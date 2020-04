Céci­le Ducour­tieux /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​18 de abril de 2020

Las pala­bras de agra­de­ci­mien­to del Pri­mer Minis­tro Boris John­son a los equi­pos de aten­ción médi­ca del Hos­pi­tal St Tho­mas de Lon­dres, “que le sal­va­ron la vida”, cau­sa­ron un gran revue­lo el domin­go 12 de abril, espe­cial­men­te cuan­do se refi­rió a “Jenny de Nue­va Zelan­da y a Luis de Por­tu­gal”, los dos enfer­me­ros que lo aten­die­ron “con­ti­nua­men­te duran­te cua­ren­ta y ocho horas (…) en los momen­tos más cru­cia­les”.

Las decla­ra­cio­nes del Pri­mer minis­tro pusie­ron en evi­den­cia algo que los bri­tá­ni­cos cono­cen bien: el Ser­vi­cio Nacio­nal de Salud (NHS), el ser­vi­cio de salud públi­ca y uni­ver­sal que todos apre­cian y valo­ran, depen­de en gran medi­da del per­so­nal extran­je­ro. Jenny y Luis no son para nada una excep­ción: según un estu­dio publi­ca­do en julio de 2019 por la Cáma­ra de los Comu­nes, el 13,1% del per­so­nal del Ser­vi­cio Nacio­nal de Salud de Ingla­te­rra no tie­ne nacio­na­li­dad bri­tá­ni­ca (es decir, 153.000 per­so­nas de un total de 1,2 millo­nes). Las cifras sobre los médi­cos son aún más impre­sio­nan­tes: el 37% obtu­vo su diplo­ma fue­ra del Reino Uni­do. Y según los últi­mos datos publi­ca­dos por el NHS (en mar­zo de 2019), el 40% de los médi­cos del ser­vi­cio (bri­tá­ni­cos o no) son de ori­gen étni­co “no blan­co” (prin­ci­pal­men­te asiá­ti­cos).

Esta depen­den­cia del per­so­nal extran­je­ro o “BAME” [negros, asiá­ti­cos u otras mino­rías étni­cas, sigla en inglés] es un hecho que data de cier­to tiem­po ya: el desa­rro­llo del Ser­vi­cio Nacio­nal de Salud en la déca­da de los 60 coin­ci­dió con una impor­tan­te inmi­gra­ción pro­ve­nien­te de la Com­mon­wealth y de las ex colo­nias bri­tá­ni­cas. El NHS, que es de lejos el mayor emplea­dor del país, prac­ti­có siem­pre una inten­sa polí­ti­ca de con­tra­ta­ción en el extran­je­ro, en par­ti­cu­lar en la India y en Pakis­tán, para suplir la esca­sez cró­ni­ca de médi­cos. Lo mis­mo suce­de con la con­tra­ta­ción de enfer­me­ras (fal­ta­ban 40.000 en 2018). El NHS sigue reci­bien­do y con­tra­tan­do a pro­fe­sio­na­les de todo el mun­do, moti­va­dos por los sala­rios más altos o por la repu­tación de exce­len­cia del ser­vi­cio.

“Happy end”, final feliz para Jenny y Luis

La his­to­ria del por­tu­gués Luis Pitar­ma y de la neo­ze­lan­de­sa Jenny McGee, los enfer­me­ros reco­no­ci­dos por John­son, tuvo un final feliz. Otros, sobre todo den­tro de las “mino­rías” del NHS, han teni­do un peri­plo y un final mucho más oscu­ro des­de que comen­zó la epi­de­mia. Los diez médi­cos muer­tos a cau­sa del coro­na­vi­rus, has­ta el 12 de abril, eran todos de ori­gen “BAME”: Anton Sebas­tian­pi­llai, de 70 años, que vino de Sri Lan­ka y tra­ba­ja como geria­tra en el sud­oes­te de Lon­dres; Adil El Tayar, de 63 años, ciru­jano suda­nés; Jiten­dra Rat­hod, de 62 años, médi­co en Car­diff (Gales); Abdul Mabud Chowd­hury, de 53 años, uró­lo­go en la zona este de Lon­dres…

De las 25 víc­ti­mas enfer­me­ras, cami­lle­ros, auxi­lia­res o far­ma­céu­ti­cos, según la lis­ta ela­bo­ra­da por el Daily Mirror el mar­tes 14 de abril, 14 eran de ori­gen BAME. Esta pre­pon­de­ran­cia se obser­va tam­bién entre los pacien­tes ‑cua­les­quie­ra que sean sus pro­fe­sio­nes- admi­ti­dos en cui­da­dos inten­si­vos: según las últi­mas esta­dís­ti­cas del Cen­tro Nacio­nal de Audi­to­ría e Inves­ti­ga­ción sobre Cui­da­dos Inten­si­vos, un ter­cio de los pacien­tes que nece­si­ta­ron res­pi­ra­ción arti­fi­cial en Ingla­te­rra, Gales e Irlan­da del Nor­te el ‑al 10 de abril- eran de ori­gen BAME. Estos datos deben com­pa­rar­se con el 14% que repre­sen­ta la pobla­ción BAME en el Reino Uni­do (según el cen­so de 2011).

