Brasil. Dilma Rousseff: «El remedio contra la crisis causada por la pandemia no es la austeridad»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano*, 14 de Abril de 2020.

Para la ex pre­si­den­ta, es nece­sa­rio tener un esta­do que invier­ta y eli­ja endeu­dar­se en lugar de aumen­tar los impues­tos.

La pan­de­mia cau­sa­da por el nue­vo coro­na­vi­rus ha demos­tra­do que la polí­ti­ca eco­nó­mi­ca adop­ta­da por el gobierno de Jair Bol­so­na­ro, ali­nea­da con el neo­li­be­ra­lis­mo, nece­si­ta ser «ente­rra­da». El aná­li­sis es de la eco­no­mis­ta y ex pre­si­den­ta Dil­ma Rous­seff (PT), en una trans­mi­sión en vivo rea­li­za­da este mar­tes (14) por el Movi­mien­to de Tra­ba­ja­do­res sin Tie­rra (MST) .

Para ella, el Esta­do debe ser fuer­te y pre­sen­te, con­tra­rio a las ideas neo­li­be­ra­les, para evi­tar que la pobla­ción sea «una vez más la más afec­ta­da». “Nece­si­ta­mos tener un esta­do que invier­ta, que asu­ma la res­pon­sa­bi­li­dad de garan­ti­zar que Bra­sil pue­da rea­li­zar la con­ver­sión indus­trial, por­que como país que pro­du­ce avio­nes y pla­ta­for­mas, ¿no pue­de pro­du­cir res­pi­ra­do­res y prue­bas? ¿Cómo es posi­ble que el país que pro­du­ce más eta­nol en el mun­do no pro­duz­ca alcohol en gel? ”, Pre­gun­tó.

Hoy, en Bra­sil, hay esca­sez de prue­bas, res­pi­ra­do­res y camas en uni­da­des de cui­da­dos inten­si­vos (UCI). Según una encues­ta rea­li­za­da por Agên­cia Esta­do en el Regis­tro Nacio­nal de Esta­ble­ci­mien­tos de Salud (CNES), del por­tal Data­sus, SUS ofre­ce solo el 44% de las camas de UCI exis­ten­tes en todo el país. Esta por­ción es uti­li­za­da por el 75% de la pobla­ción. El res­to, apro­xi­ma­da­men­te el 25% de las per­so­nas bra­si­le­ñas, tie­nen acce­so a camas en la red de salud pri­va­da, que repre­sen­tan el 56% del total de camas. El estu­dio con­si­de­ró camas de UCI para adul­tos y pediá­tri­cos, exclu­yen­do las camas neo­na­ta­les.

Cuan­do se tra­ta de prue­bas, el esce­na­rio no cam­bia. El Bra­sil está a sólo 296 prue­bas por cada millón de habi­tan­tes , mien­tras que Irán, el segun­do menos prue­bas entre los paí­ses más afec­ta­dos, es 2.755 por millón, según el Glo­be.

Ade­más de la cri­sis en el sis­te­ma de salud, Dil­ma Rous­seff tam­bién comen­tó sobre la cri­sis eco­nó­mi­ca y social resul­tan­te de la pan­de­mia. En este esce­na­rio, «tene­mos que evi­tar la aus­te­ri­dad fis­cal», dijo. Duran­te las cri­sis de esta gra­ve­dad, expli­ca, la pobla­ción espe­ra que el gobierno «con­ten­ga el cho­que, pro­te­ja a la pobla­ción de las adver­si­da­des que cau­sa un cho­que de esta mag­ni­tud eco­nó­mi­ca, finan­cie­ra y social».

En este sen­ti­do, el ex pre­si­den­te sugie­re que el gobierno emi­ta deu­da públi­ca, como lo han esta­do hacien­do algu­nos paí­ses ricos, como Ale­ma­nia y Esta­dos Uni­dos. “La base impo­si­ti­va está com­pro­me­ti­da. Cuan­do sal­ga­mos de la cri­sis, ten­dre­mos que gra­var los acti­vos, las heren­cias, las gran­des for­tu­nas, todas las ganan­cias de capi­tal. Aho­ra no pue­des hacer eso por­que estás para­li­za­do. Enton­ces, el Esta­do solo tie­ne dos for­mas de finan­ciar­se: una se impo­ne y la otra está endeu­da­da ”, dice Rous­seff.

El ex pre­si­den­te recuer­da que los esta­dos y muni­ci­pios no tie­nen la pre­rro­ga­ti­va de emi­tir deu­da públi­ca, limi­ta­da a aumen­tar los impues­tos, lo que sería poco prác­ti­co fren­te a la pan­de­mia. “Los alcal­des y los gober­na­do­res no ven­den títu­los de deu­da, están blo­quea­dos en todos los sen­ti­dos y son los que nece­si­tan recur­sos del gobierno fede­ral. Y el gobierno fede­ral tie­ne la obli­ga­ción de colo­car estos recur­sos en manos de alcal­des y gober­na­do­res. Inclu­so por­que al final podre­mos sal­var a la pobla­ción ”, defen­dió.

*Bra­sil Do Fato – Edi­ción: Vivian Fer­nan­des – Foto: Ser­gio LIMA /​AFP