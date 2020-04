Brasil. MST dona 14 toneladas de alimentos a ocupaciones urbanas en Curitiba

Lia Bian­chi­ni*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 15 de Abril de 2020.

.

El cam­pa­men­to Mai­la Sabri­na, en Orti­guei­ra, donó par­te de la pro­duc­ción de las 370 fami­lias acam­pa­das

.

“Nues­tra vida dia­ria es una gran­ja. Leván­ta­te, tra­ta a los cer­dos, galli­nas y mue­ve las plan­tas. Hay mucho, gra­cias a Dios ”. Así, la cam­pe­si­na Solan­ge Apa­re­ci­da Rodri­gues cuen­ta su vida coti­dia­na en el cam­pa­men­to de Mai­la Sabri­na, en Orti­guei­ra, en la región cen­tral de Para­ná. Par­te de la abun­dan­cia cul­ti­va­da por Solan­ge y otras 370 fami­lias que viven en el cam­pa­men­to fue dona­da a cua­tro ocu­pa­cio­nes urba­nas en la Ciu­dad Indus­trial de Curi­ti­ba (CIC), el sába­do (11).

El día de la cose­cha, jue­ves (9), cada fami­lia en el cam­pa­men­to tenía la tarea de reser­var una par­te de lo que pro­du­cían para la dona­ción. Poco a poco, en el trans­cur­so de una tar­de, una caba­ña del cam­pa­men­to se lle­nó con bol­sas de los ali­men­tos más varia­dos. En el con­teo final, 14 tone­la­das se dis­tri­bu­ye­ron entre arroz, fri­jo­les, otros tipos de gra­nos, miel, panes, ver­du­ras y fru­tas. Ade­más de la comi­da, la comu­ni­dad envió 300 más­ca­ras de tela pro­du­ci­das por cos­tu­re­ras que viven allí.

El esfuer­zo colec­ti­vo de la dona­ción es una for­ma de ayu­dar a las ocu­pa­cio­nes urba­nas que han sufri­do los impac­tos eco­nó­mi­cos gene­ra­dos por la pan­de­mia de coro­na­vi­rus. La acción es par­te de una cam­pa­ña de soli­da­ri­dad que el Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Rura­les sin Tie­rra (MST) ha esta­do hacien­do en todo Bra­sil.

Des­de una ocu­pa­ción rural, la comi­da de Mai­la Sabri­na reco­rrió más de 300 kiló­me­tros has­ta lle­gar a las ocu­pa­cio­nes urba­nas 29 de Março, Tira­den­tes, Dona Cida y Nova Pri­ma­ve­ra, en la vís­pe­ra de Pas­cua.

“Si no fue­ra por la ocu­pa­ción de la gran­ja y la refor­ma agra­ria, esto no sería posi­ble. Si no fue­ra por las fami­lias que ocu­pa­ban la tie­rra, esta­rían pro­du­cien­do ali­men­tos. Esta­mos agra­de­ci­dos de estar en la tie­rra para pro­du­cir y poder ayu­dar a las fami­lias en la ciu­dad hoy ”, dice Jocel­da de Oli­vei­ra, miem­bro de la coor­di­na­ción del cam­pa­men­to.

El terri­to­rio de la comu­ni­dad de Mai­la Sabri­na abar­ca 10.600 hec­tá­reas, una de las gran­des pro­pie­da­des más gran­des de Para­ná. Antes de la ocu­pa­ción, sufrió la devas­ta­ción ambien­tal debi­do a la pro­duc­ción de búfa­los, sin cum­plir con los cri­te­rios de la Reser­va Legal.

Foto: Lia Bian­chi­ni

Del asfal­to al piso de tie­rra

Algu­nas de las per­so­nas que aho­ra viven y pro­du­cen en el cam­pa­men­to de Mai­la Sabri­na tam­bién han teni­do la expe­rien­cia de vivir en gran­des cen­tros urba­nos. Es el caso de Edna dos San­tos, que vivió en una zona rural has­ta los 17 años, cuan­do se mudó a la ciu­dad con su fami­lia.

“Tra­ba­jé como emplea­da domés­ti­ca, gané un sala­rio [míni­mo] , pero no pude. Tenía una pelu­que­ría y tam­po­co fun­cio­na­ba. Me fui a dor­mir pen­san­do en las fac­tu­ras a fin de mes y fue muy difí­cil ”, dice. Hoy, vivien­do en el cam­pa­men­to, Edna dice que pro­du­ce su pro­pia comi­da. “Arroz, fri­jo­les, mi auto­su­fi­cien­cia. Y para mí es un pla­cer donar comi­da a la gen­te de la ciu­dad, por­que sé que la vida allí no es fácil ”.

