses o lo que dure esta pan­de­mia. En reali­dad esas gran­des empre­sas

están apro­ve­chan­do el con­tex­to para des­pe­dir», apun­tó.

En

diá­lo­go con Radio 10, mani­fes­tó que des­de Camio­ne­ros van a «defen­der el

sala­rio y los pues­tos de tra­ba­jo», al tiem­po que remar­có: «Somos los

que garan­ti­za­mos la lle­ga­da de ali­men­tos y medi­ca­men­tos».

«Pusi­mos

toda nues­tra estruc­tu­ra de sana­to­rios y hote­les al ser­vi­cio de los

argen­ti­nos, en cam­bio empre­sa­rios apro­ve­cha­ron para bajar sala­rios,

sus­pen­der y des­pe­dir», expre­só.

Ade­más, con­si­de­ró que «hay que ser malna­ci­do o HDP para sus­pen­der o des­pe­dir en este con­tex­to como hizo Pao­lo Roc­ca y muchos otros empre­sa­rios».

«Va a ser com­pli­ca­do dis­cu­tir pari­ta­rias en este con­tex­to, pero vamos a hacer­lo igual. Hoy

los tra­ba­ja­do­res camio­ne­ros están sien­do nues­tros héroes don­de lle­van

comi­das y medi­ca­men­tos don­de no entra nadie. Des­pués la dis­cu­sión

sala­rial ven­drá sola y se verá en ese momen­to lo que pida nues­tro

gre­mio», con­si­de­ró.

Asi­mis­mo, cues­tio­nó a cier­tos dipu­tados de la opo­si­ción por «sem­brar dudas en un momen­to como este».

«Oja­lá que los dipu­tados opo­si­to­res hagan algo por la Patria de una vez por todas y dejen de cri­ti­car y sem­brar dudas. Da asco ver gen­te de la opo­si­ción tra­tan­do de sacar ven­ta­ja en este momen­to», pre­ci­só.

Por últi­mo, sobre el pro­yec­to del impues­to a la rique­za, Moyano afir­mó que fue «uno de los pri­me­ros diri­gen­tes en apo­yar­lo» y agre­gó que como todos están hacien­do «un esfuer­zo impor­tan­te es el momen­to en el que empre­sa­rios y todos los que han gana­do millo­nes y millo­nes de dóla­res pon­gan un poco de sus ganan­cias para los que más lo nece­si­tan».

La CGT tes­tea su capa­ci­dad hote­le­ra para aten­der el Coro­na­vi­rus y eva­lúa alter­na­ti­vas para cola­bo­rar

(Por Jor­ge Duar­te ) La cen­tral obre­ra le pidió a cada gre­mio que haga un rele­va­mien­to de camas dis­po­ni­bles en su hote­le­ría para aten­der pacien­tes con Coro­na­vi­rus. Ade­más arti­cu­lan con las obras socia­les y defi­nen si des­ti­nan fon­dos para hos­pi­ta­les. 20/​03/​2020

En esta­do asam­blea­rio, la CGT puso pri­me­ra para ser un actor

impor­tan­te en la pelea con­tra la pan­de­mia de Coro­na­vi­rus que tie­ne a la

Argen­ti­na prác­ti­ca­men­te para­li­za­da. Los hote­les, las obras socia­les, más

fon­dos para insu­mos y has­ta la idea de rea­li­zar un apor­te

extra­or­di­na­rio para un hos­pi­tal, son algu­nas de las alter­na­ti­vas que se

bara­jan en las char­las infor­ma­les.

Ya en la jor­na­da de ayer,

a tra­vés de una cir­cu­lar con la fir­ma Héc­tor Daer y Car­los Acu­ña, la

prin­ci­pal cen­tral obre­ra del país le pidió a los secre­ta­rios gene­ra­les

de los gre­mios con­fe­de­ra­dos un rele­va­mien­to de su capa­ci­dad hote­le­ra a

nivel nacio­nal para poner­la a dis­po­si­ción del sis­te­ma de salud.

