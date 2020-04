Argentina. Observatorio gremial. Se aplaza pago de deuda de U$S 10.000 millones/ Decreto de reconocimiento del Covid19 como enfermedad profesional … (Más información)

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 14 de abril de 2020 .- Con infor­ma­ción pro­pia y de Canal Abier­to, ANRed, Esta­do de Aler­ta y Agen­cias

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

Argen­ti­na apla­za pago de U$S 10.000 millo­nes

Argen­ti­na apla­za pago de U$S 10.000 millo­nes. Otras voces cla­man por sus­pen­sión total de la deu­da por la pan­de­mia y por ser “ile­gí­ti­ma”. Ade­más todo el pano­ra­ma sin­di­cal sobre los prin­ci­pa­les con­flic­tos de los tra­ba­ja­do­res. Por Mario Her­nan­dez

El Gobierno argen­tino, pre­si­di­do por Alber­to Fer­nán­dez, emi­tió el lunes 6 de abril, un DNU publi­ca­do en el Bole­tín Ofi­cial, que dis­po­ne la pos­ter­ga­ción has­ta 2021 del pago de los ser­vi­cios de intere­ses y amor­ti­za­cio­nes de capi­tal de la deu­da públi­ca nacio­nal emi­ti­da en dóla­res bajo ley local. El mon­to tota­li­za casi 10.000 millo­nes de dóla­res.

Las ero­ga­cio­nes por Intere­ses de la Deu­da del Esta­do que se pagan en un sólo día (U$S 80 millo­nes) equi­va­len o supe­ran, por ejem­plo, al Pre­su­pues­to del Hos­pi­tal de pedia­tría Garrahan en un año, que es de $ 6.746 millo­nes.

La medi­da fue jus­ti­fi­ca­da por el gobierno por­que “la cri­sis sani­ta­ria mun­dial gene­ra­da por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus Covid-19 ha alte­ra­do los pla­zos pre­vis­tos opor­tu­na­men­te en el ‘Cro­no­gra­ma de accio­nes para la ges­tión del Pro­ce­so de Res­tau­ra­ción de la Sos­te­ni­bi­li­dad de la Deu­da Públi­ca Exter­na’” y por­que “a este con­tex­to de dete­rio­ro de la situa­ción eco­nó­mi­ca y social, pro­duc­to de la emer­gen­cia sani­ta­ria, se le adi­cio­na la inmi­nen­cia de pró­xi­mos ven­ci­mien­tos de los ser­vi­cios de la deu­da públi­ca del Gobierno Nacio­nal emi­ti­da bajo ley de la Repú­bli­ca Argen­ti­na y deno­mi­na­da en dóla­res esta­dou­ni­den­ses”.

En abril ven­cen otros U$S 715 millo­nes y en mayo los pagos pre­vis­tos alcan­zan al Bonar24: 1.435 millo­nes.

El Gobierno de Mau­ri­cio Macri, que admi­nis­tró el país has­ta 2019, se había vis­to obli­ga­do tam­bién al apla­za­mien­to del pago de ser­vi­cios de deu­da de algu­nos títu­los, y lo mis­mo hizo para cier­tos casos el nue­vo pre­si­den­te Fer­nán­dez, al asu­mir la con­duc­ción del Eje­cu­ti­vo, aun­que se con­ti­nua­ron pagan­do otros ins­tru­men­tos finan­cie­ros y se anun­ció la aún pen­dien­te rees­truc­tu­ra­ción de su pesa­da deu­da exter­na, que en su mayor par­te se atie­ne a legis­la­ción extran­je­ra y no está bajo la sobe­ra­nía judi­cial de la Nación argen­ti­na.

En el decre­to guber­na­men­tal se excep­túan algu­nos títu­los, como las letras en dóla­res en poder del Ban­co Cen­tral de la Repú­bli­ca Argen­ti­na, por el Fon­do de Garan­tía de Sus­ten­ta­bi­li­dad del Sis­te­ma Inte­gra­do Pre­vi­sio­nal Argen­tino de la Admi­nis­tra­ción Nacio­nal de la Segu­ri­dad Social, y otros títu­los emi­ti­dos por Finan­zas y Hacien­da.

Par­ti­dos de izquier­da, orga­ni­za­cio­nes sin­di­ca­les y socia­les, así como movi­mien­tos con­tra­rios al pago de la deu­da exter­na, vie­nen desa­rro­llan­do una fuer­te cam­pa­ña des­de antes de la lle­ga­da de la pan­de­mia y aho­ra insis­ten en ello con mayo­res moti­vos, por con­si­de­rar la deu­da como ile­gí­ti­ma y como res­pon­sa­ble de la impo­si­ción de pla­nes de ajus­te neo­li­be­ral para des­car­gar­la sobre el sacri­fi­cio de la cla­se tra­ba­ja­do­ra y los sec­to­res popu­la­res.

En esta cam­pa­ña ha veni­do actuan­do el Fren­te de Izquier­da y de los Tra­ba­ja­do­res (FIT) que reúne a varios par­ti­dos de de orien­ta­ción trotskys­ta como el MST, PTS, PO e IS. Igual­men­te par­te de la diri­gen­cia de la CTA, y acti­vis­tas de Jubi­leo Sur, de ATTAC Argen­ti­na y del CADTM-AYNA, entre otros.

Al res­pec­to, el eco­no­mis­ta Héc­tor Giu­liano sos­tu­vo: “En este con­tex­to, es pro­ba­ble que la pró­rro­ga de pagos al 2021 por par­te del gobierno Fer­nán­dez sea una exhi­bi­ción “para la gale­ría” en tiem­pos del Coro­na­vi­rus, sin mayor impor­tan­cia en sí mis­ma pero tam­bién una señal favo­ra­ble a los Acree­do­res Exter­nos mos­tran­do la mejor volun­tad de “pago mien­tras se nego­cia” y garan­ti­zan­do a la vez que los pagos que se libe­ran de la Deu­da Inter­na van a ser­vir para refor­zar los de la Deu­da Exter­na”.

Julio Gam­bi­na, fun­da­dor de ATTAC Argen­ti­na en el CADTM-AYNA, opi­na que esta deci­sión de Alber­to Fer­nán­dez “no es una sor­pre­sa”, por­que “el pro­pio Fon­do Mone­ta­rio Inter­na­cio­nal (FMI) había seña­la­do en un infor­me públi­co ofi­cial que la deu­da era insos­te­ni­ble”, que es lo que vie­nen sos­te­nien­do quie­nes se opo­nen al pago. Con­si­de­ra que este “default par­cial” se va a tener que trans­for­mar en un “default com­ple­to”, por­que la “Argen­ti­na no pue­de pagar”. Y afir­ma: “fue una irres­pon­sa­bi­li­dad asu­mir la nue­va deu­da, no solo con el FMI sino toda la deu­da que se asu­mió en los últi­mos cua­tro años”.

Ase­gu­ra que “la res­pon­sa­bi­li­dad del default no es tan­to y sólo de quien la asu­me públi­ca­men­te, sino de quién asu­mió ese endeu­da­mien­to irres­pon­sa­ble de la Argen­ti­na, que no pue­de pagar”, por­que “fue una fies­ta irreal, más allá de cual­quier polí­ti­ca rela­ti­va al gas­to públi­co; mucho más en cri­sis de cri­sis, de emer­gen­cia por la pan­de­mia del coro­na­vi­rus”.

A lo que agre­ga: “en reali­dad, este default par­cial debe­ría ser inme­dia­ta­men­te segui­do por una audi­to­ría urgen­te sobre la deu­da, no sólo la de los últi­mos cua­tro años sino toda la deu­da, para ver cuán­to hay de deu­da legí­ti­ma e ile­gí­ti­ma y de deu­da odio­sa”. Recal­ca el tér­mino “deu­da odio­sa”, que “no es sólo aque­lla toma­da por la dic­ta­du­ra mili­tar, sino que es ‘deu­da odio­sa’ aque­lla que tan­to el acree­dor como el deu­dor saben que no se pue­de pagar y ade­más no sir­ve para el inte­rés de los habi­tan­tes. La deu­da fue asu­mi­da para pagar deu­da, entre otras cosas, rela­ti­va a la fuga de capi­tal, por­que la fuga que es rela­ti­va a can­ce­la­ción de deu­da ante­rior, a reme­sas de uti­li­da­des al exte­rior o a cons­ti­tu­ción de acti­vos en el extran­je­ro, por lo cual hay que inves­ti­gar urgen­te­men­te la deu­da”.

Admi­te que la pos­ter­ga­ción del pago es ade­cua­da, pero obje­ta sus lími­tes y cor­to alcan­ce en la actual situa­ción, así como las impli­ca­cio­nes de la deu­da para la sobe­ra­nía: “Creo que el camino de la pos­ter­ga­ción es ade­cua­do, e inclu­so el 2021 tam­po­co se va a poder pagar esta deu­da, ni la deu­da dola­ri­za­da de legis­la­ción extran­je­ra; cla­ro que eso va a sig­ni­fi­car que los pres­ta­mis­tas deman­den ante los tri­bu­na­les exter­nos y habrá que ver si la Argen­ti­na tie­ne que seguir resig­nan­do sobe­ra­nía jurí­di­ca sobre la pla­za de Nue­va York, de Lon­dres, de Tokio o de cual­quie­ra”.

Para Gam­bi­na “es un tema estruc­tu­ral, y vamos a decir­lo de nue­vo, no es un tema de los últi­mos cua­tro años, sino que esta dis­po­si­ción de cesión de sobe­ra­nía jurí­di­ca vie­ne des­de tiem­pos de la dic­ta­du­ra mili­tar, casi medio siglo que la Argen­ti­na vie­ne cedien­do sobe­ra­nía”. Toca los ante­ce­den­tes de lo que cali­fi­ca como “un tema de fon­do”, que la Argen­ti­na tie­ne que resol­ver. “No lo ha resuel­to nin­gu­na ges­tión cons­ti­tu­cio­nal en nues­tro país. Todas rene­go­cia­ron la deu­da y el tema se reite­ra y no está resuel­to de fon­do, que es el mode­lo pro­duc­ti­vo y de desa­rro­llo que se ha gene­ra­do des­de 1975 – 76 en ade­lan­te”.

