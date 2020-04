Internacional. Campaña mundial por la libertad de las presas y los presos políticos

Resu­men Lati­noa­me­ri­can, 14 abril 2020

¡¡Libres les que­re­mos!! ¡¡Nadie Suel­ta la Mano de Nadie!!

Un

con­jun­to de orga­nis­mos de dere­chos huma­nos de Amé­ri­ca y Euro­pa,

Pales­ti­na y la Repú­bli­ca Saha­raui con­vo­can a una Cam­pa­ña mun­dial por la

liber­tad de las pre­sas y los pre­sos polí­ti­cos para que la Pan­de­mia no se

trans­for­me en sen­ten­cia de muer­te para miles de per­so­nas ence­rra­das por

razo­nes polí­ti­cas, ya sea que se hayan mon­ta­do pro­ce­sos judi­cia­les

frau­du­len­tos, ya sea que su situa­ción judi­cial se vie­ra modi­fi­ca­da

sus­tan­cial­men­te por razo­nes polí­ti­cas.

Para

enfren­tar la pan­de­mia, y sus terri­bles con­se­cuen­cias eco­nó­mi­cas,

socia­les y polí­ti­cas, se nece­si­tan accio­nes arti­cu­la­das des­de una

pers­pec­ti­va huma­ni­ta­ria. El mun­do no solo nece­si­ta pla­nes y accio­nes de

salud públi­ca, tam­bién es impres­cin­di­ble demo­cra­cia y lími­tes muy fir­mes

al egoís­mo del poder eco­nó­mi­co más con­cen­tra­do.

Las pre­sas y pre­sos polí­ti­cos son el resul­ta­do del recor­te de la demo­cra­cia, tan letal como el del sis­te­ma sani­ta­rio.

Fir­man esta Cam­pa­ña los siguien­tes orga­nis­mos de Dere­chos Huma­nos:

Argen­ti­na: Liga Argen­ti­na por los Dere­chos Huma­nos

Foro por la Demo­cra­cia y la Liber­tad de lxs Presxs Polí­ticxs

Méxi­co: Liga Mexi­ca­na por la Defen­sa de los Dere­chos Huma­nos (LIMEDDH).

Red Soli­da­ria Déca­da Con­tra la Impu­ni­dad AC

Cen­tro de Dere­chos Huma­nos Zefe­rino Ladri­lle­ro, A. C

Pales­ti­na: Adda­meer, Aso­cia­ción de Apo­yo a los Pre­sos Polí­ti­cos y de Dere­chos Huma­nos

Hon­du­ras: Comi­té de Fami­lia­res de Dete­ni­dos Des­apa­re­ci­dos en Hon­du­ras

Colom­bia: Fun­da­ción Lazos de Dig­ni­dad

Gua­te­ma­la: Fes­ti­va­les Soli­da­rios

Perú: CEDAL Cen­tro de Dere­chos y Desa­rro­llo Aso­cia­ción Micae­la Vive

Espa­ña: Sode­paz Soli­da­ri­dad para el desa­rro­llo y la Paz y

Soli­da­ri­tat, el Desen­vo­lu­pa­ment, la Pau País Valen­cia (SODEPAU PV)

Chi­le: Agru­pa­ción de Fami­lia­res de Eje­cu­ta­dos

Polí­ti­cos (AFEP) y Obser­va­to­rio por el Cie­rre de la Escue­la de las

Amé­ri­cas

Vene­zue­la: Comi­té de Soli­da­ri­dad Inter­na­cio­nal (COSI)

Fun­da­ción Lati­noa­me­ri­ca­na por los Dere­chos Huma­nos y el Desa­rro­llo Social (Fun­da­la­tin)

Bra­sil: Car­men Diniz, Comi­tê Cario­ca de

Soli­da­rie­da­de a Cuba e Capí­tu­lo Bra­sil do Comi­tê Inter­na­cio­nal Paz

Jus­tiça e Dig­ni­da­de aos Povos. Mar­ce­lo Chal­réo, abo­ga­do, miem­bro del

Con­se­jo Eje­cu­ti­vo de la Aso­cia­ción Ame­ri­ca­na de Juris­tas y del Con­se­jo

de Dere­chos Huma­nos de Bra­sil (organo do Esta­do non de gobier­nos)

EEUU: Alian­za por la Jus­ti­cia Glo­bal y SOA­Watch

Repú­bli­ca Domi­ni­ca­na: Comi­sión Nacio­nal de Dere­chos Huma­nos

RASD: Comi­sión Nacio­nal Sahu­rie de Dere­chos Huma­nos

Fir­mas de orga­ni­za­cio­nes regio­na­les o inter­na­cio­na­les:

Comi­té Inter­na­cio­nal Paz, Jus­ti­cia y Dig­ni­dad a los Pue­blos

Pla­ta­for­ma Somos Abya Yala Somos una Amé­ri­cas

PUEDES APOYAR FIRMANDO AQUÍ