Varios

sin­di­ca­tos ya habían comen­za­do a arti­cu­lar a nivel local con los

gobier­nos de cada pro­vin­cia, pero aho­ra la deci­sión es hacer­lo

direc­ta­men­te con el Minis­te­rio de Salud de Nación y cen­tra­li­zar allí los

recur­sos dis­po­ni­bles.

Ade­más, como era pre­vi­si­ble,

pusie­ron a dis­po­si­ción del sis­te­ma de salud públi­ca los sana­to­rios de

las obras socia­les sin­di­ca­les para que pue­dan deri­var casos allí.

En deba­te está el hecho de si serán nece­sa­rios recur­sos del Esta­do para

sos­te­ner los cos­tos de los insu­mos espe­cí­fi­cos para estos casos.

En

la jor­na­da de hoy esta­ba pre­vis­ta una reunión del comi­té de cri­sis, que

se había crea­do la últi­ma sema­na y que tenía a José Luis Lin­ge­ri des­de

el lado sin­di­cal como refe­ren­te, y allí habría más pre­ci­sio­nes. Ahroa la

cua­ren­te­na obli­ga­to­ria la deja en un man­to de duda.

Al mar­gen de lo que ya está pre­vis­to, hay varias ideas que cir­cu­lan entre los diri­gen­tes. Des­de

hacer un apor­te al Mal­bran con fon­dos gre­mia­les para apun­ta­lar la

pri­me­ra barre­ra de com­ba­te con­tra el virus, has­ta la más ambi­cio­sa que

plan­tea hacer una dona­ción excep­cio­nal de 2 mil millo­nes de pesos de los

que el Esta­do le debe a las obras socia­les sin­di­ca­les para levan­tar un

Hos­pi­tal que atien­da la emer­gen­cia.

«Sur­gió la idea de

des­ti­nar 2 mil millo­nes de pesos de esos casi 26 mil millo­nes para

acon­di­cio­nar un hos­pi­tal que atien­da pacien­tes del Coro­na­vi­rus. Son

fon­dos que son de las obras socia­les, pero que en la prác­ti­ca hoy no

tene­mos pero que el Esta­do podría libe­rar», le con­tó a Info­Gre­mia­les un

expe­ri­men­ta­do diri­gen­te sin­di­cal.

Fuen­tes sin­di­ca­les esti­man que los fon­dos que están depo­si­ta­dos por dis­tin­tos moti­vos y que per­te­ne­cen al sis­te­ma de obras socia­les alcan­zan los 26.000 millo­nes de pesos. Ese dine­ro pro­ve­nien­tes del apor­te men­sual de los tra­ba­ja­do­res que van al sis­te­ma de segu­ri­dad social y que admi­nis­tra la Super­in­ten­den­cia y que están rete­ni­dos. Por ello sur­gió la idea de hacer uso de una par­te de ello y donar­lo.

BID esti­ma que Argen­ti­na podría per­der has­ta 4,8% de los empleos for­ma­les por la Covid-19

La Argen­ti­na podría per­der entre 1,2% y 4,8% de los empleos for­ma­les en 2020 por efec­to de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, depen­dien­do de la mag­ni­tud de la rece­sión y su impac­to en el PBI, según un infor­me del Ban­co Inter­ame­ri­cano de Desa­rro­llo (BID). 20/​04/​2020

En un estu­dio rea­li­za­do por el orga­nis­mo sobre los efec­tos que

ten­drá la pan­de­mia sobre el mer­ca­do labo­ral de Amé­ri­ca Lati­na y el

Cari­be, se plan­tea­ron tres esce­na­rios posi­bles de cor­to, mediano y lar­go

pla­zo de dura­ción de la cri­sis, y de su even­tual impac­to en la eco­no­mía

de los dife­ren­tes paí­ses.

Bajo el cálcu­lo de que

Argen­ti­na posee 5,7 millo­nes de tra­ba­ja­do­res for­ma­les de 11,8 millo­nes

de tra­ba­ja­do­res tota­les, se esti­mó que en una cri­sis a cor­to pla­zo, que

con­tem­pla una caí­da del pro­duc­to en torno del 4% en la región y que la

emer­gen­cia sani­ta­ria ceda hacia el segun­do semes­tre, el país per­de­ría

1,2% de los empleos for­ma­les, o sea, unos 68.400.

