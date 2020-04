Puerto Rico. Un País de desempleados

Por Cán­di­da Cotto/​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 abril 2020

La Orga­ni­za­ción Inter­na­cio­nal del Tra­ba­jo (OIT), esti­mó en un infor­me

del sie­te de abril que la pan­de­mia del coro­na­vi­rus (COVID-19),

pro­vo­ca­rá la pér­di­da de 195 millo­nes de pues­tos de tra­ba­jo de tiem­po

com­ple­to en todo el mun­do entre abril y junio de este año.

En Puer­to Rico en las dos pri­me­ras sema­nas de abril las soli­ci­tu­des

por des­em­pleo con­ta­ban ya las 112 mil, cifra que se pre­vé que subirá.

Con­sul­ta­dos por este sema­na­rio varios orga­ni­za­do­res sin­di­ca­les seña­la­ron

que más allá de los tra­ba­ja­do­res de la salud, (pri­va­do y públi­co),

inclu­yen­do a los tra­ba­ja­do­res de la lim­pie­za, los tra­ba­ja­do­res de la

cade­na ali­men­ta­ria, tra­ba­ja­do­res del sec­tor ban­ca­rio iden­ti­fi­ca­dos como

indis­pen­sa­bles, debi­do a la cua­ren­te­na y toque de que­da decre­ta­do por el

gobierno des­de el 13 de mar­zo, en la prác­ti­ca el res­to de la acti­vi­dad

labo­ral se encuen­tra dete­ni­da. En el ámbi­to guber­na­men­tal más allá de la

poli­cía y otro per­so­nal vin­cu­la­do a la segu­ri­dad, tra­ba­jan a dis­tan­cia

los rela­cio­na­dos a nómi­na, con­ta­bi­li­dad, per­so­nal míni­mo del

Depar­ta­men­to de Jus­ti­cia entre otros pocos, y el magis­te­rio el cual

mere­ce aten­ción apar­te.

Para el por­ta­voz interino de la Coor­di­na­do­ra Sin­di­cal, orga­ni­za­ción

que agru­pa a otras unio­nes de diver­sos sec­to­res, por lo que repre­sen­ta a

miles de unio­na­dos y unio­na­das en Puer­to Rico, José Rodrí­guez Vélez,

denun­ció que las medi­das adop­ta­das por la gober­na­do­ra Wan­da Váz­quez son

insu­fi­cien­tes ante la cri­sis que vive el país, ya que el sec­tor pri­va­do

está des­pro­te­gi­do sien­do este el sec­tor más amplio de la cla­se

tra­ba­ja­do­ra.

“Esta admi­nis­tra­ción ha sido inhu­ma­na. Lo hemos vis­to des­pués del

hura­cán María, con los terre­mo­tos y aho­ra siguen legis­lan­do en con­tra

del pue­blo. Por eso, la Cáma­ra de Repre­sen­tan­tes derro­tó el pro­yec­to

1538 don­de les ase­gu­ra­ba el sala­rio a los emplea­dos más des­pro­te­gi­dos,

los del sec­tor pri­va­do. Vemos cómo las medi­das de la Gober­na­do­ra son

insu­fi­cien­tes ante la cri­sis del país más aún para los que labo­ran en el

sec­tor pri­va­do”.

Un ejem­plo de estas medi­das catas­tró­fi­cas dijo se pue­de ver en los

más de 2,000 des­pi­dos en los hote­les y que lo úni­co que les ofre­cen a

estos emplea­dos, que en su mayo­ría son muje­res, es ir al des­em­pleo. “No

es solo una fal­ta de res­pe­to a estas empleadas/​os, tam­bién demues­tra la

insen­si­bi­li­dad del gobierno en estos momen­tos difí­ci­les para todo el

país. La Gober­na­do­ra solo expre­sa que va a moni­to­rear la orden del

Con­gre­so lla­ma­da Fami­liesFirst Coro­na­vi­rus Res­pon­se Act

(FFCRA)y cómo los patro­nos en la empre­sa pri­va­da van a admi­nis­trar esos

fon­dos, eso es poner el cabro a velar las lechu­gas”, cen­su­ró el líder

sin­di­cal.

