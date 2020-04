Coronavirus. Virus y lucro

por Fran­cis­co Durand /​Resumen Lati­noa­me­ri­cano, 15 de abril de 2020

La pan­de­mia está ponien­do el país de cabe­za. Me refie­ro no tan­to a la vida coti­dia­na, sino al hecho que la cri­sis pone al Esta­do como el actor prin­ci­pal y la salud de todos como pro­ble­ma inme­dia­to a resol­ver. El valor fun­da­men­tal es la soli­da­ri­dad, no el indi­vi­dua­lis­mo o la moti­va­ción al logro mate­rial. Vaya cam­bio.

En este artícu­lo sos­te­ne­mos que este giro hacia el Esta­do y lo social refuer­za una ten­den­cia crí­ti­ca que ero­sio­na un tan­to más la legi­ti­mi­dad de los gran­des empre­sa­rios y su afán de lucro.

Menos con­trol polí­ti­co

El des­gas­te del pres­ti­gio y la influen­cia empre­sa­rial se obser­van even­to tras even­to en las cri­sis que empie­zan des­de la últi­ma elec­ción. Ape­nas ele­gi­do Pedro Pablo Kuczyns­ki el 2016, han ocu­rri­do varias cri­sis de gabi­ne­te (sali­da de Mar­tín Viz­ca­rra, minis­tros de edu­ca­ción, gabi­ne­te Zava­la). Esta ines­ta­bi­li­dad era lla­ma­da “rui­do polí­ti­co” por los empre­sa­rios al afec­tar el “buen cli­ma de nego­cios”. No pudie­ron parar­la.

Lue­go ocu­rrió una cri­sis de gobierno con dos fases. La pri­me­ra fase ter­mi­nó en la renun­cia del pre­si­den­te-empre­sa­rio Kuczyns­ki el 2018, que pier­de en la pug­na con la mayo­ría apro­fu­ji­mo­ris­ta del Con­gre­so. La segun­da fase, debi­do a que pro­si­gue el cho­que del Con­gre­so con el pre­si­den­te pro­vi­sio­nal, ter­mi­na cuan­do Viz­ca­rra fre­na el gol­pe del Con­gre­so del 30 de setiem­bre del 2019 que que­ría “sus­pen­der­lo” y lo cie­rra al caer el segun­do gabi­ne­te. No olvi­de­mos que la sus­pen­sión de Viz­ca­rra y la nue­va pre­si­den­cia de Mer­ce­des Araoz fue apo­ya­da por la Con­fiep. La cri­sis se superó al impo­ner­se Viz­ca­rra y orga­ni­zar elec­cio­nes par­la­men­ta­rias extra­or­di­na­rias. Estas elec­cio­nes liqui­da­ron al APRA y debi­li­ta­ron al fuji­mo­ris­mo, los prin­ci­pa­les inter­lo­cu­to­res empre­sa­ria­les. El nue­vo Con­gre­so se carac­te­ri­za por repre­sen­ta­cio­nes ato­mi­za­das, don­de sur­gen varias agru­pa­cio­nes y per­so­na­jes “anti­sis­te­ma”.

De modo que las cone­xio­nes con la pre­si­den­cia y el par­la­men­to les son menos favo­ra­bles. Asi­mis­mo, el Equi­po Espe­cial Lava Jato vie­ne inves­ti­gan­do a varios gran­des empre­sa­rios y se ha atre­vi­do a alla­nar el local de la Con­fiep. Tam­bién enton­ces las eli­tes tie­nen menor mane­jo del Poder Judi­cial. Están tenien­do lo que se lla­ma una “auto­no­mía rela­ti­va”.

Aho­ra bien, otro espa­cio de poder don­de se obser­van cam­bios son los medios. La oli­gar­quía nacio­nal y los eje­cu­ti­vos de las mul­ti­na­cio­na­les, más la plu­to­cra­cia pro­fe­sio­nal que le sir­ve, man­tie­nen influen­cia sobre los medios de comu­ni­ca­ción pri­va­dos, pero les es difí­cil mane­jar bien la agen­da. En la medi­da que apa­re­cen escán­da­los de corrup­ción que no pue­den omi­tir (Lava Jato a par­tir del 2016 y con una Fis­ca­lía que no han podi­do des­ac­ti­var­la, y gran­des reve­la­cio­nes de dona­cio­nes millo­na­rias bajo la mesa a par­ti­dos pro cor­po­ra­ti­vos (los $6.5 millo­nes de Dio­ni­sio Rome­ro Pao­let­ti a Kei­ko Fuji­mo­ri), se hace difí­cil que los medios veten estos temas. Los pro­ble­mas y casos empre­sa­ria­les son dema­sia­do evi­den­tes, y si los ocul­tan o mini­mi­zan, el rival los difun­de o apa­re­cen en las redes socia­les. En suma, la coyun­tu­ra es de menor con­trol infor­ma­ti­vo de las eli­tes del poder, menos silen­cia­mien­to, más casos que se salen “fue­ra de con­trol”.

