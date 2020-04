Argentina. Patricia Bullrich: «Yo tenía diferencias con la ministra Frederic, pero con el ciberpatrullaje la banco»

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 15 abril 2020

La ex Minis­tra de Segu­ri­dad, Patri­cia Bull­rich, se refi­rió a la cau­sa que se le abrió al joven de 21 que des­de su cuen­ta de Twit­ter ame­na­zó, iró­ni­ca­men­te, con saquear super­mer­ca­dos si no podía cobrar el Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia y ase­gu­ró que “com­par­te que lo hayan dete­ni­do” por­que aun­que la per­so­na que tui­tea ten­ga 500 segui­do­res “pue­de orga­ni­zar saqueos igual.” Asi­mis­mo afir­mó que “lo que hizo este pibe es una inci­ta­ción o una ten­ta­ti­va de saqueo».

“En tér­mi­nos filo­só­fi­cos no esta­mos de acuer­do con el impues­to al capi­tal que, cuan­do sal­ga­mos de la cri­sis, tie­ne que inver­tir» Mani­fes­tó Patri­cia Bull­rich y agre­gó que debe “haber un acuer­do de todos los orga­nis­mos de cré­di­to mul­ti­la­te­ral para ayu­dar a los paí­ses en desa­rro­llo”.

La titu­lar del PRO, Patri­cia Bull­rich, afir­mó este miér­co­les que «en este momen­to el Esta­do tie­ne que poner dine­ro y no sacar­lo», al expre­sar su recha­zo al pro­yec­to que está sien­do ela­bo­ra­do por el ofi­cia­lis­mo en la Cáma­ra de Dipu­tados para esta­ble­cer un impues­to por úni­ca vez a las «gran­des for­tu­nas» por el coronavirus​.

«No coin­ci­di­mos en que sea momen­to de aumen­tar impues­tos; al revés, se debe­rían bajar, pos­ter­gar ser­vi­cios, pos­ter­gar pagos», dijo Bull­rich esta maña­na en decla­ra­cio­nes a radio Con­ti­nen­tal, en las que recal­có que, aho­ra, «el Esta­do tie­ne que poner dine­ro, no sacar­lo».

Al ser con­sul­ta­da sobre el pro­yec­to pilo­tea­do por Máxi­mo Kirch­ner, Bull­rich sos­tu­vo que «en este momen­to de excep­cio­na­li­dad todo lo que sig­ni­fi­ca aumen­to de impues­tos es con­tra­rio a lo que se está hacien­do en el mun­do ente­ro».

«No esta­mos de acuer­do en qui­tar­le capa­ci­dad o capi­tal a nadie. Como dijo (el pre­si­den­te uru­gua­yo Luis) Laca­lle Pou, vamos a nece­si­tar que las gran­des empre­sas cuan­do abran tiren del carro. Es sacar­le capa­ci­dad a gran­des empre­sas que, a la vez, ayu­dan a muchas pymes que depen­den de ellas», con­ti­nuó la ex minis­tra de Segu­ri­dad del gobierno de Mau­ri­cio Macri​.

En diá­lo­go con Ale­jan­dro Ber­co­vich en “Pasa­ron Cosas” (Radio Con Vos FM89.9), la ex Minis­tra se refi­rió a los sobre­pre­cios que pagó el Gobierno de la Ciu­dad por un lote de bar­bi­jos y ase­ve­ró que “ así como Arro­yo no es res­pon­sa­ble por los sobre­pre­cios paga­dos por el Minis­te­rio de Desa­rro­llo Social por ali­men­tos, Larre­ta ten­drá que ana­li­zar qué pasó con los bar­bi­jos»

Final­men­te, Bull­rich opi­nó sobre la posi­bi­li­dad de cam­biar el regla­men­to del Con­gre­so de la Nación para poder rea­li­zar sesio­nes remo­tas y afir­mó que “el pro­ble­ma con la sesión remo­ta es que para cam­biar el regla­men­to hay que estar ahi”, pero agre­gó que “una bue­na posi­bi­li­dad sería que algu­nos vayan, con el dis­tan­cia­mien­to obli­ga­to­rio». Ade­más mani­fes­tó que “pon­dría cláu­su­las muy estric­tas para que nadie uti­li­ce mal el cam­bio del regla­men­to para habi­li­tar las sesio­nes remo­tas» y agre­gó que están “dis­pues­tos a abrir el Con­gre­so, ya que sería con­tra­dic­to­rio no habi­li­tar meca­nis­mos a tal efec­to».