En

el esce­na­rio de mediano pla­zo, que pre­vé que la cri­sis se exten­de­rá

has­ta el ter­cer tri­mes­tre con un impac­to nega­ti­vo de 10 pun­tos

por­cen­tua­les en la región y «leve mejo­ra en el cuar­to tri­mes­tre», el

país per­de­ría un 2,6% de empleos (148.200).

En un esce­na­rio a

lar­go pla­zo, con un impac­to de 15 pun­tos y sin recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca de

nin­gún tipo, las pér­di­das de pues­tos de tra­ba­jo esca­la­rían al 4,8%

(273.600), según el BID.

Res­pec­to de Lati­noa­mé­ri­ca y el Cari­be,

que cuen­ta con un total de 263 millo­nes de tra­ba­ja­do­res emplea­dos, de

los cua­les 116,7 millo­nes son par­te del sis­te­ma for­mal, la expec­ta­ti­va

más bené­vo­la de pér­di­das de empleos es del 4,4% duran­te 2020, mien­tras

que la más nega­ti­va esca­la al 14,8%.

Según el BID, «la

pan­de­mia lle­gó en un momen­to de debi­li­dad eco­nó­mi­ca de la región», ya

que des­de 2015 se estan­có la crea­ción de empleo for­mal.

En

cuan­to a las acti­vi­da­des, «la del sec­tor de ser­vi­cios será la más

afec­ta­da como resul­ta­do de los esfuer­zos de con­ten­ción y el

dis­tan­cia­mien­to social. Esto inclu­ye el sec­tor de comer­cio, res­tau­ran­tes

y hote­les, así como el sec­tor trans­por­te».

Adi­cio­nal­men­te, pre­vé

que «la menor deman­da agre­ga­da ten­drá efec­tos impor­tan­tes sobre los

sec­to­res manu­fac­tu­re­ros, pues las res­tric­cio­nes sani­ta­rias ya han

comen­za­do a inte­rrum­pir las cade­nas de sumi­nis­tros glo­ba­les».

El

BID esti­mó que en el cor­to pla­zo los paí­ses limí­tro­fes de Argen­ti­na que

ten­drán un mayor impac­to en la pér­di­da de empleo for­mal en 2020 serán

Uru­guay, con una caí­da del 7,5%; Bra­sil, 4,2%; Para­guay, 3,8%; Boli­via,

2,6%; y Chi­le, 2,5%.

En el lar­go pla­zo, Uru­guay per­de­ría 21%; Chi­le, 15,7%; Bra­sil, 14,8%; Para­guay, 11%; y Boli­via, 9,7%.

Los tra­ba­ja­do­res del Mal­brán piden que reco­noz­can su tarea cien­tí­fi­co sani­ta­ria

Los emplea­dos recla­man que se jerar­qui­ce su

acti­vi­dad, hoy visi­bi­li­za­da por la pan­de­mia de Covid-19. Algu­nos de

ellos tie­nen sala­rios ape­nas arri­ba de la línea de pobre­za.

20/​04/​2020 00:01:00

La Jun­ta Inter­na de la ATE en el Mal­brán recla­mó al titu­lar del

orga­nis­mo, Pas­cual Fide­lio, el reco­no­ci­mien­to de la tarea cien­tí­fi­co –

sani­ta­ria para todos los tra­ba­ja­do­res de la ins­ti­tu­ción. El recla­mo está

en línea con el pedi­do que reali­zó en las últi­mas sema­nas el Con­se­jo

Direc­ti­vo Nacio­nal de ATE a las auto­ri­da­des nacio­na­les.

En la nota

los emplea­dos seña­lan que el «per­so­nal es de un nivel de exce­len­cia

tan­to en la for­ma­ción como en la pro­duc­ción cien­tí­fi­ca, equi­va­len­te al

per­so­nal de los demás orga­nis­mos del sis­te­ma cien­tí­fi­co del país sien­do

sus remu­ne­ra­cio­nes con­si­de­ra­ble­men­te meno­res, en nive­les cer­cano a los

de la línea de pobre­za e indi­gen­cia para pro­fe­sio­na­les y téc­ni­cos al

ini­cio de los res­pec­ti­vos esca­la­fo­nes».

