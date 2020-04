Argentina. Trabajadores contra la pandemia y los explotadores. NADIE SE SALVA SOLO

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 abril 2020.-

La cla­se tra­ba­ja­do­ra y sus orga­ni­za­cio­nes nos enfren­ta­mos a una doble ame­na­za: el Covid-19 y sus con­se­cuen­cias en la eco­no­mía real, pro­fun­di­zan­do una cri­sis mun­dial que cre­ce al rit­mo de la pan­de­mia.

Des­de el comien­zo de la emer­gen­cia sani­ta­ria, muchos y muchas nos vimos obli­ga­dos a tra­ba­jar en los puer­tos, en las indus­trias agro-expor­ta­do­ras, en las ali­men­ti­cias, los hos­pi­ta­les, la comu­ni­ca­ción y el trans­por­te, entre otras acti­vi­da­des excep­tua­das del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio. Allí nos encon­tra­mos con la fal­ta de pro­to­co­los ofi­cia­les de higie­ne y segu­ri­dad en los pro­ce­sos pro­duc­ti­vos, a lo que se suma el debi­li­ta­mien­to de los resor­tes del Esta­do que deben velar por el efec­ti­vo cum­pli­mien­to de la nor­ma­ti­va labo­ral.

Los Minis­te­rios de Tra­ba­jo y de Salud, tan­to nacio­nal como pro­vin­cial, no lle­gan den­tro de las fábri­cas y de los luga­res de tra­ba­jo, don­de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras sólo cuen­tan con la repre­sen­ta­ción sin­di­cal, allí don­de la hay. Es el sin­di­ca­to orga­ni­za­do la más efec­ti­va defen­sa ante los ries­gos de la pan­de­mia y ante las empre­sas que prio­ri­zan su ren­ta­bi­li­dad a la salud de los tra­ba­ja­do­res y de la socie­dad. La orga­ni­za­ción sin­di­cal, jun­to a las comi­sio­nes inter­nas y los cuer­pos de dele­ga­dos, actúan hoy como ver­da­de­ros con­tro­les ante la pre­po­ten­cia patro­nal, pese a la limi­ta­ción de cier­tas acti­vi­da­des sin­di­ca­les que dis­pu­so el Minis­te­rio de Tra­ba­jo.

Dis­tin­ta es la suer­te de aque­llos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras que se encuen­tran cum­plien­do con el ais­la­mien­to obli­ga­to­rio, para los cua­les los empre­sa­rios cono­cen y repi­ten una vie­ja rece­ta: la reduc­ción sala­rial o el des­pi­do.

Las medi­das toma­das por el Gobierno Nacio­nal para pro­te­ger el empleo y el sala­rio pare­cie­ran no apli­car­se a un gran sec­tor del empre­sa­ria­do que des­pi­de, sus­pen­de y reba­ja sala­rios, des­co­no­cien­do los decre­tos de emer­gen­cia y la legis­la­ción labo­ral, trans­for­mán­do­los en letra muer­ta.

Esa ha sido la reac­ción de algu­nos de los empre­sa­rios más pode­ro­sos del país ante la deci­sión del Gobierno Nacio­nal de prio­ri­zar la salud sobre la eco­no­mía. Duran­te los últi­mos cua­tro años, e inclu­si­ve antes, hay sec­to­res que han sido los gran­des gana­do­res del mode­lo. Com­pa­ñías eléc­tri­cas, gasí­fe­ras, agroex­por­ta­do­ras, con­ce­sio­na­rias de pea­je, ban­cos, han acu­mu­la­do gran­des ganan­cias y no han hecho nin­gún apor­te en la emer­gen­cia. No des­co­no­ce­mos tam­po­co los pro­ble­mas que la cri­sis y la para­li­za­ción de la acti­vi­dad eco­nó­mi­ca gene­ran en peque­ñas y media­nas empre­sas, pero eso no pue­de deri­var en la vie­ja rece­ta de aso­ciar a los tra­ba­ja­do­res a las pér­di­das.

De seguir así, las medi­das que bus­can pro­te­ger a los tra­ba­ja­do­res sólo que­da­rán como un catá­lo­go de bue­nas inten­cio­nes, y todos los esfuer­zos del PEN no podrán evi­tar una mayor pro­fun­di­za­ción de la cri­sis.

