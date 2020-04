Estados Unidos. El Secretario de Defensa Mark Esper y sus falacias contra China

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 19 abril 2020

A medi­da que la situa­ción epi­dé­mi­ca en los Esta­dos Uni­dos se hizo más seve­ra, otro «maes­tro del ocul­ta­mien­to» ha sal­ta­do impa­cien­te

En una entre­vis­ta el día 16, el Secre­ta­rio de Defen­sa de los Esta­dos Uni­dos, Mark Esper, ata­có que Chi­na fue «enga­ño­sa» y «no trans­pa­ren­te» en la epi­de­mia. Esta fala­cia es exac­ta­men­te la mis­ma que la de algu­nos otros polí­ti­cos de los Esta­dos Uni­dos, pero esta excu­sa de cul­par a otro no es nada nue­vo.

Por supues­to, con­si­de­ran­do la cali­dad de Esper como secre­ta­rio de defen­sa, su «desem­pe­ño» esta vez hace que la gen­te pres­te más aten­ción a la situa­ción epi­dé­mi­ca del ejér­ci­to esta­dou­ni­den­se.

Se nota que el mis­mo día que Esper man­cha a Chi­na, la Mari­na de los EE. UU. decla­ró que la can­ti­dad de miem­bros de la tri­pu­la­ción del por­taa­vio­nes «Roo­se­velt» infec­ta­dos con la neu­mo­nía de nue­vo coro­na­vi­rus ha aumen­ta­do aún más, y el resul­ta­do de las 655 prue­bas son posi­ti­vos. Ante­rior­men­te, un miem­bro de la tri­pu­la­ción había muer­to por com­pli­ca­cio­nes rela­cio­na­das con la neu­mo­nía de nue­vo coro­na­vi­rus.

Peor aún, ade­más de «Roo­se­velt», «Reagan», «Karl Vin­son» y «Nimitz» tam­bién tie­nen casos con­fir­ma­dos, lo que sig­ni­fi­ca que 4 gran­des por­taa­vio­nes nuclea­res de la Flo­ta del Pací­fi­co de EE. UU. ha caí­do en el desas­tre. Los medios de comu­ni­ca­ción de EE. UU. publi­ca­ron recien­te­men­te un «mapa de infec­ción mili­tar de EE. UU.», dicien­do que más de 150 bases mili­ta­res en 41 esta­dos de los Esta­dos Uni­dos tie­nen un nue­vo bro­te de la epi­de­mia, el más gra­ve de ellos es la Mari­na. El infor­me seña­la­ba que la “infor­ma­ción no trans­pa­ren­te» de las fuer­zas arma­das esta­dou­ni­den­ses ha pro­vo­ca­do gran insa­tis­fac­ción entre muchas par­tes.

Pero la men­ti­ra no pue­de encu­brir el hecho, y los Esper que inten­tan encu­brir la epi­de­mia han sido con­de­na­dos por los hechos. Como resul­ta­do, la gen­te vio que recu­rren a dos tru­cos para res­pon­der: uno es apa­ci­guar a los sol­da­dos, dicien­do que «no se des­car­ta­ba la posi­bi­li­dad de que Cro­zer vol­vie­ra a ser el capi­tán», pero esto no pue­de cal­mar la ira de los mari­ne­ros en el «Roo­se­velt». Los medios esta­dou­ni­den­ses cita­ron a un mari­ne­ro dicien­do: «La inac­ción de los mili­ta­res nos ha empu­ja­do paso a paso has­ta el abis­mo».

El otro tru­co de Esper es imi­tar las prác­ti­cas de algu­nos polí­ti­cos esta­dou­ni­den­ses y se dedi­can en la mani­pu­la­ción polí­ti­ca. Esper inten­ta deses­pe­ra­da­men­te bus­car un «chi­vo expia­to­rio» para des­viar la aten­ción de la socie­dad esta­dou­ni­den­se hacia su inefi­ca­cia en la lucha con­tra la epi­de­mia y elu­dir su res­pon­sa­bi­li­dad. Un artícu­lo recien­te en la revis­ta For­bes seña­la que el Pen­tá­gono no pudo pro­por­cio­nar una orien­ta­ción deci­si­va y cla­ra sobre la epi­de­mia de neu­mo­nía de nue­vo coro­na­vi­rus, que ha sacu­di­do la con­fian­za de la gen­te en Esper. El artícu­lo seña­la que Esper ha atri­bui­do en gran medi­da la res­pon­sa­bi­li­dad de guiar mal la res­pues­ta a la neu­mo­nía de nue­vo coro­na­vi­rus a los coman­dan­tes de la fuer­za no pre­pa­ra­dos o poco pre­pa­ra­dos, lo que ha cau­sa­do una gran preo­cu­pa­ción en el círcu­lo de segu­ri­dad nacio­nal de todo Esta­dos Uni­dos.

Sin embar­go, la difa­ma­ción no pue­de ocul­tar los hechos, ni pue­de des­ha­cer­se del virus. El tiem­po está pasan­do. Mien­tras Esper inten­ta des­viar la aten­ción de la socie­dad esta­dou­ni­den­se, la gen­te toda­vía está luchan­do: ¿Cuán­do ter­mi­na­rá la epi­de­mia de las fuer­zas arma­das de los Esta­dos Uni­dos? Al tener un secre­ta­rio de defen­sa tan poco con­fia­ble, cuán preo­cu­pa­da está la segu­ri­dad de la vida de las fuer­zas arma­das de los Esta­dos Uni­dos.