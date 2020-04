Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 17 abril 2020

El coro­na­vi­rus es

una cala­mi­dad natu­ral poten­cia­da por el capi­ta­lis­mo. Des­de hace muchos años se

espe­ra­ba un cata­clis­mo seme­jan­te como con­se­cuen­cia del cam­bio cli­má­ti­co, el

calen­ta­mien­to glo­bal, las inun­da­cio­nes o las sequías. Pero la catás­tro­fe

irrum­pió a tra­vés de una pan­de­mia, en un sis­te­ma eco­nó­mi­co-social que dete­rio­ra

la natu­ra­le­za, corroe la salud y des­pro­te­ge a los vul­ne­ra­bles.

Lo más impac­tan­te

de la infec­ción es la velo­ci­dad y esca­la de los con­ta­gios. Como aún no ha

con­clui­do la pri­me­ra olea­da de irra­dia­ción se des­co­no­ce la peli­gro­si­dad del

virus. Pero es evi­den­te que supera los efec­tos de una gri­pe corrien­te. Hay más

de mil millo­nes de per­so­nas enclaus­tra­das en sus hoga­res, en un iné­di­to expe­ri­men­to

social de con­fi­na­mien­to. El anti­guo antí­do­to de las cua­ren­te­nas ha reapa­re­ci­do

a pleno.

El estra­go

natu­ral en cur­so no equi­va­le a una gue­rra. Aun­que la inter­ven­ción que

des­plie­gan los esta­dos pre­sen­ta muchas seme­jan­zas con esce­na­rios de con­fla­gra­ción,

en el pri­mer caso impe­ra la pro­tec­ción y en el segun­do la des­truc­ción de vidas

huma­nas. En lugar de bata­llas y bom­bar­deos hay res­guar­do de víc­ti­mas y soco­rro

de afec­ta­dos.

La

ana­lo­gía con la gue­rra es muy peli­gro­sa. La uti­li­za Trump para crear un cli­ma

de hos­ti­li­dad con­tra el “virus de Chi­na” y la fomen­tan los dere­chis­tas para

resu­ci­tar los vie­jos estig­mas del colo­nia­lis­mo. Con dia­tri­bas racis­tas con­tra

el “cóle­ra asiá­ti­co” se acu­sa­ba en el siglo XIX a los paí­ses orien­ta­les de

expan­dir la infec­ción.

Los men­sa­jes de

bata­lla con­tra un “enemi­go invi­si­ble” faci­li­tan la mili­ta­ri­za­ción. Inclu­yen

peli­gro­sas ana­lo­gías con la “gue­rra al terro­ris­mo”, que muchos gobier­nos

occi­den­ta­les ins­ta­la­ron para pro­pa­gar el mie­do fren­te a un agre­sor omni­pre­sen­te

e inde­tec­ta­ble. La pan­de­mia no es una cons­pi­ra­ción, un cas­ti­go divino o un

acon­te­ci­mien­to aza­ro­so. Cons­ti­tu­ye un ava­tar de la natu­ra­le­za que asu­me

dimen­sio­nes gigan­tes­cas por los des­equi­li­brios que gene­ra el capi­ta­lis­mo

con­tem­po­rá­neo.

DETERMINANTES

ECONÓMICOS

El demo­le­dor

impac­to eco­nó­mi­co de la pan­de­mia está a la vis­ta, pero el coro­na­vi­rus no gene­ró

esa eclo­sión. Sólo deto­nó ten­sio­nes pre­vias de las finan­zas y la pro­duc­ción.

Des­en­ca­de­nó en

pri­mer tér­mino otro esta­lli­do de la finan­cia­ri­za­ción. El gran divor­cio entre el

bajo cre­ci­mien­to mun­dial y la con­ti­nua­da eufo­ria de las Bol­sas anti­ci­pa­ba un

con­vul­si­vo desar­me de otra bur­bu­ja. Era inmi­nen­te la deva­lua­ción de los

capi­ta­les infla­dos duran­te la últi­ma déca­da, median­te recom­pras de accio­nes y

espe­cu­la­cio­nes con bonos. Pero esa pre­vi­si­ble con­mo­ción finan­cie­ra asu­mió una

enver­ga­du­ra des­co­mu­nal.

Esta vez el

des­plo­me de los mer­ca­dos obe­de­ce más a los pasi­vos acu­mu­la­dos por las empre­sas

(deu­da cor­po­ra­ti­va) y los esta­dos (deu­da sobe­ra­na), que a los des­ba­lan­ces ban­ca­rios

o al endeu­da­mien­to de las fami­lias. A dife­ren­cia del 2008, la cri­sis empie­za en

las com­pa­ñías y se pro­yec­ta a los ban­cos, invir­tien­do la secuen­cia de la déca­da

pasa­da. Las empre­sas no pue­den afron­tar el pago de intere­ses con sus ganan­cias

corrien­tes[3].

La

sobre­pro­duc­ción es el segun­do des­equi­li­brio que irrum­pió jun­to a la pan­de­mia,

con un gran des­plo­me del pre­cio del petró­leo. En los últi­mos dos años el

exce­den­te de mer­can­cías fue deter­mi­nan­te del enfren­ta­mien­to comer­cial entre

Esta­dos Uni­dos y Chi­na.

El esta­lli­do actual

ha inte­rrum­pi­do los sumi­nis­tros y que­bran­ta­do las cade­nas glo­ba­les de valor. Se

ha trans­pa­ren­ta­do la gran depen­den­cia mun­dial de los insu­mos fabri­ca­dos en

Orien­te y la enor­me inci­den­cia de los sobran­tes que acu­mu­la Chi­na.