La Auto­con­vo­ca­to­ria por la Sus­pen­sión del Pago e Inves­ti­ga­ción de la Deu­da envió una car­ta al Pre­si­den­te

Sr. Pre­si­den­te de la Nación Argen­ti­na

Dr. Alber­to Fer­nán­dez

De nues­tra con­si­de­ra­ción,

Las orga­ni­za­cio­nes, movi­mien­tos y per­so­nas nuclea­das en la Auto­con­vo­ca­to­ria por la Sus­pen­sión del Pago e Inves­ti­ga­ción de la Deu­da, que aglu­ti­na a cen­te­na­res de orga­ni­za­cio­nes y refe­ren­tes de una gran diver­si­dad de sec­to­res y pen­sa­mien­tos, hemos toma­do cono­ci­mien­to de la deci­sión de su gobierno de apla­zar has­ta el pró­xi­mo año, los pagos sobre la par­te de la deu­da públi­ca emi­ti­da en dóla­res bajo ley nacio­nal, un mon­to de apro­xi­ma­da­men­te USD 8.400 millo­nes.

Con­si­de­ra­mos que este apla­za­mien­to debe trans­for­mar­se, de mane­ra inme­dia­ta, en una sus­pen­sión de pagos de toda la pre­sun­ta deu­da públi­ca.

Hoy, más que nun­ca, el país nece­si­ta res­guar­dar sus recur­sos para ase­gu­rar con prio­ri­dad la salud, la ali­men­ta­ción y otros dere­chos huma­nos bási­cos de la pobla­ción. Para el res­to de este año, toda­vía se aguar­dan ven­ci­mien­tos de capi­tal e intere­ses del orden de USD 10.000 millo­nes, entre pagos al FMI, a otros orga­nis­mos mul­ti­la­te­ra­les, fon­dos de inver­sión y espe­cu­la­do­res varios. Argen­ti­na no pue­de y no debe pagar a cos­ta de la vida y la salud, vul­ne­ran­do aún más a los dere­chos de los pue­blos y la natu­ra­le­za ni con polí­ti­cas de ajus­te ni con la pro­mo­ción del extrac­ti­vis­mo tóxi­co para con­tar con las divi­sas nece­sa­rias, pos­ter­gan­do así inde­fi­ni­da­men­te la recu­pe­ra­ción eco­nó­mi­ca y con­ti­nuan­do con los des­pi­dos y reba­jas sala­ria­les.

Es nece­sa­rio poner fin a esta san­gría. La sus­pen­sión uni­la­te­ral y sobe­ra­na de pagos – recur­so uti­li­za­do his­tó­ri­ca­men­te en muchos con­tex­tos y por diver­sos gobier­nos fren­te a la injus­ti­cia del pago – debe con­ca­te­nar­se con la inves­ti­ga­ción inte­gral, inde­pen­dien­te y par­ti­ci­pa­ti­va del con­jun­to de recla­mos de deu­da pen­dien­tes. Resul­ta impres­cin­di­ble deter­mi­nar cuán­to hay de deu­da ile­gí­ti­ma e ile­gal, cuán­to de deu­da odio­sa – cate­go­ría uti­li­za­da en base al Dere­cho Inter­na­cio­nal Públi­co – y pro­ce­der a su anu­la­ción.

Sr. Pre­si­den­te, Ud. ha afir­ma­do recien­te­men­te que la prio­ri­dad es la vida y la salud. Noso­tres ni nadie pode­mos dejar de coin­ci­dir en tal prio­ri­dad. Por eso es nece­sa­rio no sólo sus­pen­der todos los pagos recla­ma­dos, sino ade­más dero­gar la Ley 27.544 y el DNU 250⁄ 2020 . Sobre la base del supues­to que la res­tau­ra­ción de la sos­te­ni­bi­li­dad de la deu­da es la prio­ri­dad, auto­ri­zan las nego­cia­cio­nes de pago en cur­so y la con­tra­ta­ción de nue­va deu­da cedien­do juris­dic­ción a tri­bu­na­les del exte­rior (Nue­va York, Tokio, Lon­dres…). Argen­ti­na no pue­de seguir resig­nan­do sobe­ra­nía jurí­di­ca, dis­po­si­ción vigen­te des­de la dic­ta­du­ra cívi­co-mili­tar y que no ha sido resuel­ta por nin­gu­na ges­tión cons­ti­tu­cio­nal; ni debe ini­ciar un nue­vo ciclo de endeu­da­mien­to. Se deben des­ti­nar los recur­sos con que aho­ra se paga deu­da para for­ta­le­cer el sis­te­ma públi­co de salud y las polí­ti­cas socia­les fren­te a la pan­de­mia.

Al res­pec­to de las preo­cu­pa­cio­nes y pro­pues­tas aquí expues­tas, Sr. Pre­si­den­te, soli­ci­ta­mos una entre­vis­ta a la bre­ve­dad posi­ble, para poder pro­fun­di­zar de mane­ra más direc­ta. Insis­ti­mos en la nece­si­dad de abor­dar un tema estra­té­gi­co como es el de la pre­ten­di­da Deu­da Públi­ca, des­de la urgen­cia de aten­der a la gra­ve­dad del momen­to y ase­gu­rar que la rique­za gene­ra­da por el pue­blo se cana­li­ce para tran­si­tar hacia otro mode­lo pro­duc­ti­vo y de desa­rro­llo al ser­vi­cio de los pue­blos y la natu­ra­le­za, y no de sal­va­ta­je del capi­tal.

Atte.

AUTOCONVOCATORIA POR LA SUSPENSIÓN DEL PAGO E INVESTIGACIÓN DE LA DEUDA

Argen­ti­na, 9 de abril de 2020

Acti­vi­dad eco­nó­mi­ca afec­ta­da

El ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio (ASPO) impli­ca que solo el 40% de las acti­vi­da­des eco­nó­mi­cas man­ten­gan sus nive­les de pro­duc­ción en con­di­cio­nes de cier­ta nor­ma­li­dad (entre ellas salud, segu­ri­dad y ser­vi­cios públi­cos). Para el 60% res­tan­te la para­li­za­ción es abso­lu­ta.

La deman­da de naf­tas se redu­jo 80% en algu­nos días, 70 – 75% en los ‘días hábi­les’ a excep­ción de CABA, con algo de mayor movi­mien­to. La deman­da de gasoil, que des­cen­dió 60% en el ini­cio, aho­ra está en 40 – 50%. Mien­tras, la deman­da de jet fuel colap­só entre 90 – 100%.

El comer­cio emplea 19% de los tra­ba­ja­do­res y está afec­ta­do por la cua­ren­te­na en casi 90%. La indus­tria emplea el 13% del total y tie­ne un 75% de sus empre­sas para­li­za­das. Los sec­to­res alcan­za­dos por la cua­ren­te­na emplean al 65% de los tra­ba­ja­do­res sobre un uni­ver­so de 19 millo­nes. Se tra­ta de 12.000.000 de per­so­nas. Casi la mitad es de muy alto ries­go: 0,5 millo­nes de tra­ba­ja­do­res de casas par­ti­cu­la­res, 1,5 millo­nes de mono­tri­bu­tis­tas, 0,5 millo­nes de autó­no­mos y 3 millo­nes de tra­ba­ja­do­res no regis­tra­dos ni ban­ca­ri­za­dos.

Gran par­te de la otra mitad, unos 4.000.000, está pro­te­gi­da por las regu­la­cio­nes con­trac­tua­les del mer­ca­do de tra­ba­jo regis­tra­do. El 65% de los tra­ba­ja­do­res de alto ries­go (3,6 millo­nes) comen­za­rán a reci­bir ayu­das direc­tas del Teso­ro en prin­ci­pio solo duran­te abril ($ 10.000).

Tenien­do en cuen­ta que la pobla­ción eco­nó­mi­ca­men­te acti­va ron­da los 21.000.000 de tra­ba­ja­do­res, si solo el 10% de ese uni­ver­so con alto ries­go de pér­di­da labo­ral que­da sin su prin­ci­pal ocu­pa­ción y se vol­ca­ra al mer­ca­do de tra­ba­jo, el des­em­pleo subiría 3 pun­tos por­cen­tua­les, ubi­cán­do­se cer­ca del 13%.

En los conur­ba­nos de las gran­des ciu­da­des, y espe­cial­men­te en el bonae­ren­se, es don­de se loca­li­za gran par­te de los tra­ba­ja­do­res con ele­va­do ries­go de per­der el empleo.

En la gran cri­sis de 2008⁄ 9 el gobierno nacio­nal con­ta­ba con un supe­rá­vit pri­ma­rio de 2,4% del PBI para finan­ciar polí­ti­cas acti­vas y se hizo del stock de los acti­vos de las AFJP. Ya no que­da nin­guno de esos resor­tes de amor­ti­gua­ción.

Solo en estos días de para­te ten­drán un impac­to direc­to de 2% de caí­da adi­cio­nal en el PBI que ya per­fi­la­ba una retrac­ción de 1⁄ 1 ,5% antes de la lle­ga­da del Covid-19.

Apla­nar la cur­va epi­de­mio­ló­gi­ca tie­ne obvios impac­tos sobre la eco­no­mía real y el teji­do social.

¿Quién paga­rá la cri­sis?

