Chile. El covid19 y el día después del 18 de octubre

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​14 de abril de 2020

Esti­ma­das com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros

Pen­sa­mos que era nece­sa­rio reto­mar con­tac­to con las orga­ni­za­cio­nes que for­man par­te de Chi­le Mejor sin TLC a lo lar­go de Chi­le por­que en estos tiem­pos com­ple­jos es bueno repen­sar las cues­tio­nes impor­tan­tes que nos unie­ron y es rele­van­te seguir orga­ni­za­dos y comu­ni­ca­dos. Que­re­mos cons­truir entre todos la sali­da a esta cri­sis, y evi­tar que el ais­la­mien­to for­zo­so nos con­ta­gie de indi­fe­ren­cia o indi­vi­dua­lis­mo.

El día des­pués

Como uste­des recor­da­rán, el esta­lli­do social, empe­zó jus­to el día des­pués del 17 de octu­bre, el día en que la Comi­sión de Cons­ti­tu­ción del Sena­do con­clu­yó el aná­li­sis del TPP11 y lo apro­ba­ron Har­boe, Alla­mand y Pérez votan­do en con­tra sólo Huen­chu­mi­lla. El Sena­do que­dó (y sigue) lis­to para apro­bar­lo en vota­ción ple­na­ria. Pero el esta­lli­do social del 18 de octu­bre y lue­go la revuel­ta popu­lar gene­ra­li­za­da, pusie­ron ante los ojos de todas y todos el carác­ter del mode­lo neo­li­be­ral y sus efec­tos en la vida coti­dia­na. Chi­le des­per­tó y millo­nes se die­ron cuen­ta de la pro­fun­da inequi­dad social que vivi­mos, sin pre­vi­sión dig­na, sin salud para todos, ni medi­ca­men­tos, edu­ca­ción, ni sala­rios decen­tes. No hay agua ni ali­men­tos sanos para todos, el medio ambien­te está des­trui­do y las y los jóve­nes sien­ten que no tie­nen futu­ro. Segui­mos ata­dos a la heren­cia de la dic­ta­du­ra, con la Cons­ti­tu­ción del 80, y endeu­da­dos con el CAE y cré­di­tos sólo para sobre­vi­vir. No peleá­ba­mos por $30, sino por 30 años de abu­sos, como lúci­da­men­te dije­ron los estu­dian­tes secun­da­rios lide­ran­do las luchas. Que­dó cla­ro para todos el nefas­to rol del Con­gre­so, inca­paz de legis­lar para rom­per este esta­do de cosas y cóm­pli­ce de Piñe­ra y todos los gobier­nos ante­rio­res. En las gran­des ciu­da­des del país, los mani­fes­tan­tes empe­za­ron a vivir la repre­sión que por déca­das se ha des­car­ga­do sobre el pue­blo mapu­che y en soli­da­ri­dad con su lucha la ban­de­ra mapu­che ha esta­do al tope del caba­llo en la Pla­za Dig­ni­dad y en todas las mar­chas. Las muje­res se toma­ron las calles y mos­tra­ron la fuer­za del femi­nis­mo en asam­bleas terri­to­ria­les y mar­chas en todo el país. Se hizo evi­den­te que no éra­mos el país mode­lo que mos­tra­ba la tele y del que habla­ban todas las auto­ri­da­des cuan­do nos decían que el TPP per­mi­ti­ría seguir por exi­to­sa sen­da reco­rri­da des­de la fir­ma de los pri­me­ros TLC.

