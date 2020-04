Cuba. Francia. Dos testimonios frente al Covid-19: Socialismo y capitalismo brutal

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano 15 de abril de 2020

Pre­sen­ta­mos dos visio­nes de la mis­ma situa­ción, la vida coti­dia­na en Cuba vis­ta por la resi­den­te bra­si­le­ña, Dora, que cuen­ta las medi­das adop­ta­das para com­ba­tir el Covid-19. La otra des­de Fran­cia, el rela­to de Her­na­do Cal­vo Ospi­na, resi­den­te colom­biano en París. Una, de una Revo­lu­ción ase­dia­da, con un blo­queo terri­ble, la otra en un país del pri­me­rís­mo mun­do sin medi­das sani­ta­rias ni huma­nas hacia su pobla­ción.

Habla Dora en La Haba­na:

«Des­de el 11 de mar­zo, cuan­do se iden­ti­fi­ca­ron los pri­me­ros casos, se han acu­mu­la­do más de 18 mil mues­tras ana­li­za­das. Para tener una idea del nivel de tra­ba­jo, de los iden­ti­fi­ca­dos como posi­ti­vos, hay un por­cen­ta­je que varía entre 40 y 65 por­cen­ta­je de per­so­nas que no tenían sín­to­mas y se ente­ra­ron gra­cias a la bús­que­da acti­va, la infor­ma­ción es dia­ria y repe­ti­da y las medi­das de pre­ven­ción se toman en serio.

Aquí, usan varios medi­ca­men­tos, la mayo­ría de ellos pro­du­ci­dos a nivel nacio­nal, como el anti­vi­ral Inter­fe­rón Alfa 2B, que varios paí­ses ya han soli­ci­ta­do y ha ayu­da­do a sal­var vidas en Chi­na, don­de tie­nen un Labo­ra­to­rio con tec­no­lo­gía cuba­na.

Sólo se ofre­cen ser­vi­cios esen­cia­les, con segu­ri­dad sani­ta­ria: Uso de más­ca­ras, asep­sia de luga­res, auto­bu­ses que trans­por­tan tra­ba­ja­do­res. La bús­que­da es ince­san­te y hay vigi­lan­cia médi­ca para aque­llos que tie­nen dia­be­tes, hiper­ten­sión, pro­ble­mas rena­les, VIH, pro­ble­mas res­pi­ra­to­rios, entre otros.

Y sur­gi­rán casos por­que hay cons­tan­tes bús­que­das y prue­bas de labo­ra­to­rio. Des­de el comien­zo de la pan­de­mia, hay un aumen­to en la ofer­ta de ali­men­tos, pro­duc­tos de higie­ne y lim­pie­za.

¡Se anti­ci­pan ofer­tas para más camas, luga­res para ais­la­mien­to, etc., inclu­so en las cár­ce­les!

Ya tomé la últi­ma dosis de Pre­ven­go-Vir que el gobierno está entre­gan­do a los hoga­res, a tra­vés de la enfer­me­ra fami­liar. Es homeo­pá­ti­co y aumen­ta la inmu­ni­dad. Son 5 gotas sublin­gua­les. Aquí el sis­te­ma es pre­ven­ti­vo tera­péu­ti­co des­de el triun­fo de la Revo­lu­ción y no hay for­ma de colap­sar, ya que exis­te un exce­len­te pro­to­co­lo de ser­vi­cio.

Real­men­te me sien­to pro­te­gi­da. Se pien­sa en la salud en su tota­li­dad. La soli­da­ri­dad y el huma­nis­mo se expre­san en la isla e inter­na­cio­nal­men­te, con la lle­ga­da de bri­ga­das médi­cas cuba­nas en varios paí­ses, lla­ma­dos por el eterno Coman­dan­te en Jefe Fidel Cas­tro, el ‘Ejér­ci­to de túni­ca blan­ca’. ¡Viva la Cuba socia­lis­ta!

Her­nan­do Cal­vo Ospi­na:

A un mes de con­fi­na­mien­to en Fran­cia. Aquí segui­mos ence­rra­dos y sin saber qué va a pasar. Somos un bar­co sin capi­tán, sin lo míni­mo nece­sa­rio para enfren­tar al virus, pues ni mas­ca­ri­llas exis­ten. Tam­po­co bato­las para médi­cos y enfer­me­ras.