Los sin­di­ca­tos, el Esta­do, la socie­dad en su con­jun­to no pode­mos per­mi­tir que las con­se­cuen­cias de la cri­sis recai­gan sobre las espal­das de los tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras. Por ello exi­gi­mos la inten­si­fi­ca­ción de la inter­ven­ción del Esta­do en la pro­tec­ción del tra­ba­jo, con­for­me el man­da­to cons­ti­tu­cio­nal.

Cada tra­ba­ja­dor que pier­de su empleo, cada sala­rio recor­ta­do, es un heri­da más en el teji­do social que pro­du­ce un daño que pue­de ser irre­pa­ra­ble.

Deben tomar­se accio­nes con­cre­tas con quie­nes des­pi­den, sus­pen­den y reba­jan sala­rios, con aque­llos que espe­cu­lan con las nece­si­da­des de la socie­dad para sacar una mayor ven­ta­ja, deben ser san­cio­na­dos e inter­ve­ni­dos.

Las empre­sas deben imple­men­tar todas las medi­das nece­sa­rias para garan­ti­zar la salud, sien­do impos­ter­ga­ble la par­ti­ci­pa­ción del Esta­do que posee la capa­ci­dad y tie­ne la obli­ga­ción de velar por la inte­gri­dad psi­co­fí­si­ca de los tra­ba­ja­do­res, reco­no­cién­do­se el COVID-19 como enfer­me­dad pro­fe­sio­nal.

Exis­ten sec­to­res de la cla­se tra­ba­ja­do­ra que como mono­tri­bu­tis­tas o bajo el régi­men de tra­ba­ja­do­res autó­no­mos viven de su tra­ba­jo, son obre­ros y emplea­dos que sos­tie­nen sus fami­lias con su labor dia­ria, que nece­si­tan afron­tar esta emer­gen­cia con un sala­rio garan­ti­za­do, inde­pen­dien­te­men­te de las cate­go­rías tri­bu­ta­rias que se les han impues­to.

Del mis­mo modo es nece­sa­rio aten­der a aque­llos tra­ba­ja­do­res y tra­ba­ja­do­ras de la eco­no­mía popu­lar, amplian­do la cober­tu­ra, no solo aumen­tan­do los bene­fi­cia­rios sino tam­bién exten­dién­do­la en el tiem­po ya que, supe­ra­da la par­te más agu­da de la pan­de­mia, con­ti­nua­rán sufrien­do en mayor medi­da sus con­se­cuen­cias.

Sabe­mos que no es tarea fácil rom­per con un mode­lo eco­nó­mi­co mun­dial que hace más de 40 años des­can­sa sobre las finan­zas y el capi­tal fic­ti­cio, en una bur­bu­ja cada vez más ale­ja­da de la reali­dad eco­nó­mi­ca, pero la cri­sis adquie­re una velo­ci­dad que no tole­ra res­pues­tas a medias tin­tas. Las accio­nes que se tomen para com­ba­tir­la no pue­den estar sig­na­das por la orto­do­xia y el capi­tal finan­cie­ro, que empu­jan a des­car­gar sobre el tra­ba­jo todas sus con­se­cuen­cias.

Somos los tra­ba­ja­do­res los que crea­mos la rique­za del mun­do, y muchas de las orga­ni­za­cio­nes que sus­cri­bi­mos la pre­sen­te repre­sen­ta­mos a quie­nes siguen tra­ba­jan­do todos los días para garan­ti­zar la salud, la ali­men­ta­ción, el trans­por­te, la expor­ta­ción, entre otros ser­vi­cios impor­tan­tes no sólo para esta emer­gen­cia sani­ta­ria sino para la eco­no­mía del país, con­ven­ci­dos del lugar his­tó­ri­co que ocu­pa­mos. Pre­ten­de­mos que en este con­tex­to el Esta­do inter­ven­ga con deter­mi­na­ción y medi­das con­cre­tas fren­te a las empre­sas que no se expre­san con el mis­mo com­pro­mi­so, pri­vi­le­gian­do sus intere­ses por sobre los del res­to de la socie­dad.

