«Las cuarentenas abiertas de América Latina» (Informe Especial)

Por La Gar­gan­ta Pode­ro­sa /​Resu­men Latinoamericano/​16 de abril 2020 . — -

Recién, hace un rati­to nomás, está­ba­mos empe­zan­do a tes­tear el gol­pe cívi­co mili­tar en Boli­via, el oxí­geno para la ile­gí­ti­ma deu­da argen­ti­na, la fie­bre por mili­ta­ri­zar las calles uru­gua­yas, los tapao­jos para pro­tes­tar con­tra Piñe­ra, los deli­rios de Bol­so­na­ro en las fave­las, la tem­pe­ra­tu­ra del par­la­men­to peruano, las fosas comu­nes en Méxi­co, el rebro­te del blo­queo a Cuba, la cur­va de las tari­fas en Ecua­dor, el virus que mata líde­res en Colom­bia, el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio de Vene­zue­la, la leta­li­dad del racis­mo, los guan­tes del capi­ta­lis­mo finan­cie­ro y las vacu­nas apó­cri­fas de la OEA, entre todas las trum­pas que nos her­ma­nan en una tie­rra sin coro­nas, don­de la pla­ga del silen­cio mata per­so­nas, los favo­re­ci­dos cie­rran sus puer­tas y nues­tro pue­blo tra­ba­ja, ¡las venas abier­tas de la Patria Baja! Por ahí ago­ni­za­ban nue­vas ver­da­des, nun­ca prio­ri­da­des en las inmu­ni­za­das por­ta­das de la región, dra­má­ti­ca­men­te intu­ba­das al mis­mo patrón, cuan­do de pron­to cam­bió el uni­ver­so. Al rever­so de la glo­ba­li­za­ción, sin per­der el con­trol de la tele­vi­sión, una pan­de­mia tum­bó al abra­zo abrién­do­se paso, vomi­tan­do sus nichos y ente­rran­do a los demás bichos que azo­ta­ban a la pobre­za: el ham­bre, el des­mon­te, un alam­bre, nin­gún hori­zon­te, la sequía, la dis­cri­mi­na­ción, la hipo­cre­sía, la con­cen­tra­ción, la mega­mi­ne­ría, el mal menor, la poli­cía con silen­cia­dor, la indi­fe­ren­cia, los pes­ti­ci­das, ¡la con­vi­ven­cia con los femi­ci­das! A lo amar­go y a lo chan­cho del con­ti­nen­te, hoy se extien­de rui­do­sa­men­te un entra­ma­do de asam­bleas popu­la­res que vie­nen hilan­do ideas des­de dis­tin­tos luga­res, por­que la pobre­za es una sola, pero la ente­re­za es una ola de con­vic­cio­nes, arras­tran­do duran­te siglos a millo­nes que no sólo pade­ci­mos el colo­nia­lis­mo y la des­gra­cia, ¡naci­mos de la mis­ma idio­sin­cra­sia! Bur­lan­do todas las barre­ras, ves­ti­das de modas o ergui­das como fron­te­ras, nues­tras comu­ni­da­des ville­ras vie­nen tiran­do pare­des por las redes con las delan­te­ras de otras fave­las que tam­bién son escue­las, como las comu­ni­da­des, las pobla­cio­nes, las cha­bo­las, las barria­das, los can­te­gri­les, los asen­ta­mien­tos, ¿hace cuán­to tiem­po comen­za­ron los ais­la­mien­tos? Mal que les pese, Amé­ri­ca Lati­na cre­ce sobre su dig­ni­dad, bajo techos de cha­pa, desafian­do a la auto­ri­dad del mapa, por­que nos uni­mos, por­que rom­pi­mos el pris­ma, ¡por­que ya no se aguan­ta! Y por­que com­par­ti­mos la mis­ma Gar­gan­ta.

……………….