Aña­dió que en el sec­tor pri­va­do hay indus­trias que han teni­do que

dete­ner ope­ra­cio­nes tota­les, como la cons­truc­ción, cien­tos de emplea­dos

de ven­tas de los cen­tros comer­cia­les y otros miles de emplea­dos que

esta­rán mucho tiem­po sin cobrar. “Si esto se alar­ga por mucho más

tiem­po, y no se toman las medi­das nece­sa­rias para apo­yar a la cla­se

tra­ba­ja­do­ra del sec­tor pri­va­do, nos podría­mos estar enfren­tan­do a un

desas­tre huma­ni­ta­rio de gran­des pro­por­cio­nes”.

En cuan­to a los des­pi­dos por par­te de patro­nos de hos­pi­ta­les pri­va­dos

el por­ta­voz de la Coor­di­na­do­ra Sin­di­cal se expre­só “creo que somos el

úni­co país en el mun­do que con esta pan­de­mia está des­pi­dien­do

tra­ba­ja­do­res de la salud. Creo que eso es no sola­men­te anti obre­ro yo

creo que eso es anti­hu­mano por decir­lo así. El patrono se está

jus­ti­fi­can­do que no tie­nen los sufi­cien­tes pacien­tes para gene­rar

ingre­sos, pero esos tra­ba­ja­do­res se pue­den uti­li­zar en otros luga­res de

los hos­pi­ta­les”.

Rodrí­guez Vélez, decla­ró que des­de la Coor­di­na­do­ra Sin­di­cal hacían un

lla­ma­do al gobierno, legis­la­do­res y sena­do­res a que aprue­ben medi­das

para los empleados/​as en el sec­tor pri­va­do, sec­tor que está más afec­ta­do

en tér­mi­nos eco­nó­mi­cos en estos momen­tos. “Este es el sec­tor que lue­go

van a nece­si­tar para levan­tar a Puer­to Rico”.

Tam­po­co dejó pasar por alto el ries­go de que muchos tra­ba­ja­do­res

“cesan­tea­dos” una vez pase la emer­gen­cia no regre­sen a su pues­to de

tra­ba­jo, “el mode­lo capi­ta­lis­ta es así, si el patrono no tie­ne plus­va­lía

no te va a con­tra­tar”.

Por su par­te la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de Puer­to Rico (FTPR),

afi­lia­da a la sindicalAFL-CIO(Federación Ame­ri­ca­na del Tra­ba­jo), tam­bién

recla­mó que el gobierno esta­tal debe auxi­liar a tra­ba­ja­do­res del sec­tor

pri­va­do no cobi­ja­dos para bene­fi­cios de enfer­me­dad en el perío­do del 16

al 31 de mar­zo­por las dis­po­si­cio­nes de la ley fede­ral ‘Fami­lies First

Coro­na­vi­rus Res­pon­se Act’.

El pre­si­den­te de la FTPR-AFL-CIO, José Rodrí­guez Báez, infor­mó que

ade­más se le ha soli­ci­ta­do a la gober­na­do­ra que se inclu­ya a

repre­sen­tan­tes de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras en el recién crea­do

Task For­ce de Desa­rro­llo Eco­nó­mi­co del gobierno.

En cuan­to a la inclu­sión de los tra­ba­ja­do­res puer­to­rri­que­ños en el

FFCRA, Rodrí­guez Báez, expli­có que el Depar­ta­men­to del Tra­ba­jo de los

Esta­dos Uni­dos emi­tió una inter­pre­ta­ción en la cual con­clu­yó que la

FFCRA no apli­ca­ría a los emplea­dos puer­to­rri­que­ños o de otras

juris­dic­cio­nes don­de se haya decre­ta­do cua­ren­te­na pre­via al pri­me­ro de

abril.