Poco a poco la con­sig­na #No al TPP11 se fue incor­po­ran­do a las deman­das socia­les expre­sa­das en mar­chas y muros. Y en la calle, en las mar­chas y en todos los espa­cios terri­to­ria­les en que estu­vi­mos, hici­mos ver que la pre­ca­ri­za­ción de la vida tie­ne mucho que ver con los tra­ta­dos de libre comer­cio. Los tra­ta­dos han sido el vehícu­lo usa­do por las gran­des trans­na­cio­na­les y sus socios chi­le­nos, para dejar­nos escla­vi­za­dos en un rol de pro­vee­do­res de mate­ria pri­ma sin valor agre­ga­do y con­sa­grar­nos como país extrac­ti­vis­ta depen­dien­te en todo sen­ti­do de las impor­ta­cio­nes, un país del cual las gran­des cor­po­ra­cio­nes mine­ras, de la agroin­dus­tria, far­ma­céu­ti­cas y fores­ta­les se lle­van lo que les intere­sa, dejan­do a los terri­to­rios sin agua, con sue­los empo­bre­ci­dos por los mono­cul­ti­vos y el uso de agro­tó­xi­cos. Plan­tea­mos que el TPP11 es peor que los otros tra­ta­dos por­que es una espe­cie de cons­ti­tu­ción glo­bal cuyo obje­ti­vo es per­pe­tuar este mode­lo, garan­ti­zan­do a toda cos­ta la inver­sión, sus ganan­cias y la pro­pie­dad inte­lec­tual a tra­vés de las paten­tes de los medi­ca­men­tos y la pri­va­ti­za­ción de bie­nes comu­nes como el agua y la semi­lla. El TPP11 cons­ti­tu­ye una cami­sa de fuer­za para impe­dir los cam­bios, impe­di­ría la des­pri­va­ti­za­ción del agua pro­te­gien­do a raja­ta­bla los intere­ses de las com­pa­ñías mine­ras, fores­ta­les y la agroin­dus­tria por sobre los dere­chos de los seres huma­nos y de la natu­ra­le­za.

Gobierno y par­la­men­to pac­ta­ron para dete­ner el esta­lli­do social con el lla­ma­do Acuer­do de Paz coci­na­do a espal­das del pue­blo y los movi­mien­tos socia­les, y halla­ron una fór­mu­la para que el cam­bio de la cons­ti­tu­ción no cam­bie la esen­cia de ese mode­lo. Es una tram­pa inclui­da en la Ley que posi­bi­li­ta el ple­bis­ci­to. Intro­du­je­ron a esa ley un artícu­lo que ama­rra la vali­dez de los tra­ta­dos sus­cri­tos a la fecha de pro­mul­ga­ción de la nue­va cons­ti­tu­ción.

En mar­zo, el rear­me de la movi­li­za­ción y del tra­ba­jo por la Asam­blea cons­ti­tu­yen­te fue abor­ta­do por las medi­das adop­ta­das por el gobierno fren­te al Coro­na Virus, que inclu­yen la cua­ren­te­na, el esta­do de emer­gen­cia y el con­trol por los mili­ta­res. El Covid19 fue la coar­ta­da per­fec­ta para impo­ner el con­trol social y la mani­pu­la­ción por la vía de la reite­ra­ción de men­sa­jes de terror, que inten­tan “pro­te­ger” la salud de los chi­le­nos y chi­le­nas con dis­po­si­cio­nes que ase­gu­ran en pri­mer lugar los nego­cios e intere­ses de los gran­des gru­pos eco­nó­mi­cos chi­le­nos y que mues­tran que no se tra­ta de un virus “demo­crá­ti­co”, por­que aquí las víc­ti­mas están y esta­rán entre los más pre­ca­ri­za­dos de los habi­tan­tes de Chi­le.

El virus que ya tenía­mos

¿Y cómo nos encon­tró el Coro­na­Vi­rus Covid19 ? Somos un país que tie­ne más de 28 tra­ta­dos y acuer­dos de libre comer­cio vigen­tes con paí­ses de todo el pla­ne­ta, y el TPP11 ad por­tas.

Somos un país don­de el cos­to de expor­tar pal­tas, celu­lo­sa, car­nes y otros com­mo­di­ties fue dejar sin agua (con esca­sez hídri­ca dice el MOP) a 137 comu­nas. Por eso, de nor­te a sur del país son 1.043.557 los habi­tan­tes de esas comu­nas que no pue­den siquie­ra cui­dar­se hoy laván­do­se las manos fre­cuen­te­men­te. Sobre los migran­tes y sus fami­lias, con tra­ba­jos pre­ca­rios o infor­ma­les, se está des­car­gan­do con más fuer­za el peso de la cri­sis. Tam­po­co ellos pue­den cui­dar­se. Des­de antes de la cri­sis la pobla­ción está endeu­da­da, y aho­ra hay más cesan­tes reales y poten­cia­les. Los fon­dos de los tra­ba­ja­do­res en las AFP se los lle­vó la cri­sis y las AFP no se inmu­ta­ron.