ARGENTINA

Atrin­che­ra­da sobre tie­rra arra­sa­da, sin pan, tra­ba­jo, ni techo, el virus encon­tró bue­na par­te de su labu­ro hecho. Rece­sión, des­nu­tri­ción, fami­lias des­alo­ja­das, poli­cías des­bo­ca­das y deu­das tan sagra­das como fra­gua­das, ya infec­ta­ban al Esta­do, cuan­do nadie hubie­ra ima­gi­na­do algu­na limi­ta­ción para la cir­cu­la­ción comu­ni­ta­ria, sólo para evi­tar una eclo­sión fune­ra­ria. Sin dudas, el tem­prano decre­to de la cua­ren­te­na, valió la pena y endeu­dó a la ale­gría: si alguien tie­ne que espe­rar, ¡que espe­re la eco­no­mía! Se sal­va­ron vidas y se toma­ron medi­das impor­tan­tes, pero son cada vez más deses­pe­ran­tes las filas de los meren­de­ros, don­de fal­tan los note­ros y sobra la ver­dad: ya pasa­mos a dis­po­ni­bi­li­dad, dece­nas de imá­ge­nes que des­nu­dan a las Fuer­zas de Segu­ri­dad. Mucho, mucho con­trol popu­lar, don­de nadie pue­de ais­lar a sus tene­do­res y pare­ce que son tan peli­gro­sos los come­do­res de la comu­ni­dad, tan ladro­nes y tan tur­bios, ¡que la Ciu­dad invir­tió 53 millo­nes en tea­tro anti­dis­tur­bios! Cui­dar­nos nun­ca impli­ca callar­nos las fla­que­zas, ni pri­var­nos de aplau­dir que por fin poda­mos dis­cu­tir las gran­des rique­zas. Reglas vita­les para los demás, como la res­tric­ción a los cor­tes de gas, no están cubrien­do a las vivien­das infor­ma­les, por­que no lle­gan las garra­fas socia­les, ni los sachets de agua pota­ble en el kit de la vian­da esco­lar. Ni eso, ni el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia logra­ron des­com­pri­mir la situa­ción: lle­ga la urgen­cia, pero tar­da la cone­xión. Y aún fal­tan asi­los para los ancia­nos menos pudien­tes que con­vi­ven con sus parien­tes o siguen labu­ran­do para mor­far, codos con codos: aho­ra es cuán­do, ¡La Patria es ais­lar a todos!

……………….

BOLIVIA

El pro­ce­so alfa­be­ti­za­dor, la plu­ri­na­cio­na­li­dad, 25 mil kiló­me­tros de ruta, la esta­bi­li­dad mone­ta­ria, los hidro­car­bu­ros, el tele­fé­ri­co, La Paz libre de repre­sión y el mayor desa­rro­llo eco­nó­mi­co de la región, tal vez les moles­ta­ron a esos fis­ca­les del caris­ma, la gen­te y la demo­cra­cia que vol­tean una y otra vez. No les moles­ta­ba un pre­si­den­te boli­viano que habla­ra sólo en inglés. Afue­ra Evo, arran­có un año nue­vo y todo nor­mal. Hoy, el 70% del comer­cio es total­men­te infor­mal, la situa­ción social des­bor­da por los cos­ta­dos y ni siquie­ra se infor­ma el núme­ro de con­ta­gia­dos. Los hos­pi­ta­les están jodi­dos y los movi­mien­tos siguen tan per­se­gui­dos como las fede­ra­cio­nes del Tró­pi­co que jun­ta­ron dona­cio­nes en el Alto Cha­pa­ré, pero fue­ron rete­ni­das por el Ejér­ci­to del sál­ve­se quien pue­da: la biblia, pare­ce, que­dó en la Casa de la Mone­da. Hay, sí, un bono de 400 Boli­via­nos para mayo­res de 65, vie­jos bene­fi­cia­rios del sala­rio social Jua­na Azur­duy, madres recien­tes y per­so­nas con dis­ca­pa­ci­dad, ¿bue­ní­si­mo, no? Sólo que nadie lo cobró. Y enton­ces se creó una canas­ta fami­liar de 500 boli­via­nos, para padres de niños en escue­la pri­ma­ria, ¡qué lo parió! Ah, no, tam­po­co lle­gó.

……………….

