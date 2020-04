Brasil. «Las peleas de palacio son solo sobre forma, no sobre contenido»

Patri­cia Fachin /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​15 de abril de 2020

Entre­vis­ta espe­cial con Suze­ley Kalil Mat­hias

Para el cien­tí­fi­co social, todas las seña­les de los mili­ta­res res­pal­dan al pre­si­den­te Bol­so­na­ro.

La pos­tu­ra del pre­si­den­te Jair Bol­so­na­ro en la ges­tión de cri­sis gene­ra­da por Covid-19 pan­de­mia ha sido » inep­ta e irres­pon­sa­ble «, y a pesar que algu­nas decla­ra­cio­nes sugie­ren que el pri­mer paso para mili­tar del gobierno está acon­se­jan­do al pre­si­den­te a adop­tar un dis­cur­so mode­ra­do o con­tri­bu­yó al man­te­ni­mien­to del minis­tro Luiz Hen­ri­que Man­det­ta al fren­te del Minis­te­rio de Salud , todas las «seña­les» emi­ti­das por los mili­ta­res están «en apo­yo del pre­si­den­te», dice la cien­tí­fi­ca social Suze­ley Kalil Mat­hias a IHU On-Line . «Aun­que hay decla­ra­cio­nes que indi­can que el gru­po mili­tar del gobierno está a car­go, lo cual es cier­to y tam­bién por eso», Fuer­zas Arma­das – FFAA con­ti­nua­rá apo­yan­do el tema en la pre­si­den­cia , ya que entien­den que si no lo hacen, el com­pro­mi­so de la ins­ti­tu­ción será mucho mayor ”, resu­me. Según ella, si se le pre­gun­ta sobre su posi­ción en rela­ción con el pre­si­den­te, los mili­ta­res «repe­ti­rán la res­pues­ta de Villas Bôas : no ha per­di­do el apo­yo mili­tar y no lo pro­te­gen». Sin embar­go, seña­la, «la mis­ma visi­ta al ex coman­dan­te del ejér­ci­to mues­tra que el cata­tau sen­ta­do en la pre­si­den­cia se sien­te inse­gu­ro en sus accio­nes».

En la eva­lua­ción del inves­ti­ga­dor, «es impor­tan­te que los mili­ta­res sean reco­no­ci­dos como la voz racio­nal del gobierno » y la agi­ta­ción de la sema­na pasa­da sobre la renun­cia o per­ma­nen­cia del Minis­tro Man­det­ta en el Minis­te­rio de Salud es una indi­ca­ción de esto, espe­cial­men­te des­pués de las noti­cias de que el minis­tro de la Casa Civil, Bra­ga Net­to , con­ven­ció al pre­si­den­te Bol­so­na­ro de no des­pe­dir al minis­tro de Salud. «El vehícu­lo que dio a cono­cer esta ‘noti­cia’ fue pre­ci­sa­men­te ‘ Defe­sa Net ‘, un por­tal de dere­cha que quie­re ser por­ta­voz de FFAA (sub­ra­ya­do: ‘quie­re ser’), que indi­ca que se divul­ga lo que quie­ren trans­mi­tir. Es un por­tal que no trans­mi­te infor­ma­ción, sino espe­cu­la­ción ”, dice.

En la siguien­te entre­vis­ta, dada por correo elec­tró­ni­co, Suze­ley ana­li­za la cri­sis actual a la luz de las accio­nes de los mili­ta­res en Bra­sil y tam­bién comen­ta sobre el tra­ba­jo del Con­gre­so y los gober­na­do­res para enfren­tar la pan­de­mia . «Exis­te la per­cep­ción de que un esta­fa­dor como Mou­rão o los dere­chis­tas como Maia (él es de DEM !!!) y Doria , cuyo lema de la cam­pa­ña en la segun­da ron­da fue beca , son demo­crá­ti­cos cuan­do todo lo que hicie­ron fue seguir menos que los pro­to­co­los inter­na­cio­na­les para com­ba­tir la pan­de­mia actual . Como dice Chi­co Tei­xei­ra : ‘ El par­ti­do líder en Bra­sil hoy es el DEM . De hecho, él gobier­na para el mer­ca­do , mien­tras que Bol­so­na­ro jue­ga para la mul­ti­tud «.

