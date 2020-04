Brasil. João Stedile: «Esta pandemia es la expresión más trágica de la fase actual del capitalismo»

Erick Gime­nes*, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 14 de Abril de 2020.

Coor­di­na­dor del MST lan­za libro sobre refor­ma agra­ria en el mun­do y pro­po­ne que en Bra­sil se base en agroe­co­lo­gía

La muer­te de 19 tra­ba­ja­do­res sin tie­rra en Eldo­ra­do dos Cara­jás, Pará, en 1996, le dio a abril el títu­lo de mes de día de lucha para los movi­mien­tos del cam­po . La tra­ge­dia refor­zó la impor­tan­cia de los movi­mien­tos cam­pe­si­nos, bus­can­do una dis­tri­bu­ción decen­te de la tie­rra y dan­do a los tra­ba­ja­do­res la con­di­ción de pro­du­cir y vivir con un míni­mo de dig­ni­dad. Sin embar­go, el paso ade­lan­te has­ta la con­quis­ta de una refor­ma agra­ria en Bra­sil nun­ca exis­tió.

Ade­más del hecho de que el país nun­ca ha podi­do pro­mo­ver la refor­ma agra­ria, el deba­te sobre el tema aquí se libró, ya que la inves­ti­ga­ción y los deba­tes se eli­mi­na­ron de los libros y las uni­ver­si­da­des debi­do a la impo­si­ción de la hege­mo­nía neo­li­be­ral, a par­tir de la déca­da de 1990.

Pen­san­do en el fra­ca­so his­tó­ri­co de la dis­tri­bu­ción del cono­ci­mien­to, João Pedro Ste­di­le, miem­bro del lide­raz­go nacio­nal del Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res Rura­les sin Tie­rra (MST), deci­dió escri­bir Expe­rien­cias his­tó­ri­cas de refor­ma agra­ria en el mun­do – Volu­men I , publi­ca­do por Livra­ria y Edi­to­ra Expres­são Popu­lar .

En la serie de infor­mes sobre la refor­ma agra­ria en el mun­do, el autor bus­ca sucin­ta­men­te arro­jar luz sobre las expe­rien­cias en los paí­ses que han vivi­do el pro­ce­so. Al mos­trar ejem­plos, Ste­di­le seña­la que es impo­si­ble que­rer copiar mode­los, por­que cada país tie­ne una corre­la­ción de fuer­zas y luchas espe­cí­fi­cas con sus pro­pias carac­te­rís­ti­cas.

En una entre­vis­ta con Bra­sil de Fato , el coor­di­na­dor del MST afir­ma que, dado el momen­to en que vivi­mos, la nue­va misión de los cam­pe­si­nos es la de «cui­da­do­res de la natu­ra­le­za». Según él, es nece­sa­rio que el enfo­que de los tra­ba­ja­do­res de cam­po, aho­ra, sea la pro­duc­ción de ali­men­tos salu­da­bles para toda la socie­dad, basa­da en la agroe­co­lo­gía.

Para que la refor­ma agra­ria suce­da, de hecho, en Bra­sil, es nece­sa­rio que todas las fuer­zas popu­la­res de la socie­dad estén uni­das en un solo pro­pó­si­to: hacer que los bie­nes de la natu­ra­le­za estén dis­po­ni­bles para todos sin des­truir­los.

Lea la entre­vis­ta com­ple­ta:

Bra­sil de Fato: ¿Qué nos ense­ñan por el momen­to las expe­rien­cias de refor­ma agra­ria narra­das en el libro?

João Pedro Ste­di­le: El obje­ti­vo prin­ci­pal del libro es dar a cono­cer al públi­co bra­si­le­ño, mili­tan­te o no, cuá­les fue­ron las prin­ci­pa­les expe­rien­cias de refor­ma agra­ria en el mun­do, de mane­ra sucin­ta, con sus carac­te­rís­ti­cas prin­ci­pa­les.

