Argentina. El Encuentro Memoria, Verdad y Justicia repudia represión policial

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 13 abril 2020

BASTA DE REPRESIÓN. NI EN LAS CALLES, NI EN LAS REDES

Las orga­ni­za­cio­nes inte­gran­tes del Encuen­tro Memo­ria, Ver­dad y Jus­ti­cia repu­dia­mos la polí­ti­ca de ciber­pa­tru­lla­je infor­ma­da por la minis­tra Fre­de­ric en la reunión de la Comi­sión de Segu­ri­dad Inte­rior de la Cáma­ra de Dipu­tados. Con la excu­sa de medir el “humor social” en el con­tex­to de la bron­ca popu­lar que cre­ce al calor de la emer­gen­cia social y sani­ta­ria, Fre­de­ric con­ti­núa con las tareas de inte­li­gen­cia lle­va­das a cabo en redes socia­les que rea­li­za­ba Patri­cia Bull­rich.

De esta mane­ra, la polí­ti­ca repre­si­va del Esta­do que ha sido el deno­mi­na­dor común de todos los gobier­nos es des­ple­ga­da aho­ra con el pre­tex­to del cum­pli­mien­to del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio. La reunión de infor­ma­ción sin cau­sa ni orden judi­cial que la dis­pon­ga es inte­li­gen­cia ile­gal y está veda­da a las fuer­zas de segu­ri­dad, inde­pen­dien­te­men­te de que la infor­ma­ción sea de libre acce­so. Muchos de los infor­mes de los ser­vi­cios de inte­li­gen­cia se arman con recor­tes de dia­rios.

El inten­to de embe­lle­ci­mien­to y lava­da de cara de las fuer­zas repre­si­vas del Esta­do que comen­zó con la asig­na­ción de tareas de ayu­da social a las poli­cías y al Ejér­ci­to, pron­to demos­tró su ver­da­de­ro carác­ter: pro­li­fe­ran a lo lar­go y ancho de todo el país las denun­cias de abu­sos, ame­dren­ta­mien­to, hos­ti­ga­mien­to y atro­pe­llos de todo orden por par­te de las fuer­zas de segu­ri­dad con­tra las y los tra­ba­ja­do­res y la juven­tud. En la pro­vin­cia de Bue­nos Aires, se han rete­ni­do los docu­men­tos de per­so­nas dete­ni­das por pre­sun­ta vio­la­ción del ais­la­mien­to social obli­ga­to­rio, aún des­pués de libe­ra­das. Días atrás, la poli­cía bonae­ren­se de Kici­llof y Ber­ni repri­mió a los tra­ba­ja­do­res del Fri­go­rí­fi­co Pen­ta en la loca­li­dad de Ber­nal, par­ti­do de Quil­mes, que se encon­tra­ban en la puer­ta de la fábri­ca exi­gien­do el cobro de sus sala­rios.

La orien­ta­ción del gobierno de Alber­to Fer­nán­dez para enfren­tar la pan­de­mia en el mar­co de la cri­sis eco­nó­mi­ca que afron­ta la Argen­ti­na es cla­ra. Al mis­mo tiem­po que con­ti­núa pagan­do la deu­da exter­na y se nie­ga a nacio­na­li­zar y esta­ti­zar el sis­te­ma de salud ante la pre­sión del sec­tor de la medi­ci­na pri­va­da y de la buro­cra­cia sin­di­cal a car­go de las obras socia­les, se con­for­ma un coman­do uni­fi­ca­do de todas las fuer­zas de Segu­ri­dad en el ámbi­to de la car­te­ra de la minis­tra Fre­de­ric, que tam­bién inte­gran las Fuer­zas Arma­das.

