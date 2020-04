Euskal Herria. Conmemoraron el Día de la Patria Vasca (Aberri Eguna) cantando desde ventanas y balcones /Diversos pronunciamientos independentistas

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano, 12 abril 2020.-

A las 12.30 en pun­to ha teni­do lugar en Eus­kal Herria un even­to úni­co, en el que dife­ren­tes sen­si­bi­li­da­des se han uni­do como nun­ca, sin ni siquie­ra estar jun­tos, para cele­brar el Abe­rri Egu­na, pero tam­bién para ren­dir home­na­je a las víc­ti­mas del Covid-19 y a las per­so­nas que tra­ba­jan estos días para que los demás no ten­ga­mos que salir de casa.

Algu­nas ven­ta­nas deco­ra­das para la oca­sión en Larra­betzu (Aritz LOIOLA /​FOKU)

A pesar de las limi­ta­cio­nes, este año las socie­dad vas­ca se las ha arre­gla­do para estar más uni­da que nun­ca. El Abe­rri Egu­na de 2020 será recor­da­do como el día en que lo cele­bra­mos des­de la inti­mi­dad de nues­tra casa, sin gran­des actos polí­ti­cos pero con mayor par­ti­ci­pa­ción ciu­da­da­na gra­cias a la ini­cia­ti­va Eus­kal Herria Bate­ra, que ha vis­to la situa­ción de cri­sis sani­ta­ria como una «opor­tu­ni­dad de cele­brar el día de la nación vas­ca con un ges­to rea­li­za­do simul­tá­nea­men­te en toda Eus­kal Herria, al tiem­po que ren­di­mos home­na­je y mos­tra­mos nues­tras con­do­len­cias a las víc­ti­mas de las cri­sis y mani­fes­ta­mos nues­tra gra­ti­tud a quie­nes nos están cui­dan­do».

Los bal­co­nes se han lle­na­do de vida las últi­mas sema­nas con citas dia­rias de aplau­sos y espon­tá­neos que se ani­man a can­tar o tocar músi­ca, y los veci­nos han apro­ve­cha­do para cono­cer­se más y mos­trar su soli­da­ri­dad con quie­nes lo nece­si­tan.

Calle Esta­fe­ta, en el Cas­co Vie­jo de Iru­ñea (Pam­plo­na).

Siguien­do esa diná­mi­ca, Eus­kal Herria Bate­ra ha lan­za­do, hoy a las

12.30, un even­to vir­tual com­pues­to por músi­ca. Pri­me­ro, una voz ha

expli­ca­do que la pri­me­ra can­ción sería para escu­char­la en silen­cio, en

home­na­je a los falle­ci­dos por el Covid-19 y a todas las per­so­nas que

tra­ba­jan estos días para que los demás no ten­ga­mos que salir de casa y

nos man­ten­ga­mos a sal­vo. El minu­to de silen­cio lo ha acom­pa­ña­do por un

vio­lín que toca­ba las notas de la bella ‘Xal­ba­do­rren heriotzean’.

Tras ello, dos can­cio­nes que sin ser him­nos se han gana­do el cora­zón

de varias gene­ra­cio­nes han ani­ma­do a can­tar: ‘Txo­ria txo­ri’ e ‘Iku­si

men­di­za­leak’. La idea era que la gen­te salie­ra a las ven­ta­nas y bal­co­nes

y can­ta­ran estas popu­la­res can­cio­nes con ban­de­ras de Eus­kal Herria. El

even­to ha ter­mi­na­do con un fuer­te irrin­tzi y el gri­to de «Gora Eus­kal

Herri buru­ja­bea!».

La retrans­mi­sión ha podi­do seguir­se en el canal de You­tu­be de Eus­kal

Herria Bate­ra, así como en varios cana­les de tele­vi­sión y en una

vein­te­na de radios, entre las que se encon­tra­ba NAIZ Irra­tia.

Un futu­ro de con­ver­gen­cia

En un comu­ni­ca­do, Eus­kal Herria Bate­ra ha expre­sa­do que «en las

socie­da­des com­ple­jas, es gran­de la diver­si­dad y resul­ta difí­cil alcan­zar

la uni­dad, tener un mis­mo obje­ti­vo, com­par­tir el mis­mo camino». Por

ello, con­si­de­ra que es más fácil «la simul­ta­nei­dad, con­ver­ger en los

obje­ti­vos y sin­cro­ni­zar los iti­ne­ra­rios, for­ta­le­cer­se mutua­men­te

actuan­do de for­ma con­jun­ta, cons­truir comu­ni­dad sobre la diver­si­dad».

