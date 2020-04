Perú. Comunidades andinas y autogestión en tiempos de pandemia

Julio Aro­qui­pa* /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 16 de abril de 2020

El Perú no es un país con una tra­di­ción his­tó­ri­ca mono­cul­tu­ral. Cada cul­tu­ra, cada pue­blo, cada terri­to­rio con­fi­gu­ra un hori­zon­te de vida pro­pio y situa­do, pero no ais­la­do del Esta­do. En ese con­tex­to, tan­to el Esta­do de Emer­gen­cia como el Toque de Que­da, fue­ra de lo urbano –gran­des urbes – , deben de apli­car­se con­si­de­ran­do la viven­cia par­ti­cu­lar de las comu­ni­da­des y par­cia­li­da­des cam­pe­si­nas. Esta refle­xión bus­ca visi­bi­li­zar algu­nos acon­te­ci­mien­tos que vie­nen ocu­rrien­do en el terri­to­rio rural de la región de Puno, en lo fun­da­men­tal, fren­te a la pre­sen­cia de las fuer­zas del orden, las medi­das sani­ta­rias, la vigi­lan­cia y las acti­vi­da­des agro­pe­cua­rias.

En varias zonas se vie­nen gene­ran­do algu­nos con­flic­tos por la pre­sen­cia de las fuer­zas del orden en sus terri­to­rios. Algu­nas fami­lias que viven pró­xi­mos a las ciu­da­des y a vías de comu­ni­ca­ción inter­dis­tri­tal, pro­vin­cial y regio­nal, se ven afec­ta­das al ser inter­ve­ni­das por mili­ta­res y poli­cías cuan­do salen a rea­li­zar labo­res agrí­co­las y gana­de­ras den­tro de sus pro­pias par­ce­las. Es tiem­po de cose­cha y es una acti­vi­dad impos­ter­ga­ble. El cli­ma no per­do­na. Ya se apro­xi­man las hela­das para des­hi­dra­tar la papa. Pos­po­ner la cam­pa­ña agrí­co­la ten­dría seve­ras con­se­cuen­cias para la eco­no­mía fami­liar, que, ade­más, en gran par­te es de auto­con­su­mo. Estos aspec­tos debe­rían ser con­si­de­ra­dos por las ins­ti­tu­cio­nes del Esta­do cuan­do imple­men­tan un Esta­do de Emer­gen­cia en situa­cio­nes como la cri­sis actual, para evi­tar con­flic­tos.

Vehícu­lo car­ga­do de pro­duc­tos andi­nos que se envió des­de el dis­tri­to aima­ra de Pisa­co­ma arri­ba a la ciu­dad de Tac­na. Foto: Muni­ci­pa­li­dad de Pisa­co­ma

Comu­ni­da­des y par­cia­li­da­des aima­ras y que­chuas se vie­nen orga­ni­zan­do con­jun­ta­men­te con sus auto­ri­da­des (alcal­des, pre­si­den­tes, ron­das y tenien­tes) para aca­tar el Esta­do de Emer­gen­cia y bus­car meca­nis­mos para con­ti­nuar con la acti­vi­dad agrí­co­la. A lo lar­go del terri­to­rio pune­ño, hemos iden­ti­fi­ca­do cua­tro: pri­me­ro, se ha deci­di­do tra­ba­jar has­ta el medio­día, solo con la par­ti­ci­pa­ción de algu­nos miem­bros de la fami­lia –suge­ren­cia de pre­fec­tos y auto­ri­da­des de las fuer­zas del orden – ; segun­do, no hay un hora­rio defi­ni­do, pero úni­ca­men­te par­ti­ci­pa la fami­lia nuclear; ter­ce­ro, se lle­va con nor­ma­li­dad, sin nin­gu­na res­tric­ción –en zonas más ale­ja­das – ; y cuar­to, hubo para­li­za­ción total, pero se vie­ne reto­man­do pau­la­ti­na­men­te duran­te estos días. En todos los casos, con cier­ta excep­ción del ter­ce­ro, hay difi­cul­ta­des, pues la cam­pa­ña agrí­co­la es comu­ni­ta­ria y colec­ti­va: nece­sa­ria­men­te requie­re del ayni y de la mink´a comu­nal. Otro pro­ble­ma es la ausen­cia de fami­lia­res, pues los jóve­nes –por estu­dios o tra­ba­jo– están en las ciu­da­des de la cos­ta sur, y toda­vía no han podi­do retor­nar por la emer­gen­cia.

La pro­duc­ción de toda la comu­ni­dad lle­va la peor par­te en este esce­na­rio. En este caso, la acti­vi­dad agrí­co­la, como la cose­cha, el bar­be­cho, entre otros, nece­sa­ria­men­te requie­ren de la par­ti­ci­pa­ción de todos los par­ce­le­ros. En algu­nos luga­res por ejem­plo, se había pro­gra­ma­do para des­pués de la pri­me­ra emer­gen­cia, y aho­ra no se sabe cómo va ser, por­que el esce­na­rio es incier­to. En otras se vie­nen rea­li­zan­do por tur­nos, con una par­ti­ci­pa­ción limi­ta­da de comu­ne­ros. Las mis­mas difi­cul­ta­des vie­nen pasan­do algu­nas fami­lias que tie­nen tie­rras en dos espa­cios geo­grá­fi­cos (zona baja y alta), cuya pro­duc­ción se encuen­tra en una de ellas.

