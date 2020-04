Estados Unidos. Lo que le dijo Jimmy Carter a Donald Trump

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 abril 2020

La pren­sa esta­dou­ni­den­se aca­ba de con­tar lo que el expre­si­den­te Jimmy Car­ter le dijo a Donald Trump duran­te su recien­te entre­vis­ta sobre Chi­na. Esto es par­ti­cu­lar­men­te intere­san­te.

«Temes que Chi­na se nos ade­lan­te, y estoy de acuer­do con­ti­go. ¿Pero sabes por qué la Chi­na se nos ade­lan­ta? Yo nor­ma­li­cé las rela­cio­nes diplo­má­ti­cas con Bei­jing en 1979. Des­de esa fecha, ¿sabe cuán­tas veces Chi­na ha entra­do en gue­rra con alguien? Ni una sola vez, mien­tras que noso­tros esta­mos cons­tan­te­men­te en gue­rra. Esta­dos Uni­dos es la nación más gue­rre­ra en la his­to­ria del mun­do por­que quie­re impo­ner esta­dos que res­pon­den a nues­tro gobierno y los valo­res esta­dou­ni­den­ses en todo occi­den­te, con­tro­lar las empre­sas que dis­po­nen de recur­sos ener­gé­ti­cos en otros paí­ses. Chi­na, por su par­te, está invir­tien­do sus recur­sos en pro­yec­tos como ferro­ca­rri­les, infra­es­truc­tu­ra, tre­nes bala inter­con­ti­nen­ta­les y trans­oceá­ni­cos , tec­no­lo­gía 6G, inte­li­gen­cia robó­ti­ca, uni­ver­si­da­des, hospitales,puertos, edi­fi­cios y tre­nes de alta velo­ci­dad en lugar de uti­li­zar­los en gas­tos mili­ta­res.

«¿Cuán­tos kiló­me­tros de tre­nes de alta velo­ci­dad tene­mos en este país?

«Hemos des­per­di­cia­do $ 300 billo­nes en gas­tos mili­ta­res para some­ter a paí­ses que bus­ca­ban salir­se de nues­tra hege­mo­nía. Chi­na no ha mal­gas­ta­do ni un cen­ta­vo por la gue­rra, y es por eso que nos supera en casi todas las áreas. Y si hubié­ra­mos toma­do $ 300 billo­nes para ins­ta­lar infra­es­truc­tu­ras, robots, salud públi­ca en los EE.UU., ten­dría­mos tre­nes bala trans­oceá­ni­cos de alta velo­ci­dad. Ten­dría­mos puen­tes que no colap­sen, sis­te­ma de salud gra­tis para los esta­dou­ni­den­ses, no se infec­ta­rian miles de esta­dou­ni­den­ses más que cual­quier país del mun­do por el COVID-19 . Ten­dría­mos cami­nos que se man­ten­gan ade­cua­da­men­te. Nues­tro sis­te­ma edu­ca­ti­vo sería tan bueno como el de Corea del Sur o Shang­hái».

Jimmy Car­ter.

(Toma­do de la revis­ta News­week)