Cami­lo Villa J. /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​17 de abril de 2020

Duran­te su alo­cu­ción de este vier­nes, el minis­tro de Salud, Jai­me Maña­lich, cul­pó a los extran­je­ros ave­cin­da­dos en el país de que no se estén rea­li­zan­do tes­teos masi­vos para detec­tar el coro­na­vi­rus.

Nadie pare­ció fijar­se. Es pro­ba­ble que otras sean las preo­cu­pa­cio­nes de la pren­sa. Sin embar­go, los dichos que pro­nun­ció este vier­nes el minis­tro de Salud, Jai­me Maña­lich, ata­ca­ron direc­ta­men­te a un sec­tor de la pobla­ción tan nume­ro­so como rele­van­te en Chi­le: los migran­tes.

Mien­tras el secre­ta­rio de Esta­do ofre­cía una de sus ya acos­tum­bra­das pau­tas de pren­sa moti­va­das por la cri­sis sani­ta­ria que vive el país, sos­tu­vo que los tes­teos masi­vos no son posi­bles de efec­tuar, pues –según expli­có- al inten­tar­lo, un gru­po de migran­tes irre­gu­la­res se opu­so por el mie­do a que, en caso de salir posi­ti­vos, fue­ran expul­sa­dos de Chi­le.

Según la inter­pre­ta­ción que se hizo de sus pala­bras, Maña­lich cul­pó a los extran­je­ros ave­cin­da­dos en el país de que no se estén rea­li­zan­do los tes­teos masi­vos.

Los dichos del Minis­tro fue­ron inme­dia­ta­men­te recha­za­das por la Coor­di­na­do­ra Nacio­nal de Inmi­gran­tes que, median­te un comu­ni­ca­do, des­min­tie­ron la afir­ma­ción de la auto­ri­dad y recor­da­ron que la no rea­li­za­ción de tes­teos masi­vos obe­de­ce a la polí­ti­ca guber­na­men­tal de hacer exá­me­nes solo en casos sin­to­má­ti­cos.

“Fren­te a tales dichos, en pri­mer lugar, seña­la­mos que son fal­sos. Cate­gó­ri­ca­men­te deci­mos que no han ocu­rri­do ope­ra­ti­vos de tes­teos masi­vos y menos diri­gi­dos hacia la pobla­ción inmi­gran­te”, se lee en el tex­to.

A la indig­na­ción de la comu­ni­dad inmi­gran­te se suma­ron nume­ro­sas ins­tan­cias que velan por los dere­chos huma­nos de esta pobla­ción, entre ellas, la Cáte­dra Racis­mos y Migra­cio­nes Con­tem­po­rá­neas de la Vice­rrec­to­ría de Exten­sión y Comu­ni­ca­cio­nes de la Uni­ver­si­dad de Chi­le.

Ante esto, Radio y Dia­rio Uni­ver­si­dad de Chi­le con­ver­só con María Emi­lia Tijoux, coor­di­na­do­ra de la ins­tan­cia, quien mos­tró su preo­cu­pa­ción por los dichos de Jai­me Maña­lich.

“Me pare­ce que es algo dema­sia­do gra­ve. Nos levan­ta­mos con esta espan­to­sa noti­cia sin que la gen­te diga mucho y sin que este gobierno mani­fies­te el error tre­men­do que ha come­ti­do al hacer esto con seres huma­nos, por­que no sabe­mos cómo va a reac­cio­nar un chi­leno o una chi­le­na”.

La aca­dé­mi­ca de la Uni­ver­si­dad de Chi­le mani­fes­tó que las pala­bras del Minis­tro no han reper­cu­ti­do mayor­men­te por­que, des­de un tiem­po a esta par­te, el dis­cur­so anti­mi­gra­to­rio se ha ido nor­ma­li­zan­do y adop­tan­do como una polí­ti­ca de Esta­do.

“De cier­to modo se está natu­ra­li­zan­do, nor­ma­li­zan­do el hecho de que las y los migran­tes sean suje­tos de peli­gro, ade­más, todo en un len­gua­je de gue­rra a par­tir de estas auto­ri­da­des que, en todo caso, no es de aho­ra, no es la pri­me­ra vez, esto hace mucho tiem­po que exis­te, no solo des­de este gobierno sino que des­de otros más”.

En ese sen­ti­do, ase­gu­ró que la situa­ción de los migran­tes hoy, con res­pec­to de la pan­de­mia, podría tener­se abso­lu­ta­men­te con­tro­la­da si es que con ante­rio­ri­dad se hubie­sen con­cre­ta­do polí­ti­cas y medi­das en favor de regu­la­ri­zar la situa­ción de extran­je­ros, por ejem­plo, otor­gán­do­les car­net de iden­ti­dad.

Y aquí hay otro pun­to impor­tan­te que des­ta­ca Tijoux: nin­gún ser humano es ile­gal, y por más que sue­ne cli­ché, la aca­dé­mi­ca esti­ma nece­sa­rio recor­dár­se­lo a Maña­lich, quien se sigue refi­rien­do a los migran­tes irre­gu­la­res como “ile­ga­les”. Este vier­nes no fue la excep­ción.

Ade­más, la aca­dé­mi­ca lla­mó a valo­rar el rol que actual­men­te están cum­plien­do los migran­tes en el con­tex­to de emer­gen­cia sani­ta­ria que vive Chi­le, pues son ellos los que hoy mue­ven el país.

“La gen­te debe­ría mirar un poco por la ven­ta­na, por el bal­cón o la calle. ¿Quié­nes están tra­ba­jan­do hoy? ¿Quié­nes les lle­van sus cosas a la casa? ¿Quié­nes están en las bom­bas de ben­ci­na? ¿Quié­nes están sani­ti­zan­do, lim­pian­do los espa­cios públi­cos? ¿Quié­nes están en el sec­tor ser­vi­cio? ¿Quié­nes están en el mun­do agrí­co­la? Pues los inmi­gran­tes, enton­ces, están en la pro­duc­ción, están enri­que­cien­do este país, y no sola­men­te con sus tra­ba­jos, sino tam­bién con sus cul­tu­ras, sus cono­ci­mien­tos, sus sabe­res”.

Por últi­mo, María Emi­lia Tijoux cri­ti­có el rol que ha teni­do la pren­sa nacio­nal, inca­paz –según su cri­te­rio- de cues­tio­nar a las auto­ri­da­des con res­pec­to a las afir­ma­cio­nes sobre migran­tes, y no solo eso, sino que de estig­ma­ti­zar a este seg­men­to de la pobla­ción de Chi­le aso­cián­do­la con infec­cio­nes y enfer­me­da­des, tal como lo hizo el dia­rio La Segun­da el día 7 de abril, cuan­do en su por­ta­da aso­ció a la pobla­ción hai­tia­na con la expan­sión del coro­na­vi­rus.

“Es dema­sia­do gro­se­ro”, fina­li­zó la aca­dé­mi­ca.

Radio UChi­le*