En el Cro­nis­ta Comer­cial del 27.3, Daniel Arta­na, de FIEL, seña­la­ba que “res­pec­to de los asa­la­ria­dos, el Esta­do nacio­nal podría coor­di­nar algu­na reba­ja de ingre­sos al esti­lo de o que se hace en las sus­pen­sio­nes […] Los gas­tos sala­ria­les repre­sen­tan una par­te impor­tan­te del pre­su­pues­to de pro­vin­cia y muni­ci­pios […] Una reduc­ción modes­ta en los sala­rios de los emplea­dos públi­cos que deban que­dar­se en sus casas per­mi­ti­ría finan­ciar, al menos, una par­te de los gas­tos adi­cio­na­les que gene­ra la pan­de­mia”. No es el úni­co en esgri­mir estos argu­men­tos que ya se vie­nen apli­can­do en el sec­tor pri­va­do.

Más de 45.000 tra­ba­ja­do­res que se desem­pe­ñan en loca­les de comi­das rápi­das cobra­ron menos de lo que espe­ra­ban en abril. Fue cuan­do les liqui­da­ron la segun­da quin­ce­na de mar­zo. Des­de el 19 de mar­zo, la mayo­ría de los loca­les de fast food, se encuen­tran cerra­dos.

Enton­ces, la Cáma­ra Argen­ti­na de Esta­ble­ci­mien­tos de Ser­vi­cios Rápi­dos uti­li­zó un artícu­lo del Con­ve­nio Colec­ti­vo de Tra­ba­jo del sec­tor para pagar jor­na­das labo­ra­les “míni­mas”.

La liqui­da­ción de suel­dos de entre el 20 y el 31 de mar­zo de los tra­ba­ja­do­res se hizo según el artícu­lo 6 inci­so B del CCT del rubro, según un comu­ni­ca­do de la Cáma­ra del sec­tor que agru­pa a McDonald’s, Bur­ger King, Star­bucks. Este artícu­lo con­tem­pla que ante oca­sio­nes excep­cio­na­les, las jor­na­das de horas míni­mas pasan de 60 a 48 men­sua­les.

Otras cade­nas como Mos­ta­za y KFC, que no están en esa enti­dad, habrían toma­do una acti­tud simi­lar. Esa medi­da, más la pér­di­da del pre­sen­tis­mo, oca­sio­nó que los tra­ba­ja­do­res per­die­ran el 50% de sus ingre­sos en la segun­da quin­ce­na de mar­zo.

Tam­bién los esta­ble­ci­mien­tos gas­tro­nó­mi­cos deci­die­ron cerrar sus puer­tas, aun­que algu­nas de las cade­nas más gran­des siguen tra­ba­jan­do con deli­very pese a los recla­mos de sus emplea­dos que deben tras­la­dar­se hacia las sucur­sa­les en medio de la pan­de­mia.

Otras indus­trias tam­bién eva­lúan reduc­cio­nes sala­ria­les, por ejem­plo, Aluar que pla­nea una dis­mi­nu­ción del 30%, según lo mani­fes­tó su pre­si­den­te, Javier Mada­nes Quin­ta­ni­lla.

“Las indus­trias esen­cia­les, que con­ti­núan fun­cio­nan­do, repre­sen­tan un 20 – 25% de la acti­vi­dad. Pero, mien­tras dure la pan­de­mia, el res­to de la eco­no­mía nece­si­ta algún acuer­do con sus sin­di­ca­tos para aguan­tar esta situa­ción”, expre­só el empre­sa­rio.

Aluar posee cua­tro ins­ta­la­cio­nes en Puer­to Madryn (Chu­but). Allí esta­ble­ció un meca­nis­mo de empleo rota­ti­vo. Cada día van a tra­ba­jar entre 800 y 1.000 per­so­nas, mien­tras una por­ción mayor se que­da en sus casas. “Esta­mos dia­lo­gan­do con los sin­di­ca­tos UOM y UOCRA para una reduc­ción sala­rial, que podría ser del 30%, tenien­do en cuen­ta que hay per­so­nal que no con­cu­rre. Hay una acti­tud madu­ra de los sin­di­ca­tos (sic)”, recal­có Mada­nes.

CGT en cua­ren­te­na

Diri­gen­tes sin­di­ca­les nos expli­can los bene­fi­cios de salir a tra­ba­jar en medio de una pan­de­mia, lue­go de estar sen­ta­dos en una mis­ma mesa con empre­sa­rios capa­ces de man­dar un tele­gra­ma de des­pi­do a 1.500 tra­ba­ja­do­res como si fue­ra un mero trá­mi­te en medio de una cri­sis iné­di­ta. O ban­que­ros preo­cu­pa­dos por las cuen­tas y la ren­ta­bi­li­dad que arries­gan la vida de nues­tros abue­los y la pobla­ción al no pla­ni­fi­car el pago de jubi­la­cio­nes.

Los argu­men­tos y las jus­ti­fi­ca­cio­nes son que no pode­mos dejar de pro­du­cir, que se va a cor­tar la cade­na de pago, que no pode­mos parar la eco­no­mía, entre otras. Lo que se ocul­ta, pero que apa­re­ce cada vez más evi­den­te, es el pen­sa­mien­to de que los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras son des­car­ta­bles, son un cos­to más.

Y si no acep­tan, leña como en Pen­ta

Unos dos­cien­tos tra­ba­ja­do­res venían rea­li­zan­do una olla popu­lar des­de hace días en las puer­tas de la plan­ta del fri­go­rí­fi­co Pen­ta pro­tes­tan­do por la fal­ta de pago de la quin­ce­na de mar­zo, los des­pi­dos, la pre­ca­rie­dad de las con­di­cio­nes de tra­ba­jo (casi la mitad está en negro) y la per­se­cu­ción a la Comi­sión Inter­na. A la tar­de del jue­ves se ini­ció la repre­sión que dejó al menos a 20 ope­ra­rios heri­dos, dos de ellos con lesio­nes impor­tan­tes.

Sobre el ini­cio del con­flic­to des­de media­dos de mar­zo expli­có el dele­ga­do Angel Mileo: “Los com­pa­ñe­ros solo quie­ren salir a tra­ba­jar. Fue el empre­sa­rio Ricar­do Bruz­ze­se quien cor­tó abrup­ta­men­te el diá­lo­go por no que­rer aca­tar una con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria que vino des­de Nación orde­na­da el 17 de mar­zo. Bruz­ze­se inme­dia­ta­men­te cie­rra el fri­go­rí­fi­co y prác­ti­ca­men­te nos deja en la puer­ta de entra­da. Todo lo que dice sobre los mata­ri­fes es men­ti­ra. Nos están lla­man­do a noso­tros por­que quie­ren vol­ver a tra­ba­jar este es unos de los fri­go­rí­fi­cos más gran­des del país. Da ver­güen­za (Bruz­ze­se) por­que quie­re jus­ti­fi­car la repre­sión de haber cerra­do la empre­sa y haber deja­do a más de 240 obre­ros con sus fami­lias en la calle sin pagar. Al día de la fecha no hemos cobra­do los habe­res de la segun­da quin­ce­na de mar­zo y aho­ra está lle­gan­do abril. Esta­mos deses­pe­ra­dos sin un man­go. No pue­de decir nada. Que vaya a la jus­ti­cia pero él sabe que es men­ti­ra”, agre­gó Mileo.

El jue­ves fue­ron bru­tal­men­te repri­mi­dos en momen­tos que se encon­tra­ban rea­li­zan­do una pro­tes­ta pací­fi­ca en las puer­tas de la empre­sa.

En decla­ra­cio­nes a Futu­rock, el minis­tro de Segu­ri­dad bonae­ren­se, Ser­gio Ber­ni, seña­ló que «el pro­ble­ma es cómo repri­mie­ron y no que hayan repri­mi­do», y remar­có que el accio­nar duran­te la pro­tes­ta en Quil­mes «no fue pro­fe­sio­nal» y que «el jefe del ope­ra­ti­vo actuó mal».«Entiendo el recla­mo de ayer en Quil­mes, pero hay un lími­te que no se pue­de cru­zar», sos­tu­vo el minis­tro bonae­ren­se y agre­gó: «La poli­cía tenía una orden y tenía que hacer­la cum­plir, pero tenía que hacer­lo bien» (sic).

No obs­tan­te, el gobierno de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, a tra­vés de la Audi­to­ria Gene­ral de Asun­tos Inter­nos depen­dien­te del minis­tro de Segu­ri­dad bonae­ren­se, dis­pu­so desafec­tar a los poli­cías que par­ti­ci­pa­ron el jue­ves por la tar­de de la repre­sión a los tra­ba­ja­do­res.

El Muni­ci­pio de Quil­mes, enca­be­za­do por inten­den­ta May­ra Men­do­za, repu­dió la repre­sión con­tra los tra­ba­ja­do­res del fri­go­rí­fi­co Pen­ta que inten­ta­ban ingre­sar a la plan­ta ubi­ca­da en la loca­li­dad de Ber­nal Oes­te. «De nin­gu­na mane­ra el Muni­ci­pio de Quil­mes ava­la la repre­sión sufri­da por los tra­ba­ja­do­res y repu­dia la vio­len­cia como meca­nis­mo de solu­ción a este con­flic­to. Esto se da en el mar­co de la pan­de­mia por el coro­na­vi­rus y, en medio de esta crí­ti­ca situa­ción, 250 tra­ba­ja­do­res fue­ron des­pe­di­dos por la empre­sa fri­go­rí­fi­ca», indi­có un comu­ni­ca­do difun­di­do por Eje­cu­ti­vo de ese dis­tri­to de la zona sur del Gran Bue­nos Aires.Desde el Muni­ci­pio, con­sig­na­ron que Pen­ta S.A. se encuen­tra «en con­flic­to con sus tra­ba­ja­do­res», y que «se lle­vó a cabo una reunión en la sede comu­nal con auto­ri­da­des loca­les, repre­sen­tan­tes del Minis­te­rio de Tra­ba­jo bonae­ren­se y diri­gen­tes sin­di­ca­les». Según fuen­tes de la comu­na, el encuen­tro fue enca­be­za­do por Men­do­za, y par­ti­ci­pó el direc­tor Pro­vin­cial de Dele­ga­cio­nes Regio­na­les del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, Miguel Funes, quien le trans­mi­tió a la inten­den­ta la situa­ción que atra­vie­san los tra­ba­ja­do­res del frigorífico.«El titu­lar de la empre­sa, Ricar­do Bruz­ze­se, hace dos sema­nas que no per­mi­te el ingre­so del per­so­nal a su lugar de tra­ba­jo, no abo­nó los suel­dos ni aca­tó la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria», remar­ca­ron las fuen­tes del Eje­cu­ti­vo quil­me­ño. «En la reunión se acor­dó insis­tir con las pre­sen­ta­cio­nes lega­les ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación y de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires y la bús­que­da de una solu­ción al con­flic­to», sub­ra­ya­ron los por­ta­vo­ces comu­na­les.