En Bra­sil, Amé­ri­ca Lati­na y en todo el mun­do, exis­te una gran fal­ta de este tipo de lite­ra­tu­ra, espe­cial­men­te debi­do a la impo­si­ción de la hege­mo­nía neo­li­be­ral en uni­ver­si­da­des y edi­to­ria­les, a par­tir de la déca­da de 1990, que eli­mi­nó la refor­ma agra­ria de la inves­ti­ga­ción y los deba­tes. Por lo tan­to, en los últi­mos años me dedi­qué a reco­pi­lar escri­tos, infor­mes, tex­tos de dife­ren­tes expe­rien­cias para sis­te­ma­ti­zar­los.

Por otro lado, moti­va­do tam­bién por los deba­tes en los movi­mien­tos cam­pe­si­nos en gene­ral y en la Vía Cam­pe­si­na Inter­na­cio­nal [orga­ni­za­ción que agru­pa a los movi­mien­tos agra­rios de todo el mun­do], creé mi pro­pia sis­te­ma­ti­za­ción, cla­si­fi­can­do los dife­ren­tes tipos de refor­ma agra­ria, entre las refor­mas clá­si­cas, refor­mis­tas y radi­ca­les. y popu­lar En este pri­mer volu­men, inten­té publi­car uno o dos paí­ses de cada tipo, para que el lec­tor tuvie­ra una idea gene­ral de cómo suce­die­ron.

Es impo­si­ble que­rer apli­car en el pre­sen­te o que­rer «copiar» a alguien entre los dife­ren­tes tipos de refor­ma agra­ria, por­que son el resul­ta­do de la expe­rien­cia his­tó­ri­ca de la lucha social y la corre­la­ción de fuer­zas que ocu­rrie­ron en cada país, en cada socie­dad, cuan­do se lle­va­ron a cabo.

Noso­tros, en Bra­sil, inten­ta­mos en dife­ren­tes perío­dos his­tó­ri­cos imple­men­tar la refor­ma agra­ria clá­si­ca, que se lle­vó a cabo bajo la hege­mo­nía de la bur­gue­sía indus­trial en otros paí­ses, para desa­rro­llar las fuer­zas pro­duc­ti­vas capi­ta­lis­tas. Pero fui­mos derro­ta­dos en todos ellos. Tuvi­mos la pri­me­ra opor­tu­ni­dad de salir de la escla­vi­tud, pero nega­mos a los anti­guos tra­ba­ja­do­res escla­vos el dere­cho a acce­der a la tie­rra, a dife­ren­cia de los Esta­dos Uni­dos, por ejem­plo, o Hai­tí.

Lue­go, en la fase del capi­ta­lis­mo indus­trial, nue­va­men­te pre­fe­ri­mos adop­tar el sis­te­ma de gran­des pro­pie­da­des de expor­ta­ción para satis­fa­cer las nece­si­da­des de impor­ta­ción de la bur­gue­sía indus­trial. Final­men­te, cuan­do en la déca­da de 1960 el mode­lo indus­trial entró en cri­sis, nue­va­men­te per­di­mos la opor­tu­ni­dad de una refor­ma agra­ria clá­si­ca, con la pro­pues­ta de Cel­so Fur­ta­do, quien fue derro­ta­do por el gol­pe mili­tar-comer­cial de 1964 . Des­pués de eso, solo tuvi­mos expe­rien­cias oca­sio­na­les y par­cia­les de asen­ta­mien­to y no de una exten­sa refor­ma agra­ria.

.

¿Cómo difun­dir y pro­fun­di­zar el deba­te sobre la refor­ma agra­ria en la base del cam­po, espe­cial­men­te en luga­res ale­ja­dos de los gran­des cen­tros?

