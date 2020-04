Irlanda. El «Nuevo IRA» recuerda que sigue activo y homenajea a los «caídos por la causa de la libertad» y una Irlanda reunificada y socialista

La siguien­te decla­ra­ción del IRA (Reuni­fi­ca­ción de 2012, tam­bién lla­ma­da por algu­nos medios Nue­vo IRA) fue dis­tri­bui­da esta maña­na y ha sido publi­ca­da por medios de comu­ni­ca­ción. Tam­bién ha apa­re­ci­do en diver­sas pare­des en áreas repu­bli­ca­nas de Derry.

La decla­ra­ción dice:

El lide­raz­go del Ejér­ci­to Repu­bli­cano Irlan­dés extien­de salu­dos fra­ter­nos a los acti­vis­tas repu­bli­ca­nos y a nues­tros miem­bros y sim­pa­ti­zan­tes en el país y en el extran­je­ro.

Salu­da­mos a los Volun­ta­rios del Ejér­ci­to Repu­bli­cano Irlan­dés y aplau­di­mos su dis­ci­pli­na, deter­mi­na­ción y con­ti­nuo com­pro­mi­so con la cau­sa por la cual aque­llos que con­me­mo­ra­mos die­ron sus vidas.

La res­pon­sa­bi­li­dad del con­flic­to en cur­so des­can­sa fir­me­men­te sobre los hom­bros del Gobierno bri­tá­ni­co. Si bien la ocu­pa­ción bri­tá­ni­ca per­sis­te, par­ti­cu­lar­men­te entre aque­llos que imple­men­tan sus polí­ti­cas a tra­vés de Stor­mont, al pue­blo irlan­dés se le nie­ga su dere­cho a la auto­de­ter­mi­na­ción y sobe­ra­nía nacio­nal. Ante esta reali­dad, segui­mos com­pro­me­ti­dos en poner fin al gobierno anti­de­mo­crá­ti­co bri­tá­ni­co de la par­te ocu­pa­da de nues­tro país.

Si bien nos enfren­ta­mos a una cri­sis de salud sin pre­ce­den­tes, no pasa­rá mucho tiem­po has­ta que el Bre­xit y sus difi­cul­ta­des con­ti­núen sur­gien­do para Gran Bre­ta­ña. Esto ha revi­ta­li­za­do el tema de una Irlan­da reuni­fi­ca­da. Las agen­das revi­sio­nis­tas y ex repu­bli­ca­nos con­ver­ti­dos en polí­ti­cos bri­tá­ni­cos que res­pal­dan un refe­rén­dum fron­te­ri­zo no for­za­rán la mano del esta­blish­ment bri­tá­ni­co. Escu­chan una cosa y solo una: la fuer­za físi­ca.

A pesar de una mayor pre­sen­cia de las Fuer­zas de la Coro­na y un cofre de gue­rra reabas­te­ci­do, hemos demos­tra­do una y otra vez que con­ser­va­mos la capa­ci­dad y los recur­sos para seguir ata­can­do a quie­nes man­tie­nen la ocu­pa­ción bri­tá­ni­ca. Todos deben estar segu­ros de que esta­mos uni­dos, somos fuer­tes y nos man­te­ne­mos fir­mes en nues­tra deter­mi­na­ción de lograr nues­tros obje­ti­vos.

Hemos repe­ti­do a menu­do en el pasa­do y lo hace­mos nue­va­men­te aho­ra; el IRA pue­de ata­car a su volun­tad. Adver­ti­mos a la gen­te que sean cons­cien­tes de esto y que per­ma­nez­can a una dis­tan­cia segu­ra de los vehícu­los de las Fuer­zas de la Coro­na en todo momen­to.

Al con­me­mo­rar a los que han muer­to por la cau­sa de la liber­tad, nues­tro tri­bu­to más apro­pia­do es una reno­va­ción de nues­tro com­pro­mi­so con la cau­sa por la cual die­ron desin­te­re­sa­da­men­te sus vidas. Nues­tros obje­ti­vos siguen sien­do la reuni­fi­ca­ción de nues­tro país y el esta­ble­ci­mien­to de una Repú­bli­ca Socia­lis­ta de 32 con­da­dos. No sere­mos des­via­dos de esto.

T. O’Neill

Béi­ri­gí Bua

fuen­te: El Nor­te de Irlan­da