Por Pablo Parry, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, Revis­ta De Fren­te, 17 abril, 2020

Entre­vis­ta al his­to­ria­dor Ser­gio Grez

En una intere­san­te con­ver­sa­ción con Revis­ta De Fren­te, el his­to­ria­dor Ser­gio Grez refle­xio­na sobre la «rebe­lión popu­lar» chi­le­na y su ade­cua­ción a las con­di­cio­nes de pan­de­mia.

P: ¿Cómo carac­te­ri­zar lo ocu­rri­do en Chi­le des­de el 18 de octu­bre del año pasa­do: “rebe­lión popu­lar”, “esta­lli­do social” «revo­lu­ción”?

R: El tér­mino “esta­lli­do social” es impre­ci­so, pues no da cuen­ta de la mag­ni­tud, carac­te­rís­ti­cas y con­te­ni­dos de lo que vie­ne ocu­rrien­do en Chi­le des­de el 18 de octu­bre de 2019. A lo sumo pue­de uti­li­zar­se para refe­rir­se al momen­to ini­cial de este movi­mien­to por­que “esta­lli­do” nos remi­te a la idea de una explo­sión inor­gá­ni­ca de males­tar social, un des­fo­gue mera­men­te pasio­nal, un “reven­tón” más como tan­tos en la his­to­ria, un movi­mien­to efí­me­ro cuyo sen­ti­do polí­ti­co ‑si lo tie­ne- es muy difí­cil o impo­si­ble de leer. No es eso lo que esta­mos vivien­do.

Si bien su ori­gen fue abso­lu­ta­men­te espon­tá­neo (nadie lo pla­ni­fi­có, orga­ni­zó ni con­vo­có), a los pocos días esta­ba cla­ro que el con­jun­to de reivin­di­ca­cio­nes levan­ta­das por los millo­nes de per­so­nas, que de mane­ras muy dis­tin­tas se expre­sa­ban en todo el país, tenía como hori­zon­te común el recha­zo al neo­li­be­ra­lis­mo, al Esta­do sub­si­dia­rio, a la desigual­dad y a los abu­sos de gran­des empre­sa­rios y polí­ti­cos pro­fe­sio­na­les, exi­gien­do como con­tra­pun­to dere­chos socia­les uni­ver­sa­les garan­ti­za­dos por el Esta­do. Igual­men­te, el movi­mien­to en cur­so expre­só rápi­da­men­te su exi­gen­cia de cam­bio de Cons­ti­tu­ción median­te una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te libre y sobe­ra­na. Estos ras­gos de evi­den­te poli­ti­ci­dad per­mi­ten carac­te­ri­zar a este per­sis­ten­te movi­mien­to (cuan­do se ini­ció el replie­gue obli­ga­do por la pan­de­mia del COVID-19 cum­plió cin­co meses) como una rebe­lión popu­lar, no como un mero “esta­lli­do”, menos aún como sim­ples “dis­tur­bios”. Por otro lado, la noción de revo­lu­ción polí­ti­ca no apli­ca, o no apli­ca aún, pues no se ha pro­du­ci­do nin­gún cam­bio fun­da­men­tal en la estruc­tu­ra de poder, ni siquie­ra refor­mas pro­fun­das.

Tam­po­co pode­mos uti­li­zar con cer­te­za el con­cep­to de revo­lu­ción social por­que este supo­ne una trans­for­ma­ción pro­fun­da en las rela­cio­nes socia­les que pue­den impli­car tam­bién la toma del poder polí­ti­co, lo que sue­le ocu­rrir al cabo de perío­dos muy pro­lon­ga­dos. Como el desen­la­ce de la gran prue­ba de fuer­zas que se está desa­rro­llan­do en este país es aún incier­to, no solo me pare­ce inú­til sino tam­bién teme­ra­rio usar con­cep­tos de mane­ra poco rigu­ro­sa que, más que dar cuen­ta acer­ta­da de la reali­dad, no son sino expre­sión de los deseos de quie­nes los acu­ñan y hacen cir­cu­lar. Los cien­tis­tas socia­les, his­to­ria­do­res y ana­lis­tas polí­ti­cos siem­pre esta­mos obli­ga­dos a “correr detrás de los acon­te­ci­mien­tos”, ello es inevi­ta­ble. Por eso más vale ser pru­den­te y no arries­gar jui­cios que no se apo­yen en sóli­das bases empí­ri­cas y teó­ri­cas ya que la reali­dad ter­mi­na por des­men­tir, inclu­so ridi­cu­li­zar cier­tas con­cep­tua­li­za­cio­nes poco sus­ten­ta­bles. Aún me divier­te recor­dar que duran­te el agi­ta­do 2011 nume­ro­sas per­so­nas, inclu­so aca­dé­mi­cos de fus­te, sos­te­nían, muy cir­cuns­pec­tos, que la situa­ción era “revo­lu­cio­na­ria” o, al menos, “pre­rre­vo­lu­cio­na­ria”.

