Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 16 de abril 2020

Salu­do de Car­men Villal­ba. Pri­sio­ne­ra Comu­nis­ta Epe­pis­ta!

CELDA 267

¿Cuan­tos siglos ha nece­si­ta­do el hom­bre para, al fin, abrir los ojos? ¿Por cuán­tos milla­res de cel­das ha pasa­do la huma­ni­dad en su camino hacia ade­lan­te? ¿Y cuán­tas le que­dan aún por reco­rrer?

Julius Fucik

Muchos 17 de abril, muchos días del pri­sio­ne­ro polí­ti­co, aún ten­dre­mos que tran­si­tar para que la his­to­ria se alis­te por sen­das civi­li­za­to­rias. La bar­ba­rie no se doble­ga, hay que doble­gar­lo con tirá­ni­ca lucha. La vida de los revolucionarios/​as y lucha­do­res en pri­sión en su dura resis­ten­cia, debe car­gar con el herrum­bra­do can­da­do que pre­ten­de poner un defi­ni­ti­vo cerro­jo a nues­tro encie­rro a nues­tra liber­tad. Pero los comu­nis­tas, car­ga­mos con la tes­ta­ru­dez de que el sue­ño liber­ta­rio no es una qui­me­ra utó­pi­ca, sino algo muy tan­gi­ble y posi­ble. El camino es lar­go, ape­nas esta­mos des­bro­zan­do el camino para des­tra­bar la rue­da del deve­nir his­tó­ri­co obs­ta­cu­li­za­do. Cama­ra­das, uste­des y noso­tros, nos resis­ti­mos a la bar­ba­rie natu­ra­li­za­da. Tene­mos la cer­te­za de que explo­ta­ción del hom­bre por el hom­bre no es natu­ral, aun­que quie­ran natu­ra­li­zar, nos es más que una lacra adhe­ri­do el capi­tal, rela­cio­nes de pro­duc­ción de carác­ter his­tó­ri­co-tran­si­to­rio, por más que, la «razón» bur­gue­sa, los augu­rios y el sen­ti­do común nos plan­te cara y, nos pro­lon­gue dolo­ro­sa­men­te el encie­rro, con el obje­ti­vo de poner escar­mien­tos para resig­nar­nos al fin de la his­to­ria.

Hoy quie­ro ren­dir home­na­je a las y los pri­sio­ne­ros que resis­ten y siguen luchan­do estoi­ca­men­te. Man­tie­nen la ente­re­za, la espe­ran­za de un maña­na mejor, aun­que noso­tros no sea­mos pro­ta­go­nis­tas direc­tos de tales belle­zas.

Recor­dan­do al cama­ra­da comu­nis­ta che­co Julius Fucik, con él a dos gran­des comu­nis­tas El Cama­ra­da Are­nas pre­so en las maz­mo­rras espa­ño­las y al gran comu­nis­ta ejem­plar Simón Tri­ni­dad pre­so en las maz­mo­rras del Impe­rio deca­den­te yan­qui. Ambos gran­des y ejem­pla­res resis­ten­tes que la his­to­ria pro­le­ta­ria recor­da­ra siem­pre.

A los com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras her­ma­nos y her­ma­nas de lucha, que nos recuer­da siem­pre.

Salu­dos revo­lu­cio­na­rios!

Car­men Villal­ba. Pri­sio­ne­ra Comu­nis­ta Epe­pis­ta!

Cár­cel de muje­res Para­guay.

MENSAJE DESDE CHILE POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS Y PRESAS DE LA REVUELTA SOCIAL

MENSAJE DE LOS PRISIONEROS/​AS POLÍTICOS DEL PERÚ