El coro­na­vi­rus

ha deto­na­do, por lo tan­to, las ten­sio­nes gene­ra­das por la finan­cia­ri­za­cion y la

sobre­pro­duc­ción. Pero la mag­ni­tud de la cri­sis obe­de­ce a otros des­equi­li­brios

ges­ta­dos en las últi­mas cua­tros déca­das.

Es evi­den­te que la glo­ba­li­za­ción

ace­le­ró la tra­di­cio­nal trans­mi­sión de enfer­me­da­des a tra­vés de las rutas

comer­cia­les. La expan­sión de la avia­ción incre­men­tó en for­ma expo­nen­cial el

núme­ro de via­je­ros y la con­si­guien­te mul­ti­pli­ca­ción de los con­ta­gios. La

pan­de­mia se tras­la­da siguien­do los cir­cui­tos del capi­tal. Hay 51.000 empre­sas

de todo el mun­do con pro­vee­do­res en Wuhan y la infec­ción ha tran­si­ta­do por un

mapa de con­cen­tra­cio­nes fabri­les y cen­tros de alma­ce­na­mien­to.

En el Medioe­vo la

pes­te negra tar­dó una déca­da en pro­pa­gar­se y en 1918 – 19 la gri­pe espa­ño­la se

difun­dió al cabo de varios meses. En cam­bio en la era del just in time, el coro­na­vi­rus con­ta­mi­nó a 72 paí­ses en muy pocos

días[4].

Tam­bién la urba­ni­za­ción

ha poten­cia­do la dise­mi­na­ción de infec­cio­nes, a tra­vés de aglo­me­ra­cio­nes y

haci­na­mien­tos de la fuer­za de tra­ba­jo, que depri­men las res­pues­tas

inmu­ni­ta­rias.

Pero

los espe­cia­lis­tas atri­bu­yen mayor inci­den­cia en la gene­ra­ción de la pan­de­mia

actual, a la cre­cien­te des­truc­ción del hábi­tat de las espe­cies sil­ves­tres. Esa

demo­li­ción es un resul­ta­do de la ence­gue­ci­da indus­tria­li­za­ción de acti­vi­da­des agro­pe­cua­rias[5].

Ese pro­ce­so mul­ti­pli­ca la irra­dia­ción de bac­te­rias y la expan­sión de

enfer­me­da­des deri­va­das del que­bran­to de la bio­di­ver­si­dad. La defo­res­ta­ción ha

incre­men­ta­do en for­ma expo­nen­cial la trans­mi­sión de virus por el cre­cien­te

con­tac­to de los seres huma­nos con ani­ma­les ence­rra­dos.

Los dos bro­tes del Ébo­la

(2013−2016 en Áfri­ca occi­den­tal y 2018 en la Repú­bli­ca Demo­crá­ti­ca del Con­go),

emer­gie­ron cuan­do la expan­sión de nue­vas indus­trias de pro­duc­tos pri­ma­rios

des­pla­zó a las pobla­cio­nes ori­gi­na­rias de los bos­ques, per­tur­ban­do los

eco­sis­te­mas loca­les.

El exó­ti­co hallaz­go

de un mur­cié­la­go infec­tan­do comi­das en los mer­ca­dos asiá­ti­cos, indu­ce a olvi­dar

la fre­cuen­te trans­mi­sión de bac­te­rias en los cen­tros corrien­tes de pro­duc­ción.

Allí se efec­ti­vi­za el ingre­so habi­tual de los pató­ge­nos a la cade­na ali­men­ta­ria[6].

Los estu­dio­sos enfa­ti­zan la estre­cha rela­ción

de los dis­tin­tos virus, con un mode­lo de indus­tria­li­za­ción gana­de­ra que

enri­que­ce a las empre­sas mul­ti­na­cio­na­les. Esas com­pa­ñías impu­sie­ron la

reduc­ción de las ins­pec­cio­nes sani­ta­rias y trans­fie­ren a la pobla­ción, los

cos­tos de su mor­tí­fe­ro mode­lo de dise­mi­na­ción de enfer­me­da­des. Toda la socie­dad

ter­mi­na sol­ven­ta­do con gra­ves pade­ci­mien­tos, las altí­si­mas ganan­cias obte­ni­das

por la agro-indus­tria[7].

Esa acti­vi­dad ha

exa­cer­ba­do una diná­mi­ca his­tó­ri­ca del capi­ta­lis­mo, que siem­pre for­zó lucra­ti­vas

moda­li­da­des de gana­de­ría, para aba­ra­tar ali­men­ta­ción y el cos­to de la fuer­za de

tra­ba­jo. Esos pro­ce­di­mien­tos ori­gi­na­ron epi­de­mias en Ingla­te­rra en el debut del

capi­ta­lis­mo y en Áfri­ca a fines del siglo XIX. Pero los últi­mos cua­ren­ta años

de extrac­ti­vis­mo neo­li­be­ral han desata­do una ven­gan­za mayús­cu­la de la

natu­ra­le­za, que aho­ra con­vul­sio­na a todo el pla­ne­ta[8].

GLOBALIZACIÓN SIN CORRELATO

SANITARIO

El cata­clis­mo

actual tie­ne deter­mi­nan­tes inme­dia­tos (finan­cia­ri­za­ción y sobre­pro­duc­ción) y

estruc­tu­ra­les (glo­ba­li­za­ción, urba­ni­za­ción y agro-nego­cio). Pero su cau­sa

sub­ya­cen­te es la ausen­cia de corre­la­to sani­ta­rio, al avan­ce regis­tra­do en la glo­ba­li­za­ción

de la pro­duc­ción y el con­su­mo. Se fabri­ca y con­su­me con patro­nes mun­dia­les, en

un mar­co de estruc­tu­ras de salud inva­ria­ble­men­te nacio­na­les.

