Argentina. Resumen gremial y social. UOCRA y Constructuras negociaron con el Gobierno la flexibilización de la cuarentena/ Techint suspende a 5000 trabajadores/ Monotributistas Organizadxs denunciaron que la mitad de los inscriptos al IFE quedó afuera … (Más info)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 15 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Mun­do Gre­mial, Info Gre­mial, Noti­cias Gre­mia­les, Gre­mia­les del Sur, Corrien­te Sin­di­cal Fede­ral, Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

UOCRA y Cons­truc­tu­ras nego­cia­ron con el Gobierno la fle­xi­bi­li­za­ción de la cua­ren­te­na

CONSTRUCCION DE LA RUTA 2 DEL TREN ELECTRICO EN SAN JUAN DE LURIGANCHO

En medio de la cri­sis eco­nó­mi­ca, y mien­tras avan­zan len­ta­men­te los con­ta­gios de coro­na­vi­rus, la UOCRA y las cons­truc­to­ras reuni­das en CAMARCO se reunie­ron con Alber­to Fer­nán­dez con el obje­ti­vo de fle­xi­bi­li­zar la cua­ren­te­na y reto­mar acti­vi­da­des.

Si bien no hubo res­pues­ta ofi­cial, las cons­truc­to­ras insis­ten en que la situa­ción es «insos­te­ni­ble» y se deben tomar accio­nes pen­san­do en mayo. Una de las alter­na­ti­vas que se mane­jan es que podría haber una nor­ma­ti­va espe­cial para reto­mar obra públi­ca y pri­va­da en la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, y solo en aque­llos dis­tri­tos en don­de no hay casos de COVID 19.

Bajo este mar­co, los acto­res del cón­cla­ve coin­ci­die­ron en que es indis­pen­sa­ble que tan­to tra­ba­ja­do­res como empre­sas se com­pro­me­tan a cum­plir un pro­to­co­lo sani­ta­rio a raja­ta­bla. Estas dis­po­si­cio­nes son, pre­ci­sa­men­te, “prác­ti­cas de pro­tec­ción y de pre­ven­ción ema­na­das de reco­men­da­cio­nes de la OMS, Minis­te­rio de Salud, y res­tan­tes acto­res».

Se men­cio­na, entre otros pun­tos, de «dar avi­so inme­dia­to a Jefa­tu­ra de Obra y al Dele­ga­do» en caso de sen­tir sín­to­mas rela­cio­na­dos con el nue­vo virus. Asi­mis­mo, se orde­na «lle­var a la per­so­na al pun­to de ais­la­mien­to pro­vi­so­rio defi­nino» y «evi­tar todo con­tac­to» mien­tras se soli­ci­ta asis­ten­cia médi­ca.

Tam­bién, en el ingre­so a cada obra, todo el per­so­nal debe­rá some­ter­se a un «estric­to con­trol» que inclu­ye «toma de tem­pe­ra­tu­ra cor­po­ral». Y en caso de que un obre­ro requie­ra salir a com­prar ali­men­tos o insu­mos ten­drá que «coor­di­nar con el dele­ga­do y la empre­sa».

Des­de el sin­di­ca­to, que estu­vo repre­sen­ta­do por Gerar­do Mar­tí­nez, como el sec­tor empre­sa­rio reco­no­cie­ron con preo­cu­pa­ción que «la cade­na de pagos está cor­ta­da». No obs­tan­te, vale tener en con­si­de­ra­ción que en el sec­tor hay un alto por­cen­ta­je de tra­ba­jo no regis­tra­do, dada la fle­xi­bi­li­za­ción de con­tra­ta­ción, y en esta coyun­tu­ra los emplea­do­res van a tener que regis­trar a sus tra­ba­ja­do­res para obte­ner per­mi­sos de cir­cu­la­ción. Dadas las cir­cuns­tan­cias, el pri­mer empre­sa­rio que sacó ven­ta­ja, al des­pe­dir tra­ba­ja­do­res en el ini­cio de la cua­ren­te­na, fue Techint, la fir­ma de Pao­lo Roc­ca, y ampa­ra­do por un laxo con­ve­nio labo­ral.

La medi­da se acor­dó para las plan­tas de Ter­nium-Side­rar

Techint sus­pen­de a 5000 tra­ba­ja­do­res

Serán sus­pen­sio­nes rota­ti­vas y a los tra­ba­ja­do­res se les paga­rá el 75 por cien­to del sala­rio neto para los días en los que estén sus­pen­di­dos bajo esta moda­li­dad.

Ima­gen: Lean­dro Teys­sei­re

El Gru­po Techint acor­dó con la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) sus­pen­sio­nes rota­ti­vas y reba­jas sala­ria­les para los casi 5000 tra­ba­ja­do­res de las plan­tas de Ter­nium-Side­rar. En tan­to, el sin­di­ca­to que enca­be­za Anto­nio Caló nego­cia con las cáma­ras empre­sa­rias para avan­zar en el mis­mo sen­ti­do, por lo que las sus­pen­sio­nes y reba­jas podrían impac­tar en 200 mil tra­ba­ja­do­res emplea­dos en 24 mil empre­sas, según dije­ron a este dia­rio fuen­tes cer­ca­nas a la nego­cia­ción. Esta moda­li­dad se repli­ca en todo tipo de empre­sas y rubros y pese al decre­to que prohí­be sus­pen­sio­nes, se encuen­tran en el mar­co de la lega­li­dad. El decre­to excep­túa a las sus­pen­sio­nes que sean con­cer­ta­das entre emplea­dos y emplea­dor, como esti­pu­la el artícu­lo 223 bis de la ley de con­tra­to de tra­ba­jo.

A fines de mar­zo, el Gru­po Techint, coman­da­do por el empre­sa­rio Pao­lo Roc­ca, des­pi­dió a 1450 tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción. La medi­da desató el enojo del pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez, que avan­zó en la publi­ca­ción de un decre­to que prohi­bió des­pi­dos. La sema­na pasa­da, Ter­nium-Side­rar, del mis­mo gru­po empre­sa­rio, comen­zó a nego­ciar sus­pen­sio­nes con la sec­cio­nal de la UOM de cada una de las plan­tas, ubi­ca­das en Hae­do, Ense­na­da, Can­ning y Flo­ren­cio Vare­la. Según pudo saber este dia­rio, serán sus­pen­sio­nes rota­ti­vas y el pago será del 75 por cien­to del sala­rio neto para los días en los que estén sus­pen­di­dos bajo esta moda­li­dad. Si la sus­pen­sión es de 15 días, ese mes per­ci­bi­rán el 87 por cien­to del suel­do habi­tual.

Con ese acuer­do plan­tea­do, este lunes comen­za­ron las nego­cia­cio­nes entre el sin­di­ca­to y las cáma­ras empre­sa­rias del sec­tor meta­lúr­gi­co. Son en for­ma vir­tual, dado que uno de los miem­bros de la cúpu­la gre­mial tie­ne coro­na­vi­rus. Bus­ca­rán avan­zar en sus­pen­sio­nes para quie­nes no estén desa­rro­llan­do tareas por cues­tión de fuer­za mayor. En esos casos, los sala­rios serán de alre­de­dor del 70 por cien­to del neto habi­tual. “El acuer­do es inmi­nen­te, fal­ta la redac­ción”, infor­mó a este dia­rio una fuen­te empre­sa­ria. En todos los casos, la homo­lo­ga­ción final debe­rá rea­li­zar­se en el Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

La excep­ción que plan­teó el decre­to que prohí­be des­pi­dos abrió la puer­ta a estas dis­po­si­cio­nes. El sin­di­ca­to de pas­te­le­ros man­tie­ne con­ver­sa­cio­nes con las empre­sas de comi­das rápi­das, lue­go de que les baja­ran el suel­do en has­ta un 50 por cien­to. Por su par­te, las empre­sas rela­cio­na­das al turis­mo nego­cian con el sin­di­ca­to de comer­cio “apla­nar” los sala­rios, es decir, esta­ble­cer dos cate­go­rías, una para emplea­dos y otra para geren­tes y que sea uná­ni­me para todos.