BRASIL

Ni el impeach­ment, ni las fake news, ni el law fare, mos­tra­ron un ses­go tan hos­til hacia su pro­pia gen­te: el gru­po de ries­go en Bra­sil es el Pre­si­den­te. Más de 20 mil con­ta­gia­dos como secue­las de su libre albe­drío: sólo 69 tes­tea­dos en las fave­las de Río, 8 muer­tos. Y casi todos los medios tuer­tos. Una joven indí­ge­na, Yano­ma­mi Alva­nei Xiri­xa­na, aca­ba de falle­cer a los 15 años, «por ese virus letal», ¡pasó 21 días sin hos­pi­tal! Abra­zos, impo­ten­cia, ¿una nena? 1597 casos de vio­len­cia en cua­ren­te­na. Sin ais­la­mien­to nacio­nal, un juez del Supre­mo Tri­bu­nal Fede­ral le prohi­bió a Bol­so­na­ro inci­dir en cada depar­ta­men­to, pero él siguió abo­ca­do a difun­dir su tra­ta­mien­to con hidro­xi­clo­ro­qui­na, total­men­te des­car­ta­do y des­acon­se­ja­do por la medi­ci­na. «Uma gri­pe­zin­ha». A con­tra­mano del pla­ne­ta, has­ta su minis­tro Luis Hen­ri­que Man­det­ta pre­fi­rió con­fron­tar­lo, «por­que tie­ne otra posi­ción» y la opo­si­ción ente­ra salió a res­pal­dar­lo, mien­tras Sao Pablo resis­te a ins­tan­cias de fave­la­dos que auto­ges­tio­nan ambu­lan­cias para los olvi­da­dos. A con­tra­luz de sus fun­cio­na­rios, Para­isó­po­lis con­vo­có a cien­tos de volun­ta­rios para moni­to­rear y coor­di­nar, como en Mon­te Azul, otro expe­ri­men­to que con­mue­ve: el Comi­té Popu­lar de Enfren­ta­mien­to al COVID-19. Pues según el Ins­ti­tu­to Data Fave­la, la pan­de­mia que final­men­te más due­la ten­drá como sín­to­ma un dolor esto­ma­cal, por­que hay un 55% del pue­blo sin esta­bi­li­dad labo­ral: 47% autó­no­mos, 8% infor­ma­les y mui­to fute­bol en todos los cana­les.

……………….

CHILE

El mode­lo más elo­gia­do des­de arri­ba, ya que­dó ter­ce­ro en la tera­pia inten­si­va de la región: 7 mil nue­vos casos, sobre la mis­ma cons­ti­tu­ción que ideó Pino­chet, miles sin abra­zos, miles sin Inter­net, miles sin ambu­lan­cia. Si no pre­gún­ten­le a Valen­ti­na, veci­na de Villa Fran­cia, que per­dió un emba­ra­zo a manos de los cara­bi­ne­ros. O a todos esos com­pa­ñe­ros cri­mi­na­li­za­dos por la pro­tes­ta del 18 de octu­bre, hoy haci­na­dos en una cel­da que des­cu­bre sus carros de asal­to, detrás del alam­bre: en pleno penal de Puen­te Alto, rige la huel­ga de ham­bre de los refe­ren­tes más com­ba­ti­vos, ¡entre varios casos posi­ti­vos! Y el Ser­vi­cio de Meno­res en Chi­gua­yan­te no tie­ne insu­mos, ni pro­to­co­lo ais­lan­te, pero tie­ne 25 pibes enjau­la­dos, todos con­ta­gia­dos. El trans­por­te subió un 125% y la «ley que pro­te­ge al empleo» puso toda­vía más feo el pano­ra­ma de las pobla­cio­nes, ali­via­nan­do las indem­ni­za­cio­nes, ante la pla­ga del des­pi­do y las sus­pen­sio­nes. Ni a los besos les pusie­ron fre­nos: las mas­ca­ri­llas cues­tan 1000 pesos chi­le­nos y la cua­ren­te­na se pier­de en la espe­ra para cobrar el segu­ro, mien­tras cre­ce la hile­ra de la gen­te sin labu­ro. Y sí, ade­más un 70% más de hom­bres denun­cia­dos por agre­sio­nes en sus pro­pios hoga­res, para com­ple­men­tar las repre­sio­nes que inten­ta­ron silen­ciar todas las mani­fes­ta­cio­nes. Pero nada, no se ve nada en los estra­dos, en los bal­co­nes, en los baza­res: 460 con­ta­gia­dos de lesio­nes ocu­la­res.

……………….