P:¿Qué valo­ra­ción tie­ne del pro­ce­so cons­ti­tu­cio­nal impul­sa­do por Miche­lle Bache­let?

R: El “pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te” de Bache­let no fue sino una refi­na­da manio­bra polí­ti­ca des­ti­na­da a impe­dir que se expre­sa­ra la sobe­ra­nía popu­lar a tra­vés de la con­vo­ca­to­ria de una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te, entre­gan­do la con­duc­ción del pro­ce­so a las mis­mas fuer­zas socia­les y polí­ti­cas que duran­te un cuar­to de siglo venían admi­nis­tran­do el sis­te­ma neo­li­be­ral. Des­de el pri­mer momen­to, seña­la­mos la invia­bi­li­dad de dicho “pro­ce­so” debi­do a la subor­di­na­ción del iti­ne­ra­rio pro­pues­to por Bache­let a los quo­rum supra­ma­yo­ri­ta­rios inal­can­za­bles esta­ble­ci­dos por la Cons­ti­tu­ción del dic­ta­dor para su pro­pia refor­ma[1][1]. Recor­de­mos algu­nos de los ejes pro­pues­tos por la ex man­da­ta­ria. El Con­gre­so Nacio­nal en fun­cio­nes en aque­lla épo­ca, ele­gi­do en base al sis­te­ma elec­to­ral bino­mi­nal, debía habi­li­tar al pró­xi­mo Par­la­men­to (el que asu­mi­ría en mar­zo de 2018) para que este deci­die­ra, por un quo­rum de 3⁄ 5 entre cua­tro alter­na­ti­vas, el meca­nis­mo de dis­cu­sión del pro­yec­to que envia­ría su gobierno y las for­mas de apro­ba­ción. Las alter­na­ti­vas fija­das por Bache­let, en octu­bre de 2015, eran: una Comi­sión Bica­me­ral de sena­do­res y dipu­tados, una Con­ven­ción Cons­ti­tu­yen­te mix­ta de par­la­men­ta­rios y ciu­da­da­nos, la con­vo­ca­to­ria a una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te o, en defec­to de las ante­rio­res, que el Con­gre­so con­vo­ca­ra a un ple­bis­ci­to, para que la ciu­da­da­nía deci­die­ra.