Aun­que no es el obje­to del libro, el deba­te sobre la nece­si­dad de una refor­ma agra­ria en Bra­sil aho­ra pasa por otros pará­me­tros. En el pasa­do, con las pro­pues­tas y expe­rien­cias con­cre­tas de las refor­mas agra­rias, ya sean clá­si­cas, radi­ca­les o refor­mis­tas, el obje­ti­vo era, por un lado, demo­cra­ti­zar el acce­so a la tie­rra como un acti­vo natu­ral para las masas tra­ba­ja­do­ras y, por lo tan­to, garan­ti­zar el dere­cho a la tie­rra. quien tra­ba­ja allí, que fue la gran ban­de­ra popu­la­ri­za­da por la revo­lu­ción mexi­ca­na con Emi­liano Zapa­ta. Por otro lado, gene­rar un gran mer­ca­do interno de con­su­mo, par­te de la masa de cam­pe­si­nos, inser­tán­do­los en la pro­duc­ción de bie­nes para el mer­ca­do, por lo tan­to, bie­nes y, con ello, desa­rro­llar las fuer­zas pro­duc­ti­vas inter­nas y el capi­ta­lis­mo indus­trial.

Aho­ra, los para­dig­mas que debe resol­ver la refor­ma agra­ria son de otro tipo. La bur­gue­sía no tie­ne inte­rés en demo­cra­ti­zar el dere­cho a la tie­rra, ni el capi­ta­lis­mo nece­si­ta cam­pe­si­nos. Enton­ces, lo que está en la agen­da aho­ra es la pro­duc­ción de ali­men­tos salu­da­bles para toda la socie­dad, basa­da en la agroe­co­lo­gía, la for­ma de usar los bie­nes de la natu­ra­le­za (tie­rra, agua, bio­di­ver­si­dad, mine­ra­les, ener­gía) para que estén dis­po­ni­bles al públi­co. bien común, de toda la socie­dad y, con eso, la nue­va misión de los cam­pe­si­nos debe ser la de cui­da­do­res de la natu­ra­le­za. Estas tres con­di­cio­nes: los agri­cul­to­res capi­ta­lis­tas, los agro­ne­go­cios como mode­lo y el capi­ta­lis­mo como modo de pro­duc­ción, ya no pue­den resol­ver­se.

Por lo tan­to, enfren­ta­re­mos un nue­vo tipo de refor­ma agra­ria aquí en Bra­sil, en Amé­ri­ca Lati­na y en la mayo­ría de los paí­ses del hemis­fe­rio sur, que no han lle­va­do a cabo nin­gu­na refor­ma agra­ria popu­lar pre­via. El nom­bre, la eti­que­ta, no impor­ta, lo más impor­tan­te es que resuel­ve los para­dig­mas seña­la­dos ante­rior­men­te. Es por eso que la refor­ma agra­ria actual depen­de no solo de los cam­pe­si­nos, sino de todo el pue­blo, de las fuer­zas popu­la­res en gene­ral.

Con los pro­ce­sos de redis­tri­bu­ción de tie­rras dete­ni­dos por el gobierno, ¿cómo debe­rían actuar los movi­mien­tos popu­la­res y los pro­pios cam­pe­si­nos? ¿Es la mejor apues­ta en refor­mas radi­ca­les y popu­la­res?

Aquí en Bra­sil, nun­ca hemos teni­do un amplio pro­ce­so de refor­ma agra­ria de nin­gún tipo. Ni siquie­ra los refor­mis­tas, que fue­ron expe­ri­men­tos lle­va­dos a cabo en algu­nos paí­ses lati­noa­me­ri­ca­nos que demo­cra­ti­za­ron la pro­pie­dad de la tie­rra, par­cial o local­men­te. Solo tenía­mos polí­ti­cas de colo­ni­za­ción en tie­rras públi­cas, prin­ci­pal­men­te en la fron­te­ra agrí­co­la de la Ama­zo­nía Legal, y polí­ti­cas de asen­ta­mien­to, cuan­do sur­gían con­flic­tos socia­les de la lucha de los cam­pe­si­nos.