Tra­ba­ja­do­res del Hos­pi­tal Ramos Mejía acu­den a la jus­ti­cia por fal­ta de insu­mos

Empre­sa­rios del trans­por­te le avi­sa­ron a la UTA que no podrán abo­nar los sala­rios

La Fede­ra­ción Argen­ti­na de Trans­por­ta­do­res por Auto­mo­tor de Pasa­je­ros (FATAP) aler­tó a la UTA sobre «la impo­si­bi­li­dad de afron­tar el pago de los sala­rios ante «una caí­da de ingre­sos» que pue­de gene­rar «quie­bras» en el inte­rior del país, al tiem­po que pidió la asis­ten­cia de las auto­ri­da­des para el sos­te­ni­mien­to de los servicios.15/04/2020 00:06:00

«La situa­ción es dra­má­ti­ca, lo que impi­de afron­tar el pago de los sala­rios. Los tra­ba­ja­do­res cono­cen y veri­fi­can a dia­rio la drás­ti­ca caí­da de los pasa­je­ros trans­por­ta­dos, que en nin­gún dis­tri­to del país está por deba­jo del 90 por cien­to», seña­ló la enti­dad a tra­vés de un docu­men­to.

La FATAP seña­ló que «es inevi­ta­ble la afec­ta­ción de modo ter­mi­nal de la posi­bi­li­dad de afron­tar las obli­ga­cio­nes para man­te­ner el sis­te­ma, a lo que se suma el otor­ga­mien­to de gra­tui­da­des esta­ta­les por la emer­gen­cia», gene­ra­da a cau­sa de la pan­de­mia de coro­na­vi­rus.

En su comu­ni­ca­do, la FATAP dio cuen­ta de una misi­va envia­da a la UTA, que lide­ra Rober­to Fer­nán­dez, en la que seña­ló su «seria preo­cu­pa­ción» por­que «se advier­te el con­cre­to e inmi­nen­te peli­gro de que la acti­vi­dad se para­li­ce de for­ma total ante la impo­si­bi­li­dad de aten­der el pago de los sala­rios de los tra­ba­ja­do­res».

«El per­so­nal mere­ce más que nun­ca cobrar, en espe­cial ante la expo­si­ción al con­ta­gio que su labor impli­ca. Los insu­mos bási­cos de la ope­ra­ción agre­ga otro ele­men­to a la actual reali­dad», indi­có.

«La FATAP ago­tó todas las ins­tan­cias de ges­tión ante la Jefa­tu­ra de Gabi­ne­te de Minis­tros y las car­te­ras de Tra­ba­jo y Trans­por­te, a los que soli­ci­tó la decla­ra­ción de la emer­gen­cia en el inte­rior, asis­ten­cia, inclu­sión en el Repro y los bene­fi­cios del decre­to 332⁄ 20 , y las cáma­ras empre­sa­rias hicie­ron lo pro­pio a las pro­vin­cias y muni­ci­pios», enfa­ti­zó la Fede­ra­ción.

Según la enti­dad empre­sa­ria, la pro­ble­má­ti­ca del sec­tor «no halla res­pues­tas que per­mi­tan garan­ti­zar la regu­la­ri­dad y con­ti­nui­dad de los ser­vi­cios», no obs­tan­te «el gran esfuer­zo que rea­li­zan jun­to a sus más de 33 mil tra­ba­ja­do­res«, pun­tua­li­zó.

«Será mate­rial­men­te impo­si­ble en las actua­les con­di­cio­nes y de for­ma inevi­ta­ble gene­ra­rá el incum­pli­mien­to sala­rial y la quie­bra de empre­sas, que son el sos­tén de muchas fami­lias del inte­rior del país», des­cri­be el tex­to.

En este con­tex­to, la FATAP adop­tó «medi­das excep­cio­na­les en mate­ria sani­ta­ria para los tra­ba­ja­do­res y los pasa­je­ros», pero «sin asis­ten­cia de nin­gún tipo, las fir­mas no podrán con­ti­nuar ofre­cien­do el ser­vi­cio, por lo que ape­la a la urgen­te inter­ven­ción del Gobierno nacio­nal y de los man­da­ta­rios pro­vin­cia­les para deter­mi­nar medi­das que per­mi­tan la sus­ten­ta­bi­li­dad del sis­te­ma», con­clu­yó.

Los shop­ping pre­sio­nan y piden reabrir por­que peli­gran 100.000 pues­tos de tra­ba­jo

La cáma­ra que agru­pa a los cen­tros comer­cia­les dice que el cie­rre pone en ries­go a unas 1.000 empre­sas peque­ñas y media­nas que depen­den de las ven­tas en esos esta­ble­ci­mien­tos y pide reabrir con con­trol de ingreso.15/04/2020 17:15:00

Los shop­ping cen­ters salie­ron a meter pre­sión y avi­sa­ron que el cie­rre por la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria pone en ries­go unos 100.000 pues­tos de tra­ba­jo. Así lo ase­gu­ró Mario Niren­berg, direc­tor eje­cu­ti­vo de la Cáma­ra Argen­ti­na de Shop­ping Cen­ters. que pidió un plan de asis­ten­cia y una reaper­tu­ra de los esta­ble­ci­mien­tos.

«Nues­tra cáma­ra lo que ha hecho es seña­lar al Gobierno Nacio­nal la nece­si­dad de asis­tir a los inqui­li­nos, no a la indus­tria, con una línea cre­di­ti­cia que esté des­ti­na­da al pago de las expen­sas», dijo.

En decla­ra­cio­nes a Radio La Red, Niren­berg dijo que «el cie­rre de los shop­ping cen­ters ha pues­to en serio ries­go la sub­sis­ten­cia de más de 1.000 empre­sas peque­ñas y media­nas que tie­nen loca­les de ven­ta en los shop­ping».

Para el diri­gen­te empre­sa­rial, la cade­na de pagos rota hace que tan­to los empleos direc­tos como ter­ce­ri­za­dos que pres­tan ser­vi­cios en los cen­tros comer­cia­les estén en ries­go de per­der­se.

«Cal­cu­la­mos que entre empleos direc­tos e indi­rec­tos tene­mos más de 100.000 pues­tos de tra­ba­jo que direc­ta­men­te tie­nen en este momen­to por lo menos un ries­go de sub­sis­ten­cia», dijo Niren­berg.

«Esta­mos pidien­do una asis­ten­cia finan­cie­ra de cré­di­to a tasa 0% que pue­da ser devuel­to a par­tir del mes siguien­te al cese de la cua­ren­te­na en 12 cuo­tas, los shop­pings lo des­ti­na­rían a las expen­sas de los loca­ta­rios y los loca­ta­rios lo esta­rían devol­vien­do en 12 cuo­tas», con­clu­yó.

