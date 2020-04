Argentina. Impuesto a las grandes fortunas: mientras Alberto reúne a los diputados, Cristina consulta a la Corte

Por Gime­na Fuer­tes /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 14 abril 2020

El pre­si­den­te y la vice con­sul­ta­ron al Poder Legis­la­ti­vo y al Judi­cial para avan­zar con el gra­va­men para finan­ciar la cri­sis por la pan­de­mia.

Mien­tras

el pre­si­den­te Alber­to Fer­nán­dez reci­bió al pre­si­den­te del blo­que del

Fren­te de Todos en Dipu­tados, Máxi­mo Kirch­ner; el pre­si­den­te de la

comi­sión de Pre­su­pues­to, Car­los Heller; y el minis­tro de Eco­no­mia,

Mar­tín Guz­mán para “ana­li­zar” el pro­yec­to de impues­to a las gran­des

for­tu­nas, la vice­pre­si­den­ta con­sul­tó a la Cor­te Supre­ma por la vali­dez

cons­ti­tu­cio­nal para sesio­nar a tra­vés de medio elec­tró­ni­cos.

Les Fer­nán­dez avan­za­ron así con la posi­bi­li­dad de finan­ciar al Esta­do

en medio de la cri­sis sani­ta­ria y eco­nó­mi­ca que gene­ró la pan­de­mia del

coro­na­vi­rus. Si bien la ini­cia­ti­va ya había sido anun­cia­da por el pro­pio

pre­si­den­te en un repor­ta­je domi­ni­cal hace dos sema­nas, la potes­tad de

gra­var es del Poder Legis­la­ti­vo.

Allí tejen puen­tes Máxi­mo Kirch­ner y Heller, auto­res

polí­ti­co e inte­lec­tual res­pec­ti­va­men­te. En tan­to, fue la pre­si­den­ta del

Sena­do la encar­ga­da de tes­tear ante el máxi­mo órgano de poder judi­cial,

si no habrá obs­tácu­los que pue­dan obs­truir la san­ción de la ley a tra­vés

de ampa­ros judi­cia­les por la moda­li­dad vir­tual a tra­vés de la cual

debe­rán sesio­nar dipu­tados y sena­do­res.

Heller, el redac­tor jun­to a Darío Mar­tí­nez, sos­tu­vo que los

des­ti­na­ta­rios serán «los que tie­nen muchí­si­mo patri­mo­nio o han gana­do

muchí­si­ma pla­ta». En ese gru­po podrían caer gran­des for­tu­nas per­so­na­les y

cor­po­ra­cio­nes, ban­cos, labo­ra­to­rios y cade­nas de super­mer­ca­dos que se

vie­ron bene­fi­cia­das amplia­men­te duran­te el macris­mo.

Sin embar­go, tam­po­co se sabe el mon­to a par­tir del cual se

fija­rá el gra­va­men. «Esta­mos arman­do una base de datos con los

patri­mo­nios de las per­so­nas jurí­di­cas y físi­cas, cuá­les fue­ron sus

ganan­cias, y ahí veré dón­de hay que poner la raya para defi­nir quién

debe­ría pagar y quién no. Va a ser una raya sufi­cien­te­men­te alta para

que afec­te a muy pocas per­so­nas físi­cas y jurí­di­cas, y que la mayo­ría de

la gen­te no ten­ga nada que ver con esto», afir­mó Heller.

Según publi­có Tiem­po, entre las per­so­nas físi­cas afec­ta­das, de segu­ro

esta­rán los que entra­ron en el últi­mo ran­king anual de la revis­ta

For­bes como «billio­nai­res» o posee­do­res de for­tu­nas supe­rio­res a los

1000 millo­nes de dóla­res. Los cin­co argen­ti­nos que allí figu­ran son

Pao­lo Roc­ca, de Techint (U$S 3300 millo­nes); Ale­jan­dro Bulg­he­ro­ni, de

Pan Ame­ri­can Energy (U$S 2700 millo­nes); Mar­cos Gal­pe­rin, de Mer­ca­do

Libre (U$S 2400 millo­nes); Alber­to Roem­mers, de la indus­tria

far­ma­céu­ti­ca (U$S 2300 millo­nes); y Gre­go­rio Pérez Com­panc, que dejó en

manos de sus hijos el hol­ding ali­men­ti­cio Moli­nos Río de la Pla­ta (U$S

1700 millo­nes). Por una u otra razón, todos ellos man­tie­nen dife­ren­cias

con el gobierno. El epi­so­dio más recien­te fue el de Roc­ca, quien desafió

el decre­to ofi­cial de prohi­bi­ción de des­pi­dos y en ple­na pan­de­mia echó

de su empre­sa a 1450 tra­ba­ja­do­res.

Por lo pron­to, el Fren­te de Todos rati­fi­có el últi­mo lunes que la ini­cia­ti­va que pre­sen­ta­rá a fin de sema­na en la Cáma­ra de Dipu­tados para crear un impues­to a las gran­des for­tu­nas «no afec­ta­rá» a la cla­se media, ni a las pymes y al sec­tor pro­duc­ti­vo, según expre­sa­ron los legis­la­do­res ofi­cia­lis­tas. En esa idea tra­ba­ja el dipu­tado nacio­nal por Entre Ríos Mar­ce­lo Casa­ret­to, que afir­mó que está «de acuer­do con la crea­ción de un impues­to extra­or­di­na­rio» para patri­mo­nios de más de un millón de dóla­res.

Tam­bién Jor­ge Anto­nio Rome­ro, dipu­tado de Corrien­tes, se mos­tró de acuer­do con la ini­cia­ti­va, así como su par Aldo Lei­va, para quien «se tra­ta de devol­ver una par­te, que sería míni­ma y has­ta casi sim­bó­li­ca, ante una situa­ción de cri­sis eco­nó­mi­ca glo­bal que impac­ta muy fuer­te en nues­tro país tras la heca­tom­be eco­nó­mi­ca y finan­cie­ra deja­da por el nefas­to gobierno de Mau­ri­cio Macri, don­de no fue casua­li­dad que algu­nos sec­to­res obtu­vie­ron rique­zas mucho más que impor­tan­tes», argu­men­tó.