COLOMBIA

Hace mucho tiem­po que la infor­ma­ción real dejó de cir­cu­lar: para la tele­vi­sión inter­na­cio­nal, Colom­bia es una serie de Pablo Esco­bar. Mejor no hablar de medio país hun­di­do en la eco­no­mía infor­mal, ¡un 87,7% en la base del teji­do social! Todos sepul­ta­dos, los datos fuer­tes: 2473 con­ta­gia­dos y 80 nue­vas muer­tes. Has­ta al 27 de abril, una cua­ren­te­na sin opción y sin una sola medi­da de con­ten­ción. ¿La devo­lu­ción del IVA para el estra­to 0, 1 y 2 del sec­tor tra­ba­ja­dor? Aguar­de en línea, por favor. ¿El auxi­lio fami­liar de 160 mil colom­bia­nos? Ya que­da­ron en manos de nom­bres inven­ta­dos o copia­dos con ante­la­ción de pro­gra­mas que tam­bién falla­ron por corrup­ción. ¿El fon­do de emer­gen­cias con 14,8 billo­nes de las arcas depar­ta­men­ta­les? Se inyec­ta­rán a los ban­cos, ¡siem­pre tan ser­vi­cia­les! Sin opción, los movi­mien­tos socia­les con­vi­ven con la per­se­cu­ción de sus mili­tan­tes y una cama de tera­pia cada 60 mil habi­tan­tes, aun­que un 80% están ocu­pa­das por otras enfer­me­da­des. Hay muni­ci­pa­li­da­des sin la más míni­ma dis­po­ni­bi­li­dad vital, sin Uni­dad de Cui­da­dos Inten­si­vos en nin­gún hos­pi­tal, así como hay 824 fami­lias embe­rás que han sido des­pla­za­das, obli­ga­das por «enfren­ta­mien­tos». Y entre tan­tos tra­ta­mien­tos medu­la­res, los para­mi­li­ta­res avan­zan por todas las vías, por todos lados: en sólo 14 días, 14 líde­res ase­si­na­dos.

……………….

CUBA

Ais­la­da del egoís­mo, his­tó­ri­ca­men­te con­fi­na­da por el cinis­mo, Cuba se ade­lan­tó a la cura de la pos­ver­dad, cul­ti­van­do la cul­tu­ra de la soli­da­ri­dad. Jus­to ahí, don­de la Uni­ted Fruit sem­bra­ba su pro­pia coro­na, hoy no hay nin­gu­na per­so­na ence­rra­da en su egoís­mo: hay 24 víc­ti­mas en un país con­de­na­do a vivir del turis­mo y el bar­co­me­nu­deo, sobre la cua­ren­te­na cró­ni­ca que impo­ne un blo­queo, aun cuan­do no exis­ta con­mo­ción en el res­to del pla­ne­ta. Sin espe­cu­la­ción, se amplió la pro­vi­sión por libre­ta: un jabón de toca­dor, dos de lavar, un deter­gen­te, una lavan­di­na, dos libras de chí­cha­ro y una pas­ta den­tal, más la canas­ta bási­ca habi­tual. Y más inver­sión esta­tal para la pro­duc­ción de arroz, plá­tano, hue­vos, car­ne de cer­do y fri­jo­les, pero tam­bién más reme­dios y más con­tro­les. Amén del tra­ta­mien­to epi­de­mio­ló­gi­co, se dis­tri­bu­yó un medi­ca­men­to homeo­pá­ti­co para ele­var el sis­te­ma inmu­no­ló­gi­co y, aun con los comer­cios cerra­dos, todos los asa­la­ria­dos man­tu­vie­ron sus con­di­cio­nes. Se suma­ron sub­ven­cio­nes, se han con­ge­la­do las deu­das con el Esta­do y se ha garan­ti­za­do la luz, el agua y el gas, reajus­tan­do pre­su­pues­tos y acom­pa­ñan­do las medi­das sani­ta­rias, con la reduc­ción de impues­tos y cuo­tas tri­bu­ta­rias, ¡sin con­ce­sio­nes! Aho­ra fal­ta resol­ver cues­tio­nes de la logís­ti­ca barrial, para evi­tar el aglo­me­ra­mien­to y garan­ti­zar el dis­tan­cia­mien­to social. ¿Las cla­ses? Luchan­do, se vie­nen dan­do por tele­vi­sión de acuer­do a la edad, des­de la adap­ta­ción has­ta la uni­ver­si­dad, pero lo mejor del pue­blo cubano sigue sien­do esa mano siem­pre lis­ta: 800 médi­cos en misión inter­na­cio­na­lis­ta, que hoy nos eri­zan la piel. ¡800 veces, Fidel!

……………….