Suze­ley Mat­hias (Foto: Archi­vo per­so­nal)

Suze­ley Kalil Mat­hias tie­ne una licen­cia­tu­ra en Cien­cias Socia­les de la Pon­ti­fi­cia Uni­ver­si­dad Cató­li­ca de São Pau­lo – PUC-SP, una maes­tría en Cien­cias Polí­ti­cas de la Uni­ver­si­dad de São Pau­lo – USP y un doc­to­ra­do en Cien­cias Socia­les de la Uni­ver­si­dad Esta­tal de Cam­pi­nas – Uni­camp. Impar­te cla­ses en la Uni­ver­si­da­de Esta­dual Pau­lis­ta – Unesp, tra­ba­jan­do en cur­sos de Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les y en el Pro­gra­ma de Pos­gra­do Inter­ins­ti­tu­cio­nal ‘San Tia­go Dan­tas’, del Ins­ti­tu­to de Polí­ti­cas Públi­cas y Rela­cio­nes Inter­na­cio­na­les. Es miem­bro del Gru­po de Estu­dios de Defen­sa Inter­na­cio­nal y Segu­ri­dad – Gedes.

IHU en línea: ¿cómo eva­lúa la pos­tu­ra del pre­si­den­te Bol­so­na­ro en la ges­tión de la cri­sis actual gene­ra­da por la pan­de­mia de Covid-19?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Qué inep­to e irres­pon­sa­ble. Este tipo no pue­de ni con­du­cir un auto­mó­vil , y mucho menos un país. Sin embar­go, creo que con­ti­nua­rá sen­ta­do en la silla y hará sus tru­cos, mien­tras que los gene­ra­les segui­rán pro­te­gien­do al capi­tán .

El pro­yec­to del (de) pre­si­den­te es el caos : el caos como méto­do y el caos como obje­ti­vo . Él jue­ga «lo peor, lo mejor » para que, quién sabe, pue­da gene­rar tan­to caos que la sali­da sea la repre­sión y un cie­rre aún mayor del régi­men.

IHU en línea: la sema­na pasa­da, el pre­si­den­te hizo una decla­ra­ción más refle­xi­va, pero al día siguien­te ya com­par­tió videos fal­sos en las redes socia­les y vol­vió a defen­der el ais­la­mien­to ver­ti­cal y la reaper­tu­ra del comer­cio. ¿Qué reve­la esta pos­tu­ra sobre el pre­si­den­te y su for­ma de gobierno?

Suze­ley Kalil Mat­hias : todas sus acti­tu­des reve­lan su com­ple­ta fal­ta de pre­pa­ra­ción para asu­mir la posi­ción que le dio el ‘ mer­ca­do ‘, espe­cial­men­te los finan­cie­ros : no estoy dicien­do que esta sea la úni­ca base de apo­yo que lo eli­gió. Su acti­tud nos aver­güen­za a los bra­si­le­ños a dia­rio. En una situa­ción de nor­ma­li­dad ins­ti­tu­cio­nal, que no ha exis­ti­do des­de 2016, ya no podría gober­nar un país , y mucho menos en una emer­gen­cia y des­hie­lo ins­ti­tu­cio­nal. Somos una bal­sa com­ple­ta­men­te a la deri­va. Peor: ¡tene­mos un geno­ci­dio en la pre­si­den­cia! O, como cir­cu­la en Inter­net, » en Bra­sil tene­mos dos enemi­gos: el virus y el gusano «.

IHU en línea: ¿cómo se han posi­cio­na­do los mili­ta­res en esta cri­sis tan­to en rela­ción con la pos­tu­ra del pre­si­den­te como en rela­ción con la pan­de­mia? ¿Hay más con­sen­so o desacuer­dos entre ellos sobre cómo mane­jar la cri­sis?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Creo que es impor­tan­te hacer una dife­ren­cia aquí entre los gru­pos de per­so­nal mili­tar den­tro de las Fuer­zas Arma­das – FFAA . Pri­me­ro, debe notar­se que todas las seña­les apo­yan al pre­si­den­te . Es decir, aun­que hay decla­ra­cio­nes que indi­can que el gru­po mili­tar del gobierno está a car­go , lo cual es cier­to y tam­bién por esa razón, la FFAA con­ti­nua­rá apo­yan­do el tema en la silla , ya que entien­den que si no lo hacen, el com­pro­mi­so del la ins­ti­tu­ción será mucho más gran­de. En segun­do lugar, hay per­so­nal mili­tar más preo­cu­pa­do por la ins­ti­tu­ción, como lo demues­tra la decla­ra­ción (24 de mar­zo) del gene­ral [ Edson Leal ] Pujol, coman­dan­te del Ejér­ci­to, por­que saben que ten­drán que asu­mir, en un momen­to u otro, el papel que le corres­pon­de a la FFAA en situa­cio­nes de cala­mi­dad y nece­si­tan pre­pa­rar­se para ello, de ahí que el dis­cur­so no esté de acuer­do con el pre­si­den­te .