Le diji­mos NO a Macri cuan­do creó la Poli­cía Metro­po­li­ta­na y puso al fren­te a Jor­ge “Fino” Pala­cios. Le diji­mos NO a CFK con las Leyes Anti­te­rro­ris­tas; le diji­mos NO a Ber­ni con el Pro­yec­to X; le diji­mos NO a Bull­rich con el Pro­to­co­lo Anti­pi­que­tes; denun­cia­mos la des­apa­ri­ción for­za­da segui­da de muer­te de San­tia­go Mal­do­na­do por par­te de Gen­dar­me­ría y el ase­si­na­to de Rafael Nahuel a manos de Pre­fec­tu­ra; recha­za­mos la doc­tri­na Cho­co­bar y la incor­po­ra­ción de las Taser.

Aho­ra le deci­mos NO a la minis­tra Fre­de­ric con el cibe­res­pio­na­je.

Ante la emer­gen­cia social y sani­ta­ria recla­ma­mos que se res­pe­te el dere­cho al tra­ba­jo y a la salud, el acce­so al sala­rio ínte­gro y a la ali­men­ta­ción del con­jun­to de las y los tra­ba­ja­do­res. Bas­ta de medi­das repre­si­vas. Para enfren­tar la pan­de­mia se requie­re una cua­ren­te­na sin ham­bre, sin des­pi­dos, sin reba­jas sala­ria­les y sin repre­sión.

12/​04/​2020

ORGANISMOS DE DERECHOS HUMANOS

APEL (Aso­cia­ción de Pro­fe­sio­na­les en Lucha)

CADEP (Cor­di­na­do­ra Anti­rre­pre­si­va por los Dere­chos Huma­nos)

CADHU (Cen­tro de Abo­ga­des por los Dere­chos Huma­nos)

CAJ ‑FIDH- (Comi­té de Acción Jurí­di­ca en la Fede­ra­ción Inter­na­cio­nal de Dere­chos Huma­nos)

CEPRODH (Cen­tro de Pro­fe­sio­na­les por los Dere­chos Huma­nos)

CMM (Colec­ti­vo Memo­ria Mili­tan­te)

CORREPI (Coor­di­na­do­ra con­tra la Repre­sión Poli­cial e Ins­ti­tu­cio­nal)

EMCF (Encuen­tro Mili­tan­te Cachi­to Fuk­man)

[email protected] de Des­apa­re­ci­dos por la Ver­dad y la Jus­ti­cia

H.I.J.O.S Zona Oes­te

SERPAJ (Fun­da­ción Ser­vi­cio Paz y Jus­ti­cia)

ORGANIZACIONES SOCIALES.

Ademys, AGD- UBA, Agen­cia Para la Liber­tad; Colec­ti­vo Sani­ta­rio Andrés Carrasco/​Alames Argen­ti­na, Comi­sión de Veci­nos Cam­po­mar; Corrien­te Sin­di­cal 18 de Diciem­bre; MTD Aníbal Verón; Mutual Sen­ti­mien­to; Equi­po de Edu­ca­ción Popu­lar Pañue­los en Rebel­día; Ple­na­rio de Tra­ba­ja­do­ras;

ORGANIZACIONES POLÍTICAS.

Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán; Izquier­da Socia­lis­ta en el Fren­te de Izquier­da Uni­dad;; Movi­mien­to de los Pue­blos; (Fren­te Popu­lar Darío San­ti­llán – CN; Izquier­da Lati­noa­me­ri­ca­na Socia­lis­ta; Movi­mien­to por la Uni­dad Lati­noa­me­ri­ca­na y el Cam­bio Social; Movi­mien­to 8 de Abril); MST – en el FIT uni­dad; MTD Anibal Verón, MTR 12 de Abril; Nue­vo Más; Par­ti­do Obre­ro – en el FIT uni­dad; Polo Obre­ro; PRT; Par­ti­dos de Tra­ba­ja­do­res Socia­lis­tas (PTS); Razón y Revo­lu­ción; Corrien­te de Izquier­da Poder Popular(Venceremos Par­ti­do de Tra­ba­ja­dorxs, Ven­ce­re­mos – Abrien­do Cami­nos, Mara­bun­ta Corrien­te Social y Polí­ti­ca), UJS Unión de Juven­tu­des al Socia­lis­mo.