Esa con­tra­dic­ción

sal­ta a la vis­ta en la monu­men­tal expan­sión ‑sin res­guar­do sani­ta­rio- que

tuvie­ron la avia­ción, los hote­les o el turis­mo. Se inter­na­cio­na­li­za­ron

acti­vi­da­des lucra­ti­vas, pre­ser­van­do las fron­te­ras en un ámbi­to como la salud,

que invo­lu­cra mayo­res ries­gos e incier­tas ganan­cias[9].

Esa des­co­ne­xión

expre­sa la prin­ci­pal con­tra­dic­ción del perío­do. Un seg­men­to estra­té­gi­co de la

eco­no­mía se ha glo­ba­li­za­do en el vie­jo mar­co de los esta­dos nacio­na­les. Por esa

razón el capi­ta­lis­mo no pudo anti­ci­par, evi­tar o mane­jar el tor­be­llino del

coro­na­vi­rus. Una ges­tión pre­ven­ti­va (y efec­ti­va) de la pan­de­mia hubie­ra

reque­ri­do el coman­do sani­ta­rio de la OMS, coor­di­nan­do todos los test y

cua­ren­te­nas a esca­la glo­bal.

Pero ese orga­nis­mo

no cuen­ta con un sta­tus equi­va­len­te a las estruc­tu­ras que mane­jan las empre­sas

o los ban­cos trans­na­cio­na­les. Nun­ca fue el epi­cen­tro de las con­fe­ren­cias de

Davos, ni des­per­tó la aten­ción del G 20. Tam­po­co actuó como un ver­da­de­ro

dis­po­si­ti­vo inter­es­ta­tal. Por esa des­co­ne­xión, todos los esta­dos nacio­na­les

actúan por su cuen­ta fren­te a la pan­de­mia.

La

exis­ten­cia de una eco­no­mía mun­dia­li­za­da ges­tio­na­da por múl­ti­ples esta­dos

nacio­na­les es una dis­fun­cio­na­li­dad del capi­ta­lis­mo con­tem­po­rá­neo, que los

neo­li­be­ra­les igno­ran por com­ple­to. Sus expo­nen­tes pre­sen­tan el coro­na­vi­rus como

una des­gra­cia de la natu­ra­le­za que afec­tó a un sis­te­ma prós­pe­ro y salu­da­ble. A

lo sumo, esti­man que hubo “erro­res”, “fal­ta de pre­vi­sión” o “irres­pon­sa­bi­li­dad”

de los “polí­ti­cos popu­lis­tas”.

Pero la

cre­di­bi­li­dad de esos argu­men­tos es nula. No hay for­ma de enten­der lo que está

ocu­rrien­do si se des­co­nec­ta la cri­sis de sus basa­men­tos capi­ta­lis­tas. Los

neo­li­be­ra­les igual­men­te apro­ve­chan una impor­tan­te dife­ren­cia con el 2008,

cuan­do fue inme­dia­ta­men­te visi­ble la cul­pa­bi­li­dad de los ban­que­ros. Aho­ra

pre­sen­tan a la eco­no­mía como otro pacien­te más afec­ta­do por la infec­ción.

Muchos

crí­ti­cos del neo­li­be­ra­lis­mo des­ta­can esas incon­sis­ten­cias y remar­can los

múl­ti­ples enla­ces de la pan­de­mia con el mode­lo eco­nó­mi­co actual. Pero fre­cuen­te­men­te

supo­nen que esa des­ven­tu­ra será resuel­ta median­te la sim­ple inter­ven­ción del

esta­do, como si el capi­ta­lis­mo fue­ra un ingre­dien­te pres­cin­di­ble del pro­ble­ma.

Por el con­tra­rio, el enfo­que mar­xis­ta colo­ca direc­ta­men­te al capi­ta­lis­mo en el

ban­qui­llo de los acu­sa­dos.

Pero es impor­tan­te

evi­tar las mira­das sim­pli­fi­ca­do­ras que obser­van a la pan­de­mia, como un mero

des­en­ca­de­nan­te de tur­bu­len­cias finan­cie­ras o pro­duc­ti­vas. Hay que regis­trar los

des­equi­li­brios sub­ya­cen­tes y el gran alcan­ce de la con­tra­dic­ción que opo­ne a la

mun­dia­li­za­ción con los esta­dos nacio­na­les. Esa ten­sión expli­ca más lo suce­di­do

que la enun­cia­ción de múl­ti­ples des­ajus­tes.

IMPACTOS EN VARIOS SECTORES

La cri­sis del

coro­na­vi­rus ha pro­pi­na­do un duro gol­pe al neo­li­be­ra­lis­mo. En pocas sema­nas se ha

gene­ra­li­zan­do una drás­ti­ca inter­ven­ción de los esta­dos con alcan­ces supe­rio­res al

2008. Esa regu­la­ción impac­ta sobre incon­ta­bles áreas some­ti­das al pro­ce­so de pri­va­ti­za­ción.

Los neo­li­be­ra­les

temen que esos cam­bios sean per­du­ra­bles y desem­bo­quen en la rever­sión de la

gran mer­can­ti­li­za­ción de las últi­mas déca­das. Bus­can cual­quier argu­men­to para

ocul­tar cómo el des­man­te­la­mien­to de la salud públi­ca des­guar­ne­ció a la

pobla­ción.

Es cier­to que

tam­bién la cri­sis del 2008 ali­men­tó muchos pre­sa­gios de fin del neo­li­be­ra­lis­mo.

Esas carac­te­ri­za­cio­nes esta­ban cen­tra­das en la expec­ta­ti­va de regu­lar los ban­cos

y ocu­rrió lo con­tra­rio. La finan­cia­ri­za­ción per­du­ró median­te el res­ca­te y

reci­cla­je del mis­mo sis­te­ma. Pero la con­vul­sión actual difie­re de ese

pre­ce­den­te, des­bor­da amplia­men­te a las finan­zas y soca­va varios pila­res del

neo­li­be­ra­lis­mo[10].