Recien­te­men­te la Cáma­ra Argen­ti­na de Comer­cio y Ser­vi­cios (CAC) ela­bo­ró un plan que acer­ca­ron al Gobierno para que se reanu­de la acti­vi­dad de los loca­les en for­ma gra­dual, don­de inclu­yen tam­bién la reaper­tu­ra de los shop­pings, cerra­dos des­de el 20 de mar­zo pasa­do.

La pro­pues­ta de la enti­dad que pre­si­de Jor­ge Di Fio­ri inclu­ye dos aspec­tos fun­da­men­ta­les: redu­cir al 50% la can­ti­dad de gen­te que se pue­de aten­der por local y limi­tar la can­ti­dad de gen­te que pue­de ingre­sar al cen­tro comer­cial a razón de 1 per­so­na cada 16 metros cua­dra­dos de super­fi­cie. De esta for­ma, podría man­te­ner­se sin incon­ve­nien­tes la dis­tan­cia social que reco­mien­dan los epi­de­mió­lo­gos.

Denun­cian casi dos dece­nas de des­pi­dos en un fri­go­rí­fi­co mar­pla­ten­se en ple­na cua­ren­tea

El fri­go­rí­fi­co Siper, de Mar del Pla­ta des­pi­dió a 18 de sus tra­ba­ja­do­res por la caí­da de la acti­vi­dad a raíz de la cua­ren­te­na, denun­ció la Fede­ra­ción de Sin­di­ca­tos de Tra­ba­ja­do­res de la Car­ne de la Repú­bli­ca Argen­ti­na.

15/​04/​2020 16:05:00

Los ope­ra­rios des­vin­cu­la­dos habían sido con­tra­ta­dos en los últi­mos meses y, según la Fede­ra­ción, «a tra­vés de un tele­gra­ma les infor­ma­ron que su con­tra­to había ter­mi­na­do».

El secre­ta­rio gene­ral de la enti­dad sin­di­cal, Pedro Lacua­dra Mon­tiel ase­gu­ró que «nadie de la empre­sa pero nadie nos atien­de» para dar expli­ca­cio­nes sobre los des­pi­dos.

«Noso­tros ya había­mos adver­ti­do lamen­ta­ble­men­te que eran fal­sas las expec­ta­ti­vas anun­cia­das por el ex inten­den­te (de Gene­ral Puey­rre­dón) Car­los Arro­yo, por­que el fri­go­rí­fi­co nun­ca tra­ba­jó. Ape­nas hacían algu­na fae­na para man­te­ner la habi­li­ta­ción», seña­ló el diri­gen­te, en decla­ra­cio­nes perio­dís­ti­cas.

Mon­tiel expli­có que los fri­go­rí­fi­cos están tra­ba­jan­do al 20 ó 30% de su capa­ci­dad, ya que si bien están exclui­dos de la cua­ren­te­na, «muchos de sus clien­tes de los sec­to­res gas­tro­nó­mi­cos están cerra­dos».

«La fae­na están tra­ba­jan­do en un 50%. Y los que son expor­ta­do­res, están com­pli­ca­dos por­que Euro­pa paró total­men­te los pedi­dos y Chi­na recién aho­ra se ha acti­va­do algo. En gene­ral, así esta­mos», lamen­tó el sin­di­ca­lis­ta.

La crí­ti­ca situa­ción de Siper se suma al cie­rre del fri­go­rí­fi­co Pen­ta, de Quil­mes, que la sema­na pasa­da dejó a más de 250 tra­ba­ja­do­res sin su fuen­te de empleo.

Latam acti­va estra­te­gia de gue­rri­llas y aprie­ta uno a uno a sus emplea­dos para recor­tar­le el suel­do a la mitad

La fir­ma ya defi­nió a nivel regio­nal que paga­rá sólo el 50% de los sala­rios. Ante la nega­ti­va gre­mial aho­ra pre­sio­na uno a uno a sus emplea­dos. Los geren­tes los con­vo­can y siem­bran terror.15/04/2020 13:22:00

La cri­sis que se vive por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus tie­ne su impac­to en la eco­no­mía y, obvia­men­te, en el mer­ca­do de tra­ba­jo. Y las fir­mas aero­náu­ti­cas pre­sen­tan un capí­tu­lo espe­cial en este asun­to. Una de ella, la más impor­tan­te a nivel regio­nal, Latam tomó la deci­sión de recor­tar el 50% los sala­rios de sus 43 mil emplea­dos y ya des­plie­ga una estra­te­gia de terror para con­se­guir adhe­sio­nes.

Lo que cir­cu­ló como «pro­pues­ta» de reduc­ción sala­rial entre su per­so­nal es, según seña­la Latam, para evi­tar des­pi­dos masi­vos como con­se­cuen­cia de la iné­di­ta situa­ción de tener los avio­nes en tie­rra.

La defi­ni­ción que la fir­ma resol­vió a nivel regio­nal encon­tró un fuer­te recha­zo en los gre­mios aero­náu­ti­cos nacio­na­les. Las orga­ni­za­cio­nes piden una ins­tan­cia de nego­cia­ción for­mal de par­tes y sos­tie­ne que la com­pa­ñía tie­ne espal­das para no des­car­gar el pro­ble­ma sobre sus emplea­dos.

Ante la resis­ten­cia sin­di­cal al recor­te del 50% de los suel­dos que, según la empre­sa, comen­za­ría a regir en abril y sería por, al menos, un tri­mes­tre, Latam des­plie­ga una estra­te­gia de gue­rri­llas. Con­vo­ca uno a uno, o en peque­ños gru­pos, a los emplea­dos y les habla de lo que se vie­ne. Aun­que sin cer­te­zas sobre cuál será el sala­rio en el futu­ro cer­cano.

«El oscu­ro pro­ce­der de la empre­sa tie­ne como meca­nis­mo pro­mo­ver la angus­tia y la incer­ti­dum­bre. Se valen para ello de la mis­ma pan­de­mia que azo­ta al mun­do ente­ro. Valién­do­se de la cua­ren­te­na y el ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio, indi­vi­dua­li­zan y aprie­tan a tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res», denun­ció el gre­mio del per­so­nal aero­náu­ti­co, APA, en las últi­mas horas.

«El cobar­de ´son­deo´ per­so­na­li­za­do es un atro­pe­llo que no vamos a per­mi­tir», agre­gan los aero­náu­ti­cos en un comu­ni­ca­do de pren­sa.

Y avi­san que «accio­na­re­mos legal­men­te con­tra el nefas­to y cobar­de méto­do de la empre­sa. Al res­pec­to deja­mos en cla­ro que aque­llas per­so­nas que, ocu­pan­do car­gos jerár­qui­cos, se vie­ran com­pro­me­ti­dos en este oscu­ro engra­na­je pro­mo­vi­do por la empre­sa, será denun­cia­dos en todos los esta­men­tos que con­si­de­re­mos nece­sa­rios y fren­te a la opi­nión públi­ca».

