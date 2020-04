Chile. Virólogo italiano pulveriza proyecto de ministro de Salud Mañalich: “Un carné de inmunidad es una estupidez enorme”

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​15 de abril de 2020

El cien­tí­fi­co Andrea Cri­san­ti dio una entre­vis­ta a un medio espa­ñol, don­de apar­te de recha­zar por com­ple­to el famo­so «car­né de alta» o de «inmu­ni­dad», des­mien­te tam­bién una de las últi­mas ase­ve­ra­cio­nes del minis­tro de Salud Jai­me Maña­lich, quien ase­gu­ró este lunes que “la pro­ba­bi­li­dad de que los recu­pe­ra­dos se enfer­men nue­va­men­te de COVID-19 es prác­ti­ca­men­te cero”. Para Cri­san­ti, hablar de inmu­ni­dad está fue­ra de todo fun­da­men­to, ya que «no está demos­tra­do que haber supe­ra­do la infec­ción pro­te­ja».

Este mar­tes el perió­di­co espa­ñol El País, publi­có una entre­vis­ta al afa­ma­do viró­lo­go euro­peo Andrea Cri­san­ti, quien se refi­rió a una polé­mi­ca medi­da que cobra fuer­za alre­de­dor del mun­do, y que en Chi­le fue anun­cia­da por el minis­tro de Salud Jai­me Maña­lich la sema­na pasa­da: el famo­so “car­né de alta” o de “inmu­ni­dad”.

“Dado que este núme­ro está cre­cien­do (…) vamos a gene­rar un car­net de alta para las per­so­nas que ya han ter­mi­na­do y han sali­do ade­lan­te de esta enfer­me­dad o que tie­nen anti­cuer­pos posi­ti­vos, como vamos a empe­zar a tes­tear en dos sema­nas más. Y estas per­so­nas con este car­net de alta van a que­dar libe­ra­das de todo tipo de cua­ren­te­na o res­tric­ción”, dijo el titu­lar de Salud en una con­fe­ren­cia el jue­ves pasa­do.

Res­pec­to a la imple­men­ta­ción de esta tar­je­ta que iden­ti­fi­que a las per­so­nas “sanas”, o que ya no pue­den con­ta­giar ni con­traer el pató­geno, el viró­lo­go oriun­do de Ita­lia no podría estar más en desacuer­do.

“Eso es una estu­pi­dez enor­me. No quie­ro ni oír hablar de eso. No se sabe nada sobre si esos anti­cuer­pos son pro­duc­ti­vos, cuán­to duran… Hablar de inmu­ni­dad en esta fase me pare­ce fue­ra de todo fun­da­men­to. No está demos­tra­do que haber supe­ra­do la infec­ción pro­te­ja“, dijo tajan­te el cien­tí­fi­co.

Con esta fra­se, el aca­dé­mi­co tam­bién des­min­tió otra de las últi­mas decla­ra­cio­nes de Jai­me Maña­lich, quien este lunes ase­gu­ró que “la pro­ba­bi­li­dad de que los recu­pe­ra­dos se enfer­men nue­va­men­te de COVID-19 es prác­ti­ca­men­te cero”, y agre­gó que estas per­so­nas no serían “infec­tan­tes” por, a lo menos, tres o cua­tro meses.

Cri­san­ti, quien des­tru­ye com­ple­ta­men­te esta cer­te­za del minis­tro, se desem­pe­ñó como pro­fe­sor de para­si­to­lo­gía mole­cu­lar en el Impe­rial Colle­ge de Lon­dres, es exper­to en el estu­dio de la mala­ria y hoy diri­ge el Labo­ra­to­rio de Viro­lo­gía y Micro­bio­lo­gía de la Uni­ver­si­dad de Padua, en Ita­lia.

Actual­men­te se encuen­tra al fren­te del con­trol epi­de­mio­ló­gi­co de la región itá­li­ca de Véne­to (4,9 millo­nes de habi­tan­tes), que este mar­tes empe­zó a rela­jar el con­fi­na­mien­to.

El Des­con­cier­to*