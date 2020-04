Cama­ra­das, envia­mos nues­tro salu­do fra­ter­nal a quie­nes asis­ten con voz y voto o en cual­quier otra cali­dad, a este cer­ta­men polí­ti­co, el más impor­tan­te de la Fuer­za Alter­na­ti­va Revo­lu­cio­na­ria del Común, en el desen­vol­vi­mien­to de su vida polí­ti­ca inter­na.

1. En el reco­rri­do de las FARC como orga­ni­za­ción insur­gen­te alza­da en armas, tene­mos un lar­go tra­mo de común his­to­ria de acier­tos y desa­cier­tos, de coin­ci­den­cias y con­tra­dic­cio­nes, de sacri­fi­cios en bús­que­da de idea­les en torno a los que nos hemos iden­ti­fi­ca­do y que segu­ra­men­te toda­vía nos hacen coin­ci­dir. Por eso, lo menos que podría­mos hacer para salu­dar y desear éxi­tos al desen­vol­vi­mien­to de la Asam­blea Nacio­nal de los Comu­nes, o Con­gre­so del Par­ti­do de La Rosa, inde­pen­dien­te­men­te de que algu­nos o muchos no se sien­tan en tal con­di­ción res­pec­to a com­ba­tien­tes y mili­tan­tes comu­nis­tas que ya no hace­mos par­te de la lucha legal, es lla­mar­los cama­ra­das para que al menos que­de la rela­ción res­pe­tuo­sa pro­pia de quie­nes se han cono­ci­do en la lucha com­par­tien­do ale­grías y lutos, sue­ños y vici­si­tu­des.

2. Es indu­da­ble que inde­pen­dien­te­men­te de las razo­nes que a muchos nos dis­tan­cia­ron de la lucha legal, lan­zán­do­nos nue­va­men­te a la clan­des­ti­ni­dad e insur­gen­cia gue­rri­lle­ra, el hecho mis­mo de haber­se pro­du­ci­do tal retorno, el ejer­ci­cio del legí­ti­mo dere­cho a la rebe­lión arma­da, nos colo­ca fue­ra del Par­ti­do Fuer­za Alter­na­ti­va Revo­lu­cio­na­ria del Común, FARC. Lo cual hace inne­ce­sa­rio que se per­sis­ta en pro­pi­ciar la inú­til expul­sión de un esce­na­rio al que en la prác­ti­ca ya no per­te­ne­ce­mos, aun­que con la gran mayo­ría de su mili­tan­cia toda­vía per­vi­van lasos de iden­ti­dad polí­ti­ca y sen­ti­mien­tos afec­ti­vos pro­fun­dos que no depen­den pro­pia­men­te de los rum­bos que tome la acción polí­ti­ca, o las deci­sio­nes capri­cho­sas de un puña­do bien iden­ti­fi­ca­do de diri­gen­tes que insis­te en repe­tir las men­ti­ras difa­man­tes de los enemi­gos de todo pro­ce­so revo­lu­cio­na­rio que pulu­lan en el Esta­ble­ci­mien­to, en el Blo­que de Poder Domi­nan­te y en cier­tos sec­to­res opor­tu­nis­tas que se camu­flan tras pos­tu­ras supues­ta­men­te con­se­cuen­tes.

3. A pro­pó­si­to y como para no dejar esta afir­ma­ción en el aire, les comen­ta­mos que recien­te­men­te tuvi­mos la posi­bi­li­dad de escu­char pala­bras de Timo­león Jimé­nez y de Car­los Anto­nio Loza­da deni­gran­do de varios cama­ra­das per­te­ne­cien­tes al pro­yec­to polí­ti­co FARC-EP (Segun­da Mar­que­ta­lia), usan­do el ver­bo pro­pio de la calum­nia y la acu­sa­ción insen­sa­ta y malin­ten­cio­na­da, que por su for­ma ras­tre­ra­men­te enga­ño­sa da la cer­te­za de que en mucho tuvie­ron que ver estos per­so­na­jes oscu­ros con el mon­ta­je, por ejem­plo, que la Fis­ca­lía Gene­ral de la Nación (En Cabe­za del laca­yo de Esta­dos Uni­dos Nés­tor Hum­ber­to Mar­tí­nez Nei­ra), edl Depar­ta­men­to de Esta­do grin­go, la Emba­ja­da Yan­qui y la DEA, entre otros, hicie­ron para acu­sar del deli­to de nar­co­trá­fi­co a San­trich. No es del caso aho­ra alar­gar este salu­do refi­rién­do­nos a ese asun­to de ingra­ta recor­da­ción, pero si es bueno apro­ve­char para pedir­les que visi­ten nues­tra pági­na web (www​.farc​-ep​.net) a fin de que escu­chen los audios de estos cana­llas, en uno de cuyos frag­men­tos, a la peor mane­ra del Fis­cal y los agen­tes de la DEA, insis­ten sin prue­ba algu­na en acu­sar al men­cio­na­do cama­ra­da de haber sos­te­ni­do nego­cios sucios con Mar­lon Marín, lan­zan­do la afir­ma­ción de que San­trich se dejó“entrampar” acep­tan­do un nar­co­ne­go­cio, “por­que si usted va a cazar un tigre no le pone maíz para cazar­lo”. Esto apar­te de acu­sa­cio­nes de cali­bre simi­lar con­tra cama­ra­das como Aldi­né­ver Moran­tes, Edin­son Roma­ña y otros, para final­men­te tachar­los de irres­pon­sa­bles, bajo la acu­sa­ción de que con el cama­ra­da Iván Már­quez, esta­ban bus­can­do recur­sos para con­ti­nuar la lucha arma­da, median­te estos pro­ce­di­mien­tos non san­tos.

Docu­men­to com­ple­to en PDF aquí:

http://​farc​-ep​.net/​w​p​-​c​o​n​t​e​n​t​/​u​p​l​o​a​d​s​/​2​0​2​0​/​0​4​/​M​e​n​s​a​j​e​-​a​-​l​a​-​2​a​-​A​s​a​m​b​l​e​a​-​n​a​l​-​d​e​-​l​o​s​-​c​o​m​u​n​e​s​.​pdf





FARC-EP, Segun­da Mar­que­ta­lia

Mar­zo de 2020