Cava­lie­ri tam­bién explo­ra el mode­lo de sus­pen­sio­nes masi­vas con sala­rios recor­ta­dos

Des­de el gre­mio enta­bla­ron char­las con las cáma­ras empre­sa­rias para pac­tar sus­pen­sio­nes masi­vas con el pago del 70% del sala­rio. Sería a cam­bio de no des­truir pues­tos de tra­ba­jo. AUSA caso testigo.15/04/2020 00:08:00

El inoxi­da­ble Arman­do Orien­te Cava­lie­ri ya enta­bla con­ver­sa­cio­nes infor­ma­les con las cáma­ras empre­sa­rias de la acti­vi­dad para lle­gar a un acuer­do de par­tes en medio de la cri­sis eco­nó­mi­ca. El líder de los mer­can­ti­les, gre­mio que nuclea más de un millón de asa­la­ria­dos regis­tra­dos, ensa­ya un mode­lo simi­lar al que la UOM le plan­teó ayer a las patro­na­les.

La idea de base, que resue­na ya por varios pasi­llos sin­di­ca­les, es que se pac­ten sus­pen­sio­nes masi­vas mien­tras dure la cua­ren­te­na a cam­bio de pre­ser­var los empleos. Los mer­can­ti­les dan por des­con­ta­do que la idea de Alber­to Fer­nán­dez de sos­te­ner los ingre­sos mien­tras dure el ais­la­mien­to es invia­ble sal­vo para los super­mer­ca­dos, úni­cos que por estas horas man­tie­nen nive­les de ingre­sos simi­la­res a los de los momen­tos pre­vios a la coro­na­cri­sis.

En el sin­di­ca­to ima­gi­nan un enten­di­mien­to en el que se garan­ti­ce el 70% de los sala­rios de los emplea­dos, más el pago de los items com­ple­men­ta­rios, a cam­bio de un esque­ma de sus­pen­sio­nes con paz social que, en prin­ci­pio, serían por los pró­xi­mos 60 días.

La con­tra­par­te debe­ría garan­ti­zar­le al gre­mio el sos­te­ni­mien­to de las fuen­tes de tra­ba­jo para el día des­pués del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio. Cla­ro que no hay cer­te­zas por estas horas sobre cuan­do será eso.

El caso tes­ti­go para Cava­lie­ri se fir­mó el lunes en AUSA, úni­ca auto­pis­ta en la que Comer­cio tie­ne repre­sen­ta­ción. Allí lle­gó a un enten­di­mien­to con la fir­ma para la reduc­ción de la jor­na­da de 600 tra­ba­ja­do­res de un total de 900. El per­so­nal res­tan­te rea­li­za­rá guar­dias míni­mas y tele­tra­ba­jo.

En la prác­ti­ca AUSA paga­rá el 70% de la remu­ne­ra­ción total de los meses de abril y mayo, inclu­yen­do los adi­cio­na­les en la base de cálcu­lo. En la prác­ti­ca, los emplea­dos cobra­rán como suma no remu­ne­ra­ti­va el equi­va­len­te al 87% de su ingre­so neto nor­mal.

Nada soli­da­rios: gigan­tes petro­le­ros des­vin­cu­lan emplea­dos en Argen­ti­na

Se tra­ta del hol­ding Schlum­ber­ger, Geo­ser­vi­ces y Came­ron que, en el con­tex­to de la pan­de­mia y de la cri­sis eco­nó­mi­ca, ofre­ce reti­ros volun­ta­rios a sus tra­ba­ja­do­res argen­ti­nos. Halli­bur­ton, otro mons­truo petro­le­ro, ame­na­za con des­pi­dos masi­vos a nivel global.15/04/2020 11:53:00

La mayor empre­sa de ser­vi­cios petro­le­ros del mun­do inten­ta des­pren­der­se de su per­so­nal en el país a tra­vés de un plan de reti­ros volun­ta­rios. En enero de este año, Schlum­ber­ger con­cre­tó la ven­ta de su par­ti­ci­pa­ción accio­na­ria del 49 por cien­to que man­te­nía en el Blo­que Ban­du­rria Sur, en el yaci­mien­to neu­quino de Vaca Muer­ta.

Según con­sig­nó iPro­fe­sio­nal, hace unos días, el gru­po le comu­ni­có al per­so­nal a tra­vés de una car­ta que abría un pro­ce­so para ter­mi­nar con la rela­ción labo­ral. «Comu­ni­ca­mos la deci­sión de imple­men­tar un plan de reti­ro volun­ta­rio suje­to a las con­di­cio­nes que se deta­llan a con­ti­nua­ción».

Y sigue con que el pro­gra­ma esta­rá vigen­te des­de el 1 de abril pasa­do y cadu­ca­rá el 30 del mis­mo mes, que tie­ne alcan­ce para todos los emplea­dos de sus dife­ren­tes empre­sas como son HCR, HCM y GM del país. Tam­bién le infor­ma a sus emplea­dos que debe­rán com­ple­tar y pre­sen­tar en for­ma volun­ta­ria y per­so­nal la soli­ci­tud de adhe­sión al pro­gra­ma.

A dife­ren­cia del reti­ro volun­ta­rio que lan­za­ron el año pasa­do, esta vez, los emplea­dos cuya pos­tu­la­ción resul­te apro­ba­da, ade­más de la liqui­da­ción final que corres­pon­de por ley, reci­bi­rán un 100% adi­cio­nal sobre el mon­to corres­pon­dien­te de la indem­ni­za­ción por anti­güe­dad. En noviem­bre la fir­ma otor­gó un 30% adi­cio­nal.

«Toda vez que la acti­vi­dad se reac­ti­ve, las per­so­nas que acep­ten el reti­ro volun­ta­rio serán toma­das en cuen­ta pre­fe­ren­te­men­te para ser con­tra­ta­das», aña­de la car­ta de la empre­sa.

Halli­bur­ton, otra de las gigan­tes de ser­vi­cios petro­le­ras, comen­za­rá con un plan de reduc­ción simi­lar en todos los paí­ses don­de tie­ne ope­ra­cio­nes, inclui­do Argen­ti­na.

«No lla­ma la aten­ción que Barrio­nue­vo recha­ce un impues­to a las gran­des for­tu­nas. Debe tener mie­do de que lo alcan­ce»

El secre­ta­rio adjun­to nacio­nal de ATE, Rodol­fo Aguiar, ase­gu­ró que el titu­lar del gre­mio gas­tro­nó­mi­co Feth­gra, Luis Barrio­nue­vo, se opo­ne a que se san­cio­ne el impues­to a las for­tu­nas que pro­pu­sie­ron los dipu­tados ofi­cia­lis­tas por­que «podría afec­tar­lo personalmente».15/04/2020 00:03:00

El diri­gen­te esta­tal rio­ne­grino cri­ti­có al líder gas­tro­nó­mi­co por­que des­de hace años pien­sa como «un empre­sa­rio más que como un tra­ba­ja­dor y, aho­ra, lo rati­fi­ca».

Aguiar cri­ti­có las decla­ra­cio­nes for­mu­la­das hoy por Barrio­nue­vo, en las que recha­zó la posi­bi­li­dad de que se san­cio­ne el impues­to a las gran­des for­tu­nas en medio de la emer­gen­cia socio-sani­ta­ria por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus, y remar­có que el sin­di­ca­lis­ta «tie­ne mie­do de que lo alcan­ce el tri­bu­to».

«No lla­ma para nada la aten­ción que Barrio­nue­vo recha­ce un impues­to a las gran­des for­tu­nas. Debe tener mie­do de que lo alcan­ce. Lamen­ta­ble­men­te, aún hay gre­mia­lis­tas ricos con repre­sen­ta­dos pobres», pun­tua­li­zó Aguiar para cri­ti­car al titu­lar de la Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res del Turis­mo, Hote­le­ros y Gas­tro­nó­mi­cos.