Sin embar­go, si se les pre­gun­ta direc­ta­men­te, todos repe­ti­rán la res­pues­ta de Villas Bôas (entre­vis­ta Esta­dão , 03⁄ 04 ): no ha per­di­do el apo­yo mili­tar y no lo pro­te­gen. Sin embar­go, la visi­ta al ex coman­dan­te del ejér­ci­to en sí mues­tra que el cata­tau sen­ta­do en la pre­si­den­cia se sien­te inse­gu­ro en sus accio­nes.

Una cues­tión impor­tan­te, que pue­de sacu­dir las rela­cio­nes, pero que se ha vis­to afec­ta­da por la pan­de­mia , es lo que suce­dió en el motín poli­cial en Cea­rá . La pos­tu­ra del gobierno, no solo del (de) pre­si­den­te , sino tam­bién del Minis­tro de Jus­ti­cia y su envia­do, direc­tor de la Fuer­za de Segu­ri­dad Nacio­nal , era mini­mi­zar la situa­ción (el coro­nel Agi­nal­do [ de Oli­vei­ra ] inclu­so elo­gió a los amo­ti­na­dos). Ade­más de tomar mucho tiem­po para cum­plir con la soli­ci­tud del gober­na­dor , que es del PT . Según los exper­tos, la estruc­tu­ra de segu­ri­dad es incon­tro­la­ble y muy letal, no por casua­li­dad, en 2013 las Nacio­nes Uni­das – ONU reco­men­dó la extin­ción de la Poli­cía Mili­tar – PMs . Los PM son la base elec­to­ral del capi­tán y repre­sen­tan un con­tin­gen­te mayor que el pro­pio Ejér­ci­to. Ade­más, hay noti­cias de la rela­ción sim­bió­ti­ca que se ha cons­trui­do entre los PM y las mili­cias , y cómo esta es una base elec­to­ral his­tó­ri­ca del bol­so­na­ris­mo . Lo que que­da de pro­fe­sio­na­lis­mo en la FFAA debe haber vis­to muy mal esta situa­ción y, si se pro­fun­di­za, pue­de gene­rar algu­na reac­ción.

Por otro lado, en la actua­li­dad, si con­ti­núan apo­yan­do un geno­ci­dio , que es en lo que se ha con­ver­ti­do el (de) gobierno con sus acti­tu­des dia­rias para enfren­tar las medi­das de segu­ri­dad con­tra la pan­de­mia , la FFAA tam­bién será geno­ci­da .

IHU en línea: en la últi­ma entre­vis­ta que nos dio , dijo que los mili­ta­res que están en el gobierno ya no espe­ran pres­tar­le algu­na racio­na­li­dad al pre­si­den­te. ¿Ha cam­bia­do esto en algún sen­ti­do en esta cri­sis o no?

Suze­ley Kalil Mat­hias : no he cam­bia­do mi per­cep­ción. Creo que inclu­so se ha pro­fun­di­za­do, es decir, los mili­ta­res no espe­ran cam­biar las accio­nes del (de) pre­si­den­te , pero han apren­di­do a usar su com­por­ta­mien­to para su ven­ta­ja , es decir, pare­cen ser la racio­na­li­dad del gobierno, pero al final usan el com­por­ta­mien­to bufón para lograr sus pro­pios obje­ti­vos, como creo que ejem­pli­fi­có el man­te­ni­mien­to de la Man­det­ta .