A pocas horas de hecho el anun­cio por la enton­ces pre­si­den­ta, sos­tu­vi­mos que las cua­tro alter­na­ti­vas pro­pues­tas no eran tales ya que la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te había sido, en reali­dad, des­car­ta­da. Su inclu­sión pura­men­te figu­ra­ti­va, ade­más de ayu­dar a admi­nis­trar las ten­sio­nes en el seno de la Nue­va Mayo­ría (con las cua­tro alter­na­ti­vas todos sus inte­gran­tes que­da­ban más o menos con­for­mes), no era sino un ele­men­to mera­men­te orna­men­tal des­ti­na­do a sedu­cir a inge­nuos y per­mi­tir que el ala “izquier­da” de la coa­li­ción gober­nan­te pudie­ra seguir man­te­nien­do cier­ta legi­ti­mi­dad ante sus segui­do­res. Bache­let pro­me­tió entre­gar al Con­gre­so Nacio­nal, a ini­cios del segun­do semes­tre del 2017, el pro­yec­to de nue­va Cons­ti­tu­ción para que, una vez san­cio­na­do por este poder, fue­se some­ti­do a un ple­bis­ci­to vin­cu­lan­te para su rati­fi­ca­ción por la ciu­da­da­nía. Nada de esto se cum­plió, solo se rea­li­za­ron “cabil­dos ciu­da­da­nos” for­ma­tea­dos por la Mone­da y abso­lu­ta­men­te impo­ten­tes (por no ser vin­cu­lan­tes) y se envió al Par­la­men­to, ¡menos de una sema­na antes de que la pre­si­den­ta deja­ra su car­go!, en mar­zo de 2018, un ante­pro­yec­to de nue­va Cons­ti­tu­ción ela­bo­ra­do por sus ase­so­res. En todo momen­to, des­de el Foro por la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te, cues­tio­na­mos públi­ca­men­te este iti­ne­ra­rio, seña­lan­do que no corres­pon­día que el cen­tro del pro­ce­so radi­ca­ra en el Par­la­men­to, pues el poder cons­ti­tu­yen­te no resi­de en este poder cons­ti­tui­do, sino en la ciu­da­da­nía. Igual­men­te sub­ra­ya­mos el carác­ter pura­men­te deco­ra­ti­vo que tenían los “cabil­dos” pro­mo­vi­dos por el gobierno, así como la auto­im­po­si­ción por par­te de Bache­let de quo­rum supra­ma­yo­ri­ta­rios impo­si­bles de lograr. Esto últi­mo, diji­mos, se expli­ca­ba por su volun­tad de entre­gar­le a la dere­cha clá­si­ca una por­ción impor­tan­te del poder de deci­sión para que no se pro­du­je­ran cam­bios cons­ti­tu­cio­na­les de fon­do, a fin de seguir pre­ser­van­do el mode­lo de eco­no­mía y socie­dad coad­mi­nis­tra­do des­de 1990 por ambos ban­dos del duo­po­lio. Así, los defen­so­res del sta­tus quo pre­sen­tes en el cam­po “pro­gre­sis­ta” ten­drían como pre­tex­to para no hacer los cam­bios tan espe­ra­dos por la pobla­ción, el mani­do argu­men­to de «no con­tar con las mayo­rías par­la­men­ta­rias nece­sa­rias». Lo que tam­bién les ser­vi­ría para lla­mar una vez más a los elec­to­res a votar por sus can­di­da­tos a fin de obte­ner una mayo­ría par­la­men­ta­ria pro­cli­ve a las refor­mas, enar­bo­lan­do inclu­so la alter­na­ti­va de la Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te como argu­men­to mera­men­te elec­to­ra­lis­ta para sumar votos. El desen­la­ce de aque­lla his­to­ria pro­bó la jus­te­za de este aná­li­sis.

P: ¿Cómo inter­pre­ta el reem­pla­zo del tér­mino Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te por el de Con­ven­ción Cons­ti­tu­yen­te rea­li­za­do por el “Acuer­do por la Paz Social y la nue­va Cons­ti­tu­ción” del 15 de noviem­bre y por la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal de diciem­bre de 2019 que dise­ñó el iti­ne­ra­rio cons­ti­tu­yen­te ofi­cial?

R: El tér­mino Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te no fue inclui­do en el “Acuer­do por la Paz Social y nue­va Cons­ti­tu­ción”, ni en la con­si­guien­te refor­ma cons­ti­tu­cio­nal publi­ca­da el 24 de diciem­bre de 2019 por­que, efec­ti­va­men­te, los par­la­men­ta­rios, ase­so­res cons­ti­tu­cio­na­lis­tas y diri­gen­tes polí­ti­cos que prohi­ja­ron el iti­ne­ra­rio cons­ti­tu­cio­nal ofi­cial no tenían ni tie­nen en sus pla­nes la con­vo­ca­to­ria a una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te libre y sobe­ra­na. El mis­mo nom­bre del “Acuer­do” del 15 de noviem­bre ‑anun­cia­do lite­ral­men­te “entre gallos y media­no­che”- indi­ca con meri­dia­na cla­ri­dad que el pri­mer y prin­ci­pal obje­ti­vo de esta Enten­te cor­dia­le fue la “paz social”, esto es, la pre­ser­va­ción del mode­lo de eco­no­mía y socie­dad exis­ten­te (con más o menos refor­mas, según la lec­tu­ra de unos u otros).