Este lunes 13 de abril a par­tir de las 9:00 los tra­ba­ja­do­res rea­li­za­rán una acción de pro­tes­ta en la roton­da de Pas­co (Camino Gene­ral Bel­grano y Pas­co, Quil­mes) don­de piden el apo­yo de orga­ni­za­cio­nes socia­les, polí­ti­cas y sin­di­ca­les y acer­car su dona­ción ya que el empre­sa­rio Bruz­ze­se man­tie­ne las puer­tas de la fábri­ca cerra­da desaca­tan­do la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria y no les paga los suel­dos adeu­da­dos.

Asi­mis­mo, la Fede­ra­ción de Sin­di­ca­tos de Tra­ba­ja­do­res de la Car­ne y Afi­nes de la Repú­bli­ca Argen­ti­na (FESITCARA) resol­vió un paro nacio­nal para este lunes 13 de abril en recha­zo a la repre­sión y los abu­sos patro­na­les en el Fri­go­rí­fi­co Pen­ta en Quil­mes. “Es una ver­güen­za que en momen­tos en que todo el pue­blo sos­tie­ne un sacri­fi­cio enor­me con­tra la pan­de­mia mun­dial que nos azo­ta, las patro­na­les que siguen lle­nán­do­se de millo­nes sin lar­gar un peso no cum­plan con las leyes y el Con­ve­nio, y enci­ma uti­li­cen a la poli­cía para cas­ti­gar a los que se plan­tan en defen­sa de nues­tros dere­chos labo­ra­les”, afir­ma­ron des­de la Lis­ta Roja de la Car­ne.

El caso Techint: el Minis­te­rio de Tra­ba­jo vio­la la nor­ma­ti­va de emer­gen­cia ava­lan­do acuer­do patro­nal-sin­di­cal

El titu­lar de la Aso­cia­ción de Abo­ga­dos Labo­ra­lis­tas de Rosa­rio, Jor­ge Eli­zon­do seña­ló:

El Gobierno Nacio­nal ha prohi­bi­do los des­pi­dos por Decre­to 329 del 31 de mar­zo de 2020, cuyo artícu­lo 2° deter­mi­na:

“Prohí­ben­se los des­pi­dos sin jus­ta cau­sa y por las cau­sa­les de fal­ta o dis­mi­nu­ción de tra­ba­jo y fuer­za mayor por el pla­zo de sesen­ta (60) días con­ta­dos a par­tir de la fecha de publi­ca­ción del pre­sen­te decre­to en el Bole­tín Ofi­cial”.

El artícu­lo 4° del mis­mo Decre­to decla­ra la nuli­dad de los des­pi­dos y sus­pen­sio­nes vio­la­to­rios de estas prohi­bi­cio­nes en estos tér­mi­nos: “No pro­du­ci­rán efec­to alguno, man­te­nién­do­se vigen­tes las rela­cio­nes labo­ra­les exis­ten­tes y sus con­di­cio­nes actua­les”.

Los emplea­do­res que des­pi­den o sus­pen­den vio­lan no sólo el Decre­to 329, sino el ple­xo nor­ma­ti­vo de la emer­gen­cia, cons­ti­tui­do por el DNU 297 del 20/​03/​2020, de ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, y las reso­lu­cio­nes del Minis­te­rio de Tra­ba­jo, que con­tie­nen diver­sas nor­mas pro­tec­to­rias del tra­ba­jo tales como las dis­pen­sas para con­cu­rrir al mis­mo.

Dos días antes, el gru­po eco­nó­mi­co Techint Com­pa­ñía Téc­ni­ca Inter­na­cio­nal S.A.C.I. había anun­cia­do el des­pi­do de 1.450 tra­ba­ja­do­res encua­dra­dos en el Esta­tu­to de la Cons­truc­ción (ley 22.250), que cum­plían sus tareas en las pro­vin­cias de Bue­nos Aires, Tucu­mán y Neu­quén.

El 30 de mar­zo de 2020, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación some­te el con­flic­to a con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria.

El 6 de abril se cele­bra un acuer­do entre la UOCRA y Techint en vir­tud del cual se acuer­da con­va­li­dar los des­pi­dos de todos los tra­ba­ja­do­res, sobre la base de las siguien­tes con­di­cio­nes:

Que ambas par­tes cono­cen los tér­mi­nos, alcan­ces y pro­ce­di­mien­tos de la ley 22.250. como así tam­bién la excep­cio­na­li­dad de la pan­de­mia Covid-19. La empre­sa abo­na­rá a cada tra­ba­ja­dor la liqui­da­ción final corres­pon­dien­te, inclu­yen­do sala­rios has­ta el 6 de abril de 2020. La empre­sa entre­ga­rá a cada tra­ba­ja­dor el cer­ti­fi­ca­do de libre dis­po­ni­bi­li­dad del fon­do de cese labo­ral ley 22.250. La empre­sa se avie­ne a abo­nar una gra­ti­fi­ca­ción extra­or­di­na­ria que se efec­ti­vi­za­rá jun­to con el pago de la liqui­da­ción final, que va de $ 33.000 para la cate­go­ría de ofi­cial espe­cia­li­za­do, a $ 24.000 para la cate­go­ría de ayu­dan­te.

El Secre­ta­rio de Tra­ba­jo de la Nación resuel­ve decla­rar el acuer­do homo­lo­ga­do median­te la Reso­lu­ción N° 355 del 6/​04/​20. El artícu­lo 5° esta­ble­ce que “la homo­lo­ga­ción del acuer­do mar­co colec­ti­vo que se dis­po­ne por el artícu­lo 1° de la pre­sen­te Reso­lu­ción, lo es sin per­jui­cio de los dere­chos indi­vi­dua­les de los tra­ba­ja­do­res com­pren­di­dos en el mis­mo”.

En pri­mer lugar, resul­ta evi­den­te que el Decre­to 329⁄ 20 ha sido igno­ra­do tan­to en el tex­to del acuer­do como en la reso­lu­ción del Secre­ta­rio de Tra­ba­jo que lo homo­lo­ga. Así ha sido bur­la­do el con­jun­to de nor­mas dic­ta­das por el Gobierno Nacio­nal con­tra la pro­pa­ga­ción de la pan­de­mia Covid-19 y para mori­ge­rar sus con­se­cuen­cias sobre la pobla­ción.

Con­tra­ria­men­te a la infor­ma­ción ter­gi­ver­sa­da de diver­sos medios grá­fi­cos y tele­vi­si­vos, a los tra­ba­ja­do­res des­pe­di­dos no se les abo­na­rá indem­ni­za­ción algu­na por des­pi­do, ni dupli­ca­da por apli­ca­ción del Decre­to 34⁄ 2019 , ni sim­ple. Los 1.450 tra­ba­ja­do­res están encua­dra­dos en el Esta­tu­to de la Cons­truc­ción ley 22.250, de con­te­ni­do cla­ra­men­te incons­ti­tu­cio­nal y dis­cri­mi­na­to­rio, que pri­va a los tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción del dere­cho a ser indem­ni­za­dos en caso de des­pi­do arbi­tra­rio o sin cau­sa. Sólo se les abo­na­rá el Fon­do de Cese Labo­ral (apor­tes del 12 % duran­te el pri­mer año y del 8 % a par­tir del segun­do), los sala­rios has­ta el 6/​4/​20 y la gra­ti­fi­ca­ción otor­ga­da por la empre­sa.

Pero el Decre­to 329⁄ 20 no esta­ble­ce dife­ren­cia algu­na entre los tra­ba­ja­do­res; debe apli­car­se a todos, inclu­yen­do por supues­to a los de la cons­truc­ción. Don­de la ley no dis­tin­gue, no debe­mos dis­tin­guir. No pue­de pre­va­le­cer la ley 22.250 —que pri­va de esta­bi­li­dad a los tra­ba­ja­do­res de la cons­truc­ción— sobre la nor­ma­ti­va de emer­gen­cia, que prohí­be todos los des­pi­dos.

Con­si­de­ra­mos que el acuer­do homo­lo­ga­do por la Secre­ta­ría de Tra­ba­jo, depen­dien­te del Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la Nación, vio­la el Decre­to 329 y el con­jun­to de la nor­ma­ti­va de emer­gen­cia, y que pue­de ser cues­tio­na­do legal­men­te por los tra­ba­ja­do­res afec­ta­dos.

Mise­ra­bles

Los chó­fe­res del ser­vi­cio del trans­por­te inter­ur­bano de pasa­je­ros de Cór­do­ba anun­cia­ron que rea­li­za­rán un paro, a par­tir del lunes, en recla­mo por el pago total de los sala­rios del mes de mar­zo, la medi­da afec­ta­rá a las loca­li­da­des de los valles que rodean a la capi­tal pro­vin­cial y algu­nas del inte­rior del dis­tri­to.

El titu­lar de la Aso­cia­ción Obre­ros de la Indus­tria del Trans­por­te Auto­mo­tor (Aoi­ta), Emi­liano Gra­ma­jo, expli­có en decla­ra­cio­nes a medios loca­les que «decre­ta­ron ser­vi­cio esen­cial al trans­por­te, pero resul­ta que para los sala­rios no lo somos».