Los dis­cur­sos de los mili­ta­res emi­ti­dos el 31 de mar­zo ( gol­pe de Esta­do de 1964 ) apun­tan al apo­yo de los cuar­te­les al gobierno y al (de) pre­si­den­te en par­ti­cu­lar. Hay mucho cui­da­do en diver­gir del (de) pre­si­den­te. Y cuan­do lo hacen, indi­can que están más a la dere­cha de Bol­so­na­ro de lo que les preo­cu­pa Bra­sil .

IHU en línea: detrás de esce­na, se dice que la minis­tra Bra­ga Net­to con­ven­ció al pre­si­den­te Bol­so­na­ro de no des­ti­tuir a la minis­tra Man­det­ta por­que la renun­cia podría for­ta­le­cer a los gober­na­do­res y agra­var la cri­sis. ¿Cuál ha sido el papel del Minis­tro Bra­ga Net­to y otro per­so­nal mili­tar en la ges­tión de esta cri­sis, espe­cí­fi­ca­men­te con res­pec­to al tra­ba­jo rea­li­za­do por el Minis­tro de Salud y su papel en el car­go?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Es de des­ta­car que Bra­ga Net­to fue la coman­dan­te de la inter­ven­ción en la ciu­dad de Río de Janei­ro en el últi­mo año del gobierno de Temer , un perío­do en el que Marie­lle Fran­co fue ase­si­na­da , un cri­men sin resol­ver has­ta hoy.

Depen­de de los mili­ta­res ser reco­no­ci­dos como la voz racio­nal del gobierno . Y Bra­ga Net­to, que apa­re­ce como el «coman­dan­te en jefe» (o pre­si­den­te en fun­cio­nes, «copre­si­den­te», etc.) es intere­san­te tan­to para Bol­so­na­ro como para la FFAA , ya que refuer­za que son el pun­to de equi­li­brio y racio­na­li­dad. Sin embar­go, el vehícu­lo que lan­zó tales ‘noti­cias’ fue pre­ci­sa­men­te » Defe­sa Net «, un por­tal de dere­cha que quie­re ser un por­ta­voz de la FFAA (sub­ra­ya­do: «quie­re ser»), lo que indi­ca que lo que es Quie­ro que se eje­cu­te. Es un por­tal que no trans­mi­te infor­ma­ción, sino espe­cu­la­ción.

Bra­ga Net­to , ade­más, no fue «lega­li­za­do» en nin­gu­na otra fun­ción que la que ya tie­ne ( Casa Civil ) y tam­po­co hubo nin­gu­na reac­ción de Bol­so­na­ro , que no es común en el com­por­ta­mien­to de este caba­lle­ro.

Por otro lado, debe notar­se que el «dolor de cabe­za» entre el Minis­tro de Salud y el (de) Pre­si­den­te de la Repú­bli­ca fue impor­tan­te , ya que esto refuer­za la per­cep­ción social de que «alguien nos cui­da». Pero es impor­tan­te no equi­vo­car­se: con raras excep­cio­nes, el pro­yec­to en cur­so de des­truir el Esta­do es un pro­yec­to de todo el gobierno, que inclu­ye la FFAA. Lo que suce­de es que están tra­tan­do de que­dar­se solo con la boni­fi­ca­ción, sin sopor­tar la car­ga.

IHU en línea: el vice­pre­si­den­te Mou­rão ha sido lla­ma­do «bom­be­ro» por sua­vi­zar las decla­ra­cio­nes del pre­si­den­te Bol­so­na­ro y algu­nos medios de comu­ni­ca­ción ya se refie­ren a él como «la solu­ción», lo que sugie­re la par­ti­da del pre­si­den­te. ¿Qué papel ha juga­do el vice­pre­si­den­te en esta cri­sis? ¿Cómo ves esta ima­gen de él?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Vale la pena recor­dar que esta es la for­ma en que la pren­sa ofi­cial siem­pre ha pre­sen­ta­do a Mou­rão , es decir, la mode­ra­ción hacia los «locos» que ellos, esta mis­ma pren­sa, han ele­gi­do. Sin embar­go, no debe olvi­dar­se que siem­pre se pro­nun­ció como un gol­pe de Esta­do, toda su his­to­ria mues­tra, de hecho, una posi­ción de gol­pe repe­ti­da, por la cual, inclu­so, fue cas­ti­ga­do en el gobierno de Dil­ma : «si las ins­ti­tu­cio­nes no dan la solu­ción, noso­tros, el Ejér­ci­to, tene­mos el deber de dar «, fue uno de sus dis­cur­sos duran­te toda la cam­pa­ña elec­to­ral. Por lo tan­to, Mou­rão es un bom­be­ro con un «lan­za­lla­mas». Y la pren­sa es par­te del trí­po­de (mili­tar, judi­cial y de pren­sa) que pro­mo­vió el gol­pe y lide­ró, en nom­bre del anti­pe­tis­mo absur­do, el inep­to – no es solo el (de) pre­si­den­te, sino que todo el equi­po /​séqui­to es inep­to, avan­zan­do hacia el papel de los geno­ci­dios – para el gobierno. Y vale la pena recor­dar que el oli­go­po­lio mediá­ti­co bra­si­le­ño sabía exac­ta­men­te quié­nes eran.