En una entre­vis­ta radial, Barrio­nue­vo lamen­tó que su sec­tor sea uno de los más per­ju­di­ca­dos por la cri­sis, a lo que Aguiar seña­ló que por un lado el diri­gen­te gas­tro­nó­mi­co expre­sa «su preo­cu­pa­ción» y, por el otro, «se nie­ga a que esa mis­ma cri­sis sea abo­na­da por quie­nes más se bene­fi­cia­ron duran­te los últi­mos años».

«La úni­ca mane­ra de com­pren­der seme­jan­te absur­do es enten­dien­do que pien­sa más como empre­sa­rio que como tra­ba­ja­dor. Pero lle­gó la hora de que los ricos sean soli­da­rios. No se tra­ta de dar lo que sobra sino de dejar de ganar y algu­na vez has­ta lle­gar a per­der, como en esta gra­ve emer­gen­cia», sub­ra­yó el diri­gen­te esta­tal en un comu­ni­ca­do difun­di­do por ATE.

Por últi­mo, Aguiar sos­tu­vo que «habrá muchos Barrio­nue­vo en el camino, pero no hay que ceder a las pre­sio­nes de quie­nes hacen lobby a favor de un puña­do de ricos que hicie­ron sus for­tu­nas per­so­na­les con el esfuer­zo de todos los argen­ti­nos?

Tra­ba­jo pro­rro­gó los man­da­tos de la diri­gen­cia de los sin­di­ca­tos por 120 días

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo pro­rro­gó por 120 días la vigen­cia de los man­da­tos de los cuer­pos direc­ti­vos, deli­be­ra­ti­vos y de fis­ca­li­za­ción de todos los sin­di­ca­tos regis­tra­dos, cuyos man­da­tos se ven­zan entre el 16 de mar­zo últi­mo y el 30 de junio pró­xi­mo, en el mar­co de la emer­gen­cia sani­ta­ria por la pan­de­mia del coronavirus.15/04/2020 09:29:00

La reso­lu­ción 259⁄ 2020 ‑fir­ma­da por el secre­ta­rio de Tra­ba­jo, Mar­ce­lo Bellot­ti, y publi­ca­da hoy en el Bole­tín Ofi­cial- deter­mi­na la pró­rro­ga por 120 días de «la vigen­cia de los man­da­tos de los miem­bros de los cuer­pos direc­ti­vos, deli­be­ra­ti­vos, de fis­ca­li­za­ción y repre­sen­ta­ti­vos de las aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes regis­tra­das ante la Direc­ción Nacio­nal de Aso­cia­cio­nes Sin­di­ca­les», cuyos man­da­tos ven­zan entre el 16 de mar­zo y el 30 de junio de 2020.

Asi­mis­mo, la nor­ma pro­rro­ga tam­bién por 120 días «la vigen­cia de los man­da­tos de los dele­ga­dos del per­so­nal, comi­sio­nes inter­nas y orga­nis­mos simi­la­res, cuyos man­da­tos ven­zan entre el 16 de mar­zo y el 30 de abril de 2020».

La medi­da indi­ca que «el pla­zo de pró­rro­ga se compu­tará a par­tir del día sub­si­guien­te al de la fecha de cul­mi­na­ción de los man­da­tos».

Como excep­ción, la reso­lu­ción acla­ra que la pró­rro­ga «no com­pren­de a aque­llas aso­cia­cio­nes sin­di­ca­les, fede­ra­cio­nes y con­fe­de­ra­cio­nes que hubie­ran cul­mi­na­do su pro­ce­so elec­cio­na­rio de reno­va­ción de auto­ri­da­des pre­vio al dic­ta­do de la reso­lu­ción 238 del 16 de mar­zo últi­mo, que sus­pen­dió todos tipo acto elec­cio­na­rio, asam­bleas y con­gre­sos» fren­te la emer­gen­cia sani­ta­ria por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus.

Gre­mios ferro­via­rios denun­cian a empre­sa Ferro­sur por pre­ten­der reba­jar sala­rios

Al igual que otros gru­pos de empre­sas de pri­me­ra línea, Ferro­sur, empre­sa pri­va­da de Trans­por­te de carga​, ame­na­za con recor­tes de sala­rios al per­so­nal, debi­do a las pér­di­das oca­sio­na­das como con­se­cuen­cia del Ais­la­mien­to Obli­ga­to­rio decre­ta­do para evi­tar la expan­sión del COVID19, situa­ción que fue denun­cia­da por el titu­lar de la Unión Ferro­via­ria, Ser­gio Sasia y ava­la­da tam­bién por Omar Matu­rano, su par en La Fra­ter­ni­dad.

Por ese moti­vo, los prin­ci­pa­les sin­di­ca­lis­tas del sec­tor repu­dia­ron de plano el accio­nar de la empre­sa que según afir­ma­ron «ha teni­do enor­mes rédi­tos en todos éstos años» de los cua­les «nun­ca par­ti­ci­pó a los tra­ba­ja­do­res en las ganan­cias. No entien­do por qué debe­ría hacer­lo aho­ra en las pér­di­das», dis­pa­ró Sasia.

Fren­te al inten­to de bajar los suel­dos por par­te de empre­sa Ferro­sur: “Es más fácil la deci­sión de bajar­le el sala­rio a los emplea­dos, pero no se lo vamos a per­mi­tir”, expre­sa­ron Ser­gio Sasia ( @sasia_sergio) y Omar Matu­rano ( @MaturanoOk). https://t.co/d9eNabyndH — Unión Ferro­via­ria (@uf_oficial) April 15, 2020

Ferro­sur per­te­ne­ce al gru­po Camar­go Correa, de ori­gen bra­si­le­ro, que entre otras cosas es due­ño tam­bién de la cemen­te­ra Loma Negra, la cual efec­tuó cien­tos de des­pi­dos duran­te el 2019 en su plan­ta prin­ci­pal en la loca­li­dad de Bar­ker, pro­vin­cia de Bue­nos Aires.

Así, Ferro­sur, se suma a los gru­pos de mayor poder eco­nó­mi­co, que lejos de toda soli­da­ri­dad, inme­dia­ta­men­te encuen­tran su varia­ble de ajus­te en los tra­ba­ja­do­res, lo que gene­ró la inme­dia­ta reac­ción de los gre­mios: «no vamos a per­mi­tir que les reba­jen el sala­rio», con­clu­yó Sasia.

Des­de Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs denun­cia­ron que la mitad de los ins­crip­tos al IFE que­dó afue­ra

Mien­tras sigue avan­zan­do la ins­crip­ción de datos para trans­fe­ren­cia de los tra­ba­ja­do­res para los que se apro­bó el pago del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) de 10 mil pesos, tam­bién se mul­ti­pli­can las crí­ti­cas ya que por lo menos cin­co millo­nes y medio de preins­crip­tos al bene­fi­cio en la pági­na de Anses que­da­ron afue­ra. Des­de Esta­do de Aler­ta dia­lo­ga­mos con Azul, inte­gran­te del colec­ti­vo Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs (MO), quien cues­tio­nó las limi­ta­cio­nes del pro­gra­ma y los millo­nes de per­so­nas que que­dan com­ple­ta­men­te des­am­pa­ra­das en el con­tex­to de las difí­cil situa­ción eco­nó­mi­ca deri­va­da de la cua­ren­te­na exten­di­da.

