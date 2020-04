Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 19 abril 2020.-

Cues­tio­nan la deci­sión de obli­gar­los a pedir per­mi­so para salir

foto: Rodrí­guez Larre­ta muy cues­tio­na­do por la medi­da prohi­bi­ti­va

El jefe de Gobierno por­te­ño debió salir a acla­rar en una car­ta diri­gi­da a los veci­nos de la Ciu­dad que la medi­da se tra­ta­ba de un inten­to de pro­te­ger a los mayo­res de 70 años. A últi­ma hora voce­ros del gobierno seña­la­ban que se modi­fi­ca­ría la deci­sión, y en lugar de auto­ri­za­ción con­sis­ti­ría en una suge­ren­cia. Lo anun­cia­rán este lunes a las 8 de la maña­na en con­fe­ren­cia de pren­sa.

Una

durí­si­ma car­ta fue envia­da al jefe de Gobierno por­te­ño, Hora­cio

Rodrí­guez Larre­ta, fir­ma­da por un gru­po de inte­lec­tua­les argen­ti­nos

mayo­res de 70 años, y que suma­ron sus voces a fuer­tes recla­mos en los

últi­mos días gene­ra­dos tras la polé­mi­ca deci­sión de Larre­ta de prohi­bir

la sali­da de per­so­nas mayo­res de esa edad a la calle, y que se pon­dría

en vigen­cia a par­tir de este lunes 20 en la Ciu­dad. La can­ti­dad de

recha­zos gene­ra­dos por la deci­sión obli­gó al jefe de Gobierno por­te­ño a

reco­no­cer que no se san­cio­na­ría la sali­da sino que sola­men­te se

inten­ta­ba que se desis­tie­ra de la deci­sión para evi­tar ries­gos a la

pobla­ción mayor de esa edad.

En la car­ta, los

inte­lec­tua­les se diri­gen a Rodrí­guez Larre­ta «para mani­fes­tar­le nues­tro

pro­fun­do repu­dio a la» medi­da de ais­la­mien­to de mayo­res de 70 años.

«Con­si­de­ra­mos que se tra­ta de una medi­da dis­cri­mi­na­to­ria,

ofen­si­va, per­se­cu­to­ria, que resul­ta qui­zás del inte­rés de resar­cir a

quie­nes han sido mal­tra­ta­dos por las enti­da­des ban­ca­rias, que no han

sabi­do mane­jar­se con efi­ca­cia», ase­gu­ran los fir­man­tes entre quie­nes

figu­ran Juan José Sebre­li, Cel­so Sil­ves­tri­ni, Fer­nan­do Dozo, Enri­que

Espi­na Raw­son, Mar­ce­la Solá, Mau­ri­cio Wain­rot, Hugo Bec­ca­ce­ce, Edgar­do

Coza­rinsky, Cris­ti­na Muc­ci, Sil­via Pla­ger, Jose­fi­na Del­ga­do, Ali­cia

Ferrei­rós, Juan Car­los Hiquis, Gra­cie­la Mel­ga­re­jo, Car­los Gutié­rrez, Luz

Hen­ri­quez, Oscar Bar­ney Finn, María Lui­sa Lerer y María Sáenz Que­sa­da,

pese a que muchos de ellos son cer­ca­nos a Cam­bie­mos.

«No pen­sa­mos que la mane­ra de pro­te­ger a nues­tra comu­ni­dad pase

por ele­gir un gru­po que, si bien se ve en situa­ción de ries­go, no solo

no es el úni­co (pen­sa­mos en per­so­nas que están en tra­ta­mien­to

anti­cán­cer, que pade­cen asma, epoc, dia­be­tes y otras enfer­me­da­des que no

reco­no­cen edad) y por lo tan­to se con­vier­te, bajo la excu­sa de una

pseu­do pro­tec­ción, en obje­to de dis­cri­mi­na­ción y mal tra­to», con­ti­núa la

nota que se vira­li­zó.

«Los adul­tos mayo­res de 70 años sabre­mos

cui­dar­nos, y de hecho lo hemos esta­do hacien­do des­de hace más de trein­ta

días, y aque­llos que nece­si­ten de la ayu­da del esta­do de la ciu­dad, sin

duda sabrán cómo pedir­la. Segui­re­mos las ins­truc­cio­nes ya difun­di­das

por el gobierno nacio­nal (com­pra en nego­cios de cer­ca­nías, far­ma­cias,

caje­ros de ban­cos), y ade­más apor­ta­re­mos nues­tra expe­rien­cia de vida

para ate­nuar los efec­tos de esta cri­sis mun­dial.»

Final­men­te

recuer­dan que «Nom­bres como los de Pri­mo Levi, Jor­ge Sem­prún, Tony Judt,

Bruno Betelheim,Thomas Mer­mall, son sola­men­te algu­nos de los

inte­lec­tua­les que pade­cie­ron per­se­cu­cio­nes y pudie­ron dar cuen­ta de sus

sufri­mien­tos y con­tri­buir al escla­re­ci­mien­to de igno­mi­nio­sos crí­me­nes.

No qui­sié­ra­mos revi­vir ni repe­tir estas cir­cuns­tan­cias, en un país como

el nues­tro, que des­de 1983 ha recu­pe­ra­do la demo­cra­cia y pelea por su

desa­rro­llo. Soli­ci­ta­mos enton­ces la anu­la­ción de esta medi­da y la

recu­pe­ra­ción de nues­tros dere­chos de ciu­da­da­nos.»

Rodrí­guez Larre­ta res­pon­dió horas des­pués en una car­ta públi­ca divul­ga­da a tra­vés de su cuen­ta en Face­book, y reco­no­ció que «la comu­ni­ca­ción públi­ca de esta medi­da no fue cla­ra al men­cio­nar la pala­bra ‘per­mi­so’. Pero nues­tra inten­ción siem­pre fue, es y será ayu­dar­los a cui­dar­se. No bus­ca­mos con­tro­lar­los ni mucho menos res­trin­gir su liber­tad y su auto­no­mía. Sola­men­te les pedi­mos que nos lla­men antes de salir para que poda­mos ofre­cer­les las alter­na­ti­vas que tene­mos en la Ciu­dad para solu­cio­nar­les sus nece­si­da­des, mini­mi­zan­do así las sali­das y sus ries­gos.»

Y agre­gó que «hay 35 mil volun­ta­rios del pro­gra­ma ‘Mayo­res

Cui­da­dos’ total­men­te dis­pues­tos a ir al super­mer­ca­do o a com­prar­les un

reme­dio para que no ten­gan que salir. Lo mis­mo los encar­ga­dos de

edi­fi­cio, que tam­bién están dis­pues­to a ayu­dar­los.»

La

auto­ri­za­ción que de acuer­do a la orden del Gobierno por­te­ño deben

ges­tio­nar los mayo­res de 70 alcan­za a unas 490.000 per­so­nas, debe­rá

soli­ci­tar­se a la línea 147, y ten­drá vali­dez para el día otor­ga­do.

Con­tem­pla excep­cio­nes como el cobro de jubi­la­ción, tra­ta­mien­tos médi­cos y

vacu­na­ción. A últi­ma hora fuen­tes del Gobierno por­te­ño seña­la­ban que

final­men­te, Rodrí­guez Larre­ta anun­cia­ría una modi­fi­ca­ción: ya no se

tra­ta­ría de una auto­ri­za­ción sino que ten­dría el tono de una suge­ren­cia.