En Chi­le ya no hay indus­tria tex­til ni meta­lúr­gi­ca y se están impro­vi­san­do mas­ca­ri­llas case­ras y res­pi­ra­do­res idea­dos por empren­de­do­res recién sur­gi­dos. Las impor­ta­cio­nes posi­bi­li­ta­das por los Tra­ta­dos de Libre Comer­cio han hecho que­brar la indus­tria nacio­nal y sus esca­sos rema­nen­tes. Lopehan­día, hom­bre de goma de la Con­cer­ta­ción y Piñe­ra para los Tra­ta­dos de Libre Comer­cio, sigue nego­cian­do con la com­pla­cien­te Unión Euro­pea la refor­mu­la­ción del tra­ta­do con Chi­le y se pre­pa­ra para lan­zar una nue­va ron­da de nego­cia­ción en mayo pró­xi­mo.

El minis­tro de salud que se jac­tó de tener la “mejor salud del mun­do” pre­sen­cia impá­vi­do el colap­so anun­cia­do de los hos­pi­ta­les en regio­nes y la capi­tal. Los tra­ba­ja­do­res de la salud públi­ca care­cen de imple­men­tos bási­cos y el Esta­do debe impor­tar todos los insu­mos, vacu­nas y medi­ca­men­tos a un altí­si­mo cos­to. La salud pre­ven­ti­va no es prio­ri­za­da y la cien­cia asu­me un rol des­li­ga­do del bien públi­co y orien­ta­do prio­ri­ta­ria­men­te a reque­ri­mien­tos de la indus­tria. El gobierno se jue­ga por man­te­ner en pri­sión a los pre­sos polí­ti­cos de la pro­tes­ta social y por indul­tar a los res­pon­sa­bles de crí­me­nes de lesa huma­ni­dad, con la ale­gre com­pli­ci­dad del poder judi­cial que ya par­tió libe­ran­do ase­si­nos y tor­tu­ra­do­res.

Por otra par­te en Chi­le los moli­nos tie­nen que impor­tar cada año casi la mitad de las 2 millo­nes de tone­la­das de tri­go anua­les que usan las pana­de­rías para las marra­que­tas, según ODEPA. Lo mejor de la pro­duc­ción del cam­po se sir­ve en las mesas euro­peas por­que se pro­mue­ve el lla­ma­do “enca­de­na­mien­to pro­duc­ti­vo” con fines de expor­ta­ción. Hoy los peque­ños cam­pe­si­nos no tie­nen cómo hacer lle­gar sus pro­duc­tos a las ciu­da­des en cua­ren­te­na, pero el minis­tro de agri­cul­tu­ra dice que no hay de qué preo­cu­par­se, mien­tras la JUNJI deja de dar la ali­men­ta­ción esco­lar o da racio­nes irri­so­rias. Este año, una vez más, JUNJI no cum­plió su com­pro­mi­so ofi­cial de abas­te­cer­se en un 15% con pro­duc­to­res loca­les, optan­do por las gran­des empre­sas.

Chi­le for­ma par­te de los pro­vee­do­res de la agroin­dus­tria glo­bal. Para ser­vir a los con­su­mi­do­res del Nor­te glo­bal, el agro­ne­go­cio, impor­ta “recur­sos”, en bos­ques, sel­vas y luga­res antes no inva­di­dos, gene­ran­do a esca­la pla­ne­ta­ria las con­di­cio­nes para la trans­mi­sión de diver­sos virus, des­de ani­ma­les y espe­cies for­za­das a ingre­sar a la cade­na ali­men­ta­ria expor­ta­do­ra. Por déca­das comu­ni­da­des de pue­blos ori­gi­na­rios han lle­va­do ade­lan­te la resis­ten­cia al avan­ce del agro­ne­go­cio, a los mono­cul­ti­vos, la mine­ría y las cen­tra­les hidro­eléc­tri­cas. Ello arran­ca de su cos­mo­vi­sión de uni­dad y res­pe­to a la natu­ra­le­za, que inclu­ye la medi­ci­na ances­tral, enten­dien­do a la enfer­me­dad como algo que se resuel­ve tam­bién de for­ma comu­ni­ta­ria. Pero el gobierno y los medios ofi­cia­les des­co­no­cen – como siem­pre- el apor­te que las comu­ni­da­des de los pue­blos ori­gi­na­rios pue­den hacer para ana­li­zar y rever­tir las cau­sas de fon­do de la pan­de­mia, que tie­nen que ver con el tipo de rela­ción que enta­bla­mos con la natu­ra­le­za, explo­tán­do­la sin tre­gua. Las deci­sio­nes ofi­cia­les e incon­sul­tas del des­le­gi­ti­ma­do gobierno de Piñe­ra no son el camino inte­gral de sali­da a la pan­de­mia, que requie­re esfuer­zos de arti­cu­la­ción des­de aba­jo y en comu­ni­dad.

