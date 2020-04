Argentina. ¿Globo de ensayo?

Andrés M. Sar­len­go /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​16 de abril de 2020

Ayer el docen­te, Téc­ni­co Supe­rior en Psi­co­lo­gía Social y diri­gen­te sin­di­cal de Agmer Para­ná (Entre Ríos), Clau­dio Pun­tel, escri­bió un artícu­lo titu­la­do: “Des­de la Psi­co­lo­gía Social alien­tan a man­te­ner vivo el desafío del cono­ci­mien­to (1)”. En ese apun­te publi­ca­do por RÍO BRAVO, Pun­tel sin­te­ti­za las refle­xio­nes brin­da­das en una char­la on line por Gui­ller­mo Vol­kind (Lic. en Cs de la Edu­ca­ción y Psi­có­lo­go social) el pasa­do vier­nes 10 de abril.

En tiem­pos de cua­ren­te­na, de ame­na­zas obje­ti­vas, cri­sis socio­eco­nó­mi­ca, des­pun­ta­la­mien­to vin­cu­lar y un hori­zon­te de color oscu­ro: este artícu­lo es un can­to a la adap­ta­ción acti­va a la reali­dad (con­cep­to acu­ña­dos por Enri­que y Ana, como deci­mos entre noso­tros), don­de el pen­sar en voz alta (Gui­ller­mo) se tra­du­jo en pala­bras escri­tas (por Clau­dio). Y a esa con­ver­gen­cia quie­ro sumar­me.

Sabe­mos que la pan­de­mia del coro­na­vi­rus es más que un virus, es la expre­sión de las rela­cio­nes socia­les de pro­duc­ción bur­gue­sas que enfer­man y matan…Y de ahí la dig­ni­dad de estos párra­fos com­ple­men­ta­rios. «Es nece­sa­rio sos­te­ner la tarea cen­tra­da en man­te­ner vivo el inte­rés por el apren­di­za­je, por el cono­ci­mien­to; por­que en esta cri­sis tam­bién se jue­ga la iden­ti­dad», sen­ten­cia Vol­kind. Sí, seño­res y seño­ras, los más des­po­seí­dos son los que más sufren con esta pes­te, hija putati­va del capi­ta­lis­mo. Se pone en jue­go quié­nes somos como indi­vi­duos, gru­pos y sobre todo, algo que no hay que olvi­dar, como cla­se social a la que per­te­ne­ce­mos: pro­le­ta­rios opri­mi­dos.

Pun­tel des­ta­ca en su nota: “Lo que está ocu­rrien­do hoy “no es ino­cuo”, dijo Vol­kind a con­ti­nua­ción y argu­men­tó que “esos espa­cios y esos tiem­pos, esos indi­ca­do­res exter­nos que nos die­ron la posi­bi­li­dad de orga­ni­zar los indi­ca­do­res inter­nos, están total­men­te alte­ra­dos. Sólo exis­te el de la vivien­da como úni­co espa­cio y que reem­pla­za al res­to de los espa­cios”. No se tra­ta de “un espa­cio suple­to­rio, sino que con­tie­ne la tota­li­dad de los espa­cios, de todos los con­vi­vien­tes en ese lugar. Y de repen­te se trans­for­mó en espa­cio de escue­la, espa­cio de tra­ba­jo, espa­cio fami­liar, espa­cio de ali­men­ta­ción, espa­cio de ale­grías y espa­cio de ansie­da­des, espa­cio de angus­tias”, fun­da­men­tó el edu­ca­dor”. ¿Se entien­de o me expli­co por­que el “qué­da­te aden­tro” tie­ne varios sen­ti­dos? La casa/​espacio/​hábitat de un labu­ran­te o desocu­pa­do es muy dis­tin­ta a la de un empre­sa­rio, polí­ti­co o fun­cio­na­rio esta­tal de jerar­quía. Muchos niños o per­so­nas en situa­ción de calle o pre­ca­ri­za­dos tie­nen un aden­tro (casa) muy a la intem­pe­rie, sopor­tan­do iniqui­da­des, y qué decir de las muje­res vio­len­ta­das o asesinadas…con el cri­mi­nal bajo el mis­mo techo.