Aho­ra, dadas las nue­vas nece­si­da­des, nece­si­ta­mos, como movi­mien­tos cam­pe­si­nos, seguir el pro­ce­so per­ma­nen­te de orga­ni­za­ción de nues­tras bases, con­cien­cia polí­ti­ca y ele­var el están­dar cul­tu­ral, para que todos conoz­can las nue­vas carac­te­rís­ti­cas de la refor­ma agra­ria.

Al mis­mo tiem­po, lle­var el deba­te y todo el pro­ce­so a los movi­mien­tos popu­la­res, a las fuer­zas polí­ti­cas de la izquier­da, para que com­pren­dan la eta­pa de la lucha social en la que vivi­mos, lo que impo­ne la nece­si­dad de deba­tir un nue­vo pro­yec­to popu­lar para Bra­sil. No se tra­ta solo de deba­tir el tema agra­rio. Nece­si­ta­mos deba­tir el tema nacio­nal para todo el pue­blo bra­si­le­ño.

Este mes recor­da­mos «Abril Ver­mel­ho», en memo­ria de los 19 tra­ba­ja­do­res que fue­ron ase­si­na­dos en Eldo­ra­do dos Cara­jás (PA). ¿Qué ense­ñan­zas nos trae hoy este dolor que comen­zó hace 24 años?

En la his­to­ria de las luchas cam­pe­si­nas en Bra­sil, des­afor­tu­na­da­men­te las oli­gar­quías, la cla­se domi­nan­te, siem­pre han actua­do con extre­ma vio­len­cia, bus­can­do sofo­car la lucha por los dere­chos socia­les de la mayo­ría de la pobla­ción que vive en el cam­po. Así, los tra­ba­ja­do­res escla­vos fue­ron repri­mi­dos todos los días en la pico­ta o con sus capi­ta­nes de la sel­va, para evi­tar fugas. Así apa­re­ció el cam­pe­si­na­do a fines del siglo XIX, con Canu­dos (BA), Con­tes­ta­do (PR /​SC) y Cal­dei­rão (CE), que fue­ron las movi­li­za­cio­nes más cono­ci­das. Pero en todos los esta­dos hubo rebe­lio­nes y masa­cres.

Lue­go, a lo lar­go del siglo XX, muchas luchas cam­pe­si­nas fue­ron repri­mi­das por las balas. Inclu­so con­tra las ligas cam­pe­si­nas y en el gol­pe mili­tar-comer­cial de 1964 hubo muchas muer­tes, encar­ce­la­das y tor­tu­ra­das, que ocu­rrie­ron con­tra la base de las ligas, movi­mien­tos y sin­di­ca­tos has­ta su lide­raz­go, como Gre­go­rio Beze­rra, Fran­cis­co Julião, Clo­do­mir de Moraes, Padre Fran­cis­co Lage. , João Sem Terra, Lin­dol­fo Sil­va, Zé dos Pra­ze­res, etc.

Así resur­gie­ron los movi­mien­tos cam­pe­si­nos, con la rede­mo­cra­ti­za­ción a par­tir de 1984. Todos los movi­mien­tos cam­pe­si­nos, popu­la­res y sin­di­ca­les siem­pre han sufri­do la repre­sión de la cla­se domi­nan­te cuan­do quie­ren orga­ni­zar­se y luchar. Exis­ten nume­ro­sos casos indi­vi­dua­les con­tra líde­res o colec­ti­vos. En estos 40 años de fal­sa demo­cra­cia, más de 1.600 cama­ra­das en el cam­po han sido ase­si­na­dos. Se han juz­ga­do menos de 100 casos.

Es en este con­tex­to que debe­mos ana­li­zar la masa­cre de Cara­jás, que per­ma­ne­ce impu­ne hoy, ya que los dos coman­dan­tes del pri­mer minis­tro con­de­na­dos a más de 200 años de pri­sión toda­vía están en sus hoga­res, por medi­das judi­cia­les pre­li­mi­na­res.