Fue una manio­bra deses­pe­ra­da de la cas­ta polí­ti­ca des­ti­na­da a des­mo­vi­li­zar a los millo­nes de per­so­nas que des­de el 18 de octu­bre per­sis­tían ‑a pesar de la dura repre­sión- en expre­sar en las calles su pro­tes­ta y reivin­di­ca­cio­nes. La pro­me­sa de un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te fue el ele­men­to cla­ve para inten­tar lograr este obje­ti­vo. Pero no se tra­ta­ría de un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te en el que se faci­li­ta­ría el libre des­plie­gue del poder cons­ti­tu­yen­te ori­gi­na­rio sino de un pro­ce­so defi­ni­do, for­ma­tea­do y aco­ta­do por el Par­la­men­to median­te la impo­si­ción de un quo­rum de 2⁄ 3 para la apro­ba­ción de mocio­nes en el futu­ro órgano encar­ga­do de redac­tar el pro­yec­to de nue­va Cons­ti­tu­ción y el esta­ble­ci­mien­to de temas tabú que no podrán ser abor­da­dos por dicho órgano (como los tra­ta­dos inter­na­cio­na­les fir­ma­dos por Chi­le).

De este modo, has­ta la alter­na­ti­va más “pro­gre­sis­ta” que está pre­vis­ta para el ple­bis­ci­to del 25 de octu­bre ‑la Con­ven­ción Cons­ti­tu­cio­nal- dis­ta­rá mucho de ser una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te libre y sobe­ra­na. A menos que una mayo­ría efec­ti­va­men­te pro­gre­sis­ta de quie­nes resul­ten elec­tos en esa opor­tu­ni­dad ten­ga la cla­ri­vi­den­cia y el cora­je polí­ti­co para hacer­lo en el momen­to de su con­for­ma­ción.

P: ¿Es posi­ble un cam­bio cons­ti­tu­cio­nal sin el acuer­do de las eli­tes polí­ti­cas y empre­sa­ria­les? ¿Qué indi­ca la expe­rien­cia his­tó­ri­ca nacio­nal? En par­ti­cu­lar, nos gus­ta­ría que se refi­rie­ra a la fra­ca­sa­da ten­ta­ti­va por impul­sar una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te duran­te el pri­mer gobierno de Artu­ro Ales­san­dri Pal­ma.

R: El com­por­ta­mien­to de las eli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas chi­le­nas ha sido, bási­ca­men­te, el mis­mo en este plano a lo lar­go de más de dos siglos de his­to­ria repu­bli­ca­na. Nun­ca han per­mi­ti­do que la sobe­ra­nía sea ejer­ci­da por su titu­lar nomi­nal, la ciu­da­da­nía. Siem­pre se han arro­ga­do la sobe­ra­nía median­te dis­tin­tas estra­ta­ge­mas: voto cen­si­ta­rio, inter­ven­ción elec­to­ral, cohe­cho, pro­ce­sos cons­ti­tu­yen­tes ama­ña­dos, pre­sión más o menos direc­ta de la fuer­za mili­tar, etc. En 1925 no fue­ron solo las eli­tes eco­nó­mi­cas y polí­ti­cas (los “vie­jos del Sena­do” como los apos­tro­fa­ba el pre­si­den­te de la repú­bli­ca), fue el pro­pio Ales­san­dri Pal­ma quien, olvi­dan­do su pro­me­sa de con­vo­ca­to­ria a una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te, por sí y ante sí, nom­bró “a dedo” dos comi­sio­nes, de las cua­les solo fun­cio­nó una, pre­si­di­da por él mis­mo, la que se trans­for­mó de hecho en una seu­do­cons­ti­tu­yen­te cuo­tea­da según el cri­te­rio del Jefe de Esta­do y sus ase­so­res.