La

cri­sis acre­cien­ta en lo inme­dia­to la desigual­dad. El coro­na­vi­rus noes un virus demo­crá­ti­co que afec­ta a

todos por igual, con dis­tin­cio­nes mera­men­te eta­rias. Son evi­den­tes las bre­chas

socia­les de cober­tu­ra y recur­sos para enfren­tar la des­gra­cia[11].

Esa dife­ren­cia­ción que­dó enmas­ca­ra­da al comien­zo de la pan­de­mia por la gran

con­ta­mi­na­ción de via­je­ros y por su inci­den­cia en la cla­se media, las eli­tes y

has­ta los pre­si­den­tes y sus minis­tros.

Pero la desigual­dad

sal­ta a la vis­ta en el tra­ta­mien­to de los afec­ta­dos. En Esta­dos Uni­dos se

pro­pa­ga entre 30 millo­nes de per­so­nas que care­cen de segu­ro médi­co, afec­tan­do

dura­men­te a los empo­bre­ci­dos. Los afro­ame­ri­ca­nos repre­sen­tan un ter­cio de la

pobla­ción, pero car­gan con el grue­so de los falle­ci­mien­tos rela­cio­na­dos con la

Covid-19. Es pro­ba­ble que nun­ca se conoz­ca la ver­da­de­ra cifra de muer­tos por el

alto núme­ro víc­ti­mas indo­cu­men­ta­das. Las fosas comu­nes en Nue­va York son el sím­bo­lo

de esa extre­ma cruel­dad[12].

La inequi­dad se

afian­za con el pro­gra­ma de res­ca­te dis­pues­to por el gobierno esta­dou­ni­den­se,

que otor­ga gigan­tes­cos sub­si­dios a las empre­sas y miga­jas a los tra­ba­ja­do­res[13].

Dos ter­cios del incre­men­to del gas­to públi­co están des­ti­na­dos a soco­rrer a las

empre­sas y sólo el ter­cio res­tan­te a com­pen­sar a los tra­ba­ja­do­res.

Otro impac­to

de la con­vul­sión es la dife­ren­cia­ción labo­ral que intro­du­ce el nue­vo esque­ma de

tele­tra­ba­jo, acti­vi­da­des indis­pen­sa­bles y pre­ca­ri­za­ción. Esa dis­tin­ción afian­za

un cor­te entre labo­res domi­ci­lia­rias, pro­ce­sos esen­cia­les a la intem­pe­rie (salud,

ali­men­ta­ción) y dra­má­ti­co des­am­pa­ro.

En la casa se

desa­rro­llan los tra­ba­jos de cier­ta cali­fi­ca­ción, en la calle se desen­vuel­ven

las tareas ruti­na­rias y en los már­ge­nes sobre­vi­ven los infor­ma­les. Esa

dife­ren­cia­ción acen­túa una frac­tu­ra pre­via, que en muchos paí­ses con­ver­ge con

cober­tu­ras sani­ta­rias pri­va­das, sin­di­cal-coope­ra­ti­vas o públi­cas.

Las

cla­ses domi­nan­tes inten­ta­rán apro­ve­char este esce­na­rio para pro­fun­di­zar la

fle­xi­bi­li­za­ción labo­ral. Bus­ca­rán ins­tru­men­tar la “doc­tri­na del shock”, en el

con­tex­to de alto des­em­pleo que la dere­cha sue­le uti­li­zar para for­zar el

acha­ta­mien­to de los sala­rios.

La coro­na-cri­sis ha

pues­to de relie­ve, ade­más, la extra­or­di­na­ria gra­vi­ta­ción del mun­do digi­tal. Ese

teji­do man­tie­ne conec­ta­dos a millo­nes de indi­vi­duos en medio de la pará­li­sis

labo­ral. Por pri­me­ra vez en la his­to­ria, más de 1000 millo­nes de per­so­na están

con­fi­na­das y al mis­mo tiem­po comu­ni­ca­das.

Ese uni­ver­so de

redes afian­za la inci­den­cia de una revo­lu­ción digi­tal, que en el cur­so de la

pan­de­mia incre­men­tó en 40% el trá­fi­co de datos[14].

Las compu­tado­ras y telé­fo­nos inte­li­gen­tes son uti­li­za­dos no sólo para

reor­ga­ni­zar el tra­ba­jo. Tam­bién via­bi­li­zan los test y las cua­ren­te­nas, median­te

el segui­mien­to de los indi­vi­duos con­ta­gia­dos, hos­pi­ta­li­za­dos y recu­pe­ra­dos.

EL ESPECTRO NEGACIONISTA

El coro­na­vi­rus ha sus­ci­ta­do

reac­cio­nes con­tra­pues­tas. Los

ais­la­mien­tos socia­les que los sani­ta­ris­tas pro­pi­cian al uní­sono

tie­nen apli­ca­cio­nes muy disí­mi­les. La afi­ni­dad con el neo­li­be­ra­lis­mo y la

cul­tu­ra pre­do­mi­nan­te en cada país han sido deter­mi­nan­tes de esa imple­men­ta­ción.

Entre los

dere­chis­tas pre­va­le­ció des­de el comien­zo un fron­tal nega­cio­nis­mo, que inclu­yó

des­car­na­das jus­ti­fi­ca­cio­nes de índo­le mal­t­hu­sia­na. Varios pre­si­den­tes

pro­pu­sie­ron tole­rar la expan­sión del virus para inmu­ni­zar a la pobla­ción,

des­car­tan­do a los ancia­nos y a los vul­ne­ra­bles. Con esos pre­su­pues­tos de dar­wi­nis­mo

social, el dis­tan­cia­mien­to social fue demo­ra­do u obs­trui­do en Esta­dos Uni­dos y

Bra­sil. En el caso inglés, el pro­pio Boris John­son ter­mi­nó hos­pi­ta­li­za­do lue­go

mini­mi­zar el alcan­ce de la infec­ción.