ECUADOR

Ojo eh, ¡datos es-ti-ma-ti-vos! Con 7161 casos posi­ti­vos y «unos 388» falle­ci­dos, alguien podría sos­pe­char de cier­tas mani­pu­la­cio­nes en la infor­ma­ción, ¡pero lle­ga­ron las dona­cio­nes! Son cajo­nes de car­tón. Des­de su atril, la alcal­de­sa de Gua­ya­quil envía fére­tros reci­cla­dos, entre sana­to­rios colap­sa­dos y vela­to­rios impro­vi­sa­dos, ¡ale­gría para los oídos de la gen­te! Hay espe­ras de 3 días para ser aten­di­dos «tele­fó­ni­ca­men­te», por­que sólo «hay dis­po­ni­bi­li­dad» si empa­cás tu cua­ren­te­na y te vas a otra ciu­dad, cui­dán­do­te del virus que toma por asal­to y te mata en el asfal­to. Laván­do­se las manos, levan­ta­ron 150 cuer­pos huma­nos ata­ca­dos por gér­me­nes no tan extra­ños: en estos dos años, echa­ron a 3 mil tra­ba­ja­do­res de salud y aho­ra cre­ce la indus­tria del ataúd que no sir­ve, por supues­to, para ente­rrar ese 30% del pre­su­pues­to que un año atrás pudo evi­tar este avan­ce. Que en paz des­can­se. Gran par­te de la enfer­me­ría y has­ta el Hos­pi­tal de la Poli­cía tie­nen veta­dos los insu­mos ele­men­ta­les, como si el 43% de los con­ta­gia­dos no tra­ba­ja­ra en los hos­pi­ta­les. Ya renun­cia­ron la minis­tra y el direc­tor del Segu­ro Social, por­que los necios no valo­ra­ron sus mara­vi­llas: 300% de sobre­pre­cios en las mas­ca­ri­llas. ¿Las barria­das? Unos 5 millo­nes de per­so­nas des­em­plea­das, 62% pre­ca­ri­za­das antes de abril y un bono social para 900 mil. Pero eso sí, el últi­mo 23 de mar­zo prio­ri­za­ron el pago al FMI, ¡326 millo­nes de dóla­res están ahí! Y Lenín Moreno pasean­do por las Islas Galá­pa­gos, invo­can­do mari­nes y no pre­ci­sa­men­te de los man­da­ri­nes, para cui­dar a los demás. Que no vuel­va. Nun­ca Más.

……………….

MÉXICO

«Para no dejar­les un vacío de poder a los sec­to­res más reac­cio­na­rios», López Obra­dor les lleno las calles a los virus más revo­lu­cio­na­rios, que toda­vía no lle­gan a los barrios don­de gri­ta La Gar­gan­ta, ¡pero copa­ron la pla­yi­ta en Sema­na San­ta! Ese turis­mo viral que nos pasea en ambu­lan­cia resul­tó fun­da­men­tal para «la Jor­na­da Nacio­nal de Sana Dis­tan­cia», que se incum­plió estric­ta­men­te en todos lados. Y ya nos van lle­gan­do los resul­ta­dos: 535 nue­vos con­ta­gia­dos y otros 9 cuer­pos vela­dos, sólo en el esce­na­rio hos­pi­ta­la­rio. Y no, en el barrio San Juan Bos­co de Villa Gua­da­lu­pe, Zapo­pan, no avan­za el coro­na­vi­rus, pero tam­po­co alcan­za el pan, por­que la deman­da cre­ció un 20% y al momen­to sigue con­ge­la­da la eco­no­mía infor­mal, tan con­ge­la­da como la mer­ca­de­ría del gobierno muni­ci­pal. Pre­vio a esta cua­ren­te­na tar­día, Méxi­co ya sufría diez femi­ci­dios por día, el 40% en su pro­pio hogar. Pero esa cur­va tam­bién se comien­za a empi­nar, por­que aumen­ta­ron un 60% las denun­cias de vio­len­cia intra­fa­mi­liar. Por lo demás, el sis­te­ma sani­ta­rio no da más, sigue fal­tan­do el equi­pa­mien­to para el per­so­nal y esta sema­na debie­ron impro­vi­sar un bono extra­sa­la­rial, por­que van 5014 infec­ta­dos a nivel nacio­nal: el pri­mer caso lle­gó en febre­ro y 332 aca­ban de falle­cer. Un ver­da­de­ro vacío de poder.

……………….