A las 8 pm no he aplau­di­do ni una vez. Me da has­ta ver­guen­za hacer­lo por quie­nes están en pri­me­ra línea de la bata­lla. Eso está bien, pero ellos siguen con malos sala­rios y, lo peor, sin medios para enfren­tar seme­jan­te cri­sis y arries­gan­do sus vidas. Como los trans­por­ta­do­res y ven­de­do­res de ali­men­tos, los reco­ge­do­res de basu­ras (qué haria­mos sin ese fun­da­men­tal ser­vi­cio invi­si­ble)!! Pero vamos ade­lan­te! sin saber a don­de vamos, fue­ra de estar ence­rra­dos.

Encie­rros en redu­ci­dos espa­cios, que ya hicie­ron aumen­tar en 40% la vio­len­cia fami­liar. Don­de tres hijos deben hacer sus tareas en un solo compu­tador, si exis­te. Esta­mos como el dicho: no sabe­mos don­de vamos, pero tra­te­mos de lle­gar de pri­me­ros!!

Fran­cia, tími­da­men­te se ha reco­no­ci­do, está como un pais del ter­cer mun­do a nivel de ser­vi­cio de salud, aun­que es la quin­ta eco­no­mía del mun­do y el ter­cer expor­ta­dor de armas.

El saber que no exis­te un capi­tán y un plan con­cre­to para enfren­tar al mal, pesa mucho en el áni­mo de las mayo­rías. No hay cosa que más mate en todos los sen­ti­dos que la impo­ten­cia. Y eso es lo que jode en estos momen­tos. La incom­pe­ten­cia de un Esta­do. De un Esta­do cuyo sis­te­ma de salud se des­tru­yó para el bene­fi­cio de unos pocos.

Y la pren­sa callan­do o mani­pu­lan­do la can­ti­dad de muer­tes y la reali­dad glo­bal del pro­ble­ma. Gran­des cóm­pli­ces de la gra­ve situa­ción. La inmen­sa mayo­ría de muer­tes por este virus son crí­me­nes, pues se han podi­do evi­tar.

Y los gran­des empre­sa­rios solo han abier­to su boca de explo­ta­do­res para decir que los tra­ba­ja­do­res deben rega­lar sus días de vaca­cio­nes pagas. Pues este con­fi­na­mien­to es como unas vaca­cio­nes, dicen los gran­des patro­nes. «Tra­ba­jar un poco más», para recu­pe­rar sus ganan­cias per­di­das. Sin recor­dar que han sido ellos y sus polí­ti­cos los res­pon­sa­bles de la des­truc­ción de los sis­te­mas de pro­tec­ción social para pro­pio bene­fi­cio.

Pre­sien­to que den­tro de poco las per­so­nas van a comen­zar a salir a las calles por­que no sopor­tan más un encie­rro del que no se sabe nada. Nor­mal­men­te en estos momen­tos es que apa­re­cen los líde­res espon­tá­neos. Es en estos momen­tos en que los de la izquier­da debe­rían mos­trar el camino que tan­to han dicho que se debe aga­rrar. Es el momen­to que dejen de cri­ti­car y que­jar­se, tarea con­tí­nua, al gobierno y pro­pon­gan, guíen, orien­ten.

Segu­ro que las gen­tes los segui­rían ante el vacío del Esta­do. Pero Nada. Aquí ni Melen­chon. El ape­nas ha sali­do a decir dos pala­bras, que tam­po­co mos­tra­ron camino. De suer­te la extre­ma dere­cha tam­bién está sin reac­cio­nar.

Y el des­con­ten­to es inmen­so. Casi nadie le cree a Macron. Ya ni sus minis­tros hablan por­que en cada fra­se dicen lo con­tra­rio de la ante­rior o no dicen nada. Y lo peor: mien­ten fla­gran­te­men­te o con­tra­di­cen a Macron, que ya había habla­do reple­to de con­tra­dic­cio­nes o men­ti­ras. Por eso, por la rabia que sube y sube entre las mayo­rías, los que ya se están pre­pa­ran­do son los sis­te­ma repre­si­vos para el día que se pue­da vol­ver a la calle masi­va­men­te, pues el sis­te­ma sí sabe defen­der­se.