Según datos ofi­cia­les, final­men­te el bene­fi­cio será otor­ga­do a 7,7 millo­nes de per­so­nas (lo que impli­ca un impor­tan­te incre­men­to res­pec­to de los 3,6 anun­cia­dos ori­gi­nal­men­te). Esta cifra se dis­tri­bu­ye entre 2,3 millo­nes de bene­fi­cia­rios de la Asig­na­ción Uni­ver­sal por Hijo (AUH), que no debían rea­li­zar pro­ce­so de ins­crip­ción alguno, y 5,4 millo­nes de per­so­nas (mono­tri­bu­tis­tas A y B, emplea­das domés­ti­cas y tra­ba­ja­do­res infor­ma­les) del total de ins­crip­tos para per­ci­bir el bene­fi­cio, que lle­gó a 11 millo­nes. Es decir que la mitad de los ins­crip­tos que­dó afue­ra del IFE.

Azul recor­dó que Mono­tri­bu­tis­tas Orga­ni­zadxs nació a fines del año pasa­do, como orga­ni­za­ción colec­ti­va para repu­diar el aumen­to del 51% del mono­tri­bu­to que comen­zó a regir en enero 2020, “por lo que la epi­de­mia nos encon­tró orga­ni­za­dos”. Más allá de la pro­me­sa de “una mesa de tra­ba­jo” con fun­cio­na­rios de la car­te­ra labo­ral, el recla­mo por las reba­ja del bru­tal aumen­to del mono­tri­bu­to que­dó opa­ca­do por las medi­das de emer­gen­cia defi­ni­das por el Gobierno para com­ba­tir la epi­de­mia de coro­na­vi­rus, que afec­ta­ron par­ti­cu­lar­men­te un sec­tor del mono­tri­bu­tis­mo, que en muchos casos direc­ta­men­te se que­dó sin ingre­sos.

“En el momen­to en que se decre­ta la emer­gen­cia saca­mos dis­tin­tos comu­ni­ca­dos para exi­gir que se de res­pues­ta a la situa­ción de des­am­pa­ro abso­lu­to en que nos encon­tra­mos muchos tra­ba­ja­do­res mono­tri­bu­tis­tas, tan­to con­tra­ta­dos even­tual­men­te como inde­pen­dien­tes o free­lan­ce. Unos días des­pués de decla­ra­da la cua­ren­te­na obli­ga­to­ria, el pasa­do 23 de mar­zo, el Gobierno saca la noti­cia del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE). Para enton­ces ya venía­mos vivien­do casi dos sema­nas de incer­ti­dum­bre, de can­ce­la­cio­nes de algu­nos tra­ba­jos, de no pago de los mis­mos, por­que ya todo empe­za­ba a fla­quear”, deta­lló Azul.

Ya con los pri­me­ros anun­cios des­de MO se denun­ció la “insu­fi­cien­cia” del IFE, que en prin­ci­pio deja­ba afue­ra a cien­tos de miles de mono­tri­bu­tis­tas de cate­go­rías supe­rio­res a la B, que tam­bién son víc­ti­mas de la rece­sión. “Des­de un pri­mer momen­to, uno de nues­tros prin­ci­pa­les recla­mos fue que sin una exen­ción del mono­tri­bu­to reatroac­ti­va a mar­zo no hay solu­ción posi­ble para nues­tra situa­ción por­que si bien exis­te ese pago de 10 mil pesos, a eso hay que des­con­tar­le por lo menos dos mil pesos del pago de mono­tri­bu­to de mar­zo y otro tan­to de abril. Con lo cual, para quie­nes hayan podi­do acce­der al bene­fi­cio y no quie­ran acu­mu­lar deu­da ya no serán 10 sino 6 mil pesos”, enfa­ti­zó nues­tra entre­vis­ta­da.

Res­pec­to del IFE, insis­tió con que se tra­ta de un mon­to insu­fi­cien­te (se recla­man un “segu­ro de des­em­pleo” de 30 mil pesos para los tra­ba­ja­do­res impo­si­bi­li­ta­dos de cum­plir sus tareas en el mar­co de la cua­ren­te­na), que se pier­de si cual­quier otra per­so­na del gru­po fami­liar tie­ne un tra­ba­jo en blan­co, por más pre­ca­rio que sea, y que ade­más se lan­zó con una impor­tan­te demo­ra, ya que se empe­za­rá a cobrar a más de un mes de esta­ble­ci­da la cua­ren­te­na, por lo que con­si­de­ró “insul­tan­te” que lle­ve el nom­bre de ingre­so de “emer­gen­cia”.

Azul des­ta­có que la epi­de­mia sólo vino a “agu­di­zar” las con­di­cio­nes de pre­ca­ri­dad en las que habi­tual­men­te se desem­pe­ñan los más de 2 millo­nes de mono­tri­bu­tis­tas exis­ten­tes a nivel nacio­nal, que hace años cobran por deba­jo de la canas­ta bási­ca del Indec y sin bene­fi­ciar­se de las míni­mos dere­chos de los tra­ba­ja­do­res en rela­ción de depen­den­cia, tales como pari­ta­rias, agui­nal­dos, vaca­cio­nes u obra social (un tema par­ti­cu­lar­men­te gra­ve en el mar­co de la epi­de­mia).

Por últi­mo, denun­ció la gra­ve­dad del caso de Kevin, un joven de 21 años de la loca­li­dad de Bal­car­ce, que fue dete­ni­do por expre­sar en redes socia­les su frus­tra­ción por no haber resul­ta­do bene­fi­cia­rio del IFE. Des­pués de ente­rar­se de que no iba a cobrar, el vier­nes pasa­do tui­teó: “Che qué onda los que no cobra­mos el bono de 10 mil pesos, sigue en pie lo del saqueo, ¿no?”. Lue­go de esto el Área de Ciber­pa­tru­lla­je de la SubD­DI y la Sub­di­rec­ción de Deli­tos Tec­no­ló­gi­cos de la Gen­dar­me­ría Nacio­nal Argen­ti­na (GNA) moni­to­rea­ron el posteo y pro­ce­die­ron a su deten­ción. “No sola­men­te esta­mos exclui­dos de un bene­fi­cio esta­tal sino que tam­bién somos per­se­gui­dos por opi­nar en redes socia­les y mani­fes­tar nues­tro des­con­ten­to”, con­clu­yó Azul.

Sin dere­chos y sin sala­rios dig­nos NO hay salud

Medi­das urgen­tes ante des­pi­dos, reba­jas sala­ria­les y ata­que a la infor­ma­ción.

SIN DERECHOS Y SIN SALARIOS DIGNOS NO HAY SALUD.

SIN SALUD NO HAY SOLIDARIDAD.

Medi­das urgen­tes ante des­pi­dos, reba­jas sala­ria­les y ata­que a la infor­ma­ción

La acti­vi­dad de pren­sa ha sido excep­tua­da del Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio por el

decre­to 297⁄ 20 . Como apor­te en la lucha que nues­tro país lle­va ade­lan­te con­tra el Covid-19, nues­tro esfuer­zo está pues­to en comu­ni­car e infor­mar con com­pro­mi­so y rigu­ro­si­dad, siem­pre toman­do las medi­das de segu­ri­dad nece­sa­rias para que la expo­si­ción sea la menor posi­ble.

Según el gobierno nacio­nal, la soli­da­ri­dad es la prin­ci­pal defen­sa ante la pan­de­mia.

Des­de el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires ‑SiPre­BA- coin­ci­di­mos con este plan­teo y con las polí­ti­cas toma­das en res­guar­do de la cla­se tra­ba­ja­do­ra.