PARAGUAY

Para­guay no tie­ne den­gue, el den­gue tie­ne a Para­guay. Un enemi­go menos invi­si­ble, nue­vas muer­tes que cau­san las cri­sis, «un enfren­ta­mien­to entre ban­das», escri­bi­rían los peo­nes de cipa­yos: 27 mil den­gues con­tra 7 millo­nes de para­gua­yos. Uno cada 259 del otro lado, ya cayó pica­do, 0,03 de cada diez. Ya murie­ron 53, pero los medios cons­ti­tu­yen una gran tapia, en un país con ape­nas 700 camas de tera­pia. En Ita­púa, por ejem­plo, hay «4» a dis­po­si­ción. Y nues­tra olla popu­lar en Encar­na­ción aca­ba de aumen­tar un 33% sus comen­sa­les, gra­cias al apor­te de otras orga­ni­za­cio­nes socia­les. Fue­ron insu­fi­cien­tes los bol­so­nes muni­ci­pa­les y un 80% de los tra­ba­ja­do­res son inde­pen­dien­tes o infor­ma­les, de modo que no hay pacien­cia, ni bono de emer­gen­cia, por­que resul­tó tan com­ple­ja la ins­crip­ción que sólo se cobró en Asun­ción. No cir­cu­la tan rápi­do como la repre­sión, que ya dio imá­ge­nes de nue­vas tor­tu­ras, tan pero tan cla­ras como oscu­ras. Hay una colec­ción en video que comien­za en Estre­lla y Mon­te­vi­deo, don­de gra­ba­ron a un cui­da­co­ches ver­du­guea­do y pica­nea­do. Mala edu­ca­ción ofi­cial, que hoy se pre­su­po­ne vir­tual, una gran idea que no apli­ca en todos los luga­res: el 30% de nues­tra asam­blea no tie­ne celu­la­res. Y del 70% que pudo com­prar­lo, casi nadie pue­de recar­gar­lo, por­que no pue­de labu­rar, ni cobrar, lógi­ca­men­te. ¡Telé­fono, pre­si­den­te!

……………….

PERÚ

Disuel­to su par­la­men­to y resuel­tas sus dis­cu­sio­nes, para mues­tra valen 1.000.004 boto­nes. UNO) A los pies del Cerro El Pino, en Lima, Mau­ra esca­ti­ma el agua para lim­piar, por­que no tie­ne cómo lle­gar al estan­que y la bom­ba que lle­na el tan­que fun­cio­na dos horas dia­rias, a veces, aun­que la pobla­ción diur­na se dupli­có en estos dos meses. DOS) Des­de Can­ta­ga­llo, Ronald gri­ta que no hay cómo espe­rar a mayo: se fue­ron las chan­gas, lle­ga­ron los fla­ge­los, ya no pue­de ni ven­der cara­me­los y come una vez al día, por­que no reci­bió toda­vía esos 380 soles del Sub­si­dio de Emer­gen­cia atra­sa­do, «que demues­tra la pre­sen­cia del Esta­do». TRES) Un asco: bajo el Cerro de Pas­co, Mar­cos Cas­ta­ñe­da ges­tio­na deses­pe­ra­da­men­te una ope­ra­ción urgen­te para su hija She­li Kia­ra. Nece­si­ta­ba que via­ja­ra, pero están ence­rra­dos sin tra­ta­mien­to, haci­na­dos has­ta el momen­to en una habi­ta­ción, espe­ran­do algu­na solu­ción. CUATRO) Al igual que otras tres muje­res ase­si­na­das en cua­ren­te­na, a Clau­dia Vera la balea­ron por bue­na fren­te al RENIEC, la mis­ma enti­dad que le negó su iden­ti­dad en el Dis­tri­to Inde­pen­den­cia, don­de rei­na la pre­po­ten­cia del alcal­de Mar­co Anto­nio Ramí­rez, un trans­fó­bi­co, por don­de lo mires. UN MILLÓN) Sí, un millón de peque­ños agri­cul­to­res se plan­tan a con­tra­mano del Gobierno peruano que, sin res­pues­tas fren­te a todas sus pro­tes­tas, deci­dió levan­tar el piso de su cola­bo­ra­ción: aho­ra les da per­mi­so para tras­la­dar su pro­duc­ción.

……………….