Como si fue­ra poco, el pre­si­den­te lle­vó al Ins­pec­tor gene­ral del Ejér­ci­to (Coman­dan­te en Jefe de la épo­ca) para que pre­sio­na­ra a los miem­bros de la comi­sión a alla­nar­se a dar cur­so al iti­ne­ra­rio y a los con­te­ni­dos del pro­yec­to de Cons­ti­tu­ción prohi­ja­do por Ales­san­dri Pal­ma. De este modo, la Cons­ti­tu­ción Polí­ti­ca de 1925 fue apro­ba­da en un ple­bis­ci­to con­vo­ca­do con tan solo un mes de anti­ci­pa­ción, bajo la pre­sión del Ejér­ci­to y con la par­ti­ci­pa­ción de ape­nas el 42,18% del redu­ci­do cuer­po elec­to­ral de la épo­ca (solo vota­ban los hom­bres alfa­be­tos mayo­res de 21 años). Aun­que esa ha sido la tóni­ca domi­nan­te en los pro­ce­sos cons­ti­tu­cio­na­les a lo lar­go de toda nues­tra his­to­ria, es evi­den­te que des­de el 18 de octu­bre de 2019 se ha gene­ra­do una situa­ción iné­di­ta en la que por pri­me­ra vez exis­te una posi­bi­li­dad real de que la mayo­ría ciu­da­da­na logre impo­ner un pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te demo­crá­ti­co, gene­ran­do las con­di­cio­nes para que ello sea posi­ble median­te movi­li­za­cio­nes con­ti­nuas y una ade­cua­da estra­te­gia polí­ti­ca.

P: Muchas per­so­nas des­de el cam­po popu­lar entien­den una nue­va Cons­ti­tu­ción como un “raya­do de can­cha” que debe­ría poner fin o, al menos, deli­mi­tar los exce­si­vos pri­vi­le­gios de la eli­te domi­nan­te en Chi­le, avan­zan­do de este modo hacia la supera­ción del mode­lo neo­li­be­ral. ¿Com­par­te esta visión acer­ca del pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te?

R: Todas las cons­ti­tu­cio­nes son expre­sión de deter­mi­na­das corre­la­cio­nes de fuer­za socia­les y polí­ti­cas, inclu­yen­do aque­llas dis­po­si­cio­nes que apa­ren­te­men­te con­ci­tan con­sen­so gene­ra­li­za­do, pues las inter­pre­ta­cio­nes que dis­tin­tos acto­res hacen de la letra de un mis­mo tex­to sue­len dife­rir. De allí que la Cons­ti­tu­ción, al igual que la legis­la­ción en gene­ral, sea un cam­po per­ma­nen­te de dispu­ta. Una nue­va Cons­ti­tu­ción en Chi­le ‑cual­quie­ra sea su con­te­ni­do- sería la expre­sión de una corre­la­ción de fuer­zas, de la capa­ci­dad de unos y otros de nuclear en torno a sus intere­ses y pos­tu­la­dos la mayor can­ti­dad posi­ble de volun­ta­des y apo­yos.

Como es lógi­co supo­ner, nin­gún blo­que esta­rá en con­di­cio­nes de impo­ner la tota­li­dad de su pro­gra­ma, pre­mi­sas y prin­ci­pios, lo que per­mi­te pre­sa­giar que el nue­vo tex­to cons­ti­tu­cio­nal (si se lle­ga a plas­mar) será un nue­vo “raya­do de can­cha” en el que se desa­rro­lla­rá una par­te sig­ni­fi­ca­ti­va de las futu­ras luchas socia­les y polí­ti­cas. Lo que nos per­mi­te per­ci­bir la impor­tan­cia de la dispu­ta por los con­te­ni­dos de una nue­va Cons­ti­tu­ción. Las gran­des mayo­rías, los sec­to­res popu­la­res y pro­gre­sis­tas en gene­ral, están obje­ti­va­men­te intere­sa­dos en con­quis­tar con­te­ni­dos de la nue­va Cons­ti­tu­ción que esta­blez­can la mayor can­ti­dad de dere­chos socia­les garan­ti­za­dos por el Esta­do, así como tam­bién la mayor amplia­ción posi­ble de la demo­cra­cia.