12 de abril de 2020

FTCIOD­yA­RA, Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res del Com­ple­jo Indus­trial Olea­gi­no­so, Des­mo­ta­do­res de Algo­dón y Afi­nes de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; FeM­PIN­RA, Fede­ra­ción Marí­ti­ma Por­tua­ria y de la Indus­tria Naval de La Repú­bli­ca Argen­ti­na; CTA, Cen­tral de Tra­ba­ja­do­res de la Argen­ti­na Autó­no­ma; ATE, Aso­cia­ción de Tra­ba­ja­do­res del Esta­do; FGB, Fede­ra­ción Grá­fi­ca Bonae­ren­se; FESPROSA, Fede­ra­ción Sin­di­cal de Pro­fe­sio­na­les de la Salud de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; Cona­du His­tó­ri­ca; FJA, Fede­ra­ción Judi­cial Argen­ti­na; FeTE­RA, Fede­ra­ción de Tra­ba­ja­do­res de la Ener­gía de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; UTEP, Unión de Tra­ba­ja­do­res y Tra­ba­ja­do­ras de la Eco­no­mía Popu­lar; Barrios de Pie-Libres del Sur; FeNaT, Fede­ra­ción Nacio­nal Terri­to­rial; SOMU, Sin­di­ca­to de Obre­ros Marí­ti­mos Uni­dos; AAPM, Aso­cia­ción Agen­tes de Pro­pa­gan­da Médi­ca de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; SITRAIC, Sin­di­ca­to de la Indus­tria de la Cons­truc­ción; APJ GAS, Aso­cia­ción del Per­so­nal Jerár­qui­co de la Indus­tria del Gas Natu­ral, Deri­va­dos y Afi­nes; SIPREBA, Sin­di­ca­to de Pren­sa de Bue­nos Aires; CISPREN, Círcu­lo Sin­di­cal de la Pren­sa y la Comu­ni­ca­ción de Cór­do­ba; Sin­di­ca­to Luz y Fuer­za de La Pam­pa; Sin­di­ca­to Luz y Fuer­za Mar del Pla­ta; Sin­di­ca­to Luz y Fuer­za Zára­te; OTECH, Orga­ni­za­ción de Tra­ba­ja­do­res Eléc­tri­cos de Cha­co; SOEAIL, Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos del Azú­car del Inge­nio Ledes­ma; SOEASI; Sin­di­ca­to de Obre­ros y Emplea­dos del Azu­car San Isi­dro; UCRA, Unión de Con­duc­to­res de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; APJBO, Aso­cia­ción Per­so­nal Jerár­qui­co de Ban­cos Ofi­cia­les; SITEBA, Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de Enti­da­des Ban­ca­rias y Finan­cie­ras; SECEIC, Sin­di­ca­to de Emplea­dos, Capa­ta­ces y Encar­ga­dos de la Indus­tria del Cue­ro; FAG, Fede­ra­ción Argen­ti­na de Guar­da­vi­das, GOA, Gre­mio Odon­to­ló­gi­co Argen­tino; ABP, Aso­cia­ción de Buzos Pro­fe­sio­na­les; STA, Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res del Azú­car; SOEALFFM, sin­di­ca­to de Fru­ta; AECPRA, Aso­cia­ción de Emplea­dos de Correos Pri­va­dos de la Repú­bli­ca Argen­ti­na; SITOSPLAD, Sin­di­ca­to de Tra­ba­ja­do­res de OSPLAD; NUSISA, Salud Capi­tal; NOSG, Nue­vo Sin­di­ca­to Gas­tro­nó­mi­cos; UETTEL, Tele­fó­ni­cos; FEDERACIÓN SITECH, Edu­ca­ción Cha­co; UTEM, Edu­ca­ción Misio­nes; SRUPP, Pana­de­ros Villa María; UTRACOS, Comer­cio Villa María; UTEM, Muni­ci­pa­les Villa María; SITEMCO, Muni­ci­pa­les Corrien­tes; SINPESEDO, Casas Par­ti­cu­la­res Río Negro y Neu­quén; SINDECAF, Casas Par­ti­cu­la­res BS. As.; SIDECAF, Casas par­ti­cu­la­res San Juan; AMPECAF, Casa Par­ti­cu­la­res, Río IV; ATSN, Segu­ri­dad Neu­quén; SUTRAS, Segu­ri­dad Misio­nes; SIVISA, Segu­ri­dad Sal­ta; SITRVIP, Segu­ri­dad San Luis; OSTV, Segu­ri­dad Capi­tal; SATIVA, Vidrio Bs. As.; SUCEV, Cos­tu­re­ros, Bs. As.

* Ilus­tra­ción: Mar­ce­lo Spot­ti /​Canal Abier­to