Agre­ga

el docu­men­to sec­to­rial que «sabe­mos que esta soli­ci­tud es sobra­da­men­te

jus­ti­fi­ca­da por las misio­nes y fun­cio­nes de nues­tra ANLIS-Mal­brán. No

obs­tan­te ello, nues­tra orga­ni­za­ción sin­di­cal ha com­pi­la­do a par­tir de

los nue­vos desafíos para la salud y la inves­ti­ga­ción, las accio­nes que

nues­tros com­pa­ñe­ros lle­van ade­lan­te en el área de la salud y la

inves­ti­ga­ción y que por otra par­te y a la luz de la cri­sis

sani­ta­ria mun­dial en el mar­co de la actual pan­de­mia, dejan a las cla­ras

por los resul­ta­dos obte­ni­dos nues­tra fun­ción cien­tí­fi­co sani­ta­ria, razón

por lo cual enten­de­mos que­dar exi­mi­dos de mayo­res argu­men­ta­cio­nes».

«Final­men­te

pone­mos en su cono­ci­mien­to que. de mane­ra infor­mal y públi­ca hemos

pre­sen­ta­do ante la Direc­ción ANLIS, el Minis­te­rio de Salud y la

Secre­ta­ria de Ges­tión y Empleo Públi­co una pro­pues­ta inte­gral de

´Reco­no­ci­mien­to de la fun­ción cien­tí­fi­co – sani­ta­ria´ para nues­tra

ins­ti­tu­ción, así como la imple­men­ta­ción de una

bonificación/​compensación, de carác­ter ins­ti­tu­cio­nal, remu­ne­ra­ti­vo y

boni­fi­ca­ble que con­tem­ple a todes les tra­ba­ja­do­res encua­dra­dos

en los esca­la­fo­nes S1NF.P y 113.1÷09, así como otras for­mas

con­trac­tua­les que con­vi­ven en esta casa, ya que para cada una de sus

accio­nes se requie­re de una espe­ci­fi­ci­dad pro­pia de una ins­ti­tu­ción con

las carac­te­rís­ti­cas como la nues­tra», afir­ma.

Y con­clu­ye: «Enten­de­mos que esta pro­pues­ta resu­me el espí­ri­tu de la pala­bra del pre­si­den­te de la Nación, Alber­to Fer­nán­dez, expre­sa­das en nues­tra ins­ti­tu­ción, y que por tan­to debe ser ele­va­da habién­do­la pues­to en cono­ci­mien­to al con­jun­to de los acto­res ins­ti­tu­cio­na­les de ANI.IS-Malbrán. para su con­sen­so y pos­te­rior ele­va­ción, ya que la mis­ma es una aspi­ra­ción de todes».

Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res: «Nues­tra lucha en defen­sa de Aero­lí­neas Argen­ti­nas duran­te los últi­mos cua­tro años no ha sido en vano»

La Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT cele­bró «el éxi­to de la misión lle­va­da a cabo por Aero­lí­neas Argen­ti­nas para traer al país 13 tone­la­das de insu­mos médi­cos des­de Chi­na, para aten­der a enfer­mos de coro­na­vi­rus». 20/​04/​2020

A tra­vés de un comu­ni­ca­do, la agru­pa­ción gre­mial feli­ci­tó «a los

tra­ba­ja­do­res aero­náu­ti­cos que lo hicie­ron posi­ble, a los 17 tri­pu­lan­tes

y, en espe­cial, a los com­pa­ñe­ros pilo­tos que rea­li­za­ron un via­je de 55

horas, un vue­lo his­tó­ri­co sin pre­ce­den­tes».

«Nos lle­na de

orgu­llo que nues­tro Esta­do cuen­te con una Línea de Ban­de­ra capaz de

con­tri­buir a solu­cio­nar muchos de los desafíos que nos está plan­tean­do

la pan­de­mia de COVID-19. Pri­me­ro, por­que dece­nas de miles de

argen­ti­nos vara­dos en diver­sos pun­tos del pla­ne­ta fue­ron repa­tria­dos

gra­cias a Aero­lí­neas Argen­ti­nas. Aho­ra, por­que nos trae los insu­mos

médi­cos nece­sa­rios», remar­có la Corrien­te Fede­ral.

