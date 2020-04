Nación Mapuche. Denuncian situación de desprotección de los campesinos del Gran Temuco en el marco del Covid-19

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 abril 2020

El Fuer­te Temu­co de 1881, pla­za que deja­ra la inva­sión geno­ci­da a terri­to­rio mapu­che, se trans­for­mó en ciu­dad, a tra­vés de Cam­pa­men­tos del sub­pro­le­ta­ria­do que se iban for­man­do en torno al puer­to seco y la maes­tran­za de ferro­ca­rri­les.

Hace dos meses se des­ple­gó un movi­mien­to de Cam­pa­men­tos en el Gran Temu­co, intem­pes­ti­va­men­te se hizo obvia la caren­cia habi­ta­cio­nal de muchas fami­lias.

La auto­ri­dad des­ta­ca por no dar sali­da al pro­ble­ma habi­ta­cio­nal. Es de mani­fies­to la ascen­den­cia mapu­che, dado que el 60 por cien­to de fami­lias poseen su cali­dad indí­ge­na. Cabe seña­lar que el Pre­su­pues­to de Fon­do de Tie­rras CONADI año 2019, con el que se debe repa­rar median­te adqui­si­ción de pre­dios año a año, el des­po­jo terri­to­rial al pue­blo mapu­che, no fue apli­ca­do; por lo que esta fal­ta, guar­da estre­cha rela­ción con el fenó­meno de Cam­pa­men­tos en Temu­co, Villa­rri­ca y Osorno. Des­ta­ca en sin­gu­lar que, el Alcal­de de Temu­co Miguel Bec­ker, no dejó de sor­pren­der con una acti­tud opo­si­cio­nis­ta a los Cam­pa­men­tos. Inten­tan­do inclu­si­ve un des­alo­jo, que dada su ile­ga­li­dad, debió sus­pen­der­se en ple­na acción repre­si­va. El últi­mo acon­te­ci­mien­to fue el recha­zo del Alcal­de, no obs­tan­te la volun­tad de la empre­sa de agua, de que se abas­te­cie­ra de agua pota­ble a los Cam­pa­men­tos.

Iden­ti­fi­ca­da la Pan­de­mia COVID 19 en Chi­le, y lue­go de una irres­pon­sa­ble acti­tud de la enton­ces Sere­mi de Salud, quien irres­pe­tó los mis­mos pro­to­co­los por ella agi­ta­da. En el Gran Temu­co, Temu­co-Padre Las Casas y Comu­nas ale­da­ñas, la Pan­de­mia se desató vol­vien­do a Temu­co la Comu­na con más con­ta­gios y con más falle­ci­dos por Covid 19 en Chi­le.

Exis­te cla­ri­dad cien­tí­fi­ca que la polu­ción ambien­tal actúa ace­le­ran­do la Pan­de­mia, es menes­ter decir que el Gran Temu­co, es uno de los sec­to­res con mayor con­ta­mi­na­ción de aire de Amé­ri­ca. La tem­po­ra­da de polu­ción debi­do a la cale­fac­ción a leña y die­sel, en la con­cen­tra­ción urba­na ya comen­zó; la auto­ri­dad ha sido nega­cio­nis­ta, no toman­do accio­nes de cale­fac­ción alter­na­ti­va; irres­pe­ta el lla­ma­do de las Comu­ni­da­des mapu­che de cui­dar el Itxo­fil Mogen (Diver­si­dad eco­ló­gi­ca y soto­bos­que), agua y hume­da­les. Tam­po­co ha hecho eco a las pro­pues­tas ambien­ta­lis­tas de Basu­ra Cero.

Los Cam­pa­men­tos del Gran Temu­co se encuen­tran en un aban­dono total, negán­do­le el agua pota­ble, en con­tex­to de Pan­de­mia desata­da y de ini­cio del invierno de alta polu­ción. Ese esce­na­rio va cons­ti­tu­yen­do una afren­ta de lesa huma­ni­dad

Comu­ni­ca­mos esta situa­ción de bur­la a los Dere­chos Fun­da­men­ta­les, soli­ci­tan­do ayu­da inter­na­cio­nal para los Cam­pa­men­tos de Temu­co. Pro­si­guien­do la con­vo­ca­to­ria expre­sa­da en la ‑Visi­ta in Loco- por el CIDH en Temu­co en Enero; y cum­plien­do nues­tro rol de miem­bros de la Socie­dad Civil del INDH. Ade­más, soli­ci­tan­do que esta situa­ción sea cono­ci­da por el Con­se­jo de los Dere­chos Huma­nos ONU y el Alto Comi­sio­na­do de los DDHH ONU.

Aso­cia­ción Indí­ge­na de Inves­ti­ga­ción y Desa­rro­llo Mapu­che AID- Mapu­che

Depar­ta­men­to de DDHH

