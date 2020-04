Chile. Conductor de Transantiago: “Con la cuarentena están exprimiendo a la clase trabajadora”

Pau­la Huen­chu­mil Jerez /​Resu­men Lati­noa­me­ri­cano /​14 de abril de 2020

Hugo Peña es cho­fer de la línea 303, se levan­ta todos los días a las tres de la maña­na para rea­li­zar el reco­rri­do de Qui­li­cu­ra a Pla­za Dig­ni­dad. Hoy, con el Coro­na­vi­rus, su ruti­na no ha cam­bia­do. Por aho­ra se sien­te tran­qui­lo toman­do pre­cau­cio­nes, y más aún, por­que ten­drá su suel­do a fin de mes. «Hay empre­sas que han gana­do tan­ta pla­ta, nada les cues­ta sacar una miga­ja para pagar los suel­dos», dice.

E sta es una serie de rela­tos de per­so­nas que no pue­den rea­li­zar tele­tra­ba­jo, por­que cum­plen ser­vi­cios bási­cos, o bien por­que viven de su suel­do dia­rio. En dos meses más INTERFERENCIA los con­tac­ta­rá nue­va­men­te para saber cómo cam­bia­ron sus vidas con el Covid-19. Acá pue­des leer el pri­mer rela­to: “Si no nos mata el virus, nos mata el ham­bre”.

Con­ti­nuas horas de mane­jo, reci­bir agre­sio­nes ver­ba­les e inclu­so a veces físi­cas por par­te de los pasa­je­ros es par­te de la coti­dia­ni­dad de los con­duc­to­res del Transan­tia­go. A esto, hoy se suma el auto­cui­da­do, pues des­de que lle­gó el Coro­na­vi­rus a Chi­le, el trans­por­te públi­co capi­ta­lino man­tie­ne su fun­cio­na­mien­to habi­tual.

«Cho­fer del Transan­tia­go, el tra­ba­jo más estre­san­te en Chi­le», publi­có en 2016 el noti­cie­ro 24 horas, debi­do a que cada día se pro­du­cían cer­ca de dos agre­sio­nes a los con­duc­to­res.

«Los cua­dros de estrés de los cho­fe­res, muchas veces tie­ne que ver el hora­rio y su vida coti­dia­na de estar en per­ma­nen­te esta­do de aler­ta, en oca­sio­nes cuan­do las situa­cio­nes supe­ran los lími­tes de su capa­ci­dad de res­pues­ta se tor­na de una mane­ra nega­ti­va», afir­mó Car­men Gutié­rrez, sicó­lo­ga de la Uni­ver­si­dad del Pací­fi­co en el repor­ta­je “La fuer­te car­ga que lle­van los con­duc­to­res del Transan­tia­go”, de La Ter­ce­ra.

El día 12 de mar­zo el Minis­te­rio de Trans­por­te y Tele­co­mu­ni­ca­cio­nes, indi­có que se han emi­ti­do ofi­cios para que las empre­sas que inte­gran el trans­por­te públi­co tomen medi­das de pre­ven­ción fren­te al alto ries­go de con­ta­gio de la enfer­me­dad. Ade­más, infor­mó que el Transan­tia­go ini­cia sus ope­ra­cio­nes a las 05:30 de la maña­na has­ta las 20:00 horas.

INTERFERENCIA con­ver­só con Hugo Peña Mara­bo­lí (52 años) un cho­fer que resi­de en el barrio Los Moli­nos de la comu­na de Qui­li­cu­ra y que hace 10 años tra­ba­ja en la empre­sa Buses Vule. Actual­men­te con­du­ce una micro de la línea 303. Todos los días se levan­ta a las tres de la maña­na para lle­gar pun­tual a las cin­co. Solo tie­ne un día libre a la sema­na. Un tra­ba­ja­dor que cum­ple un ser­vi­cio bási­co en la actual cri­sis del Covid-19.

Este es su tes­ti­mo­nio:

Aquí nun­ca nos han vis­to como fami­lia. Tra­ba­ja­mos de lunes a lunes, nun­ca nos han dado dos días de des­can­so segui­dos, un solo día que prác­ti­ca­men­te es un turno, por­que al otro día tenís que tra­ba­jar, ¿cuál es el momen­to de dis­traer­se? Ade­más es estre­san­te tra­ba­jar con públi­co, por­que la gen­te exi­ge.