P: ¿Cómo inter­pre­ta el errá­ti­co com­por­ta­mien­to de Piñe­ra, sus pro­vo­ca­cio­nes has­ta cier­to pun­to inne­ce­sa­rias, por ejem­plo, sus decla­ra­cio­nes de “gue­rra” o su apa­ri­ción en Pla­za de la Dig­ni­dad en medio de la cua­ren­te­na impues­ta en las comu­nas que rodean ese icó­ni­co sitio?

R: No soy psi­có­lo­go ni psi­quia­tra, por ende, solo pre­fie­ro refe­rir­me a los con­di­cio­na­mien­tos eco­nó­mi­cos, socia­les, cul­tu­ra­les y polí­ti­cos que pue­den per­mi­tir­nos expli­car su com­por­ta­mien­to. En este sen­ti­do, la per­te­nen­cia de Piñe­ra al 0,1% más rico del país sir­ve como pará­me­tro prin­ci­pal para expli­car su cerra­da defen­sa del sta­tus quo, aun a cos­ta de una repre­sión que lo situa­rá en la his­to­ria nacio­nal como uno de los per­so­na­jes más exe­cra­bles, sien­do supe­ra­do por muy pocos. Su per­te­nen­cia al micros­có­pi­co sec­tor de ultra pri­vi­le­gia­dos ‑los “due­ños de Chi­le”- y a su expre­sión polí­ti­ca por exce­len­cia ‑la dere­cha “clá­si­ca”- es el prin­ci­pal ele­men­to que expli­ca su “cegue­ra polí­ti­ca”. Recor­de­mos que no solo Piñe­ra sino todo su sec­tor, inclu­so más allá de esas fron­te­ras, la mayo­ría de la cas­ta polí­ti­ca fue sor­pren­di­da por el “esta­lli­do social” pues creían que nada per­mi­tía pre­ver­lo.

En con­tras­te con nume­ro­sos líde­res socia­les e inte­lec­tua­les crí­ti­cos que des­de mucho tiem­po ‑sin saber el momen­to pre­ci­so ni la for­ma que asu­mi­ría- venían (venía­mos) sos­te­nien­do que tar­de o tem­prano se pro­du­ci­ría un gran “reven­tón social”. “Reven­tón” u esta­lli­do que, en este caso fue más que eso pues dio paso a una sos­te­ni­da rebe­lión popu­lar. La eli­te eco­nó­mi­ca y polí­ti­ca, ence­rra­da en su mun­do de rique­za, pri­vi­le­gios y poder, cre­yen­do vivir en el “oasis de Lati­noa­mé­ri­ca”, no vio venir lo que se esta­ba incu­ban­do en la base de la socie­dad. No podían ni que­rían ver­lo. Piñe­ra es la expre­sión más decan­ta­da de ese fenó­meno, una mues­tra más de cómo deter­mi­na­dos intere­ses socia­les e ideo­lo­gías pue­den actuar como velos o fal­sa con­cien­cia que impi­den tener visio­nes más o menos lúci­das de la reali­dad. Sus ras­gos de per­so­na­li­dad sico­pá­ti­ca y nar­ci­sis­mo exa­cer­bad han hecho el res­to.

P: ¿Qué ocu­rri­rá aho­ra toman­do en con­si­de­ra­ción el abrup­to giro ocu­rri­do des­de media­dos de mar­zo y la pos­ter­ga­ción del ple­bis­ci­to cons­ti­tu­cio­nal?