En su opi­nión, el Abe­rri Egu­na de este año es un «paso rele­van­te en

esa direc­ción» dado que «muchas per­so­nas se han uni­do a la cele­bra­ción

aten­dien­do a una pro­pues­ta con­ver­gen­te». La cele­bra­ción ha demos­tra­do

que «ha bas­ta­do que un peque­ño gru­po de per­so­nas ofre­cie­ra una

opor­tu­ni­dad para que miles de per­so­nas hayan par­ti­ci­pa­do en un ges­to

común, y para que agen­tes socia­les, par­ti­dos y sin­di­ca­tos se hayan

suma­do a la ini­cia­ti­va».

Siguien­do este ejer­ci­cio, pro­po­nen que a par­tir de aho­ra en Eus­kal Herria se haga país para «pro­mo­ver la con­ver­gen­cia, para com­pac­tar una comu­ni­dad que sea la base de pro­yec­tos polí­ti­cos del futu­ro siem­pre sobre las bases del deba­te demo­crá­ti­ca, con diná­mi­cas de con­fron­ta­ción cuan­do sea nece­sa­rio y diná­mi­cas de cola­bo­ra­ción siem­pre que sea posi­ble».

Comu­ni­ca­do del Movi­mien­to pro Amnis­tía y con­tra la Repre­sión

El Movi­mien­to Pro Amnis­tía y Con­tra la Repre­sión quie­re reivin­di­car la inde­pen­den­cia de Eus­kal Herria en el día del Abe­rri Egu­na, como lo hace a lo lar­go de todo el año. El nues­tro es un pue­blo opri­mi­do por dos esta­dos. La fron­te­ra arti­fi­cial impues­ta por los Esta­dos espa­ñol y fran­cés tie­ne otra gra­ve con­se­cuen­cia: al mis­mo tiem­po que hacen des­apa­re­cer el eus­ke­ra, nos impo­nen dos idio­mas dis­tin­tos para impul­sar la fal­ta de enten­di­mien­to entre lxs vascxs de ambos lados, y bus­can la asi­mi­la­ción de Eus­kal Herria median­te la impo­si­ción de dos cul­tu­ras extran­je­ras dife­ren­tes.

Solo la inde­pen­den­cia, solo tener un esta­do pro­pio, pue­de garan­ti­zar la super­vi­ven­cia de nues­tro pue­blo. Por otro lado, para lograr una ver­da­de­ra inde­pen­den­cia no es sufi­cien­te con dis­po­ner de un esta­do pro­pio si dicho esta­do está al ser­vi­cio del impe­ria­lis­mo. No que­re­mos un esta­do domi­na­do por las deci­sio­nes diri­gi­das por la oli­gar­quía mun­dial. No que­re­mos un esta­do que opri­ma a otros pue­blos. No que­re­mos un esta­do que con­de­na al pue­blo a la mise­ria en favor del inte­rés de unos pocos, sino una Eus­kal Herria inde­pen­dien­te y socia­lis­ta.

En un día como el de hoy no nos pode­mos olvi­dar de lxs mili­tan­tes polí­ticxs que están sufrien­do la cár­cel, la depor­ta­ción o el exi­lio por luchar por la inde­pen­den­cia y el socia­lis­mo para Eus­kal Herria, ni tam­po­co de lxs guda­ris caídxs en la lucha. Siga­mos tra­ba­jan­do por estos obje­ti­vos

¡Inde­pen­den­cia, socia­lis­mo y amnis­tía!

Eus­kal Herria, 12 abril 2020

Soli­da­ri­dad con el pue­blo vas­co por par­te de otras nacio­nes a tra­vés de las redes socia­les

Bajo los hash­tag #AberriEguna2020 y #Eus­kal­He­rria­Ba­te­ra

innu­me­ra­bles men­sa­jes inun­dan las redes en las últi­mas horas. El Abe­rri

Egu­na de 2020 es dife­ren­te y así se está inter­pre­tan­do tam­bién en las

redes.

Per­so­nas con­fi­na­das en dis­tin­tas loca­li­da­des vas­cas, algu­nas anó­ni­mas

y otras cono­ci­das, colo­can en sus cuen­tas fotos con la iku­rri­ña, la

ban­de­ra de Nafa­rroa y car­te­les de ela­bo­ra­ción pro­pia.