La empre­sa Dano­ne – La Sere­ní­si­ma vuel­ve a la car­ga con­tra la moda­li­dad de tra­ba­jo 7×2, esta vez afec­tan­do a 65 tra­ba­ja­do­res, a quie­nes pre­ten­de tener­los tra­ba­jan­do por 44 horas sema­na­les. Esa modi­fi­ca­ción repre­sen­ta una reduc­ción sala­rial del 40%.

Como no hubo ins­tan­cia de nego­cia­ción, a pesar de que la jus­ti­cia había orde­na­do no inno­var, los emplea­dos resol­vie­ron que el lunes irán a una huel­ga que para­li­za­rá la plan­ta.

Vale acla­rar que Dano­ne – La Sere­ní­si­ma, por ser uno de los ser­vi­cios decla­ra­dos como esen­cia­les, nun­ca dejó de tra­ba­jar ni de pro­du­cir a pesar del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio.

Tras haber fal­ta­do a los pro­to­co­los sani­ta­rios de la pan­de­mia, des­pe­dir cin­co com­pa­ñe­ros por per­se­cu­ción sin­di­cal y rea­li­zar duran­te cin­co días un loc­kout patro­nal para des­co­no­cer la con­ci­lia­ción obli­ga­to­ria, el Gru­po Bel­trán modi­fi­có su accio­nar.

Esto se logró fun­da­men­tal­men­te gra­cias a la fir­me volun­tad de las com­pa­ñe­ras y com­pa­ñe­ros tra­ba­ja­do­res acei­te­ros de la plan­ta Avex Dáni­ca quie­nes, jun­to a su orga­ni­za­ción gre­mial, su Sin­di­ca­to y su Fede­ra­ción, sos­tu­vie­ron fir­me­men­te la volun­tad de lucha en defen­sa de la salud, de la vida, de los pues­tos de tra­ba­jo y todos los dere­chos labo­ra­les que legí­ti­ma­men­te les corres­pon­den.

En la mega side­rúr­gi­ca Acin­dar, de la com­pa­ñía Arce­lor Mit­tal, en su plan­ta de Villa Cons­ti­tu­ción, al sur de San­ta Fe, se ape­ló a un esque­ma de sus­pen­sio­nes rota­ti­vas con una reduc­ción del sala­rio a unos 1.200 emplea­dos direc­tos más otros 1.000 con­tra­tis­tas.

Por video­con­fe­ren­cia entre la com­pa­ñía y la Comi­sión direc­ti­va del gre­mio lle­van ade­lan­te la nego­cia­ción en la que la UOM inten­ta vol­ver a “foja cero” la situa­ción.

Acin­dar plan­tea la reduc­ción del suel­do al 65%, cues­tión que fue recha­za­da de plano y lue­go pro­pu­sie­ron un 75% por tres meses, mien­tras que la UOM insis­te en res­pe­tar el DNU 329⁄ 20 del Eje­cu­ti­vo nacio­nal publi­ca­do hace ape­nas diez días que prohí­be las sus­pen­sio­nes “por las cau­sa­les de fuer­za mayor o fal­ta o dis­mi­nu­ción de tra­ba­jo por el pla­zo de sesen­ta días de publi­ca­da la nor­ma”.

El secre­ta­rio gre­mial de la Aso­cia­ción Emplea­dos de Comer­cio (AEC) de Rosa­rio, Juan Gómez, rela­tó que en el sec­tor comer­cial local las irre­gu­la­ri­da­des se pre­sen­ta­ron bajo la for­ma de reduc­ción de sala­rios del mes de mar­zo, anun­cios de algo simi­lar en los habe­res de abril y ade­lan­to de vaca­cio­nes, ade­más de sus­pen­sio­nes y des­pi­dos.

«Hay empre­sas que están vio­lan­do las nor­mas y apro­ve­chán­do­se de la situa­ción ya que no quie­ren pagar todo el suel­do de mar­zo cuan­do se per­die­ron sólo seis días hábi­les, y para los habe­res de abril, tie­nen las herra­mien­tas de ayu­da que dis­pu­so el Esta­do para que esto no ocu­rra», refle­xio­nó el diri­gen­te quien ase­gu­ró que denun­cia­ron 14 casos ante el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de San­ta Fe.

Des­de AEC denun­cia­ron a empre­sas como Jule­ri­que (que en medio de la pan­de­mia le dio vaca­cio­nes a su per­so­nal), y a otras por vio­la­ción a las dis­po­si­cio­nes nacio­na­les como Gar­ba­rino, Los Dos Chi­nos, Ges­tión Inte­gral de Cobran­zas, Joe Des­sing SA, Coti­llón Ale­gría, Scan­di­na­vian Out­doors SA, Ciba SRL, La Lily SA, Sil­tac SRL, Mar­ce­lo Tren­to SRL, Eda­com SRL, Paci­fic Group, Bruno Gabriel y Gus­ta­vo S.H y Cal­za­dos Gunar SA.

Uno de los gre­mios que salió con fuer­tes denun­cias públi­cas fue el de la cons­truc­ción. El secre­ta­rio gene­ral de la sec­cio­nal Rosa­rio de la Uocra, Car­los Ver­ga­ra, mani­fes­tó su preo­cu­pa­ción por los cer­ca de 300 des­pi­dos que rea­li­za­ron empre­sas cons­truc­to­ras des­de que se arran­có la cua­ren­te­na. Según indi­có, el 70 % de las fir­mas que tra­ba­jan en el sec­tor públi­co y pri­va­do apro­ve­cha­ron la situa­ción para enviar tele­gra­mas a los obre­ros, acen­tuan­do la cri­sis labo­ral que arras­tra el sec­tor.

Tam­bién los tra­ba­ja­do­res de Never­land, el espa­cio de entre­te­ni­mien­to que fun­cio­na en el Shop­ping Por­tal Rosa­rio, denun­cia­ron la deci­sión de la empre­sa de sus­pen­der a par­tir del 1º de abril a los casi 390 emplea­dos y les comu­ni­ca­ron uni­la­te­ral­men­te que solo se les abo­na­ra el pro­por­cio­nal de los días tra­ba­ja­dos duran­te mar­zo. Sig­ni­fi­ca que ape­nas per­ci­bi­rán poco más del 30 % de sus sala­rios. El Sin­di­ca­to Uni­co de Tra­ba­ja­do­res de Espec­tácu­los Públi­cos y Afi­nes, gre­mio que los nuclea denun­ció la situa­ción y apun­tó a Ares SA, la fir­ma que admi­nis­tra el espa­cio de entre­te­ni­mien­to.

Por otra par­te, se pre­sen­tó la sema­na pasa­da en la Legis­la­tu­ra un pro­yec­to de comu­ni­ca­ción pidién­do­le al gobierno pro­vin­cial que inter­ce­da ante el des­pi­do de 35 tra­ba­ja­do­res de la empre­sa Uni­fe SA que explo­ta­ba la fran­qui­cia de la empre­sa de urgen­cias médi­cas Vit­tal de Rosa­rio. Una terri­ble iro­nía en medio de la cri­sis sani­ta­ria ya que es per­so­nal que pres­ta­ba ser­vi­cio de for­ma direc­ta, en rela­ción de depen­den­cia (enfer­me­ros, para­mé­di­cos, des­pa­cha­do­res, admi­nis­tra­ti­vos, etc.) y de mane­ra indi­rec­ta, como mono­tri­bu­tis­tas (médi­cos, cho­fe­res de con­sul­ta, maes­tran­zas, etc.).

Tam­bién en Rosa­rio, el bar Para­di­so, ubi­ca­do en la Ram­bla Cata­lun­ya, des­pi­dió a 14 tra­ba­ja­do­res sin cau­sa.

El Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia que con­du­ce Rober­to Suker­man habi­li­tó una nue­va vía de comu­ni­ca­ción para reci­bir con­sul­tas y denun­cias por sus­pen­sio­nes, des­pi­dos, pagos de sala­rios y con­di­cio­nes en el desa­rro­llo del tra­ba­jo a tra­vés de un correo elec­tró­ni­co ([email protected]​santafe.​gov.​ar) una ins­tan­cia que per­mi­te a muchos tra­ba­ja­do­res que están teme­ro­sos por sus fuen­tes de tra­ba­jo o sin cober­tu­ra sin­di­cal, rea­li­zar la denun­cia ante el orga­nis­mo ofi­cial.

Las empre­sas que arman pro­duc­tos elec­tró­ni­cos apro­ve­chan­do el régi­men pro­mo­cio­nal de Tie­rra del Fue­go, paga­ron ape­nas el 70 % del sala­rio a sus tra­ba­ja­do­res. Ade­más, en San Luis, la com­pa­ñía Mabe —líder en la fabri­ca­ción de hela­de­ras en la Argen­ti­na— sus­pen­dió a todo su per­so­nal has­ta el 19 de abril y abo­na­rá solo el 70 % de sus suel­dos.

La situa­ción de los tra­ba­ja­do­res esen­cia­les en medio del ais­la­mien­to social, pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio es muy deli­ca­da. Expues­tos al con­ta­gio y, muchas veces sin las medi­das de segu­ri­dad nece­sa­rias, siguen cum­plien­do sus fun­cio­nes. Es el caso de los emplea­dos de Coto, que vie­nen con una serie de pro­tes­tas en las que expo­nen la fal­ta de cui­da­dos por par­te de la empre­sa.

En las últi­mas horas se repli­có el pedi­do de ayu­da, deses­pe­ra­do, de los tra­ba­ja­do­res de la sucur­sal 80 de Coto, ubi­ca­da en French y Puey­rre­dón en la Ciu­dad de Bue­nos Aires.Allí ya se detec­ta­ron 3 casos con­fir­ma­dos de Covid19 y se espe­ran resul­ta­dos de nue­vos aná­li­sis. Pero, según expo­nen, la fir­ma se nie­ga a acti­var los pro­to­co­los sani­ta­rios y man­tie­ne abier­ta la tien­da.