R: La situa­ción polí­ti­ca nacio­nal es impre­de­ci­ble pues esta­mos ante un esce­na­rio ines­ta­ble, flui­do y muy com­ple­jo que, pro­ba­ble­men­te, se va a man­te­ner duran­te mucho tiem­po. A par­tir del 18 de octu­bre de 2019, Chi­le ingre­só a un perío­do pro­lon­ga­do de con­vul­sión social e ines­ta­bi­li­dad polí­ti­ca, dos o tres años por par­te baja. El desen­la­ce de esta his­to­ria esta­rá estre­cha­men­te liga­do al cur­so que asu­mi­rá el pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te. Si este abor­ta como uno de los resul­ta­dos posi­bles del ple­bis­ci­to del 25 de octu­bre (triun­fo de la opción “Recha­zo”), es pro­ba­ble que los actos de pro­tes­ta con­ti­núen, pero como com­ba­tes de reta­guar­dia, en reti­ra­da, con menos gen­te en las calles que has­ta media­dos de mar­zo de este año, lo que per­mi­ti­ría a las fuer­zas repre­si­vas y sus man­dan­tes actuar con acre­cen­ta­da bru­ta­li­dad pues el cam­po de la con­tes­ta­ción acti­va ten­de­ría a redu­cir­se, a frag­men­tar­se y dis­per­sar­se. Si, como es alta­men­te pro­ba­ble, triun­fa la opción “Aprue­bo” acom­pa­ña­da de la fór­mu­la “Con­ven­ción Cons­ti­tu­cio­nal”, nada se habrá resuel­to, pero se man­ten­drán vigen­tes dis­tin­tas alter­na­ti­vas, entre ellas la de una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te libre y sobe­ra­na, median­te una rup­tu­ra demo­crá­ti­ca que supere los estre­chos y tram­po­sos mar­cos fija­dos por el “Acuer­do” y la refor­ma cons­ti­tu­cio­nal que fijó las nor­mas del pro­ce­so cons­ti­tu­yen­te ofi­cial. En ambos esce­na­rios de base, pro­tes­tas socia­les y fuer­te repre­sión esta­tal, serán ele­men­tos que mar­ca­rán los ras­gos fun­da­men­ta­les de la situa­ción chi­le­na.

Sobre esta base míni­ma habría que con­si­de­rar otros ele­men­tos que hacen aún más com­ple­ja esta situa­ción como la posi­ción de las Fuer­zas Arma­das y del gran empre­sa­ria­do. ¿Has­ta cuán­do esta­rán dis­pues­tos a sos­te­ner a Piñe­ra y su gobierno?, ¿segui­rán con­fian­do en su capa­ci­dad de con­te­ner la rebe­lión popu­lar a pun­ta de dis­cur­sos ate­rro­ri­zan­tes y repre­sión bru­tal? o, por el con­tra­rio, ¿lle­ga­do cier­to momen­to esti­ma­rán que el des­gas­te y los desa­cier­tos del per­so­na­je hacen acon­se­ja­ble su sali­da en aras de la man­ten­ción del sta­tus quo? Otra alter­na­ti­va ‑con­sen­sua­da entre la dere­cha clá­si­ca, la vie­ja Con­cer­ta­ción y los fir­man­tes del “Acuer­do” del 15 de noviem­bre en gene­ral- podría ser la man­ten­ción de Piñe­ra has­ta el tér­mino de su man­da­to, aun­que redu­ci­do a un rol mera­men­te deco­ra­ti­vo o de arti­cu­la­dor de un gobierno de “uni­dad nacio­nal” tras el obje­ti­vo del logro de la “paz social” y de la esta­bi­li­za­ción. De este modo, cada uno de los inte­gran­tes de ese nue­vo pac­to podría espe­rar una hipo­té­ti­ca recom­po­si­ción y la obten­ción de bue­nos divi­den­dos elec­to­ra­les en una situa­ción polí­ti­ca “nor­ma­li­za­da”.

Todo lo ante­rior sin con­si­de­rar los efec­tos que inde­fec­ti­ble­men­te trae­rá el pro­lon­ga­do perío­do que dura­rá la emer­gen­cia sani­ta­ria pro­vo­ca­da por el COVID-19 (posi­ble­men­te todo el oto­ño e invierno de este año). El some­ti­mien­to de sig­ni­fi­ca­ti­vos seg­men­tos de la pobla­ción a cua­ren­te­nas tota­les o par­cia­les, el toque de que­da, las des­gra­cias que está pro­du­cien­do y segui­rá pro­du­cien­do el virus duran­te los pró­xi­mos meses, el refor­za­mien­to de los con­tro­les socia­les so pre­tex­to de com­ba­tir la pan­de­mia, la eli­mi­na­ción de nume­ro­sos pues­tos de tra­ba­jo, el aumen­to galo­pan­te de la cesan­tía y pre­ca­rie­dad eco­nó­mi­ca en los sec­to­res popu­la­res y medios, el con­si­guien­te aumen­to de la pobre­za y la frus­tra­ción social, los pro­ble­mas de salud men­tal pro­vo­ca­dos por el pro­lon­ga­do encie­rro y las res­tric­cio­nes a la libre cir­cu­la­ción de las per­so­nas, serán ele­men­tos adi­cio­na­les que con­fi­gu­ra­rán un pano­ra­ma aún más explo­si­vo que el de fines del año pasa­do.