Algu­nos ana­lis­tas

acep­tan con toda natu­ra­li­dad que “mori­rá mucha gen­te” y prio­ri­zan la

con­ti­nui­dad de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca[15].

Otros cues­tio­nan la cua­ren­te­na resal­tan­do la bara­tu­ra del test y advir­tien­do

que el con­fi­na­mien­to con­du­ce al colap­so de la pro­duc­ción[16].

Pero omi­ten que se pue­de imple­men­tar el ais­la­mien­to social median­te una

drás­ti­ca reor­ga­ni­za­ción de la eco­no­mía, como siem­pre ha ocu­rri­do en las

situa­cio­nes de excep­ción.

La con­tra­po­si­ción

entre eco­no­mía y salud es total­men­te fal­sa. Fren­te a los cata­clis­mos natu­ra­les

el fun­cio­na­mien­to de la acti­vi­dad pro­duc­ti­va debe adap­tar­se a la emer­gen­cia,

ins­tau­ran­do reglas anti­té­ti­cas con el libre-mer­ca­do.

Los gobier­nos

occi­den­ta­les tuvie­ron a su dis­po­si­ción la expe­rien­cia de Chi­na y el tiem­po

sufi­cien­te para orga­ni­zar cua­ren­te­nas y prue­bas con los reac­ti­vos. Pos­pu­sie­ron

ambas medi­das para no afec­tar las ganan­cias de las empre­sas.

En Ita­lia esa

demo­ra con­du­jo a un cri­men social. En el área más devas­ta­da de Bér­ga­mo no se

decla­ró la cua­ren­te­na por pre­sio­nes de los empre­sa­rios, que des­con­si­de­ra­ban el

peli­gro for­zan­do la con­ti­nui­dad del tra­ba­jo. Esta acti­tud se man­tu­vo cuan­do

seten­ta camio­nes mili­ta­res cru­za­ron la región trans­por­tan­do cadá­ve­res. Sólo las

pro­tes­tas de los tra­ba­ja­do­res indu­je­ron al cese de las acti­vi­da­des[17].

Tam­bién en Esta­dos

Uni­dos la patro­nal ha pre­sio­na­do por la con­ti­nui­dad del tra­ba­jo. Con ese

obje­ti­vo impu­so que cual­quier limi­ta­ción labo­ral sea defi­ni­da por el Depar­ta­men­to

de Segu­ri­dad Nacio­nal y no por el Cen­tro de Con­trol de Enfer­me­da­des.

La influen­cia del

nega­cio­nis­mo se ha exten­di­do inclu­so a cier­tos ámbi­tos de la izquier­da, que

com­par­ten los cues­tio­na­mien­tos a la gra­ve­dad del coro­na­vi­rus. Obje­tan la

imple­men­ta­ción de la cua­ren­te­na, seña­lan­do que la infec­ción se ase­me­ja a una gri­pe

corrien­te. Esti­man que la enfer­me­dad tie­ne baja mor­ta­li­dad y que es un error

con­va­li­dar el páni­co que des­mo­ro­na el sis­te­ma hos­pi­ta­la­rio. Sugie­ren que la

pan­de­mia es un com­plot de los medios y las empre­sas far­ma­céu­ti­cas[18].

En una mira­da

seme­jan­te, la pan­de­mia es pre­sen­ta­da como un inven­to para jus­ti­fi­car la

mili­ta­ri­za­ción, median­te la trans­for­ma­ción de la cien­cia en una reli­gión que

escla­vi­za a la pobla­ción[19].

Esta ópti­ca con­ver­ge con algu­nas pre­sen­ta­cio­nes de la cua­ren­te­na como un

desecha­ble méto­do medie­val.

Pero la

iden­ti­fi­ca­ción de la pan­de­mia con una malé­fi­ca cons­pi­ra­ción ha que­da­do refu­ta­da

por la exten­sión y peli­gro­si­dad del virus. La OMS ya advir­tió que tie­ne una

mor­ta­li­dad muy supe­rior a la gri­pe. Al rela­ti­vi­zar el daño de la enfer­me­dad se

des­va­lo­ri­za el esfuer­zo que des­plie­ga la pobla­ción para pre­ser­var su salud. La

pro­tec­ción de ese acti­vo dis­tin­gue a la izquier­da y al pro­gre­sis­mo de Bol­so­na­ro

o John­son.

DESAPRENSIÓN Y PIRATERIA

Tam­bién se deba­te con

inten­si­dad las cau­sas del con­tras­te entre paí­ses asiá­ti­cos, que logran

con­tro­lar la pan­de­mia y nacio­nes occi­den­ta­les, que no pue­den con­te­ner­la. La

capa­ci­dad exhi­bi­da en Orien­te para mane­jar la cua­ren­te­na se ali­men­ta del

adies­tra­mien­to obte­ni­do duran­te la expe­rien­cia pre­via del SARS. Ade­más, el

cum­pli­mien­to de la cua­ren­te­na tie­ne raí­ces en tra­di­cio­nes amol­da­das a ese tipo

de dis­ci­pli­na[20].

Nume­ro­sos ana­lis­tas han des­ta­ca­do que las

nor­mas de cui­da­do (uso de mas­ca­ri­llas, dis­tan­cia en el salu­do, estric­ta

acep­ta­ción de reglas colec­ti­vas) fue­ron rápi­da­men­te incor­po­ra­das en Orien­te y

afron­tan mayo­res resis­ten­cias en el uni­ver­so indi­vi­dua­lis­ta de Occi­den­te[21].