De hecho la mayo­ría de las fir­mas reti­ra­ron los repo­si­to­res exter­nos para pro­te­ger­los de posi­bles con­ta­gios, ante la gra­ve­dad de la situa­ción, pero la sucur­sal sigue fun­cio­nan­do y has­ta se regis­tra­ron aglo­me­ra­cio­nes de clien­tes que fue­ron a hacer sus com­pras habi­tua­les.

Des­de el gre­mio denun­cian que está colap­sa­do el núme­ro al que hay que lla­mar para denun­ciar la situa­ción y has­ta deja­ron una denun­cia en la fis­ca­lía para que tomen car­tas en el asun­to. Se acer­có la poli­cía pero no hubo cam­bios sus­tan­cia­les.

La mar­ca mul­ti­na­cio­nal de caféHard Rock, cuya razón social es la empre­sa New Viking Invest­ment pro­pie­dad de Pablo Luci­ni, des­pi­de tra­ba­ja­do­res en medio de la pan­de­mia por coro­na­vi­rus. “Ya tenían pre­pa­ra­do un sobre con el dine­ro ofre­ci­do y un reci­bo ya con­fec­cio­na­do pre­via­men­te para cada emplea­do”. El argu­men­to que expre­só el emplea­dor Rubén Gon­za­les corres­pon­dien­te al res­tau­ran­te de Puer­to Made­ro, fue: “esto es lo que hay, no sabe­mos qué va a pasar el mes que vie­ne si vamos a abrir”.

Así, se vie­ron for­za­dos y pre­sio­na­dos para acep­tar la suma de dine­ro que ron­da­ba, depen­dien­do del emplea­do entre $33.000 y $45.000, con la pro­me­sa de que en un futu­ro se los vol­ve­ría a recon­tra­tar.

“El res­to de los emplea­dos con res­pec­to al impor­te per­ci­bi­do como sala­rio en la mayo­ría de los casos no supe­ran los $10.000/$12.000 en los reci­bos y unos $1.000/$2.000 en negro depen­dien­do del pues­to y el mes tra­ba­ja­do. Dejan­do sin efec­to la correc­ta apli­ca­ción de los apor­tes, horas extras, horas noc­tur­nas, etc. Sin res­pe­tar los con­ve­nios colec­ti­vos”, fina­li­zó el tra­ba­ja­dor de Hard Rock Café Reco­le­ta.

Las mar­cas de bijoute­rie Todo­Mo­da e Isa­do­ra agru­pa­das en la fir­ma Blue Star Group de los her­ma­nos Cas­te­lli, no abo­na­ron los suel­dos de mar­zo com­ple­tos a sus tra­ba­ja­do­ras, con reba­jas entre 7.000 y 9.000 pesos. El argu­men­to de la empre­sa que comu­ni­có la deci­sión a sus emplea­das por telé­fo­no­pa­ra evi­tar dejar evi­den­cias, fue que “esas horas no se tra­ba­ja­ron” desen­ten­dién­do­se del con­tex­to de pan­de­mia. Asi­mis­mo las tra­ba­ja­do­ras denun­cian ame­na­zas de des­pi­dos si no se aca­tan las medi­das toma­das por la patro­nal.

“Nos avi­sa­ron que no nos iban a depo­si­tar el pre­sen­tis­mo, horas noc­tur­nas, bono por ima­gen, bonos por fallo de caja (estos bonos son par­te del suel­do que cobra­mos mes a mes), tam­po­co iban a abo­nar el pre­mio por ges­tión de ven­ta del mes de febre­ro; en cuan­to a las emplea­das full time deci­die­ron des­con­tar­les 5 (cin­co) días del mes de mar­zo”, según rela­tan las emplea­das en un comu­ni­ca­do.

Tra­ba­ja­do­res de la empre­sa de plás­ti­cos Mas­car­di, ubi­ca­da en la loca­li­dad de Car­los Spe­gaz­zi­ni, par­ti­do de Ezei­za, denun­cia­ron la fal­ta de pago de los sala­rios corres­pon­dien­tes al mes de mar­zo. Los mis­mos debían depo­si­tar­se el 6 de abril. “La empre­sa anun­ció que no nos abo­na­rá el sala­rio del mes de mar­zo, men­sual o quin­ce­nal según los casos, con el débil argu­men­to de que las ofi­ci­nas admi­nis­tra­ti­vas están cerra­das por la cua­ren­te­na”.

Otro mul­ti­mi­llo­na­rio con nego­cios en decli­ve, Miguel Gal­pe­rín, her­mano de Mar­cos Gal­pe­rín, migran­te a Uru­guay, y due­ño de Mer­ca­do Libre, exhi­bió la paté­ti­ca mise­ra­bi­li­dad de los gran­des empre­sa­rios en la Argen­ti­na. El dipu­tado Itaí Hag­man denun­ció que Sade­sa, la cur­tiem­bre de la fami­lia que pro­vee cue­ros a Nike y Adi­das, des­pi­de per­so­nal por car­ta docu­men­to pese al decre­to pre­si­den­cial.

Des­pués del recla­mo pre­sen­ta­do por el Sin­di­ca­to de Emplea­dos de Comer­cio y Afi­nes (S.E.O.C.A) de la zona oes­te, el Minis­te­rio de Tra­ba­jo de la pro­vin­cia de Bue­nos Aires inti­mó a la empre­sa Gar­ba­rino-Com­pu­mun­do a pagar los suel­dos pen­dien­tes en las pró­xi­mas 24 horas.

Ante la pre­sión públi­ca, la empre­sa no pudo seguir sos­te­nien­do los des­pe­di­dos de Aye­lén Cór­do­ba y Car­los Roa, eje­cu­ta­dos duran­te su recla­mo por medi­das de segu­ri­dad e higie­ne para lle­var a cabo los vue­los de repa­tria­ción.

Sin embar­go, según denun­cia­ron des­de la comi­sión inter­na de GPS – Aero­lí­neas Argen­ti­nas, la per­se­cu­ción y la dis­cri­mi­na­ción sin­di­cal con­ti­núa y tras ver­se obli­ga­dos a rein­cor­po­rar­los no les per­mi­ten regre­sar a sus anti­guos pues­tos de tra­ba­jo.

El gober­na­dor Arcio­ni (Chu­but) en el podio de los mise­ra­bles

El miér­co­les por la tar­de se dio a cono­cer un audio don­de el Jefe de Segu­ri­dad de la Pro­vin­cia de Chu­but, Pau­lino Gómez, le indi­ca a un per­so­nal jerár­qui­co de la poli­cía pro­vin­cial que se lle­ven a cabo deten­cio­nes arbi­tra­rias. Fren­te a esto la Asam­blea Per­ma­nen­te por los Dere­chos Huma­nos (APDH) exi­gió la renun­cia de ese fun­cio­na­rio como así tam­bién de su supe­rior, el Minis­tro de Segu­ri­dad pro­vin­cial, Fede­ri­co Mas­so­ni.

«Zava­la por favor te pido, acti­vá en el cen­tro aho­ra. Tra­tá de meter gen­te en cana, el minis­tro nos está pre­gun­tan­do por qué la Pri­me­ra no tie­ne dete­ni­dos. Si hay mucha gen­te debe andar gen­te en infrac­ción», dice Gómez. «Bus­que­mos un poco, de últi­ma lo demo­ra en el lugar, le hacés el acta en el lugar o los lle­vás unos minu­tos a la comi­sa­ría. Sacá a los ‘puca­rá’ (gru­po espe­cial) que si bus­can encuen­tran gen­te que ande ‘chi­man­guean­do’ (roban­do)», insis­te a su subor­di­na­do. Que­da en evi­den­cia que es el poder polí­ti­co el que pre­sio­na, tal como pue­de escu­char­se en el audio.

«La situa­ción que vive la pro­vin­cia de Chu­but es insos­te­ni­ble: lar­gos meses de atra­so sala­rial, aban­dono de los esta­ble­ci­mien­tos edu­ca­ti­vos y de la salud, esto suma­do a la acti­tud pre­po­ten­te y auto­ri­ta­ria de las auto­ri­da­des polí­ti­cas ate­mo­ri­zan­do a la pobla­ción«, afir­mó María Ele­na Nad­deo, co-Pre­si­den­ta nacio­nal de la APDH. «El audio de Pau­lino Gómez, Jefe de Segu­ri­dad de Chu­but, es la expre­sión direc­ta de un gobierno que ape­la a la repre­sión en vez de preo­cu­par­se por el bien­es­tar social. Las orga­ni­za­cio­nes socia­les y la APDH esta­mos pidien­do la renun­cia de dichos fun­cio­na­rios y la inter­ven­ción y auxi­lio del poder nacio­nal», agre­gó Nad­deo.

Sire­nas que anun­cian el “toque de que­da” decre­ta­do por el pro­pio Mas­so­ni a las 19:30 horas, sali­das a com­prar tres veces a la sema­na según el núme­ro de DNI y otras res­tric­cio­nes de movi­mien­to que cons­ti­tu­cio­nal­men­te no son atri­bu­ción del Minis­tro de Segu­ri­dad, ni siquie­ra del gober­na­dor, han sido anun­cia­das ofi­cial­men­te.

El miér­co­les se cono­cía que lejos de ten­der a rela­jar las medi­das res­tric­ti­vas del ais­la­mien­to social, el minis­tro pla­nea endu­re­cer­las, cerran­do el paso por la Ruta 40 inclu­so a per­so­nas auto­ri­za­das. La deci­sión preo­cu­pó a las auto­ri­da­des de Río Negro por­que impli­ca­ría la impo­si­bi­li­dad de tras­la­do al per­so­nal de Salud que habi­ta en Chu­but y tra­ba­ja en Río Negro, como ya suce­de con tra­ba­ja­do­res del correo y comer­cios.