Si se deci­de dejar al (de) pre­si­den­te , lo que no creo, esto tam­bién será una deci­sión de la FFAA y, por lo tan­to, la solu­ción encon­tra­da será apo­ya­da, por­que será nego­cia­da por la FFAA. Quien no está de acuer­do con lo que está suce­dien­do, lle­ga e inten­ta cons­truir la hege­mo­nía de otra mane­ra. Esto es lo que [ Car­los Alber­to dos] San­tos Cruz y [gene­ral Sér­gio Westp­ha­len ] Etche­go­yen han hecho , pero inclu­so estos son tími­dos en sus accio­nes.

IHU en línea: la pren­sa espe­cu­la e infor­ma que repre­sen­tan­tes de las Fuer­zas Arma­das han cele­bra­do reunio­nes en Bra­si­lia para dis­cu­tir esce­na­rios a mediano y lar­go pla­zo sobre la des­ti­tu­ción del pre­si­den­te. ¿Tie­nes infor­ma­ción sobre eso? ¿Qué indi­can estas reunio­nes?

Suze­ley Kalil Mat­hias – La pren­sa con­ven­cio­nal hace exac­ta­men­te eso: espe­cu­la. La pren­sa debe­ría ir más allá, desem­pe­ñar su papel de inves­ti­ga­ción, hoy res­trin­gi­do en Bra­sil a gru­pos como Públi­co y The Inter­cept . Sin embar­go, la pren­sa bra­si­le­ña es por­ta­voz de intere­ses muy espe­cí­fi­cos , de las pocas fami­lias que con­tro­lan los medios en Bra­sil .

Es impor­tan­te enfa­ti­zar que cons­truir /​pla­ni­fi­car esce­na­rios es la for­ma de pen­sar de los mili­ta­res. No es solo aho­ra, sino que siem­pre ha sido la for­ma de desa­rro­llar el pen­sa­mien­to en la FFAA . Asi­mis­mo, los gene­ra­les (o per­so­nal mili­tar en otros nive­les) se reúnen para dis­cu­tir la situa­ción del país. Y nin­gún gobierno ha hecho nada en su con­tra. Por el con­tra­rio, esto se con­si­de­ra legí­ti­mo por­que es par­te de la pre­pa­ra­ción mili­tar para la «defen­sa» del país .

En resu­men, los mili­ta­res con­ti­núan hacien­do lo que siem­pre han hecho : idear for­mas de defen­der los intere­ses que repre­sen­tan, siem­pre defen­dien­do a las éli­tes del país con­tra las fuer­zas popu­la­res y demo­crá­ti­cas . Exa­ge­ran­do la sim­pli­fi­ca­ción, debi­do al espa­cio que tene­mos aquí, los FFAA son los ‘capi­ta­nes de la sel­va’ del siglo XXI, es decir, con­ti­núan defen­dien­do la ‘gran casa’ a tra­vés del ‘con­trol’ vio­len­to de los ‘cuar­tos de escla­vos’: los cuar­tos de escla­vos que se están amplian­do a medi­da que la gran casa dis­mi­nu­ye de tama­ño, pero aumen­ta su poder eco­nó­mi­co y polí­ti­co .

IHU en línea – ¿Cuál es la posi­ción de las Fuer­zas Arma­das fren­te al des­gas­te diplo­má­ti­co y polí­ti­co crea­do por miem­bros de la fami­lia del pre­si­den­te Bol­so­na­ro y minis­tros de su gobierno?