Quié­nes des­co­no­cen

esa varie­dad de con­di­cio­na­mien­tos sue­len pos­tu­lar que Chi­na con­tro­ló el virus

con méto­dos tota­li­ta­rios. Omi­ten que otros paí­ses asiá­ti­cos recu­rrie­ron a las

mis­mas fór­mu­las para obte­ner resul­ta­dos seme­jan­tes. Corea del Sur des­ple­gó, por

ejem­plo, una super­vi­sión digi­tal de la pobla­ción para detec­tar con­ta­gios, con

moda­li­da­des más sofis­ti­ca­das e inva­si­vas que las ensa­ya­das en Chi­na.

El uso de las

nue­vas tec­no­lo­gías vul­ne­ran­do la pri­va­ci­dad de los indi­vi­duos, inclu­yó al menos

en estos casos un pro­pó­si­to sani­ta­rio. Esa moti­va­ción es más jus­ti­fi­ca­da que el

sim­ple espio­na­je prac­ti­ca­do con el auxi­lio de Cam­brid­ge Ana­lí­ti­ca, para mani­pu­lar elec­cio­nes (Trump) o indu­cir

los resul­ta­dos de un ple­bis­ci­to (Bre­xit).

La varie­dad de

res­pues­tas nacio­na­les a la pan­de­mia retra­ta en for­ma cate­gó­ri­ca la ausen­cia de

coor­di­na­ción mun­dial. Esta caren­cia es la prin­ci­pal dife­ren­cia con la cri­sis

del 2008. En la déca­da pasa­da pre­va­le­ció una reac­ción común de los Ban­cos

Cen­tra­les bajo el coman­do de la Reser­va Fede­ral esta­dou­ni­den­se y el deci­si­vo

sos­tén de Chi­na. Esa coope­ra­ción ha sido reem­pla­za­da por una reac­ción inver­sa

de pura regu­la­ción nacio­nal y res­ta­ble­ci­mien­to de fron­te­ras, en un cli­ma de

sál­ve­se quien pue­da. El G 20 ha que­da­do con­ver­ti­do en un G 0, que sólo inten­tó

una reunión vir­tual para con­va­li­dar la inexis­ten­cia de medi­das con­jun­tas.

Esa

dis­lo­ca­ción es cohe­ren­te con la total desapren­sión que impe­ró en el debut de la

pan­de­mia. Todos los gobier­nos rela­ti­vi­za­ron el peli­gro, con la mis­ma

dis­pli­cen­cia que desecha­ron las adver­ten­cias de la OMS (2018)[22].

Hubo ante­ce­den­tes muy con­tun­den­tes con el SARS (2002−03), la gri­pe por­ci­na H1N1

(2009), el MERS (2012), el Ébo­la (2014−16), el zika (2015) y el den­gue (2016).

Pero como las gran­des

empre­sas far­ma­céu­ti­cas no engro­san sus for­tu­nas con la pre­ven­ción, los

prin­ci­pa­les pro­gra­mas de inves­ti­ga­ción de virus fue­ron des­fi­nan­cia­dos por los

gobier­nos occi­den­ta­les. El desa­rro­llo de nue­vos anti­bió­ti­cos y anti­vi­ra­les es

poco redi­tua­ble, para com­pa­ñías que se espe­cia­li­zan en la ven­ta de medi­ca­men­tos

a los enfer­mos sol­ven­tes. De las 18 com­pa­ñías far­ma­céu­ti­cas más gran­des de Esta­dos

Uni­dos sólo 3 desen­vuel­ven inves­ti­ga­cio­nes de algu­na índo­le[23].

La pri­ma­cía de la

com­pe­ten­cia por nego­cios lucra­ti­vos ‑en des­me­dro de la salud públi­ca- ha

pro­vo­ca­do la inde­fen­sión gene­ral fren­te a la pan­de­mia. Esa riva­li­dad se ha

inten­si­fi­ca­do aho­ra para diri­mir quién des­cu­bre pri­me­ro la vacu­na. Euro­pa,

Esta­dos Uni­dos y Chi­na dispu­tan ese tro­feo para ganar pun­tos en las futu­ras

paten­tes. Trump fue más lejos e inten­tó aca­pa­rar las inves­ti­ga­cio­nes sobor­nan­do

a varios cien­tí­fi­cos ale­ma­nes.

La mis­ma pira­te­ría

impe­ra en la cap­tu­ra de los apre­cia­dos insu­mos médi­cos. Los emi­sa­rios de

dis­tin­tos paí­ses nego­cian en los aero­puer­tos la reven­ta de los pro­duc­tos ya

embar­ca­dos. Esta­dos Uni­dos y Fran­cia adop­ta­ron ese com­por­ta­mien­to de cor­sa­rios

fren­te a car­ga­men­tos des­ti­na­dos a Espa­ña o Ita­lia. La pan­de­mia ha exa­cer­ba­do la

diná­mi­ca bru­tal e inhu­ma­na que rige al capi­ta­lis­mo.

MIRADAS

SOBRE CHINA

La loca­li­za­ción ini­cial de la pan­de­mia en Chi­na ha sido cohe­ren­te con el

pro­ta­go­nis­mo de ese país en la glo­ba­li­za­ción y su con­si­guien­te capa­ci­dad para

expor­tar alte­ra­cio­nes eco­nó­mi­cas al res­to del mun­do. La

expan­sión de la urba­ni­za­ción, las cade­nas glo­ba­les de valor y las nue­vas nor­mas

de ali­men­ta­ción fue ver­ti­gi­no­sa en la nue­va poten­cia asiá­ti­ca. El peso del país

en el PBI glo­bal tre­pó más de 30% des­de el 2008 y un fuer­te pico de

sobre-inver­sión pre­ce­dió a la cri­sis actual. La gran pene­tra­ción del capi­ta­lis­mo

en Chi­na expli­ca la mag­ni­tud de la con­vul­sión en cur­so.