En medio de una cri­sis social y eco­nó­mi­ca pro­vo­ca­da por el pro­pio gobierno de Arcio­ni que ya lle­va dos años, con esta­ta­les y jubi­la­dos que aún no cobra­ron febre­ro y un sis­te­ma de Salud que evi­den­ció estar colap­sa­do con el bro­te de Han­ta­vi­rus vivi­do el verano de 2019 en la cor­di­lle­ra, la emer­gen­cia sani­ta­ria nacio­nal tie­ne con­se­cuen­cias devas­ta­do­ras para la pobla­ción. Con una pro­vin­cia en ban­ca­rro­ta, some­ti­da al pago de una deu­da públi­ca ago­bian­te que se des­car­ga sobre las espal­das del pue­blo tra­ba­ja­dor, la situa­ción se agra­va aún más.

Al igual que suce­dió con el recla­mo de docen­tes y esta­ta­les que duran­te la pri­me­ra ges­tión del actual gober­na­dor le cos­tó el car­go al pro­pio Mas­so­ni, la úni­ca res­pues­ta del gobierno pare­ce ser la repre­sión y el recru­de­ci­mien­to de las polí­ti­cas puni­ti­vas jun­to con el des­pre­cio más abso­lu­to por la vida y la salud del pue­blo chu­bu­ten­se.

“La poli­cía de Chu­but tie­ne tan­ta impu­ni­dad que la mujer acá no vale nada”. La fra­se fue pro­nun­cia­da por Ana Ramí­rez que fue vio­la­da en reite­ra­das oca­sio­nes por su supe­rior duran­te la ins­truc­ción para ingre­sar a la fuer­za pro­vin­cial. Duran­te el cur­so tam­bién sufrió todo tipo de agre­sio­nes y hos­ti­ga­mien­tos. No lo sopor­tó más y aban­do­nó a 22 días del egre­so. Antes de hacer públi­co su mar­ti­rio, Ana había denun­cia­do las veja­cio­nes ante los jefes de la ins­ti­tu­ción, pero solo reci­bió des­tra­to e indi­fe­ren­cia. Cuan­do al fin con­si­guió una orden de res­tric­ción con­tra uno de los ins­truc­to­res que la había ame­na­za­do si seguía hablan­do, le balea­ron la puer­ta de su casa, ponien­do en ries­go no solo su vida, sino tam­bién la de su fami­lia. “Aho­ra que se metie­ron con mis hijos, voy a con­tar todo y luchar has­ta las últi­mas con­se­cuen­cias, y si me pasa algo, por lo menos van a saber quié­nes son los prin­ci­pa­les sos­pe­cho­sos”, avi­sa.

CABA

Una reunión vir­tual de diri­gen­tes de ATE de todos los fren­tes afec­ta­dos por la situa­ción de CABA eva­luó con dure­za que la com­bi­na­ción entre den­gue y Covid-19, un cóc­tel explo­si­vo para los tra­ba­ja­do­res y la socie­dad, que no se per­ci­be como noti­cia urgen­te. El dis­tri­to más rico del país no está abas­te­cien­do de insu­mos y de ele­men­tos de pro­tec­ción a los tra­ba­ja­do­res. En el con­tex­to de la pan­de­mia, los diri­gen­tes esta­ta­les de los tra­ba­ja­do­res emplea­dos en el terri­to­rio gober­na­do por Hora­cio Rodrí­guez Larre­ta mani­fies­tan su preo­cu­pa­ción por los com­pa­ñe­ros del sec­tor salud, los que asis­ten en cen­tros de cui­da­dos, y quie­nes tra­ba­jan en asis­ten­cia gene­ral. “Al igual que en el Mal­brán, Coni­cet y todos los sec­to­res que están a des­ta­jo tra­ba­jan­do en equi­pos mul­ti­dis­ci­pli­na­rios, los aplau­sos reco­no­cen, pero hay que sumar­les con­di­cio­nes y sala­rios. Es impres­cin­di­ble que los eva­so­res y blan­quea­do­res, pon­gan recur­sos. Es una medi­da que ban­ca­mos, el nues­tro no es un sin­di­ca­to que vaya a decla­rar un paro un jue­ves san­to en un esce­na­rio de extre­ma deli­ca­de­za, quien lo hace des­nu­da las mise­rias huma­nas de un sin­di­ca­lis­mo care­ta que fin­ge luchar”.

Las 2.200 per­so­nas enfer­mas de den­gue cons­ti­tu­yen una cifra récord silen­cia­da has­ta la sor­di­na por la pren­sa en el dis­tri­to capi­ta­lino, en espe­cial la zona de Flo­res Sur. La evi­den­te fal­ta de insu­mos pro­vis­tos por la patro­nal super­mer­ca­dis­ta enca­be­za­da por Alfre­do Coto ya tie­ne sus pri­me­ras víc­ti­mas y baja per­sia­nas por “desin­fec­ción”, lo que pue­de resul­tar de alto cos­to sani­ta­rio. Hay al menos cin­co casos de coro­na­vi­rus entre tra­ba­ja­do­res de las gran­des cade­nas de super­mer­ca­dos de CABA: uno en Coto Once, fren­te a Pla­za Mise­re­re; tres en el Coto de Reco­le­ta, de French y Puey­rre­dón, y un quin­to caso en el Carre­four Express de Cór­do­ba y Ecua­dor. La coti­dia­ni­dad del tra­to con miles de clien­tes pone en ries­go a los tra­ba­ja­do­res y exi­ge un esfuer­zo mayor en la segu­ri­dad.

Lle­ga tar­de y a pocos

El ANSES pos­ter­gó el ini­cio del pago del Ingre­so Fami­liar de Emer­gen­cia (IFE) que iba a ini­ciar­se el 15 de abril. La deci­sión impli­ca que se empie­cen a pagar des­de el 21 de abril es decir casi una sema­na más tar­de y a un mes de haber­se ini­cia­do la cua­ren­te­na. Las per­so­nas que no tie­nen cuen­ta ban­ca­ria cobra­rán recién el 6 de mayo.

Más de 11 millo­nes de per­so­nas se ins­cri­bie­ron para cobrar el sub­si­dio anun­cia­do por el Esta­do. La can­ti­dad más que tri­pli­ca a los pla­nes ori­gi­na­les del Gobierno, que había anun­cia­do la entre­ga de la IFE a 3.6 millo­nes de per­so­nas.

Los que soli­ci­ta­ron el bono de $ 10.000 y les fue dene­ga­do e ingre­sa­ron con cla­ve per­so­nal a la pági­na de la ANSeS don­de se expli­ca la o las razo­nes por las que que­da­ron exclui­dos del bene­fi­cio, pue­den hacer el recla­mo si tie­nen los ele­men­tos que prue­ben que el recha­zo del orga­nis­mo no es correc­to.

El recla­mo se pue­de hacer al mail [email protected]​anses.​gov.​ar , por telé­fono al * 130 y por la línea 130. Y esta sema­na habrá una ofi­ci­na de aten­ción o “UDAI (Uni­dad de aten­ción inte­gral) vir­tual más allá de ana­li­zar la reaper­tu­ra con­tro­la­da de las dele­ga­cio­nes de la ANSeS.

Has­ta el lunes pasa­do, no habien­do con­clui­do el cru­ce de datos, los recha­za­dos suma­ban 3.000.000.

Mien­tras, más de 220.000 emplea­do­res se regis­tra­ron en las pri­me­ras 48 horas en el Pro­gra­ma de Asis­ten­cia en Emer­gen­cia para el Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP), infor­mó la Admi­nis­tra­ción Fede­ral de Ingre­sos Públi­cos (AFIP).

Fuen­tes: Cla­rín, Cla­rín Eco­nó­mi­co, Tiem­po Argen­tino, APU, Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, La Izquier­da Dia­rio, Red Eco Alter­na­ti­vo, argentina.indymedia, Apo­rrea, Página12, BAE.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

ANÁLISIS DEL DECRETO 367⁄ 20 DE RECONOCIMIENTO COVID-19 COMO ENFERMEDAD PROFESIONAL

Por León Pia­sek, Ase­sor sin­di­cal

Des­pués de lar­gos días de decla­ra­da la pan­de­mia por cau­sa del con­ta­gio masi­vo de la enfer­me­dad Covid-19, por la OMS y con pos­te­rio­ri­dad a las nor­mas de emer­gen­cia sani­ta­ria decre­ta­da por nues­tro Gobierno, que inclu­ye el ais­la­mien­to social pre­ven­ti­vo y obli­ga­to­rio, que com­pren­de a la mayor par­te de los tra­ba­ja­do­res, se han esta­ble­ci­do dis­tin­tas nor­mas de pro­tec­ción de la esta­bi­li­dad labo­ral, de la intan­gi­bi­li­dad sala­rial y que­da­ba pen­dien­te una nor­ma­ti­va espe­cial que reco­no­cie­ra al Covid-19, como enfer­me­dad labo­ral.

Si bien es un pro­gre­so en mate­ria de pre­ven­ción, tra­ta­mien­to de las denun­cias, pre­sun­cio­nes a favor de reco­no­cer la exis­ten­cia de la enfer­me­dad y su rela­ción cau­sal con el tra­ba­jo, el Decre­to no satis­fa­ce com­ple­ta­men­te la nece­sa­ria adop­ción de medi­das efec­ti­vas para no solo el reco­no­ci­mien­to sin repa­ros del Covid-19 en el lis­ta­do de enfer­me­da­des vigen­te, muy res­tric­ti­vo y cues­tio­na­do, aten­to que con­tra­di­ce las nor­mas y pro­to­co­los de la OIT en esta mate­ria, sino tam­bién para la efec­ti­va repa­ra­ción de los daños que pro­vo­ca.