¿Por qué tan­tas víc­ti­mas en este sec­tor de pobla­ción? “La gené­ti­ca pue­de influir: las pobla­cio­nes BAME pre­sen­tan más ries­gos de tener hiper­ten­sión, pro­ble­mas car­día­cos o dia­be­tes”, dice Bha­rat Pank­ha­nia, epi­de­mió­lo­go y pro­fe­sor de la Facul­tad de Medi­ci­na de Exeter. “Si estos datos son corro­bo­ra­dos, si que­da­ra cla­ro que las pobla­cio­nes de BAME son más vul­ne­ra­bles, enton­ces tene­mos que abor­dar este pro­ble­ma de mane­ra urgen­te”, aña­de el Dr. Pank­ha­nia, quien sugie­re que estos pro­fe­sio­na­les no debe­rían seguir sien­do expues­tos en pri­me­ra línea de los ser­vi­cios Covid-19 de los hos­pi­ta­les bri­tá­ni­cos.

Las decla­ra­cio­nes de Azeem Majeed, jefe del depar­ta­men­to de medi­ci­na gene­ral del Impe­rial Colle­ge de Lon­dres, agre­gan un matiz a las del Dr. Pank­ha­nia: “No creo que sea posi­ble man­te­ner a todos estos médi­cos fue­ra de la pri­me­ra línea, la pobla­ción de ori­gen BAME repre­sen­ta una gran pro­por­ción de médi­cos y enfer­me­ras. En cam­bio, tene­mos que ase­gu­rar­nos de que se les entre­guen equi­pos de pro­tec­ción de alta cali­dad. Y hay que con­si­de­rar la posi­bi­li­dad de redu­cir la expo­si­ción de los pro­fe­sio­na­les mayo­res de 60 años, dado que el ries­go de desa­rro­llar casos gra­ves aumen­ta con­si­de­ra­ble­men­te a par­tir de esa edad.”

“El gobierno tie­ne que inter­ve­nir”

La pro­fe­so­ra de medi­ci­na en la Uni­ver­si­dad de Man­ches­ter, Aneez Esmail ha tra­ba­ja­do mucho sobre los médi­cos del Ser­vi­cio Nacio­nal de Salud de ori­gen asiá­ti­co. “Como en los Esta­dos Uni­dos, hay un volu­men des­pro­por­cio­na­do de víc­ti­mas del virus entre las mino­rías. El aspec­to socio­eco­nó­mi­co pue­de ser una expli­ca­ción: muchas de estas per­so­nas viven en zonas den­sas, y a menu­do varias gene­ra­cio­nes con­vi­ven bajo un mis­mo techo”, expli­ca. Por lo gene­ral, tra­ba­jan en empleos que los obli­gan a seguir salien­do, a seguir expo­nién­do­se al virus y expo­nien­do a sus fami­lias al vol­ver a casa.

“En cuan­to a los médi­cos per­te­ne­cien­tes a estas mino­rías, muchos de ellos tra­ba­jan en hos­pi­ta­les de las Mid­lands [cen­tro de Ingla­te­rra] o del nor­te de Ingla­te­rra, menos equi­pa­dos que los de Lon­dres. Y yo diría que, en gene­ral, se ofre­cen como volun­ta­rios más que los otros [en la lucha con­tra el Covid-19]: por razo­nes eco­nó­mi­cas, pero tam­bién por­que muchos de los que han lle­ga­do aquí des­pués de haber ter­mi­na­do sus estu­dios tie­nen un sen­ti­mien­to de gra­ti­tud hacia el Reino Uni­do, y sien­ten que tie­nen que devol­ver un poco de lo que han reci­bi­do”, agre­gó Esmail.

El 10 de abril, Chaand Nag­paul, pre­si­den­te de la Aso­cia­ción Médi­ca Bri­tá­ni­ca, el sin­di­ca­to de médi­cos más gran­de del Reino Uni­do, pidió que el gobierno de Boris John­son lle­ve a cabo una inves­ti­ga­ción. “Todos hemos oído que el virus no dis­cri­mi­na a nadie, pero no hay dudas que la pobla­ción y los médi­cos BAME son más pro­pen­sos a desa­rro­llar for­mas gra­ves de esta enfer­me­dad. El gobierno tie­ne que con­tro­lar el pro­ble­ma e inter­ve­nir, tomar medi­das.” Inte­rro­ga­do al res­pec­to en oca­sión de la con­fe­ren­cia de pren­sa dia­ria de Dow­ning Street del 12 de abril, el Minis­tro de Salud Matt Han­cock sim­ple­men­te “les rin­dió home­na­je”.

El gobierno bri­tá­ni­co podría actuar, por ejem­plo, fle­xi­bi­li­zan­do las leyes res­tric­ti­vas de migra­ción que se van a apli­car como resul­ta­do del Bre­xit. Pero Ian Donald, pro­fe­sor del Ins­ti­tu­to de Salud Públi­ca de la Uni­ver­si­dad de Liver­pool, tie­ne muchas dudas al res­pec­to. Al agra­de­cer a “Jenny y Luis”, “Boris John­son qui­so sobre todo enviar un men­sa­je de apo­yo a la NHS en su con­jun­to. Me pare­ce que no se diri­gía al per­so­nal BAME o a los extran­je­ros en gene­ral. Duran­te las dos Gue­rras Mun­dia­les, muchos sol­da­dos indios murie­ron en defen­sa del Reino Uni­do y sin embar­go, el país no los reco­no­ció des­pués de la gue­rra”.