Más meti­das de pata

Habien­do con­tex­tua­li­za­do las difi­cul­ta­des que enfren­tan las eli­tes cor­po­ra­ti­vas nacio­na­les y extran­je­ras, y sus sopor­tes pro­fe­sio­na­les para man­te­ner su pres­ti­gio e influen­cia en el pasa­do recien­te, vea­mos aho­ra qué pasa la pan­de­mia ini­cia­da en mar­zo del 2020.

Un desa­tino cla­ro ha sido el inten­to de la Aso­cia­ción de Fon­dos de Pen­sio­nes Pri­ma de repar­tir­se uti­li­da­des por S/​. 145 millo­nes. Lo hicie­ron jus­to en el momen­to que se plan­tea en el Con­gre­so un reti­ro de fon­dos para paliar la cri­sis de con­su­mo a los que se opo­nen. El yerro ha teni­do que ser corre­gi­do el 4 de abril al decla­rar en un comu­ni­ca­do publi­co que sus­pen­den el repar­to.

Pero el daño repu­tacio­nal ya está hecho, y refuer­za la cono­ci­da impo­pu­la­ri­dad de los fon­dos pri­va­dos de pen­sio­nes (AFP) y de los gran­des empre­sa­rios, los Rome­ro en par­ti­cu­lar, una de las dos mas gran­des for­tu­nas del país, ade­más de prin­ci­pal finan­cis­ta fuji­mo­ris­ta. Pri­ma es par­te del hol­ding Cre­di­corp con sede en el Cari­be, pro­pie­dad de miles de accio­nis­tas, don­de des­ta­can algu­nos gru­pos perua­nos (Rome­ro, Ver­me) y don­de pre­do­mi­nan gran­des inver­sio­nis­tas extran­je­ros. Todos ellos, obvia­men­te, espe­ran ansio­sos el repar­to de divi­den­dos. No se die­ron cuen­ta que esta nor­ma­li­dad de repar­to de rique­zas apa­re­ce como evi­den­te ava­ri­cia. El retro­ce­so de las AFP en este terreno es pro­duc­tos de los comen­ta­rios en las redes socia­les, hecho indi­ca­ti­vo de los nue­vos tiem­pos.

Lue­go tene­mos el lobby de las AFP para evi­tar que se aprue­be la ley del Con­gre­so que per­mi­te el reti­ro par­cial de fon­dos de las AFP. Han teni­do que salir “los pro­fe­sio­na­les” a fir­mar una car­ta públi­ca defen­dien­do este infaus­to sis­te­ma de pen­sio­nes. Afir­man que lo hacen por “obli­ga­ción cívi­ca”. Igual el Con­gre­so siguió ade­lan­te, indi­can­do un fra­ca­so de los lob­bies.

Estos “pro­fe­sio­na­les”, más que defen­der intere­ses espe­cí­fi­cos (no tie­nen nece­si­dad de ingre­sos extra en la cri­sis del Coro­na­vi­rus, por lo tan­to, reti­rar fon­dos no les preo­cu­pa), están defen­dien­do una de las pie­zas cla­ves del sis­te­ma neo­li­be­ral. Pre­sio­nan en para­le­lo a Viz­ca­rra para que vete el pro­yec­to. En esta bata­lla de ideas no han fal­ta­do los “comen­ta­ris­tas espe­cia­li­za­dos” que, sin infor­mar sobre sus cone­xio­nes con las AFP, emi­ten opi­nio­nes con­tra­rias al pro­yec­to en los pro­gra­mas de TV domin­gue­ros, por­que la pro­pues­ta del Con­gre­so “no tie­ne sus­ten­to téc­ni­co”.

Algo de lo téc­ni­co ocu­rre, pero debe con­tex­tua­li­zar­se. El sis­te­ma se sos­tie­ne en base al núme­ro de afi­lia­dos (esa mino­ría bien emplea­da) y la can­ti­dad de fon­dos. Si bajan los dos sopor­tes, afi­lia­dos y fon­dos, las AFP pue­den colap­sar. Este peli­gro lo agra­va la pan­de­mia con las pro­pues­tas de reti­ros y por la ola de des­pi­dos que se vie­ne. Cier­to, pero ¿para qué man­te­ner un mode­lo de pen­sio­nes de altas comi­sio­nes, enor­mes uti­li­da­des y bajas pen­sio­nes para los tra­ba­ja­do­res? No olvi­de­mos que muchos de los fir­man­tes de la car­ta públi­ca con­tra­rias a la refor­ma de las AFP se han opues­to siem­pre a toda pro­pues­ta de diver­si­fi­ca­ción pro­duc­ti­va, de apo­yo cre­di­ti­cio esta­tal a los cam­pe­si­nos, de aumen­to del sala­rio míni­mo, de indus­tria­li­za­ción, que hubie­ran amplia­do la base de aho­rris­tas por­que gene­ran mas opor­tu­ni­da­des y empleos. Si pues, hay un pro­ble­ma téc­ni­co, pero es tan­to de dise­ño como del mode­lo eco­nó­mi­co.