Suze­ley Kalil Mat­hias – El ejér­ci­to , espe­cial­men­te Mou­rão , bus­ca mos­trar la irre­le­van­cia de lo que hacen los fun­cio­na­rios del gobierno, o al menos mini­mi­zar el dis­cur­so. Por ejem­plo, cuan­do se dice que es la pren­sa la que rever­be­ra y le da impor­tan­cia a lo que no exis­te, lla­mar la ‘ bana­na ‘ fue en este sen­ti­do, crear una cari­ca­tu­ra de las accio­nes que, sabe­mos, son esti­mu­la­das y repre­sen­tan al (de) pre­si­den­te. Esto sig­ni­fi­ca que la FFAA bus­ca seña­lar que no están de acuer­do con la for­ma de ges­tión de los asun­tos públi­cos, sino que están uni­dos en torno al mis­mo con­te­ni­do. Los FFAA están uni­dos en el mis­mo pro­ce­so, la des­truc­ción de la izquier­da y todo lo que esto repre­sen­ta para el cam­po popu­lar.

En otras pala­bras, la izquier­da está sien­do guia­da por el pro­pio bol­so­na­ris­mo . Las peleas de pala­cio (de hecho, peque­ños desacuer­dos que ayu­dan más que obs­ta­cu­li­zan) son solo peleas por la for­ma, no por el con­te­ni­do. Todos están uni­dos por el mis­mo pro­yec­to para des­truir el peque­ño Esta­do que hemos cons­trui­do.

IHU en línea: ¿en qué aspec­tos la cri­sis actual es simi­lar y dife­ren­te de la cri­sis de 64?

Suze­ley Kalil Mat­hias – En pri­mer lugar, no hubo cri­sis en 1964 ni en 2013 – 14, cuan­do pode­mos fechar el comien­zo del pro­ce­so de cons­truc­ción de la «cri­sis» que segui­mos expe­ri­men­tan­do. En 1964 hubo pro­ble­mas eco­nó­mi­cos , aho­ra mucho más pro­fun­dos, que se uti­li­zan como herra­mien­ta para cons­truir la cri­sis .

Soy de la opi­nión de que el sis­te­ma capi­ta­lis­ta es en sí mis­mo un sis­te­ma de cri­sis , que solo se con­si­de­ra real­men­te crí­ti­co cuan­do se agre­ga a una cri­sis polí­ti­ca que colo­ca en el cen­tro de la dis­cu­sión no el sis­te­ma en sí mis­mo, muy rara­men­te ame­na­za­do de hecho, sino los pri­vi­le­gios de éli­tes . Por lo tan­to, la simi­li­tud es la mis­ma ya que Bra­sil es inde­pen­dien­te: siem­pre que hubo algún movi­mien­to popu­lar para la inclu­sión de los estra­tos más empo­bre­ci­dos en el pro­ce­so polí­ti­co y que repre­sen­ta­ba la nece­si­dad de un «nue­vo» pac­to social, las éli­tes, las éli­tes que son nacio­na­les solo de nom­bre, por­que se desa­rro­llan aquí, pero son alta­men­te depre­da­do­ras, ya que no tie­nen inte­rés en el desa­rro­llo del país, se han uni­do para con­te­ner avan­ces. El dis­cur­so del due­ño de Made­ro , Junior Durs­ki , de que Bra­sil no podía dete­ner­se por 5 o 7 mil muer­tes, es una actua­li­za­ción de la de los due­ños de escla­vos del siglo XIX que dije­ron que el fin de la escla­vi­tud aca­ba­ría con Bra­sil .

En otras pala­bras, la vida huma­na no impor­ta aquí, sino solo la vida de aque­llos que pue­den tener escla­vos. Por lo tan­to, para la gran mayo­ría de los bra­si­le­ños, la vida es una cri­sis eter­na . Quie­nes dicen que esta­mos en cri­sis son quie­nes quie­ren poner fin a las miga­jas repre­sen­ta­das por el dere­cho a la vida, a tra­vés de la uni­ver­sa­li­za­ción de la salud ( SUS ) y la edu­ca­ción con­te­ni­da en la Cons­ti­tu­ción de 1988 . Y esta es la idea prin­ci­pal del par­ti­do mili­tar , ya que los dere­chos escri­tos allí repre­sen­tan la derro­ta del pro­yec­to lide­ra­do por ellos entre 1964 y 1985.