URUGUAY

Vamo’ arri­ba, ¿el coro­na­vi­rus ace­cha? Toda­vía no tan­to como la Dere­cha y su gobierno fla­man­te, que no tuvo dra­ma en patear la cua­ren­te­na para ade­lan­te, pero no pudo espe­rar sin ele­var las tari­fas en la adver­si­dad: un 10,5% la elec­tri­ci­dad, un 10,7% el agua y un 9,78% la tele­fo­nía, ¡más arri­ba no se podría! Con la escue­la sus­pen­di­da, las vian­das de comi­da se reti­ran por por­te­ría, a razón de 85 pesos por día, ¿cómo la ves? De pro­pi­na, un boni­to de 1200 por mes. Has­ta ahí, pone­le, toda­vía. Pero se com­ple­ji­za la situa­ción, escu­chan­do a la asam­blea del barrio Chón, don­de Jeni debió hacer una fila de 40 per­so­nas para obte­ner los úni­cos ali­men­tos que sus 4 hijos iban a comer, el día que su almuer­zo fue can­ce­la­do: cuan­do lo reti­ró, esta­ba en mal esta­do. Y sí, ahí qui­zá que­da más cla­ro por qué sue­na tan raro el #Que­da­teEn­Ca­sa, mien­tras la tele ama­sa sus ideas gour­met: Jaque lle­va a sus hijos a la pla­za, ¡para que hagan sus tareas con Inter­net! Sobre los ava­ta­res sani­ta­rios, el gobierno pro­me­tió 1000 tests dia­rios, que por aho­ra son 200. Mien­tras tan­to, van 493 casos con­fir­ma­dos, 272 recu­pe­ra­dos, 9 falle­ci­dos y miles de carre­ros sub­su­mi­dos en otro país, ese que habi­tan los com­pa­ñe­ros del barrio Jun­tos de Nue­vo París, don­de Raquel lla­mó al médi­co por enési­ma vez, has­ta que final­men­te lle­gó, ¡3 días des­pués! La revi­sa­ron y le diag­nos­ti­ca­ron «coro­na­vi­rus posi­ti­vo, por pre­ven­ción», sin hiso­pa­do, ni más con­fir­ma­ción que la intui­ción del doc­tor, ¿qué podría ser peor? A lo mejor con­tra­tar un astró­lo­go para que haga su tra­ba­jo, así no se nota tan­to que les impor­ta­mos un cara­jo, ¡vamo’ aba­jo!

……………….

VENEZUELA

Habi­tué del pri­mer plano inter­na­cio­nal, gra­cias a la moral que res­guar­da Dere­chos Huma­nos cuan­do los pre­sun­tos tira­nos tie­nen pos­tu­ras de izquier­da, aun­que las peo­res dic­ta­du­ras les hayan impor­ta­do siem­pre una mier­da, hoy Vene­zue­la tam­po­co goza de tal preo­cu­pa­ción del afue­ra, ¡sal­vo que pin­te votar una inva­sión extran­je­ra! Des­abas­te­ci­da hace años, ya no resul­tan extra­ños los sabo­ta­jes, ni los ultra­jes per­pe­tra­dos por dis­tin­tas ver­tien­tes de la inse­gu­ri­dad. Y nues­tro gri­to es un gri­to ente­ro: hubo una masa­cre en el barrio 23 de Enero, que no se le pue­de endil­gar a otros paí­ses, ni a la pan­de­mia viral, ni a las gue­rras con­tra otros kar­mas. Se lo adju­di­can a Tres Raí­ces, un gru­po para­es­ta­tal que inter­vie­ne terri­to­rios con armas. Tole­ran­cia cero para la espe­cu­la­ción inter­na­cio­nal. Y para toda repre­sión esta­tal. Detrás del telón, un malón de pro­ble­mas nue­vos, como el car­tón de hue­vos que sufrió un aumen­to del 53% o el kilo de que­so que tre­pó al pedes­tal y alcan­zó al sala­rio míni­mo vital. De la reali­dad real, muchí­si­mo aval para el Plan Nacio­nal de Edu­ca­ción, median­te una bue­na con­ju­ga­ción de la tele­vi­sión y los con­te­ni­dos curri­cu­la­res, con acce­so a los sec­to­res popu­la­res. Amé­ri­ca Lati­na la tie­ne jodi­da y esa Vene­zue­la ele­gi­da para toda demo­ni­za­ción no ha sido, ni será la excep­ción, pero aho­ra más que nun­ca nece­si­ta­mos orga­ni­za­ción, para que nin­gu­na solem­ne civi­li­za­ción se atri­bu­ya la cate­go­ri­za­ción de nin­gu­na rea bar­ba­rie. Al cara­jo la OEA, ¡aquí no se rin­de nadie!