El siguien­te apar­ta­do de Clau­dio y Gui­ller­mo es alec­cio­na­dor: “No se pue­de pre­ten­der hoy que de un momen­to para otro la gran mayo­ría de los docen­tes de la Argen­ti­na se trans­for­men en docen­tes de aulas vir­tua­les”, ello no es posi­ble “no sólo no por­que no esta­mos pre­pa­ra­dos, sino que no están dadas las con­di­cio­nes logís­ti­cas y la exis­ten­cia de los recur­sos que son sólo recur­sos. No pode­mos trans­for­mar el recur­so en con­te­ni­do”. Recor­dó que el de los recur­sos, “es un vie­jo tema de la didác­ti­ca”. En ese sen­ti­do afir­mó que “no impor­ta si empe­za­mos con el recur­so; el recur­so sino está rela­cio­na­do con qué que­re­mos ense­ñar, mue­re en el mis­mo momen­to que ingre­só o se trans­for­ma en el acti­vis­mo, en una suma de ini­cia­ti­vas con des­tino incier­to. El desafío es no per­der de vis­ta los otros ele­men­tos, qué ense­ña­mos, para quié­nes, y en qué con­di­cio­nes”.

Lo que que­da cla­ro es que todo lo lle­va­do a cabo por el Con­se­jo Fede­ral de Edu­ca­ción Nacio­nal pue­de ver­se como impro­vi­sa­ción: pero el Plan Maes­tro (basa­do en la Ley de Edu­ca­ción Nacio­nal Nº 26.206 y los orga­nis­mos téc­ni­cos y cre­di­ti­cios inter­na­cio­na­les) como la Secun­da­ria del Futu­ro hace tiem­po que vie­nen carre­tean­do para tomar vue­lo: la peda­go­gía ins­tru­men­tal don­de el docen­te y la edu­ca­ción (degra­da­das) úni­ca­men­te for­men en los atri­bu­tos inte­lec­tua­les, emo­cio­na­les y labo­ra­les de un con­jun­to del estu­dian­ta­do reque­ri­do por el empre­sa­ria­do, pues a las mayo­rías con que sepan sumar, res­tar, man­dar men­sa­jes de was­sap, leer avi­sos publi­ci­ta­rios y con­su­mir “por­que­rías arti­fi­cia­les” les alcan­za. En otros tér­mi­nos: ¿será la pan­de­mia del coro­na­vi­rus la mejor excu­sa para un sal­to cua­li­ta­ti­vo en la explo­ta­ción del capi­tal sobre noso­tros? Sí, a “cui­dar­nos” de las tram­pas bur­gue­sas que nos con­vier­te en cone­ji­llo de indias.

En efec­to, a su modo, a lo ante­rior escri­to por mí, Clau­dio y Gui­ller­mo lo afir­man: “En dis­tin­tos pun­tos de la char­la, Vol­kind tra­jo a cola­ción la idea muy difun­di­da de que “esto tam­bién pue­de lle­gar a ser como una suer­te de ensa­yo gene­ral para ver cuán­to se pue­de reem­pla­zar de lo real y físi­co por lo vir­tual. Es decir, cuán­tos pues­tos de tra­ba­jo pue­den estar supli­dos”. De inme­dia­to, afir­mó que “lo real no pue­de ser reem­pla­za­do por lo vir­tual”. Aun reco­no­cien­do que “lo que está suce­dien­do hoy pue­de ser uti­li­za­do para algo a lo que des­pués vamos a tener que opo­ner­nos, pelear y enfren­tar­nos”.

Glo­bo de ensa­yo. E insis­ti­mos: la cues­tión no es la tec­no­lo­gía edu­ca­ti­va en sí sino las rela­cio­nes socia­les de pro­duc­ción que nos opri­men.

En defi­ni­ti­va, que­ría sumar­me a ese diá­lo­go entre Clau­dio (el que las tipió y orga­ni­zó) y Gui­ller­mo (el que pen­só las ideas) como una for­ma de sub­ra­yar la impor­tan­cia del apren­di­za­je, del cono­cer, del ser acti­vos y de la tarea revo­lu­cio­na­ria que como docen­tes tene­mos fren­te a este cri­sis. Como iro­ni­za Leó­ni­das Ceru­ti des­de su face­book: sí, nos que­da­mos aden­tro, pero no nos calla­mos.