Des­ta­can igual­men­te men­sa­jes lle­ga­dos des­de fue­ra de Eus­kal Herria. Para­dó­ji­ca­men­te, cuan­do la pobla­ción vas­ca está más «ais­la­da» que nun­ca, lle­ga más poten­te la voz de la soli­da­ri­dad inter­na­cio­na­lis­ta.

Des­de los cam­pa­men­tos saha­rauis

Car­les Puig­de­mont, des­de el exi­lio se suma a la cele­bra­ción.

Joao Pedro Ste­di­le, del MST de Bra­sil

HERRITAR BATASUNA: LA REVOLUCIÓN SOCIALISTA ES LA ÚNICA SALIDA

En un exten­so docu­men­to, la orga­ni­za­ción Herri­tar Bata­su­na recuer­da el Día de la Patria Vas­ca, y par­te de un aná­li­sis inter­na­cio­nal para lue­go pro­nun­ciar­se sobre la reali­dad local, todo ello en el mar­co de la actual gue­rra bac­te­rio­ló­gi­ca. Esta es la par­te final del docu­men­to:

Aho­ra y aquí. ¿Qué hacer?



Nos encon­tra­mos en un esta­do de gue­rra, sitio y excep­ción en todo el

pla­ne­ta. En estos momen­tos no es posi­ble hacer gran­des cosas, pero sí

muchas y dife­ren­tes.

En pri­mer lugar, for­mar­se e infor­mar­se debi­da­men­te. Deba­tir entre

noso­tras. Man­te­ner, pro­fun­di­zar, enri­que­cer y mul­ti­pli­car los víncu­los y

rela­cio­nes mili­tan­tes.

Apro­ve­char todas las posi­bi­li­da­des que se pre­sen­tan para poli­ti­zar la

situa­ción, y con ello des­per­tar con­cien­cias. Refor­zar las vie­jas redes de

soli­da­ri­dad y crear nue­vas.

Hacer fren­te, con los medios de que dis­pon­ga­mos, a la repre­sión y

ocu­pa­ción mili­tar.

Hacer pro­pa­gan­da y agi­ta­ción en las fábri­cas, orga­ni­zar asam­bleas obre­ras,

jun­tar­se con las com­pa­ñe­ras para hablar, deba­tir sobre lo qué se pue­de

hacer…

No tra­gar­se la sar­ta de men­ti­ras y medias

ver­da­des de nin­gún Gobierno, ni de la bur­gue­sía, ni de nin­gún poli­ti­qui­llo

pro­fe­sio­nal, ni de nigún medio de (in)comunicación del sis­te­ma. Por el

con­tra­rio, difun­dir ver­da­des revo­lu­cio­na­rias, median­te toda la tec­no­lo­gía

que ten­ga­mos a nues­tro alcan­ce. Pro­te­ger y cola­bo­rar, siem­pre que

poda­mos, con los medios de comu­ni­ca­ción revo­lu­cio­na­rios.

Cui­dar­se y ayu­dar­se mutua­men­te, prac­ti­can­do con­tí­nua­men­te y en todo

momen­to los valo­res y la éti­ca pro­le­ta­ria revo­lu­cio­na­ria.

Inten­si­fi­car y endu­re­cer la lucha con­tra el patriar­ca­do, en todos los ámbi­tos,

sobre todo aho­ra que nos tie­nen con­fi­na­dos en nues­tras casas.

Abrir la puer­ta a la espe­ran­za, no asus­tar­se ni aco­bar­dar­se. Resis­tir, no

ren­dir­se, ense­ñar los dien­tes, y maña­na o pasa­do maña­na gane­mos.

Agu­di­zar inin­te­rrum­pi­da­men­te la con­cien­cia revo­lu­cio­na­ria de cla­se, a la

vez que pre­pa­rar­se para ganar las pró­xi­mas bata­llas de la lucha de cla­ses,

sien­do siem­pre cons­cien­tes de que resul­ta­rá muy difí­cil, duro y dolo­ro­so.

La bur­gue­sía sabe per­fec­ta­men­te a lo que jue­ga y lo que se jue­ga. Y la

oli­gar­quía impe­ria­lis­ta aún más si cabe. Ambas tie­nen una deter­mi­na­ción

abso­lu­ta.