Piñe­ra y el mer­ca­do dis­po­nen que no pue­den parar los puer­tos, ni las minas, o el trans­por­te. Los tra­ba­ja­do­res no ten­drán pro­tec­ción algu­na del Esta­do; los cré­di­tos y los res­guar­dos son para los patro­nes. En este país “mode­lo”, se dis­pu­so edu­ca­ción vir­tual para los niños igno­ran­do que el 40% de los estu­dian­tes no tie­ne acce­so a inter­net y des­oyen­do al gre­mio de la edu­ca­ción. Bajo el COVID19, sigue ade­lan­te la cons­truc­ción de la cen­tral Alto Mai­po ocul­tan­do su rela­ción con el recien­te des­plo­me del gla­ciar Mesón Alto en El Yeso. Y los obre­ros de la cons­truc­ción siguen tra­ba­jan­do para las gran­des obras inmo­bi­lia­rias mien­tras las radios repi­ten a cada minu­to cómo tra­tar a enfer­mos en cua­ren­te­na. Son ins­truc­cio­nes impo­si­bles de seguir en las minús­cu­las vivien­das socia­les o en pobla­cio­nes don­de cada fami­lia tie­ne alle­ga­dos.

Alter­na­ti­vas a los tra­ta­dos y el extrac­ti­vis­mo

Este cua­dro for­ta­le­ce nues­tra con­vic­ción de que tene­mos que lograr la revi­sión y dero­ga­ción de todos los Tra­ta­dos sus­cri­tos a la fecha y seguir tra­ba­jan­do por una Asam­blea Cons­ti­tu­yen­te Plu­ri­na­cio­nal popu­lar y sobe­ra­na, sin tram­pas, en que las deman­das for­mu­la­das duran­te el esta­lli­do social y levan­ta­das por los movi­mien­tos socia­les y de tra­ba­ja­do­res des­de mucho antes, sean reco­gi­das en la nue­va cons­ti­tu­ción. Sólo así ten­dre­mos las bases para salir de este mode­lo extrac­ti­vis­ta y comen­zar a cons­truir una alter­na­ti­va en armo­nía con la natu­ra­le­za y en res­pues­ta a las deman­das socia­les de los y las estu­dian­tes, tra­ba­ja­do­res, las muje­res y las disi­den­cias sexua­les, las orga­ni­za­cio­nes de dere­chos huma­nos, migran­tes, pue­blos ori­gi­na­rios y el pue­blo movi­li­za­do.

No vol­ve­re­mos a la “nor­ma­li­dad” pre­via al esta­lli­do social. No acep­ta­re­mos que Piñe­ra y el Sena­do aprue­ben el TPP11 en medio o des­pués de la pan­de­mia, ni fir­men un nue­vo Tra­ta­do de Aso­cia­ción con la Unión Euro­pea. Jun­to a otras orga­ni­za­cio­nes terri­to­ria­les y sec­to­ria­les apo­ya­re­mos entre tan­to toda ini­cia­ti­va que apun­te hacia la ins­ta­la­ción de for­mas dife­ren­tes de rela­ción y tra­ba­jo que apun­ten hacia la cons­truc­ción del buen vivir a nivel local y comu­ni­ta­rio, que levan­ten las auto­no­mías terri­to­ria­les, la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria y la soli­da­ri­dad. ¡Cuén­ten­nos sus expe­rien­cias de cua­ren­te­na cons­cien­te!

Lla­ma­mos a todas las orga­ni­za­cio­nes liga­das a Chi­le Mejor sin TLC a man­te­ner­nos orga­ni­za­dos e infor­ma­dos para reins­ta­lar este tema pro­gre­si­va­men­te en la agen­da social, apo­yan­do más que nun­ca los mer­ca­dos loca­les y las ini­cia­ti­vas liga­das a rom­per con las tra­bas que el mode­lo nos impo­ne.

#NoalTPP11! ¡Por la cons­truc­ción de un Chi­le sobe­rano y digno ya!