Des­de el pun­to de vis­ta de la FFAA y su par­ti­ci­pa­ción en la polí­ti­ca, la gran dife­ren­cia entre 1964 y hoy es que en ese momen­to había fuer­zas den­tro del par­ti­do mili­tar que dispu­taban la hege­mo­nía que tenían de un pro­yec­to de país que apun­ta­ba a cier­ta auto­no­mía en rela­ción con el poder hege­mó­ni­co: el cons­truc­ción del » poder de Bra­sil «, cuyo papel, aun­que subor­di­na­do al poder occi­den­tal, era el del » subim­pe­ria­lis­mo » regio­nal. La FFAA , por lo tan­to, y como lo mues­tra la Doc­tri­na de Segu­ri­dad Nacio­nal – DSN , tenía un pro­yec­to de país que en cier­ta medi­da con­ver­gía con el desa­rro­llis­mo nacio­nal de la CEPAL .

Hoy, ade­más del ago­ta­mien­to del pro­yec­to nacio­nal de desa­rro­llo , la FFAA y su par­ti­do no tie­nen nin­gún pro­yec­to nacio­nal. Por el con­tra­rio, lo que se pue­de notar es que los intere­ses cor­po­ra­ti­vos subor­di­nan cual­quier otra visión posi­ble en el entorno de Cas­tro. En otras pala­bras, el par­ti­do mili­tar actúa como un sin­di­ca­to de cate­go­ría.

IHU en línea: ¿cómo el aumen­to en el núme­ro de muer­tes por Covid-19 y la cri­sis eco­nó­mi­ca gene­ran más ines­ta­bi­li­dad en el gobierno de Bol­so­na­ro?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Lo que han gene­ra­do las muer­tes y la pro­fun­di­za­ción del empo­bre­ci­mien­to del pue­blo bra­si­le­ño (lo que se ha lla­ma­do «cri­sis») es una espe­cie de insa­tis­fac­ción en aque­llos que pen­sa­ban que podrían cam­biar de gobierno como si se cam­bia­ran de ropa. Has­ta aho­ra, Sema­na San­ta 2020 , no veo nin­gu­na ines­ta­bi­li­dad en el gobierno . Que él es, como siem­pre fue, inca­paz sim­ple­men­te no sabía a quién no que­ría ver, es decir, el inge­nuo que real­men­te pen­sa­ba que la corrup­ción nació con el PT y que todo es cul­pa suya. No exis­te tal ines­ta­bi­li­dad que la lógi­ca de lava con­ti­núa cri­mi­na­li­zan­do y eli­mi­nan­do a la izquier­da del poder : la soli­ci­tud de can­ce­la­ción del PT es prue­ba de ello: ¡el prin­ci­pal par­ti­do de la opo­si­ción se quie­re extin­guir! ¡Y no impor­ta si el Poder Judi­cial no ganó el caso de los esta­fa­do­res, por­que lo hizo de acuer­do con la lógi­ca del gol­pe!

Y la gran tra­ge­dia es que las accio­nes del gobierno, que ponen en ries­go la vida de cada uno de noso­tros o, si sobre­vi­vi­mos, lo hacen mucho más pre­ca­rio de lo que ya tie­nen, no encuen­tran una alter­na­ti­va plan­tea­da por la opo­si­ción, que ha esta­do acep­tan­do la agen­da impues­to por el gobierno. Bol­so­na­ro está gober­nan­do como lo pro­me­tió .

IHU en línea – El Cen­tro de Estu­dios Estra­té­gi­cos del Ejér­ci­to – CEEEx publi­có un estu­dio con reco­men­da­cio­nes sobre cómo enfren­tar la pan­de­mia. El estu­dio no estu­vo exen­to de con­tro­ver­sia por­que con­tra­de­cía el dis­cur­so del pre­si­den­te y final­men­te fue eli­mi­na­do. ¿Qué indi­ca esto?

Suze­ley Kalil Mat­hias : indi­ca que la FFAA tie­ne coman­do y el coman­do está con el capi­tán .