Al igual que Edna, Cló­vis Coel­ho Soa­res, cono­ci­do como Nicão, tam­bién ha sen­ti­do las difi­cul­ta­des que pue­de enfren­tar un tra­ba­ja­dor urbano. Antes de mudar­se al cam­pa­men­to de Mai­la Sabri­na en 2011, Nicão vivía en la ciu­dad, don­de tra­ba­ja­ba en made­ra e indus­tria, era ope­ra­dor de máqui­nas y con­duc­tor de camio­nes. Hoy, Nicão se dedi­ca a tra­ba­jar en la tie­rra, cul­ti­van­do arroz, fri­jo­les, maíz para ani­ma­les, bata­tas, yuca y plá­ta­nos.

“Des­de la tie­rra, pode­mos comer bien, gra­cias a Dios, con pro­duc­tos de cali­dad y hacer algo más. Poder donar algo a alguien que lo nece­si­ta es un pla­cer ”, dice.

Foto: Lia Bian­chi­ni

A pesar de las dife­ren­cias, las simi­li­tu­des

Des­de el pun­to final de la ali­men­ta­ción, en la ciu­dad indus­trial de Curi­ti­ba, Rober­to Bag­gio, de la coor­di­na­ción del MST, enu­me­ra la reali­dad de las fami­lias que viven en ocu­pa­cio­nes urba­nas y rura­les. “Esta­mos aquí en una gran área ocu­pa­da que tie­ne los mis­mos pro­ble­mas que los cam­pe­si­nos, sin vivien­da garan­ti­za­da, sin infra­es­truc­tu­ra, sin agua, sin hogar. Lo que reve­la que los pro­ble­mas del pue­blo bra­si­le­ño son simi­la­res en todos los luga­res ”, seña­la.

De 2015 a 2018, las ocu­pa­cio­nes urba­nas en la ciu­dad indus­trial de Curi­ti­ba sufrie­ron repe­ti­das ame­na­zas de des­alo­jo. En Orti­guei­ra, el área del cam­po de Mai­la Sabri­na fue ocu­pa­da en 2003 y la orden de recu­pe­ra­ción fue emi­ti­da en el mis­mo año. La dispu­ta legal ha con­ti­nua­do des­de enton­ces y las ame­na­zas de des­alo­jo se han inten­si­fi­ca­do a lo lar­go de 2019.

En todo Para­ná, hay alre­de­dor de 200 ocu­pa­cio­nes urba­nas al bor­de del des­alo­jo. La mis­ma angus­tia por el ries­go de des­alo­jo ron­da a sie­te mil fami­lias cam­pe­si­nas acam­pa­das en el esta­do.

Foto: Lia Bian­chi­ni

¿Qué es el coro­na­vi­rus?

Es una exten­sa fami­lia de virus que pue­den cau­sar enfer­me­da­des tan­to en ani­ma­les como en huma­nos. Según la Orga­ni­za­ción Mun­dial de la Salud (OMS) , en los huma­nos, los diver­sos tipos de virus pue­den cau­sar infec­cio­nes res­pi­ra­to­rias que van des­de res­fria­dos comu­nes, como el sín­dro­me res­pi­ra­to­rio del Medio Orien­te (MERS) has­ta ata­ques más gra­ves, como el sín­dro­me res­pi­ra­to­rio agu­do seve­ro (SARS). El coro­na­vi­rus des­cu­bier­to más recien­te­men­te cau­sa la enfer­me­dad de covid-19.

¿Cómo ayu­dar a los nece­si­ta­dos?

La cam­pa­ña «Vamos a nece­si­tar a todos» es una acción soli­da­ria arti­cu­la­da por el Fren­te Bra­sil Popu­lar y el Fren­te Povo Sem Medo. La pla­ta­for­ma fue crea­da para ayu­dar a las per­so­nas afec­ta­das por la pan­de­mia de covid-19. Según los orga­ni­za­do­res, el obje­ti­vo es dar visi­bi­li­dad y for­ta­le­cer las ini­cia­ti­vas de coope­ra­ción popu­lar.

.

*Bra­sil Do Fato – Edi­ción: Fré­di Vas­con­ce­los y Lean­dro Meli­to – Fuen­te: BdF Para­ná