Esa expan­sión

dete­rio­ró tam­bién la estruc­tu­ra sani­ta­ria más igua­li­ta­ris­ta del perío­do pre­vio

y afian­zó nor­mas de pri­va­ti­za­ción, que sólo fue­ron rela­ti­va­men­te aco­ta­das en

los últi­mos años. Enor­mes sec­to­res de la pobla­ción ‑espe­cial­men­te migran­te-

tie­nen seria­men­te limi­ta­do el acce­so a la salud[24].

Estos pro­ble­mas reco­bra­ron actua­li­dad en el debut del coro­na­vi­rus.

Exis­te una gran

con­tro­ver­sia en torno al mane­jo ini­cial de Chi­na de ese bro­te. Algu­nos sec­to­res

remar­can el ocul­ta­mien­to de la infec­ción en Wuhan y la hos­ti­li­dad ofi­cial

con­tra quié­nes resal­ta­ban los peli­gros de la enfer­me­dad[25].

Otros des­mien­ten ese silen­cia­mien­to y resal­tan la deci­di­da acción del gobierno

para con­tro­lar la epi­de­mia. Recuer­dan que la secuen­cia gené­ti­ca del nue­vo virus

fue inme­dia­ta­men­te com­par­ti­da con la OMS y afir­man que al cabo de varios

ensa­yos y erro­res, Chi­na mos­tró un camino para enfren­tar los con­ta­gios[26].

La enfá­ti­ca crí­ti­ca

al con­trol repre­si­vo en la cua­ren­te­na es tam­bién rela­ti­vi­za­da con ejem­plos de acción

del volun­ta­ria­do, en un mar­co de cre­cien­te con­cien­cia del pro­ble­ma. En

cual­quier caso, Chi­na comien­za a con­te­ner la pan­de­mia com­bi­nan­do el cie­rre

total de cier­tas loca­li­da­des, con seve­ras res­tric­cio­nes a la cir­cu­la­ción y un dis­tan­cia­mien­to

social efec­ti­vo.

Los gobier­nos

occi­den­ta­les obser­va­ron con satis­fac­ción y mali­cia el debut de la pan­de­mia.

Espe­ra­ban su exclu­si­va loca­li­za­ción en Chi­na y el con­si­guien­te debi­li­ta­mien­to

del rival asiá­ti­co. Aun­que ese esce­na­rio

se ha inver­ti­do, las cam­pa­ñas con­tra el “virus chino” per­sis­ten con alo­ca­dos

argu­men­tos[27]. Se afir­ma inclu­so que el

coro­na­vi­rus fue crea­do adre­de para afec­tar a Esta­dos Uni­dos y Trump sugie­re una

com­pli­ci­dad direc­ta de la OMS con esa ope­ra­ción.

Pero esos dis­pa­ra­tes

con­tras­tan con la efec­ti­vi­dad exhi­bi­da por Chi­na para lidiar con la infec­ción.

Ese logro es com­ple­men­ta­do con la sim­pa­tía que gene­ran las acti­tu­des

soli­da­rias. Avio­nes chi­nos con equi­pa­mien­to médi­co han ate­rri­za­do en Ita­lia,

Espa­ña y en muchos paí­ses de varios con­ti­nen­tes.

Pero esa

coope­ra­ción no pre­sen­ta ‑has­ta aho­ra- la dimen­sión de una nue­va “ruta sani­ta­ria

de la seda”. Ade­más, Chi­na es una poten­cia acree­do­ra de muchas nacio­nes

auxi­lia­das y afron­ta­rá un serio dile­ma, si la cri­sis desem­bo­ca en un default

gene­ral de sus deu­do­res. En esa even­tua­li­dad: ¿el gigan­te asiá­ti­co acep­ta­rá la

cesa­ción de pagos?

ESTADOS UNIDOS Y EUROPA

Esta­dos

Uni­dos ha que­da­do ubi­ca­do en el casi­lle­ro opues­to de su prin­ci­pal rival.

Pare­cía el gana­dor geo­po­lí­ti­co ini­cial de la coro­na-cri­sis y aho­ra car­ga con

las con­se­cuen­cias más duras de la pan­de­mia. Las ven­ta­jas del comien­zo se

insi­nua­ron en la gran la afluen­cia de capi­ta­les inter­na­cio­na­les que suce­dió al

tem­blor de los mer­ca­dos. Tal como ocu­rrió en el 2008, el dólar y los bonos del

teso­ro se con­vir­tie­ron en los refu­gios pre­di­lec­tos de los inver­so­res asus­ta­dos.

El encie­rro

fron­te­ri­zo apun­ta­la, ade­más, la estra­te­gia del sec­tor ame­ri­ca­nis­ta, fren­te a

los seg­men­tos glo­ba­li­za­dos de las cla­ses domi­nan­tes esta­dou­ni­den­ses. Algu­nos

ana­lis­tas esti­man que el abrup­to replie­gue hacia acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas

auto-cen­tra­das favo­re­ce el pro­yec­to de Trump[28].