No pode­mos per­ma­ne­cer en silen­cio ante los mili­tan­tes del cam­po y de toda la socie­dad. Siem­pre debe­mos denun­ciar, apro­ve­char las fechas, ade­más de ren­dir home­na­je a la memo­ria de los már­ti­res, sir­vien­do de adver­ten­cia y denun­cia para toda la socie­dad. Como dijo el poe­ta Pedro Tie­rra sobre las masa­cres que ya han teni­do lugar: «¡Si calla­mos, has­ta las pie­dras gri­ta­rán!»

¿Crees que la nue­va pan­de­mia de coro­na­vi­rus podría cam­biar las rela­cio­nes en el cam­po de algu­na mane­ra? Si es así, ¿cómo?

La pan­de­mia de coro­na­vi­rus es la expre­sión más trá­gi­ca de la eta­pa actual del capi­ta­lis­mo y la cri­sis de civi­li­za­ción que esta­mos expe­ri­men­tan­do. Pri­me­ro, por­que hay muchos estu­dios cien­tí­fi­cos que mues­tran que el bro­te de varios virus nue­vos, pre­via­men­te des­co­no­ci­dos, es par­te de la con­se­cuen­cia de haber des­equi­li­bra­do las fuer­zas de la natu­ra­le­za, con el mode­lo de pro­duc­ción agrí­co­la indus­trial a gran esca­la. La mayo­ría de los nue­vos virus se han pro­pa­ga­do a tra­vés de la cría a gran esca­la de ani­ma­les, aves, cer­dos, gana­do, etc.

En segun­do lugar, que, ante cri­sis como esta, la impor­tan­cia de nues­tra tesis de que debe­mos defen­der la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria es evi­den­te. Es decir, cada pue­blo, en cada región, nece­si­ta tener auto­no­mía en la pro­duc­ción de sus ali­men­tos. El comer­cio mun­dial de pro­duc­tos agrí­co­las ha fra­ca­sa­do. Si Chi­na deja de com­prar soja por dos sema­nas, la agroin­dus­tria bra­si­le­ña se des­mo­ro­na, tal es la depen­den­cia y su fra­gi­li­dad como mode­lo. Si una huel­ga de camio­ne­ros dura dos sema­nas, hay esca­sez de pollo en los super­mer­ca­dos de Belém, que han sido abas­te­ci­dos des­de Cha­pe­có a cien­tos de kiló­me­tros de dis­tan­cia.

Enton­ces, la pan­de­mia ayu­da­rá a plan­tear el tema de la sobe­ra­nía ali­men­ta­ria, la ali­men­ta­ción salu­da­ble, la agroe­co­lo­gía y la nece­si­dad de pro­du­cir cer­ca del mer­ca­do de con­su­mo. Esto solo es posi­ble a tra­vés de la agri­cul­tu­ra fami­liar y cam­pe­si­na. En esta cri­sis, ¿de qué sir­ve decir que somos los mayo­res expor­ta­do­res de soja, maíz, eta­nol, azú­car y gana­do?

¿Qué pue­den hacer los ciu­da­da­nos urba­nos para fomen­tar el for­ta­le­ci­mien­to de la refor­ma agra­ria? ¿Cuál es su papel en la lucha de cam­po?