A esos efec­tos men­cio­nó que envió una car­ta a la gober­na­do­ra el

pasa­do lunes, 30 de mar­zo en la que soli­ci­tó que se dis­pon­ga del fon­do

de emer­gen­cia para auxi­liar a tra­ba­ja­do­res del sec­tor pri­va­do que

atra­vie­san esta situa­ción. Expli­có que esa acción es nece­sa­ria si no

rin­de fru­tos la recon­si­de­ra­ción que some­tió la secre­ta­ria del

Depar­ta­men­to del Tra­ba­jo y Recur­sos Huma­nos (DTRH), Bri­sei­da Torres

Reyes, el pasa­do 27 de mar­zo de 2020 median­te car­ta a la secre­ta­ria del

Depar­ta­men­to del Tra­ba­jo de los Esta­dos Uni­dos, Euge­ne Sca­lia.

“Esta inter­pre­ta­ción del Depar­ta­men­to del Tra­ba­jo fede­ral se hizo sin

un pro­to­co­lo o guía como man­da­ta la pro­pia Ley FFCRA y va con­tra la

inten­ción del Con­gre­so al apro­bar la legis­la­ción para bene­fi­cio de los

tra­ba­ja­do­res en medio de la pan­de­mia”, pun­tua­li­zó Rodrí­guez Báez.

Afir­mó que el Lcdo. Car­los J. Rive­ra San­tia­go, de la Ofi­ci­na de la

Gober­na­do­ra, le hizo lle­gar la rápi­da res­pues­ta de Váz­quez Gar­ced de que

el asun­to está sien­do aten­di­do como prio­ri­dad en su agen­da de tra­ba­jo.

“Agra­de­ce­mos la res­pues­ta de la gober­na­do­ra y esta­mos en la mejor

dis­po­si­ción de cola­bo­rar en la bús­que­da de solu­cio­nes. Pero, hace­mos la

obser­va­ción de que el tiem­po corre y esos padres y fami­lias se que­da­ron

sin cobrar esas dos sema­nas”, decla­ró el pre­si­den­te de la FTPR-AFLCIO.

Com­pa­ró que las per­so­nas que tra­ba­jan por cuen­ta pro­pia ya han

reci­bi­do el auxi­lio de los $500 dóla­res, mien­tras los asa­la­ria­dos

cesan­tea­dos por los patro­nos no han reci­bi­do nada. “Si es correc­ta la

deci­sión de que había que estar en cua­ren­te­na el tra­ba­ja­dor no debe­ría

per­der su sala­rio”, defen­dió. Obser­vó que aun­que es cier­to que los

tra­ba­ja­do­res pue­den aco­ger­se al des­em­pleo, el sis­te­ma de soli­ci­tud que

mane­ja el DTRH está tenien­do gran­des pro­ble­mas.

Tam­bién tra­jo a la aten­ción que los tra­ba­ja­do­res de hos­pi­ta­les están

sien­do obli­ga­dos a aco­ger­se a una licen­cia sin suel­do y muchos de ellos

no reci­ben la orien­ta­ción de que pue­den aco­ger­se al des­em­pleo. Los

tra­ba­ja­do­res, todos que han sido cesan­tea­dos y obli­ga­dos a ago­tar sus

vaca­cio­nes en caso de que afor­tu­na­da­men­te vuel­van a ser res­ti­tui­dos en

sus pues­tos ten­drán que comen­zar a acu­mu­lar vaca­cio­nes.

“Lo que quie­re decir que el pró­xi­mo año nadie va a poder coger

vaca­cio­nes. Esto es un asun­to que se debe lle­var a dis­cu­sión, la

Fede­ra­ción ha esta­do hacien­do un plan­tea­mien­to for­mal de que se abra un

pro­ce­so de diá­lo­go en el Task For­ceeco­nó­mi­co, cómo vamos a

estar hablan­do de un pro­ce­so de recu­pe­ra­ción y desa­rro­llo eco­nó­mi­co si

el movi­mien­to sin­di­cal no está en la mesa”, cues­tio­nó enfá­ti­co Rodrí­guez

Báez y agre­gó “por­que la fuer­za tra­ba­ja­do­ra es la pie­za fun­da­men­tal que

mue­ve la eco­no­mía”.