Pero esos datos pro­mi­so­rios para el mag­na­te

han que­da­do neu­tra­li­za­dos por la masa de con­ta­gia­dos. En Esta­dos Uni­dos se

loca­li­za el mayor núme­ro de afec­ta­dos y todos los días Trump impro­vi­sa algu­na

medi­da, para afron­tar un peli­gro que desechó en for­ma expli­ci­ti­ca. Des­man­te­ló

el equi­po de res­guar­dos fren­te a las pan­de­mias del Con­se­jo de Segu­ri­dad

Nacio­nal y des­co­no­ció los resul­ta­dos de una simu­la­ción de ese cata­clis­mo. Aho­ra

no logra arti­cu­lar un plan míni­mo para lidiar con el desas­tre sani­ta­rio.

Por esa razón se agra­vó

la grie­ta inter­na. Los gober­na­do­res desafían la auto­ri­dad pre­si­den­cial y cada

esta­do reac­cio­na por su cuen­ta. Mien­tras Cali­for­nia y Washing­ton logra­ron

pre­ve­nir­se con la adop­ción tem­pra­na de la cua­ren­ta­na, Nue­va York elu­dió el

ais­la­mien­to y afron­ta las terro­rí­fi­cas con­se­cuen­cias de esa omi­sión.

Toda la estra­te­gia

inter­na­cio­nal de Trump ha que­da­do en sus­pen­so. Nadie sabe cómo segui­rá su

mer­can­ti­lis­mo bila­te­ral y el inten­to de recom­po­ner la hege­mo­nía esta­dou­ni­den­se

uti­li­zan­do la supre­ma­cía tec­no­ló­gi­ca, mili­tar y finan­cie­ra del país. Las

con­ce­sio­nes que el millo­na­rio bra­vu­cón había logra­do de sus com­pe­ti­do­res

vol­ve­rán a la mesa de nego­cia­ción.

Pero lo más impac­tan­te

de la cri­sis actual es el replie­gue inter­na­cio­nal de un impe­rio que aban­do­na su

dis­fraz de auxi­lia­dor del mun­do. Se ha reti­ra­do al auto­ais­la­mien­to y trans­mi­te

una ima­gen de impo­ten­cia inter­na, que soca­va su auto­ri­dad para actuar en el

exte­rior[29].

Algu­nos ana­lis­tas

esti­man que Esta­dos Uni­dos ha per­di­do atrac­ción. Ya no es el país que el res­to

del mun­do quie­re emu­lar. Remar­can com­pa­ra­cio­nes con el decli­ve de otras

poten­cias y afir­man que atra­vie­sa por el “momen­to Cher­nobyl” de la Unión

Sovié­ti­ca (1986) o por un equi­va­len­te a la cri­sis de Suez de Ingla­te­rra (1956)[30].

Pero habrá que ver

si esta eva­lua­ción de la coyun­tu­ra se corro­bo­ra en el lar­go pla­zo. Un

con­tun­den­te indi­ca­dor del decli­ve sería la caí­da del dólar y la sali­da de capi­ta­les

hacia otros des­ti­nos. Este vira­je mar­ca­ría efec­ti­va­men­te un pun­to de infle­xión.

Por el momen­to la pan­de­mia no eli­mi­na la pri­ma­cía mili­tar del Pen­tá­gono, ni el

lugar de Esta­dos Uni­dos como prin­ci­pal res­guar­do impe­rial del capi­ta­lis­mo.

En

Euro­pa la cri­sis del coro­na­vi­rus asu­me pro­por­cio­nes mayús­cu­las. La Unión ha

que­da­do prác­ti­ca­men­te licua­da por el tor­be­llino. Mien­tras se cie­rran las fron­te­ras

den­tro de la pro­pia comu­ni­dad, los miem­bros no logran con­cer­tar acuer­dos

míni­mos.

Los líde­res

pro­cla­man que el virus no tie­ne pasa­por­te, pero lidian con la pan­de­mia por su

pro­pia cuen­ta. En la dispu­ta por los medi­ca­men­tos han que­da­do sepul­ta­dos todos

los prin­ci­pios de cola­bo­ra­ción. Ale­ma­nia nie­ga hos­pi­ta­les a varios socios y

nin­guno ven­de reme­dios al otro.

La finan­cia­ción de

la cri­sis con­cen­tra el prin­ci­pal con­flic­to. Las reglas neo­li­be­ra­les de ajus­te

pre­su­pues­ta­rio han sido archi­va­das, pero la for­ma de sol­ven­tar la fuer­te

expan­sión del gas­to públi­co, opo­ne nue­va­men­te a las poten­cias del nor­te euro­peo

con los afec­ta­dos del sur.

Ita­lia con­vo­ca a emi­tir

“coro­na-bonos” com­par­ti­dos por todos los esta­dos. Pero Holan­da y Ale­ma­nia exi­gen

con­ser­var la nor­ma actual de cré­di­tos suje­tos a repa­go, median­te seve­ros

ajus­tes inter­nos. Pro­pi­cian para Ita­lia el mis­mo meca­nis­mo que asfi­xió a Gre­cia[31].

Sal­ta a la vis­ta

las gra­ví­si­mas con­se­cuen­cias de ese pro­ce­di­mien­to, para un país que aún no

con­tro­ló la tra­ge­dia del nor­te y se pre­pa­ra para afron­tar la expan­sión del

con­ta­gio al sur. Lo mis­mo vale para Espa­ña que sopor­ta una catás­tro­fe de

falle­ci­mien­to.

En los dos casos se

veri­fi­can las terri­bles con­se­cuen­cias de los recor­tes de pre­su­pues­to que impu­so

la polí­ti­ca sani­ta­ria neo­li­be­ral. La esca­sez de reac­ti­vos y mas­ca­ri­llas es

con­se­cuen­cia de un mane­jo hos­pi­ta­la­rio basa­do en prin­ci­pios de ren­ta­bi­li­dad y

reduc­ción de cos­tos. Por dón­de se lo mire el coro­na­vi­rus ha refor­za­do la

ero­sión de la Unión Euro­pea.

17 – 4‑2020