En un esce­na­rio tan com­ple­jo y cam­bian­te, con pode­ro­sas fuer­zas apun­tan­do y con­cer­tán­do­se para la man­ten­ción del mode­lo ‑con más o menos refor­mas- y ante la caren­cia de una arti­cu­la­ción míni­ma de las fuer­zas popu­la­res con capa­ci­dad de dar con­duc­ción polí­ti­ca (Uni­dad Social no ha logra­do desem­pe­ñar debi­da­men­te ese rol), el hori­zon­te no es pro­mi­so­rio para los intere­ses de las gran­des mayo­rías. Pero la his­to­ria por venir no está escri­ta, es un libro abier­to cuyas pró­xi­mas pági­nas las escri­bi­rán en encon­tra­da rela­ción dia­léc­ti­ca todos los acto­res de este dra­ma. Reco­no­cien­do el peli­gro de degra­da­ción sico­ló­gi­ca, polí­ti­ca, moral y cul­tu­ral que la pan­de­mia y la cri­sis eco­nó­mi­ca pue­den traer, espe­ra­mos que las fuer­zas de la rebe­lión popu­lar logren poner en jue­go toda su capa­ci­dad de movi­li­za­ción, crea­ti­vi­dad e inte­li­gen­cia polí­ti­ca para pro­vo­car un desen­la­ce lo más favo­ra­ble posi­ble a sus intere­ses, sue­ños y aspi­ra­cio­nes

Espe­re­mos y haga­mos lo nece­sa­rio para que, como ha sos­te­ni­do recien­te­men­te el filó­so­fo ita­liano Fran­co “Bifo Berar­di, el virus sea “la con­di­ción de un sal­to men­tal que nin­gu­na pré­di­ca polí­ti­ca había podi­do pro­du­cir”, de modo que la igual­dad vuel­va al cen­tro de la esce­na y esta sea “el pun­to de par­ti­da para el tiem­po que ven­drá”[2]. Por aho­ra, lo más impor­tan­te es pre­ser­var la vida, la salud y las con­di­cio­nes de exis­ten­cia de la pobla­ción, espe­cial­men­te de los sec­to­res popu­la­res y medios, cuya fra­gi­li­dad se hace más paten­te en el con­tex­to de pan­de­mia que esta­mos sufrien­do. La rebe­lión popu­lar debe encon­trar mane­ra de man­te­ner­se en esta­do, a lo menos laten­te, apro­ve­char estos meses para avan­zar hacia una base más sóli­da de uni­dad polí­ti­ca, afi­nar sus pro­pues­tas y coor­di­na­ción a fin de pre­pa­rar­se para el nue­vo flu­jo de lucha social que pre­de­ci­ble­men­te se ini­cia­rá en la pri­ma­ve­ra, poco antes de la fecha pre­vis­ta para la rea­li­za­ción del ple­bis­ci­to.

[1] Ser­gio Grez ana­li­za el anun­cio pre­si­den­cial sobre una nue­va Cons­ti­tu­ción en entre­vis­ta rea­li­za­da por el perio­dis­ta Patri­cio López, San­tia­go, Radio Uni­ver­si­dad de Chi­le, 14 de octu­bre de 2015: h ttp://radio.uchile.cl/reproductor-en-popup?id=344557&time=0&mode=fu

[2] Fran­co “Bifo” Berar­di, “Cró­ni­ca de la psi­co­de­fla­ción”, en Gior­gio Agam­ben, Sla­voj Zizek et al., Sopa de Wuhan. Pen­sa­mien­to con­tem­po­rá­neo en tiem­pos de pan­de­mias, Edi­to­rial A.S.P.O. (Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo Obli­ga­to­rio), mar­zo de 2020, pág. 54.