Acor­da­mos con medi­das tales como la

sus­pen­sión de los des­pi­dos (DNU 329⁄ 20 ), el licen­cia­mien­to con goce de suel­do de per­so­nas con fac­to­res de ries­go o a car­go de hijos en edad esco­lar (res. MTESS 219⁄ 20 ), el sos­te­ni­mien­to de las con­di­cio­nes labo­ra­les y sala­ria­les (297÷20 art. 8), o el ingre­so fami­liar de emer­gen­cia (DNU 310⁄ 2020 ).

Lamen­ta­ble­men­te, las cáma­ras del sec­tor de pren­sa y las empre­sas de medios en gene­ral, pre­go­nan

soli­da­ri­dad sólo de mane­ra públi­ca.

Puer­tas aden­tro des­pi­den y pagan sala­rios por deba­jo de la canas­ta bási­ca fami­liar. Inclu­so en varios casos, abo­nan los suel­dos en frac­cio­nes por fue­ra del pla­zo­le­gal, como en Edi­to­rial Atlán­ti­da o Noti­cias Argen­ti­nas, o has­ta con una reduc­ción a la fuer­za, como en el dia­rio La Pren­sa.

Sin tra­ba­jo y sin sala­rios dig­nos no hay salud. Sin salud no hay soli­da­ri­dad.

Entre los ejem­plos más gra­ves está el de la edi­to­rial Publiex­press, una empre­sa que se enri­que­ció con pau­ta ofi­cial en los últi­mos años, don­de su due­ño Eduar­do Ler­ner inten­ta lle­var ade­lan­te un cie­rre frau­du­len­to y des­pe­dir a sus tra­ba­ja­do­res de pren­sa y grá­fi­cos. Por su par­te, los due­ños de Dia­rio Popu­lar, quie­nes en el últi­mo mes con­fis­ca­ron el sala­rio a sus tra­ba­ja­do­res como repre­sa­lia por rea­li­zar una medi­da de fuer­za, aho­ra pre­ten­den rea­li­zar un Pro­ce­di­mien­to Pre­ven­ti­vo de Cri­sis.

En nues­tro sec­tor, las pari­ta­rias 2019 (con defi­ni­cio­nes adeu­da­das des­de el pasa­do noviem­bre), otor­ga­ron la recom­po­si­ción más baja de todas las acti­vi­da­des: sólo 15% para los últi­mos 12 meses.

Tras los últi­mos cua­tro años, en pren­sa sufri­mos un dete­rio­ro del 50% de nues­tros sala­rios y per­di­mos 4.500 pues­tos de tra­ba­jo a nivel nacio­nal, 3.400 de ellos en la Ciu­dad de Bue­nos Aires.

Asi­mis­mo, en los medios auto­ges­ti­vos y coope­ra­ti­vos, fuen­tes de tra­ba­jo de gran can­ti­dad de com­pa­ñe­ros y com­pa­ñe­ras, la cri­sis se agra­vó por la situa­ción eco­nó­mi­ca gene­ral del país.

Ante esta coyun­tu­ra, quie­nes tra­ba­ja­mos en pren­sa redo­bla­mos nues­tro com­pro­mi­so con la comu­ni­ca­ción y la infor­ma­ción ante el con­jun­to de la socie­dad. Pero nece­si­ta­mos medi­das urgen­tes para pro­te­ger el tra­ba­jo, los sala­rios y defen­der el ejer­ci­cio libre, digno y res­pon­sa­ble de nues­tra acti­vi­dad.

Por eso pro­po­ne­mos:

• Con el fin de garan­ti­zar el cum­pli­mien­to de las reso­lu­cio­nes ofi­cia­les dis­pues­tas,

mul­tar y no asig­nar pau­ta ofi­cial a las empre­sas que vio­len tan­to el DNU 329⁄ 20 que prohí­be los des­pi­dos como el decre­to 297⁄ 20 , art 8vo, que impi­de la modi­fi­ca­ción de las con­di­cio­nes labo­ra­les y sala­ria­les duran­te el Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio.

• Defi­nir de for­ma urgen­te la pari­ta­ria 2019, con la incor­po­ra­ción del Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires en la mis­ma, e inclu­yen­do un bono por rea­li­zar un tra­ba­jo escen­cial en el mar­co de la pan­de­mia.

• Res­trin­gir la par­ti­ci­pa­ción en las lici­ta­cio­nes del Esta­do nacio­nal, pro­vin­cial y muni­ci­pal a las empre­sas que vio­len los con­ve­nios, des­pi­dan y/​o incum­plan la legis­la­ción.

• Gene­rar un sis­te­ma espe­cial para apo­yar y pro­mo­ver a los medios auto­ges­ti­vos, sean coope­ra­ti­vas o aso­cia­cio­nes civi­les sin fines de lucro. Incen­ti­var su desa­rro­llo a tra­vés del Pro­gra­ma de Tra­ba­jo Auto­ges­ti­vo y con­tem­plar su inclu­sión en las polí­ti­cas de apo­yo eco­nó­mi­co que el gobierno dise­ñó para las peque­ñas y media­nas empre­sas.

• Sal­dar deu­das esta­ta­les, prio­ri­zan­do a los medios comu­ni­ta­rios, auto­ges­ti­vos y

popu­la­res del Regis­tro de Medios Veci­na­les de la Ciu­dad de Bue­nos Aires, muni­ci­pios y Esta­dos pro­vin­cia­les y nacio­nal.

• Asig­nar la par­ti­das de publi­ci­dad ofi­cial según cri­te­rios que ten­gan espe­cial

con­si­de­ra­ción por los medios auto­ges­ti­vos, ya que son cana­les de infor­ma­ción fun­da­men­ta­les duran­te la pan­de­mia por su cer­ca­nía con la pobla­ción.

• Exi­mir del pago de mono­tri­bu­to mien­tras dure el Ais­la­mien­to Social Pre­ven­ti­vo y Obli­ga­to­rio a tra­ba­ja­do­res de pren­sa pre­ca­ri­za­dos (cola­bo­ra­do­res, free lan­ce).

Comi­sión Direc­ti­va Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires – SiPre­BA –

Ciu­dad de Bue­nos Aires, 15 de abril de 2020

El SiPre­BA recha­za las ame­na­zas de des­pi­dos en Edi­to­rial Atlán­ti­da

En medio de la cua­ren­te­na la empre­sa deci­de vio­lar el decre­to que prohi­be las cesan­tías, ade­más de seguir abo­nan­do los sala­rios de mane­ra ile­gal.

DENUNCIAMOS AMENAZAS DE DESPIDOS EN EDITORIAL ATLÁNTIDA

Denun­cia­mos ame­na­zas de des­pi­dos a tra­ba­ja­do­ras y tra­ba­ja­do­res de la edi­to­rial median­te un lla­ma­do de sus jefes direc­tos quie­nes les anun­cian que la empre­sa deci­dió “libe­rar­los de pres­tar tareas” y les infor­man que se comu­ni­ca­rán con ellos en estos días para tener una reunión y lle­gar a un “arre­glo”.

Ade­más de reci­bir este lla­ma­do, a algu­nos com­pa­ñe­ros no les depo­si­ta­ron la segun­da mitad del suel­do de mar­zo (que veni­mos cobran­do en cuo­tas de mane­ra ile­gal des­de hace más de un año) y al comu­ni­car­se con el área de RRHH les infor­man que la empre­sa no tie­ne dine­ro para pagar­les.