IHU On-Line – ¿Cómo eva­lúa las rela­cio­nes inter­na­cio­na­les de Bra­sil ante la pan­de­mia y la cri­sis eco­nó­mi­ca y sus impli­ca­cio­nes geo­po­lí­ti­cas?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Como dijo Cel­so Amo­rim bajo Temer: » Bra­sil ha regre­sa­do al rin­cón del mun­do «. Este es el papel que nues­tras éli­tes desean para el país.

Hay una reorien­ta­ción geo­po­lí­ti­ca en el mun­do que apun­tó, inclu­so en la pri­me­ra déca­da de este siglo, al mul­ti­la­te­ra­lis­mo . El que más per­de­ría con esto fue Esta­dos Uni­dos , cuya reac­ción se tomó muy en serio la demo­cra­cia, no solo en Esta­dos Uni­dos , sino en el mun­do. La reor­ga­ni­za­ción mun­dial en cur­so , ace­le­ra­da por la cri­sis finan­cie­ra y ener­gé­ti­ca, debe­ría pro­fun­di­zar el con­flic­to entre Esta­dos Uni­dos y Chi­na . La dispu­ta por el Ama­zo­nas es la par­te más visi­ble de este lado del mun­do y, por el momen­to, Esta­dos Uni­dos ha sali­do vic­to­rio­so. En el pro­ce­so, Bra­sil, lide­ra­do por el par­ti­do mili­tar , ‘eli­gió’ ser un vasa­llo esta­dou­ni­den­se. Lo sor­pren­den­te es la igno­ran­cia his­tó­ri­ca del par­ti­do mili­tar: Irak fue arma­do por los Esta­dos Uni­dos en la bata­lla con­tra Irán , mien­tras que Argen­ti­na se jac­tó de tener «rela­cio­nes car­na­les» con los Esta­dos Uni­dos . Irak está des­tro­za­do , mien­tras que Argen­ti­na solo ha aumen­ta­do a expen­sas de una feliz con­ver­gen­cia que no se repe­ti­rá.

IHU en línea: ¿qué se pue­de pro­yec­tar para una pos­cri­sis?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Des­afor­tu­na­da­men­te, no soy opti­mis­ta. No creo, como algu­nos, que esta cri­sis repre­sen­te una » ven­ta­na de opor­tu­ni­dad » para supe­rar el neo­li­be­ra­lis­mo o que la cla­se media verá que el Esta­do míni­mo no es una solu­ción , sino par­te del pro­ble­ma. Por supues­to, el Esta­do ten­drá que asu­mir un papel cen­tral en la direc­ción de la cri­sis pan­dé­mi­ca, que aún no sabe­mos cuán­to dura­rá. Una vez que ter­mi­ne esta fase, ya en la actual cri­sis eco­nó­mi­ca , que afec­ta­rá a todo el pla­ne­ta, vol­ve­re­mos al ciclo de pre­sas que se encon­tra­ba en un pro­ce­so ace­le­ra­do en esta tem­po­ra­da actual. Es pro­ba­ble que la mise­ria se ace­le­re mucho , lo que con­du­ci­rá a una revuel­ta popu­lar, que se tra­ta­rá como siem­pre: en la pun­ta de las bayo­ne­tas. Y lue­go, la FFAA asu­mi­rá su papel tra­di­cio­nal en la his­to­ria de Bra­sil : el de ‘ capi­ta­nes de la sel­va ‘, de repre­so­res de sus ciu­da­da­nos más que­ri­dos.

IHU en línea: ¿desea agre­gar algo?

Suze­ley Kalil Mat­hias – Des­ta­co : la FFAA en Bra­sil siem­pre ha sido una fuer­za de con­trol social . Nun­ca se han com­por­ta­do den­tro de la lega­li­dad que indi­ca que su fun­ción es la defen­sa nacio­nal. Los FFAA siem­pre han sido » gol­pes de Esta­do «, siem­pre han juga­do el papel de des­truir el orden demo­crá­ti­co . Sim­ple­men­te están adop­tan­do otras for­mas de gol­pe, pero con el mis­mo obje­ti­vo: man­te­ner sus pri­vi­le­gios inclu­so a expen­sas del país mis­mo .

Adi­tal*