Viz­ca­rra, hacien­do equi­li­brios, reco­no­ce que el sis­te­ma pri­va­do de pen­sio­nes es falli­do, pero pos­ter­ga su eva­lua­ción plan­tean­do una refor­ma futu­ra. Hay, sin embar­go, algo que remar­car. Que un pre­si­den­te (por pri­me­ra vez des­de que se fun­da­ra en 1994) diga públi­ca­men­te que ha ocu­rri­do abu­sos (altas comi­sio­nes, fal­ta de opcio­nes del pen­sio­nis­ta) ya es un avan­ce.

Des­pi­dos y des­em­pleo

En medio de la cri­sis de salud, la Con­fiep, el sin­di­ca­to empre­sa­rial don­de pre­do­mi­nan ban­que­ros y mine­ros, pide, entre otras cosas, al Minis­te­rio del Tra­ba­jo que le per­mi­tan des­pi­dos auto­má­ti­cos: “Suge­ri­mos que las empre­sas pue­dan apli­car el cese colec­ti­vo de mane­ra auto­má­ti­ca y sin auto­ri­za­ción pre­via”. Afir­man que la ley los res­pal­da, pero lo piden que las auto­ri­da­des mues­tran “ten­den­cia es a la san­ción al emplea­dor que las apli­ca”. Esta últi­ma pro­pues­ta de la Con­fiep, la más impor­tan­te de una serie de ocho, ha pues­to los pelos de pun­ta a los tra­ba­ja­do­res. Geró­ni­mo López, secre­ta­rio gene­ral de la CGTP, no ha tar­da­do en reac­cio­nar: “creo que, en estas cir­cuns­tan­cias, los empre­sa­rios no pue­den dejar a los tra­ba­ja­do­res des­am­pa­ra­dos”, decla­ró en Ideé­le Radio.

Como corres­pon­de al sta­tus de poder fác­ti­co de los gran­des empre­sa­rios, el gobierno eva­luó pres­to las pro­pues­tas y dio un decre­to. Viz­ca­rra ter­mi­nó cedien­do en gran par­te, des­oyen­do a la CGTP, escu­chan­do a la Con­fiep aten­ta­men­te, pero sin apro­bar el des­pi­do masi­vo. En su lugar, apro­bó la “sus­pen­sión per­fec­ta” por varios meses, con tra­ba­ja­do­res paga­dos con sus pro­pios recur­sos o del Esta­do.

La Con­fiep “ha saca­do la garra” en la cri­sis, bus­can­do apro­ve­char­la para des­pe­dir a sin­di­ca­lis­tas, o tra­ba­ja­do­res con anti­güe­dad, para lue­go, cuan­do la eco­no­mía rebo­te, recon­tra­tar a otra hor­na­da más joven, con sala­rios más bajos. Cabe seña­lar que en mar­zo no se reno­va­ron 80,000 con­tra­tos a pla­zo fijo. La impo­pu­la­ri­dad de los due­ños del Perú cre­ce. Tie­nen coro­na y están afec­ta­dos por el virus del lucro, que es incu­ra­ble si no lo con­tie­nen el Esta­do y la socie­dad civil. Es la úni­ca vacu­na … y hay que reno­var­la por­que el virus no solo mata sino muta.

Cabe comen­tar que la Con­fiep se pre­sen­ta como “gre­mio de cúpu­la del sec­tor empre­sa­rial y del Sec­tor Emplea­dor en su con­jun­to”. Oja­lá así fue­ra. En reali­dad, tie­ne bají­si­ma repre­sen­ta­ción de peque­ñas y media­nas empre­sas for­ma­les (PYMES) que son el 80% o más del total de empre­sas. Y en cuan­to al empleo, el sec­tor for­mal no lle­ga ni a 30% de la Pobla­ción Eco­nó­mi­ca­men­te Acti­va. Quie­nes ofre­cen más empleo, for­mal e infor­mal, son las PYMES. De modo que la ayu­da y las polí­ti­cas públi­cas de emer­gen­cia debe­rían con­cen­trar­se en este sec­tor. En reali­dad, se debe inver­tir la polí­ti­ca de pro­mo­ción del Esta­do. El Esta­do debe­ría apo­yar la orga­ni­za­ción de PYMES a nivel nacio­nal y regio­nal de mane­ra acti­va, ofre­cien­do apo­yo cre­di­ti­cio, tec­no­ló­gi­co y de otro tipo a cam­bio de filia­ción, pero res­pe­tan­do su auto­no­mía, para que ten­ga­mos un sis­te­ma de repre­sen­ta­ción menos cupu­lar y más popu­lar.

En suma, todos estos líos, escán­da­los, gol­pes, desa­cier­tos y deman­das labo­ra­les extre­mas apun­tan a refor­zar la cri­sis repu­tacio­nal por la que pasan los gran­des empre­sa­rios y su con­fe­de­ra­ción. Por las razo­nes expues­tas, se abre la posi­bi­li­dad de refor­mas eco­nó­mi­cas, sino inte­gra­les (cam­bio de mode­lo, lo que requie­re una cri­sis de régi­men polí­ti­co), por lo menos par­cia­les.

Fuen­te: Otra Mira­da