Este decre­to se debe apli­car en el mar­co de la ley 24557 (cono­ci­da como Ley ART), que ins­ti­tu­yó un sis­te­ma que con modi­fi­ca­cio­nes, exter­na­li­ce la res­pon­sa­bi­li­dad por las con­se­cuen­cias de acci­den­tes y enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les en las Ase­gu­ra­do­ras de Ries­gos de Tra­ba­jo (ART) , dene­gan­do el acce­so a la Jus­ti­ca a los tra­ba­ja­do­res víc­ti­mas de sinies­tros, some­tién­do­los a un sis­te­ma admi­nis­tra­ti­vo kaf­kiano, con la inten­ción de pro­te­ger a los emplea­do­res, gene­ran­do un nego­cio millo­na­rio y con­cen­tra­do en manos de pocas ART, que recha­zan la mayo­ría de las denun­cias de los tra­ba­ja­do­res y no cum­plen con sus obli­ga­cio­nes de fis­ca­li­zar a sus clien­tes (las empre­sas), ade­más sus pres­ta­cio­nes de salud en gene­ral son pre­ca­rias, tar­días y esca­sas; no fis­ca­li­zan a los emplea­do­res para que cum­plan con sus debe­res de cui­da­do y las nor­mas de pre­ven­ción y de higie­ne y segu­ri­dad labo­ral.

Las ART, omi­ten capa­ci­tar y reco­lo­car a los tra­ba­ja­do­res con algún gra­do de dis­ca­pa­ci­dad; se resis­ten a abo­nar los sala­rios por licen­cias obli­ga­das y final­men­te des­pués de una lar­ga y peno­sa tra­mi­ta­ción ante las Comi­sio­nes Médi­cas y en la Jus­ti­cia, es excep­cio­nal que repa­ren inte­gral­men­te los daños y per­jui­cios oca­sio­na­dos por los acci­den­tes o enfer­me­da­des.

En este sis­te­ma, en el que el tra­ba­ja­dor está des­am­pa­ra­do de todas mane­ras, pese a sus defi­cien­cias, cele­bra­mos la san­ción de este decre­to que reco­no­ce par­cial­men­te al Covid-19 como una de las enfer­me­da­des pro­fe­sio­na­les.

Este reco­no­ci­mien­to crea dife­ren­cia­cio­nes incom­pa­ti­bles con la nece­sa­ria cober­tu­ra de la enfer­me­dad, es decir que refuer­za la pro­tec­ción solo a los que tra­ba­jan en la acti­vi­dad vin­cu­la­da a la salud.

Que­da pen­dien­te, la inclu­sión del Covid-19 en el lis­ta­do de Enfer­me­da­des Pro­fe­sio­na­les, aten­to que los tra­ba­ja­do­res que la con­trai­gan (ya hay nume­ro­sos casos de con­ta­gio en los luga­res de tra­ba­jo) en oca­sión de estar a dis­po­si­ción del emplea­dor, ponien­do en peli­gro su vida y la de sus fami­lias, deben tener los mis­mos dere­chos, aun­que ten­gan diver­so gra­do de ries­go.

Se pre­su­me la rela­ción cau­sal en for­ma cla­ra para los que rea­li­zan tra­ba­jo sani­ta­rio , y no para el res­to de los tra­ba­ja­do­res, en este caso la pre­sun­ción es limi­ta­da a la cober­tu­ra de la Inca­pa­ci­dad Tem­po­ra­ria y en su caso la asis­ten­cia médi­ca, pero obli­ga a las víc­ti­mas o en caso de muer­tes a sus fami­lia­res a tran­si­tar por el sis­te­ma de recla­mos tor­tuo­so, len­to e incons­ti­tu­cio­nal de las Comi­sio­nes Médi­cas, un pro­ce­so cues­tio­na­do pero que ha rena­ci­do pese a las Sen­ten­cias de la Cor­te Supre­ma de Jus­ti­cia, que decla­ra­ron un récord de incons­ti­tu­cio­na­li­da­des de la Ley de Ries­gos de Tra­ba­jo y nor­mas com­ple­men­ta­rias.

El Decre­to debe ser inter­pre­ta­do a favor de los dere­chos de los tra­ba­ja­do­res y es esen­cial que se ins­tru­men­ten Pro­to­co­los de pre­ven­ción y se impon­gan en todo el país Comi­tés Mix­tos de Higie­ne, Segu­ri­dad y Pre­ven­ción para ami­no­rar los ries­gos de esta enfer­me­dad en cada esta­ble­ci­mien­to, imi­tan­do las legis­la­cio­nes vigen­tes en las Pro­vin­cias de San­ta Fe y Bue­nos Aires, Los tra­ba­ja­do­res y los Sin­di­ca­tos, tie­nen que ser pro­ta­go­nis­tas en el cui­da­do de la salud y de la vida.

_________________________________________________________________-

Ya se ins­cri­bie­ron 325.000 empre­sas al pro­gra­ma de emer­gen­cia al tra­ba­jo y la pro­duc­ción

El Gobierno acep­tó a más de 200.000 com­pa­ñías para que reci­ban ayu­da del Esta­do en el pago de suel­dos por la pan­de­mia.

El Gobierno faci­li­ta auxi­lio finan­cie­ro direc­to para el pago de sala­rios a empre­sas gol­pea­das por las con­se­cuen­cias de la pan­de­mia, lo que deno­mi­nó Asis­ten­cia de Emer­gen­cia al Tra­ba­jo y la Pro­duc­ción (ATP). Ya se ins­cri­bie­ron 325.000 empre­sas al pro­gra­ma y más de 200.000 fue­ron acep­ta­das. El Eje­cu­ti­vo ana­li­za tam­bién nue­vas medi­das para ayu­dar los tra­ba­ja­do­res inde­pen­dien­tes.

Has­ta el medio­dia de hoy, 325.000 com­pa­ñías soli­ci­ta­ron la ATP, de acuer­do a los docu­men­tos de tra­ba­jo que se actua­li­za­ron en la reunión del equi­po eco­nó­mi­co, pudo saber El Des­ta­pe. AFIP ya auto­ri­zó a 210.000 para que pro­rro­guen el pago de las con­tri­bu­cio­nes patro­na­les, uno de los bene­fi­cios a los que pue­den reque­rir aco­ger­se.

Las empre­sas que pidan la ATP pue­den ele­gir, depen­dien­do de su tama­ño, entre una pos­ter­ga­ción del pago o reduc­ción de los apor­tes patro­na­les, una asig­na­ción com­pen­sa­to­ria al sala­rio o un REPRO por emer­gen­cia sani­ta­ria. El Eje­cu­ti­vo amplió a todos los sec­to­res este pro­gra­ma.

Hoy se reunió el equi­po eco­nó­mi­co para eva­luar los pedi­dos de asis­ten­cia y su otor­ga­mien­to. El jefe de Gabi­ne­te, San­tia­go Cafie­ro, reci­bió en Casa Rosa­da al minis­tro de Eco­no­mía, Mar­tín Guz­mán, al de Tra­ba­jo, Clau­dio Moro­ni, y al de Desa­rro­llo Pro­duc­ti­vo, Matías Kul­fas, a la titu­lar de la AFIP, Mer­ce­des Mar­có de Pont, al pre­si­den­te del Ban­co Cen­tral, Miguel Pes­ce, y a la vice­je­fa del Gabi­ne­te, Ceci­lia Todes­ca.

Ade­más de esto, avan­za­ron en una serie de medi­das para tra­ba­ja­do­res autó­no­mos y mono­tri­bu­tis­tas, que fue­ron soli­ci­ta­das por el pre­si­den­te, Alber­to Fer­nán­dez. Tie­nen la inten­ción de dise­ñar una herra­mien­ta espe­cí­fi­ca para brin­dar una ayu­da a los tra­ba­ja­do­res inde­pen­dien­tes en este momen­to de cri­sis eco­nó­mi­ca glo­bal. Los inte­gran­tes de la reunión deja­ron tras­cen­der que se anun­cia­rá en los pró­xi­mos días.

Por últi­mo, tra­ta­ron el ingre­so fami­liar de emer­gen­cia, que será reci­bi­do por 8 millo­nes de per­so­nas. Esto equi­va­le, según sus pro­pias cuen­tas, a casi uno de cada dos fami­lias argen­ti­nas.

_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​_​

CITRA-UMET

Tra­ba­jo en cua­ren­te­na

El CITRA/​UMET reunió a 35 inves­ti­ga­do­res for­ma­dos y en for­ma­ción, téc­ni­cos y per­so­nal de apo­yo de CONICET para rele­var con­di­cio­nes de tra­ba­jo y dere­chos en tiem­pos de pan­de­mia.

El CITRA/​UMET reunió a 35 inves­ti­ga­do­res for­ma­dos y en for­ma­ción, téc­ni­cos y per­so­nal de apo­yo de CONICET para rele­var con­di­cio­nes de tra­ba­jo y dere­chos en tiem­pos de pan­de­mia. «El pro­yec­to tie­ne dos prin­ci­pa­les obje­ti­vos. El pri­me­ro es cons­truir indi­ca­do­res de impac­to en la cali­dad del empleo y las con­di­cio­nes de tra­ba­jo, para el moni­to­reo de la situa­ción labo­ral en acom­pa­ña­mien­to de polí­ti­cas epi­de­mio­ló­gi­cas. El segun­do obje­ti­vo es lle­var ade­lan­te una cam­pa­ña de comu­ni­ca­ción para trabajadores/​as a tra­vés de redes socia­les y redes ins­ti­tu­cio­na­les, a par­tir de los nexos exis­ten­tes con secre­ta­rías de salud labo­ral y de cul­tu­ra de los sin­di­ca­tos par­ti­ci­pan­tes del CITRA», expli­ca­ron des­de la UMET. El equi­po de inves­ti­ga­ción ya se encuen­tra rea­li­zan­do la encues­ta “Tra­ba­jo en Cua­ren­te­na” a diri­gen­tes sin­di­ca­les de alre­de­dor de 70 sin­di­ca­tos para hacer un pri­mer rele­va­mien­to.