En

ese sen­ti­do, des­ta­có en el tex­to «un espe­cial reco­no­ci­mien­to a los 12

pilo­tos volun­ta­rios, entre ellos a los tres miem­bros de la Comi­sión

Direc­ti­va de la Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas (APLA),

enca­be­za­dos por el Coman­dan­te de vue­lo Pablo Biró, Secre­ta­rio Gene­ral de

la enti­dad».

«La Corrien­te Fede­ral de Tra­ba­ja­do­res de la CGT, orgu­llo­sa de con­tar entre sus filas a la Aso­cia­ción de Pilo­tos de Líneas Aéreas, y entre sus diri­gen­tes fun­da­do­res, al com­pa­ñe­ro Pablo Biró, cele­bra este logro de Aero­lí­neas Argen­ti­nas que rati­fi­ca que nues­tra lucha en defen­sa de la mis­ma duran­te los últi­mos cua­tro años no ha sido en vano», sub­ra­yó la Corrien­te Fede­ral en alu­sión al gobierno de Mau­ri­cio Macri.

Las con­ce­sio­na­rias piden que el Gobierno les pague los sala­rios por tres meses

El pre­si­den­te la Aso­cia­ción de Con­ce­sio­na­rios

de Auto­mo­to­res de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (ACARA) pidió que, ante la

cri­sis sani­ta­ria, el Gobierno «asis­ta a las empre­sas para el pago total

de los sala­rios por tres meses».

19/​04/​2020 13:14:00

El titu­lar de la enti­dad, Ricar­do Salo­mé, con­si­de­ró que «tal

como lo han hecho varios de los paí­ses más repre­sen­ta­ti­vos del pla­ne­ta,

el Esta­do debe apli­car medi­das de impac­to direc­to sobre el sec­tor de los

tra­ba­ja­do­res pri­va­dos para cum­plir un prin­ci­pio de equi­dad, con

res­pec­to a los tra­ba­ja­do­res públi­cos».

«Lo jus­to sería

hacer­se car­go de los suel­dos pri­va­dos por estos pró­xi­mos meses para los

seis millo­nes de tra­ba­ja­do­res del sec­tor pri­va­do, ya que el ais­la­mien­to

ha hecho que el ingre­so sea cero para las empre­sas que los emplean», argu­men­tó.

En

un comu­ni­ca­do, eva­luó: «Hoy debe­mos ser mas key­ne­sia­nos que nun­ca,

has­ta el pre­si­den­te de los Esta­dos Uni­dos, Donald Trump, lo está

hacien­do».

«Tene­mos estruc­tu­ras para 700.000 autos, somos los

mayo­res emplea­do­res del sec­tor, y con suer­te, lle­ga­re­mos a las 200.000

en este 2020 dra­má­ti­co», apun­tó.

El titu­lar de ACARA sub­ra­yó:

«Para que se cum­pla la pro­me­sa del Pre­si­den­te, de que no va a dejar caer

ni una empre­sa, nece­si­ta­mos impe­rio­sa­men­te solu­cio­nes ade­cua­das de

imple­men­ta­ción fácil y rápi­da para un pro­ble­ma excep­cio­nal».

De ese modo, la aso­cia­ción afir­mó que, en medio de la cri­sis, «la solu­ción es entre todos».

Según

los últi­mos datos dados a cono­cer por la enti­dad, los nive­les de

acti­vi­dad has­ta el 15 de mar­zo «hacían pen­sar en un esce­na­rio con una

caí­da infe­rior al 20 por cien­to para el año, pero al no saber el alcan­ce

que ten­drá la caí­da de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca gene­ral, por la epi­de­mia

de coro­na­vi­rus, se hace impo­si­ble pre­de­cir cómo fina­li­za­rá el año en

cur­so».

«El cie­rre pre­ci­pi­ta­do del mes nos deja con más dudas que cer­te­zas, por­que lo que esta­mos vivien­do, su exten­sión e impac­to», había pun­tua­li­za­do el aná­li­sis.