Perú. Invierten un vergonzoso 0,7 del presupuesto público en agricultura

Por José Car­los León Carras­co /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 14 de abril de 2020

País que no invier­te en agri­cul­tu­ra, está con­de­na­do a que su pobla­ción nacio­nal esté expues­ta al des­abas­te­ci­mien­to de comi­da y a ser arras­tra­do a la inse­gu­ri­dad ali­men­ta­ria afir­mó Clí­ma­co Cár­de­nas, pre­si­den­te de Con­vea­gro.

El pre­si­den­te de la Con­ven­ción Nacio­nal del Agro Peruano (Con­vea­gro), Clí­ma­co Cár­de­nas Cár­de­nas, indi­có que nues­tro país invier­te un ver­gon­zo­so 0.7% del pre­su­pus­to públi­co en agri­cul­tu­ra, mon­to insu­fi­cien­te debi­do a la impor­tan­cia del sec­tor.

Seña­ló que de ese pobre pre­su­pues­to, el sec­tor Agri­cul­tu­ra gas­ta más del 70 por cien­to en gas­tos corrien­tes (pago de pla­ni­llas y demás), dejan­do al mun­do rural cam­pe­sino “ver­da­de­ras miga­jas” por tan redu­ci­do pre­su­pues­to.

En ese sen­ti­do, dijo que a pesar del bajo pre­su­pues­to en el sec­tor se le exi­ge al peque­ño pro­duc­tor resol­ver las pro­ble­má­ti­cas rela­cio­na­das a temas de com­pe­ti­ti­vi­dad, pro­duc­ti­vi­dad, tec­no­lo­gía.

“País que no invier­te en agri­cul­tu­ra, está con­de­na­do a que su pobla­ción nacio­nal esté expues­ta al des­abas­te­ci­mien­to de comi­da y a ser arras­tra­do a la inse­gu­ri­dad ali­men­ta­ria”, sos­tu­vo.

Clí­ma­co Cár­de­nas des­ta­có que en tiem­pos de cri­sis como la que esta­mos vivien­do se está reva­lo­ran­do el tra­ba­jo y com­pro­mi­so de los 2.2 millo­nes de peque­ños pro­duc­to­res en el Perú, quie­nes sin espe­rar nada a cam­bio y siem­pre en con­di­ción de aban­dono y olvi­do, siguen fir­mes dan­do el 100% de su esfuer­zo y dedi­ca­ción, muy a pesar inclu­si­ve de poner en ries­go su salud.

“El sec­tor del mun­do rural cam­pe­sino está sin­tien­do en esta amplia­ción de la cua­ren­te­na pro­ble­mas impor­tan­tes en la pro­vi­sión de ali­men­tos, pero más preo­cu­pan­te es que los pro­duc­to­res no pue­den rea­li­zar en muchos luga­res sus cose­chas, no pue­den con­se­guir semi­llas, abono, equi­pos de rie­go; no hay acce­so a medi­ci­na ni comi­da para ani­ma­les”, comen­tó.

Agre­gó que en las zonas alta­men­te vul­ne­ra­bles ‑no solo por lo agres­te de su natu­ra­le­za sino tam­bien por el cli­ma- se ha vis­to cómo la gen­te no pue­de tener más acce­so a los mer­ca­do­so rura­les y es impor­tan­te aler­tar a toda la pobla­ción que este esfuer­zo de los peque­ños agri­cul­to­res está vien­do­se seria­men­te afec­ta­do.

En ese sen­ti­do, seña­ló que se nece­si­ta que los gobier­nos regio­na­les, el Minis­te­rio de Agri­cul­tu­ra y Rie­go y el Gobierno Cen­tral lide­ren un pro­ce­so en el cual se atien­da de mane­ra inme­dia­ta estos serrios pro­ble­mas que suce­den en todas las regio­nes del Perú.

El pre­si­den­te de Con­vea­gro dijo que los gre­mios agra­rios han soli­ci­ta­do que el Gobierno entre­gue un bono pro­duc­ti­vo agra­rio de S/​1.000 a los peque­ños agri­cul­to­res del país y pue­dan aten­der inme­dia­ta­men­te sus uni­da­des pro­duc­ti­vas y de esa mane­ra ase­gu­rar el ali­men­to para las ciu­da­des y la cade­na de ali­men­tos a nivel nacio­nal no se quie­bre.

Postemer­gen­cia

En otro momen­to, Clí­ma­co Cár­de­nas indi­có que tam­bién se debe estar pre­pa­ra­dos para los pro­ble­mas que deven­gan en la postemer­gen­cia de la cri­sis sani­ta­ria que va a afec­tar no solo las gran­des eco­no­mías en el mun­do sino tam­bien las eco­no­mías inci­pien­tes como la perua­na.

Es cla­ro que la pobla­ción rural es alta­men­te vul­ne­ra­ble por lo cual es impor­tan­te que allí el Gobierno asu­ma medi­das de con­ten­ción y de res­ta­ble­ci­mien­to de esa eco­no­mía que per­mi­te lle­var el ali­men­to a los mer­ca­dos.

Indi­có que su repre­sen­ta­da ha soli­ci­ta­do que se inter­ven­ga con un nivel de eje­cu­ción inme­dia­ta fon­dos por más de S/​5.000 millo­nes para la reac­ti­va­ción agro­pe­cua­ria nacio­nal que per­mi­ti­rá que inme­dia­ta­men­te des­pués de esta cua­ren­te­na las uni­da­des agro­pe­cua­rias vuel­van a pro­du­cir.

Ello per­mi­ti­rá tam­bién se recu­pe­re y dina­mi­cen las eco­no­mías loca­les que hoy están seria­men­te afec­ta­das sobre­to­do en las zonas más ale­ja­das en los cua­les los Gobier­nos por déca­das nun­ca lle­ga­ron.

“El cam­po está como segun­da línea, ase­gu­ran­do la reta­guar­dia en esta gue­rra que hemos inica­do con­tra el coro­na­vi­rus. Si el cam­po con sus millo­nes de agri­cul­to­res cae y no pue­de gene­rar más comi­da, enton­ces lle­ga­rá el remor­di­mien­to. Este es el momen­to de actuar”, fina­li­zó.

Fuen­te: SERVINDI