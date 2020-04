Ecologistas denuncian que el Decreto-Ley 2/2020 aprobado por la Junta allana el camino para los vertederos de residuos peligrosos de Nerva (Huelva) y Bolaños (Jerez)

La con­va­li­da­ción del Decre­to-Ley 2/​2020 de des­re­gu­la­ción de la eco­no­mía anda­lu­za, así como las modi­fi­ca­cio­nes de la Auto­ri­za­ción Ambien­tal Inte­gra­da alla­nan el camino para la con­ti­nui­dad de los dos ver­te­de­ros más impor­tan­tes de nues­tra Comu­ni­dad, ambos con más de 20 años de acti­vi­dad, segun nota de pren­sa publi­ca­da por Eco­lo­gis­tas en Acción.

En este tiem­po de pan­de­mia y de con­va­li­da­ción por la Dipu­tación Per­ma­nen­te del Par­la­men­to de Anda­lu­cía del Decre­to-Ley de des­re­gu­la­ción de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca, se alla­na el camino a pro­yec­tos que afec­tan nega­ti­va­men­te al Cam­bio Cli­má­ti­co. La Jun­ta de Anda­lu­cía some­te a infor­ma­ción públi­ca dos pro­yec­tos para pro­lon­gar la acti­vi­dad de los ver­te­de­ros de resi­duos peli­gro­sos y no peli­gro­sos más impor­tan­tes que tie­ne nues­tra Comu­ni­dad, el de Ner­va (Huel­va), ges­tio­na­do por Ditec­sa, san­cio­na­da por la CNMV (Comi­sión Nacio­nal del Mer­ca­do de Valo­res) por prác­ti­cas res­tric­ti­vas de la com­pe­ten­cia y el de Bola­ños (Jerez), pro­pie­dad de Verin­sur, tam­bién reite­ra­da­men­te san­cio­na­da por la Con­se­je­ría de Medio Ambien­te por sus nume­ro­sos incen­dios y ver­ti­dos no auto­ri­za­dos. Ambos tie­nen más de 20 años de acti­vi­dad, que debe­rían ser sella­dos por no cum­plir los cri­te­rios de la UE en su pro­gra­ma de Eco­no­mía Cir­cu­lar.

La Ley 8/​2018 de medi­das fren­te al Cam­bio Cli­má­ti­co se diri­gen a poner en prác­ti­ca una “revo­lu­ción ver­de” (Moreno Boni­lla dixit), jus­ta­men­te lo anta­gó­ni­co al ver­ti­do con­ti­nua­do de resi­duos peli­gro­sos y no peli­gro­sos que repre­sen­tan estas ins­ta­la­cio­nes. En el caso de Ner­va, ade­más, se abre la vía de la inci­ne­ra­ción de resi­duos. Se tra­ta de pre­pa­rar los resi­duos para que­mar en una plan­ta de coin­ci­ne­ra­ción (cemen­te­ras) o lle­var­los a una plan­ta de supues­ta bio­ma­sa.

Las modi­fi­ca­cio­nes sus­tan­cia­les de la Auto­ri­za­ción Ambien­tal Inte­gra­da que se soli­ci­tan para Ner­va y Bola­ños son un des­pro­pó­si­to que la Con­se­je­ría de Desa­rro­llo Sos­te­ni­ble tie­ne que des­au­to­ri­zar con sobra­das razo­nes. Has­ta que ello no ocu­rra, Eco­lo­gis­tas en Acción des­ple­ga­rá todas las accio­nes lega­les y pro­mo­ve­rá todas las mani­fes­ta­cio­nes socia­les que la emer­gen­cia sani­ta­ria per­mi­ta, has­ta con­se­guir la clau­su­ra de esos ver­te­de­ros y el ini­cio de un genuino pro­gra­ma de Eco­no­mía Cir­cu­lar y de Pro­duc­ción Lim­pia.