En ese sen­ti­do, que­re­mos recor­dar lo que diji­mos en nues­tro comu­ni­ca­do

ante­rior:

“ HERRITAR BATASUNA hace un lla­ma­mien­to al Pue­blo Tra­ba­ja­dor

Vas­co, y espe­cial­men­te a la Cla­se Obre­ra Vas­ca para luchar con­tra esta

pan­de­mia impe­ria­lis­ta geno­ci­da, para sal­var todas las vidas posi­bles. Para

ello es impres­cin­di­ble supe­rar el ais­la­mien­to social y el esta­do de shock



que nos quie­ren impo­ner, y no ame­dren­tar­se ante la into­xi­ca­ción

mediá­ti­ca.



Res­pe­tan­do en todo momen­to las medi­das que exi­gen tan­to la salud

per­so­nal como colec­ti­va, tene­mos que tejer redes de soli­da­ri­dad y

auto­de­fen­sa barrio por barrio, pue­blo por pue­blo, fábri­ca por fábri­ca,

para ayu­dar­nos mutua­men­te, para des­ac­ti­var el páni­co y el mie­do, para

hacer fren­te a las medi­das repre­si­vas y a los recor­tes anti­so­cia­les que la

Bur­gue­sía quie­re rea­li­zar, para cons­truir la soli­da­ri­dad de la

tra­ba­ja­do­ras.



Esta lucha será lar­ga y dura, y a nivel mun­dial. No tene­mos duda de

que las tra­ba­ja­do­ras ven­ce­re­mos, des­de Vene­zue­la a Pales­ti­na, de Cuba a

Yemen, de Chi­le a Siria, de Irak a Fili­pi­nas, de Boli­via a Corea. Como ya

hemos mani­fes­ta­do en otras oca­sio­nes, apo­ya­mos el Eje de la Resis­ten­cia

Anti­im­pe­ria­lis­ta, dejan­do meri­dia­na­men­te cla­ro siem­pre que nues­tro

obje­ti­vo es la Revo­lu­ción Socia­lis­ta a nivel mun­dial, en el camino de un

pla­ne­ta libre, sin cla­ses socia­les, ni esta­dos, ni patriar­ca­do.



La prio­ri­dad, en estos momen­tos, es derro­tar en todos los fren­tes al

Impe­ria­lis­mo hege­mó­ni­co yan­qui-sio­nis­ta, antes de que esta­lle la III.

Gue­rra Mun­dial. Y si ese esta­lli­do cri­mi­nal suce­de, ven­cer a los Esta­dos

Uni­dos de Amé­ri­ca y a todos sus saté­li­tes, como en la Segun­da Gue­rra

Mun­dial lo hizo, en Sta­lin­gra­do y Ber­lín, el Ejér­ci­to Rojo de Obre­ros y

Cam­pe­si­nos.



La Bur­gue­sía nos quie­re asus­ta­das y ame­dren­ta­das, ais­la­das y

des­orien­ta­das. Noso­tras debe­mos res­pon­der a esta ofen­si­va neo­fas­cis­ta

con fir­me­za y cora­je, cons­cien­tes y soli­da­rias. En los pró­xi­mos días

tene­mos que seguir tra­ba­jan­do y luchan­do con­tra esta ofen­si­va cri­mi­nal de

la Bur­gue­sía Impe­ria­lis­ta.



Eus­kal Herria es un peque­ño país en este con­flic­to pla­ne­ta­rio

gigan­te, pero esta­mos segu­ras de que el Pro­le­ta­ria­do Revo­lu­cio­na­rio

V asco cum­pli­rá con su deber: luchar con­tra el Impe­ria­lis­mo, para

cons­truir el Esta­do Socia­lis­ta Vas­co.”



Para fina­li­zar, que­re­mos mos­trar nues­tra adhe­sión a la cam­pa­ña que la

orga­ni­za­ción de jóve­nes GKS está lle­van­do a cabo, a la vez que hace­mos

un lla­ma­mien­to a que el día del Abe­rri Egu­na lo cele­bre­mos a tra­vés de las

ven­ta­nas y bal­co­nes de nues­tras casas, bajo la siguien­te con­sig­na:

KLASE INDEPENDENTZIAZ, NAZIO INDEPENDENTZIA: LANGILEON EUSKAL HERRIA!

GORA NAFARROAKO EUSKAL ERREPUBLIKA SOZIALISTA!