Chile. Funaron (Escracharon) a Piñera y el ministro Mañalich en la puerta de un hospital /Represión y varios detenidos

FUNA A PIÑERA Y MAÑALICH: Pobla­dorxs y vecinxs de Cerro Navia lle­gan a las cer­ca­nías del Hos­pi­tal Félix Bul­nes para pro­tes­tar. Hay heridxs por la acción poli­cial, han dis­pa­ra­do per­di­go­nes y lacri­mó­ge­nas inclu­so a las vivien­das.

A post sha­red by No Pasa­rán (@no_.pasaran) on Apr 12, 2020 at 8:39am PDT