Como dije antes, la refor­ma agra­ria ya no es solo una cues­tión cam­pe­si­na. Es de inte­rés para todas las per­so­nas y, por lo tan­to, deci­mos que se ha trans­for­ma­do en una refor­ma agra­ria popu­lar. Por­que los cam­bios que se deben hacer no solo esta­rán en la estruc­tu­ra de la pro­pie­dad de la tie­rra, sino en para­dig­mas, en la pro­tec­ción de la natu­ra­le­za, para evi­tar inclu­so el cam­bio cli­má­ti­co, la fal­ta de agua en la ciu­dad y la pro­duc­ción de ali­men­tos salu­da­bles. Para eso, todo el pue­blo ten­drá que movi­li­zar­se a tra­vés de todas sus for­mas orga­ni­za­ti­vas, des­de aso­cia­cio­nes de veci­nos, movi­mien­tos femi­nis­tas, movi­mien­tos juve­ni­les, per­so­nas negras, igle­sias, sin­di­ca­tos, movi­mien­tos y par­ti­dos polí­ti­cos.

Al mis­mo tiem­po, la refor­ma agra­ria solo ten­drá lugar en medio de cam­bios estruc­tu­ra­les socio­eco­nó­mi­cos en toda la socie­dad bra­si­le­ña. La mili­tan­cia nece­si­ta estu­diar, cono­cer, deba­tir un nue­vo pro­yec­to y orga­ni­zar a la gen­te para luchar por los cam­bios estruc­tu­ra­les.

¿Cómo con­quis­tar espa­cio para cam­bios guber­na­men­ta­les bajo un gobierno ultra­li­be­ral y anti­po­pu­lar?

La pro­fun­da cri­sis eco­nó­mi­ca de la eta­pa actual del capi­ta­lis­mo, la cri­sis ambien­tal en la que esta­mos inmer­sos y las cri­sis socia­les y polí­ti­cas resul­tan­tes, han demos­tra­do que nece­si­ta­mos cam­bios tam­bién en la demo­cra­cia bur­gue­sa for­mal y en el patrón de los gobier­nos.

La bur­gue­sía toda­vía inten­tó impo­ner gobier­nos auto­ri­ta­rios y neo­fas­cis­tas en varios paí­ses. Sin embar­go, todos falla­ron. La mayo­ría de ellos ya han caí­do o tam­bién están en cri­sis. El gobierno hún­ga­ro, Trump y Bol­so­na­ro fue­ron los últi­mos en la fila. Sus pro­pues­tas ultra­li­be­ra­les y sus méto­dos de apli­ca­ción neo­fas­cis­tas, con ame­na­zas y teo­rías fan­ta­sio­sas, se están des­mo­ra­li­zan­do en todo el mun­do.

En Bra­sil, las fuer­zas socia­les y polí­ti­cas que se die­ron cuen­ta de que el gobierno de Bol­so­na­ro es corres­pon­sa­ble de pro­fun­di­zar la cri­sis están aumen­tan­do. Por lo tan­to, es un obs­tácu­lo cam­biar para sal­var a las per­so­nas y mejo­rar las con­di­cio­nes de vida. Los capi­ta­lis­tas no podrán salir de la cri­sis solos, ponien­do todo el peso sobre la gen­te. La polí­ti­ca eco­nó­mi­ca del Sr. Gue­des no fun­cio­nó en Chi­le, en los Esta­dos Uni­dos, mucho menos en Bra­sil. Los ban­que­ros y las empre­sas trans­na­cio­na­les están sien­do repro­cha­dos en todo el mun­do por­que son res­pon­sa­bles de esta situa­ción. Pue­de lle­var sema­nas, meses, pero, como una pro­pues­ta hege­mó­ni­ca que guía a la socie­dad, ya han ter­mi­na­do.

Toda­vía nos fal­ta la capa­ci­dad de orga­ni­zar y movi­li­zar a las per­so­nas para unir fuer­zas en torno a un nue­vo pro­yec­to de país. Espe­ro que des­pués del coro­na­vi­rus, la gen­te se levan­te. Esta­mos en un perío­do his­tó­ri­co, des­cri­to por los ana­lis­tas como la situa­ción en la que lo vie­jo aún no ha muer­to y lo nue­vo no ha naci­do.

*Bra­sil Do Fato – Edi­ción: Rodri­go Cha­gas – Foto:Rafael Ste­di­le