Ron­das Cam­pe­si­nas y auto­ri­da­des con­tro­lan el acce­so al cen­tro pobla­do y comu­ni­dad que­chua de Pasa­na­co­llo, Nuñoa. Foto: Robert Cco­ri

A estas altu­ras del Esta­do de Emer­gen­cia, un buen por­cen­ta­je de los dis­tri­tos de la región Puno, don­de bue­na par­te de su pobla­ción es rural, vie­nen toman­do medi­das estric­tas de ais­la­mien­to terri­to­rial, en coor­di­na­ción entre auto­ri­da­des esta­ta­les (dis­tri­ta­les) y comu­na­les. Ron­das cam­pe­si­nas y tenien­tes gober­na­do­res con­tro­lan los terri­to­rios dis­tri­ta­les e inter­re­gio­na­les. Poli­cías, ron­das, tenien­tes, poli­cía muni­ci­pal y per­so­nal de salud tie­nen el con­trol de las vías de acce­so a algu­nos dis­tri­tos. Hay dis­tri­tos y cen­tros pobla­dos que vie­nen colo­can­do mon­tícu­los de tie­rra y tran­que­ras en vías prin­ci­pa­les y alter­nas de acce­so. En algu­nas comu­ni­da­des no desean la pre­sen­cia de extra­ños en sus tie­rras. Pese a estas medi­das, no hay quien fal­te para bur­lar los con­tro­les, sobre todo los poli­cia­les. Duran­te estos días, se repor­tó dos casos posi­ti­vos –impor­ta­dos duran­te el Esta­do de Emer­gen­cia– en un dis­tri­to aima­ra, ubi­ca­do en una vía inter­na­cio­nal (Puno – La Paz). Por este hecho, se avi­zo­ra una mayor pre­sen­cia de mili­ta­res y poli­cías en la zona.

Las medi­das de ais­la­mien­to antes men­cio­na­das no son cie­rres extre­mos. En la mayo­ría de luga­res está per­mi­ti­do el ingre­so y la sali­da de trans­por­te de car­ga de ali­men­tos, como tam­bién del per­so­nal de salud y ban­ca­rio. Muchos dis­tri­tos de Puno, en coor­di­na­ción con sus comu­ni­da­des, han dis­pues­to flo­tas de camio­nes para enviar pro­duc­tos a sus resi­den­tes en otras regio­nes y para la ven­ta. De diver­sas ciu­da­des salen vehícu­los con pro­duc­tos andi­nos y retor­nan con otros que no pro­du­ce la región. Este inter­cam­bio de pro­duc­tos que se visi­bi­li­za en estos tiem­pos de cri­sis, no es recien­te ni nove­do­so, es ances­tral de tiem­pos pre­co­lom­bi­nos (apro­ve­cha­mien­to de pisos eco­ló­gi­cos).

Con res­pec­to a las medi­das pre­ven­ti­vas de salud para evi­tar la pro­pa­ga­ción de la pan­de­mia en la zona rural, hay limi­ta­cio­nes para su imple­men­ta­ción, debi­do prin­ci­pal­men­te a fac­to­res cul­tu­ra­les. El salu­do, la ali­men­ta­ción, el aseo y la higie­ne tie­nen otro sen­ti­do en las cul­tu­ras andi­nas. Otro pro­ble­ma es el acce­so limi­ta­do al agua pota­ble. Pese a los esfuer­zos en la rea­li­za­ción de cam­pa­ñas de sen­si­bi­li­za­ción en aima­ra y que­chua, su pues­ta en prác­ti­ca no es tan fácil, sobre todo para los adul­tos.

Con­clui­mos este repor­te men­cio­nan­do que las comu­ni­da­des andi­nas de por sí ya se encuen­tran ais­la­das, pero no com­ple­ta­men­te des­vin­cu­la­das de lo urbano. En la zona rural, toda acti­vi­dad con­clu­ye a las 5 o 6 de la tar­de. Lo mis­mo suce­de en la mayo­ría de las ciu­da­des (dis­tri­tos y cen­tros pobla­dos). Las fami­lias rura­les asis­ten a las ferias dis­tri­ta­les una vez a la sema­na y por lo gene­ral el comer­cio se rea­li­za a cam­po abier­to. Es inexis­ten­te el mer­ca­do tal cual cono­ce­mos en las gran­des urbes.

“La cha­cra se debe reco­rrer”, “la pro­duc­ción es bue­na y no se pue­de per­der”, “cómo van a prohi­bir la cose­cha”, son fra­ses comu­nes en la pobla­ción rural que resu­men lo que vie­ne suce­dien­do estos días.

*Julio César Aro­qui­pa Vil­ca es antro­pó­lo­go, con estu­dios con­clui­dos de la Maes­tría de Lin­güís­ti­ca Andi­na y Edu­ca­ción de la Uni­ver­si­dad Nacio­nal del Alti­plano. Tra­duc­tor e intér­pre­te de len­gua que­chua del Minis­te­rio de Cul­tu­ra del Perú. Actual­men­te es miem­bro del Gru­po de Estu­dios Plu­ra­li­da­des Puno y del Ins­ti­tu­to de Estu­dios de las Cul­tu­ras Andi­nas – Perú.

Fuen­te: SERVINDI