Cuan­do comen­zó esto del Coro­na­vi­rus, no nos entre­ga­ron nin­gún imple­men­to, solo nos toma­ban la tem­pe­ra­tu­ra. Recién hace tres sema­nas más o menos tene­mos guan­tes y un líqui­do que no sé bien lo que es. Se supo­ne que todos los días le echan un sani­ti­za­dor a las máqui­nas.

Yo me levan­to a las tres de la maña­na, me ducho, tomo desa­yuno para lle­gar pun­tual, por­que entro todos los días a las 05:00 y sal­go a las 14:00 o un poco más tar­de. Nací en la pobla­ción Bul­nes, al lado de la Villa Espa­ña en Ren­ca, gra­cias a Dios hemos sido orde­na­dos y no tene­mos deu­das. Lle­vo 10 años tra­ba­jan­do de cho­fer y mi espo­sa tam­bién tra­ba­ja, así hemos podi­do pagar los estu­dios de mi hija que está ter­mi­nan­do Inge­nie­ría en Admi­nis­tra­ción de Empre­sas.

Cuan­do lle­go a casa voy alti­ro a duchar­me, des­pués almuer­zo y me da sue­ño la ver­dad, duer­mo como media hora o una hora. Hago mis com­pro­mi­sos fami­lia­res en la casa y des­pués de esas labo­res toma­mos once como a las 19:30 horas, por­que me acues­to con las galli­nas tipo ocho vien­do las noti­cias ya estoy acos­ta­do.

Pri­me­ro con el esta­lli­do social, y aho­ra con el Coro­na­vi­rus, se han pro­du­ci­do más des­can­sos por­que baja­ron la rota­ción de rutas, pero nor­mal­men­te no tenía­mos tan­tos. Esta­mos tra­ba­jan­do como en el verano. Uno al final cono­ce a las per­so­nas que toman la micro, por­que son casi todos los días el mis­mo hora­rio.

Igual­men­te el panel de vidrio nos pro­te­ge un poco, lo bueno es que la gen­te pasa direc­ta­men­te hacia atrás de la micro y menos mal hay menos flu­jo.

Aho­ra que me acuer­do, cuan­do comen­za­ron las pro­tes­tas estu­ve muy estre­sa­do por­que la ver­dad hubo muchos des­tro­zos, yo igual me sen­tía com­pli­ca­do, por­que la empre­sa no mira por el con­duc­tor, sino por hacer fre­cuen­cias. Era algo com­pli­ca­do para todos los cho­fe­res.

Pero mucho antes que comen­za­ran las mani­fes­ta­cio­nes, este sis­te­ma de tra­ba­jo ya era estre­san­te, que fue lo dejó la seño­ra Bache­let con Lagos, lo hicie­ron todo mal, deja­ron mucha leyes ama­rra­das en bene­fi­cio del empre­sa­rio y no del tra­ba­ja­dor que no tene­mos nin­gún bene­fi­cio.

Igual creo que la mayo­ría esta­mos de acuer­do con las deman­das socia­les. Pero yo no sé qué pre­ten­de el Gobierno, por­que no les intere­san las per­so­nas, solo hacer lucas, lucas, abu­san­do de la gen­te tra­ba­ja­do­ra, que somos lo que apor­ta­mos al Esta­do, nos han expri­mi­do has­ta el últi­mo. La cla­se polí­ti­ca ha hecho lo que ha que­ri­do aquí en el país con la cla­se tra­ba­ja­do­ra, que no tene­mos nin­gún bene­fi­cio. Noso­tros tene­mos que pagar salud, vivien­da, todo.

Pero con esta cues­tión de la cua­ren­te­na, ¿a quién están expri­mien­do? A la cla­se tra­ba­ja­do­ra. Hay empre­sas que han gana­do tan­ta pla­ta, nada les cues­ta sacar una miga­ja para pagar los suel­dos. Noso­tros tra­ba­ja­mos en un ser­vi­cio públi­co y como segui­mos tra­ba­jan­do ten­dre­mos suel­dos sí o sí, pero no encuen­tro jus­to lo que está pasan­do con otros tra­ba­ja­do­res.

Inter­fe­ren­cia*