Des­de la comi­sión inter­na y el Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires (SiPre­BA) recha­za­mos estas ame­na­zas de des­pi­dos a las que con­si­de­ra­mos ile­ga­les debi­do a la vigen­cia del DNU 329⁄ 2020 , e ins­tru­men­ta­re­mos todas denun­cias y medi­das de fuer­za nece­sa­rias.

Esta acción per­pe­tra­da por el direc­to­rio con­for­ma­do por Juan Asti­bia, Fede­ri­co Polet­to, Gus­ta­vo Pes­ce, Gus­ta­vo Gas­pa­ri­ni e Ire­ne Saba­lain es un ata­que a la salud de los com­pa­ñe­ros por­que los deja en una situa­ción de total des­pro­tec­ción fren­te a la pan­de­mia por el COVID-19.

CGI en Ed. Atlán­ti­da – SiPre­BA

Otra vez Roc­ca: aho­ra, Techint sus­pen­de y recor­ta suel­dos a 10 mil tra­ba­ja­do­res de Side­rar

Se tra­ta un acuer­do al que lle­gó la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) con la fir­ma lide­ra­da por el mul­ti­mi­llo­na­rio empre­sa­rio de ori­gen ita­liano. En cada dis­tri­to es dife­ren­te el por­cen­ta­je de baja sala­rial.

La fir­ma Ter­nium-Side­rar, del gru­po Techint, avan­za­rá con la licen­cia y recor­te sala­rial a 10.000 tra­ba­ja­do­res de la rama de pro­duc­ción de ace­ros pla­nos y lar­gos de las plan­tas de Hae­do, Ense­na­da, Can­ning, Flo­ren­cio Vare­la, San Nico­lás y Cam­pa­na.

La empre­sa del polé­mi­co empre­sa­rio Pao­lo Roc­ca les paga­rá entre el 50% y el 75% de los sala­rios a los ope­ra­rios, según la loca­li­dad, lo que repre­sen­ta en muchos casos más de la mitad de sus ingre­sos regu­la­res.

Se tra­ta un acuer­do al que lle­gó la Unión Obre­ra Meta­lúr­gi­ca (UOM) con Ter­nium-Side­rar para evi­tar des­pi­dos, el esce­na­rio más temi­do por los tra­ba­ja­do­res y que con­si­de­ran que será “inevi­ta­ble”.

En todas las plan­tas bonae­ren­ses la pro­duc­ción está para­li­za­da por com­ple­to des­de el arran­que del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, con algu­nas sali­das excep­cio­na­les para los lla­ma­dos tam­bo­re­ros –ali­men­tos enla­ta­dos.

Por eso, el arre­glo entre el sin­di­ca­to y la empre­sa ya empe­zó a regir este mes ampa­ra­do en el artícu­lo 223 bis de la ley de Con­tra­to de Tra­ba­jo que habi­li­ta la nego­cia­ción de sus­pen­sio­nes.

Vale recor­dar, que el artícu­lo 8 del DNU 297⁄ 2020 esta­ble­ce que duran­te el perío­do de ais­la­mien­to “los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras tie­nen dere­cho al goce ínte­gro de sus ingre­sos habi­tua­les”.

En la plan­ta de Ense­na­da tra­ba­jan cer­ca de 500 tra­ba­ja­do­res que cobra­rán el 75% de su suel­do, uno de los mejo­res arre­glos que al que lle­ga­ron las sec­cio­na­les.

“Des­pués de esto se vie­nen des­pi­dos, es exten­der la ago­nía, por­que esta­mos para­dos des­de que se decre­tó la cua­ren­te­na, y ya hubo algu­nos des­pi­dos en empre­sas ter­ce­ri­za­das”, dijo al por­tal Dipu­tados Bonae­ren­ses un ope­ra­rio que pidió reser­var su iden­ti­dad.

Este mode­lo de sus­pen­sio­nes con recor­te sala­rial acor­da­do en Ter­nium-Side­rar será el que bus­que cerrar secre­ta­rio gene­ral del gre­mio, Anto­nio Caló, con el res­to de las cáma­ras patro­na­les y sin inter­ven­ción del Gobierno Nacio­nal.

La preo­cu­pa­ción de la cen­tral sin­di­cal es el pago de los suel­dos de abril en un con­tex­to en el que el grue­so de las empre­sas per­ma­ne­cen cerra­das des­de hace casi un mes sin fac­tu­ra­ción, a pesar de los ins­tru­men­tos imple­men­ta­dos por el Gobierno.

En este sen­ti­do, las seña­les de alar­ma se pren­die­ron antes del decre­to pre­si­den­cial por la cesan­tía masi­va que pro­du­jo, jus­ta­men­te, el gru­po Techint en las obras de cons­truc­ción de tres pro­vin­cias, con 1.450 bajas de per­so­nal.

Eso moti­vó la res­pues­ta del pro­pio Alber­to Fer­nán­dez que til­dó de “mise­ra­ble” a Roc­ca. Inclu­so, en la Legis­la­tu­ra bonae­ren­se se pre­sen­tó un pro­yec­to para excluir de la obra públi­ca a las empre­sas que sus­pen­dan o des­pi­dan.

Cerra­ron un Coto de San Isi­dro por un caso posi­ti­vo de coro­na­vi­rus en una caje­ra

La caje­ra es veci­na de San Fer­nan­do y ni la clí­ni­ca pri­va­da don­de se aten­dió, ni la empre­sa, habrían infor­ma­do del caso a las auto­ri­da­des sanitarias.Por Que­Pa­sa ‑15 abril, 2020

En la tar­de de este miér­co­les, auto­ri­da­des del Muni­ci­pio de San Isi­dro cerra­ron las ins­ta­la­cio­nes del super­mer­ca­do Coto ubi­ca­do en ave­ni­da del Liber­ta­dor y Uru­guay, en la loca­li­dad de Bec­car, en el lími­te con el par­ti­do de San Fer­nan­do.

Por la infor­ma­ción que pudo acce­der QUE PASA, una caje­ra del local, veci­na de de San Fer­nan­do, se reali­zo un hiso­pa­do que dio posi­ti­vo en la clí­ni­ca Inde­pen­den­cia de Mun­ro, Vicen­te López. Des­de allí la envia­ron a rea­li­zar inter­na­ción domi­ci­lia­ria, lo cual es con­tra­rio al pro­to­co­lo, ya que debe per­ma­ne­cer en ais­la­mien­to en la clí­ni­ca.

Tam­po­co se habría dado avi­so a las auto­ri­da­des sani­ta­rias, según con­fia­ron a este medio. Des­de la empre­sa, tam­po­co se habría infor­ma­do a las auto­ri­da­des sani­ta­rias del caso posi­ti­vo.

Auto­ri­da­des del Muni­ci­pio de San Isi­dro se pre­sen­ta­ron en el local y soli­ci­ta­ron su cie­rre, sin que haya habi­do una clau­su­ra for­mal.

El esta­ble­ci­mien­to per­ma­ne­ce­rá cerra­do, ase­gu­ra­ron a este medio des­de el muni­ci­pio. Ade­más, se sani­ti­za­rá toda la zona como medi­da pre­ven­ti­va, y este jue­ves habrá una reunión con auto­ri­da­des de la empre­sa, y de los muni­ci­pios de San Fer­nan­do, Vicen­te López y San Isi­dro.