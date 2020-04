Ecuador. Sectores sociales repudian paquetazo de Lenín Moreno

Resu­men Lati­noa­me­ri­cano* /​11 de abril de 2020

El pre­si­den­te Lenín Moreno anun­ció una serie de medi­das eco­nó­mi­cas con el fin de afron­tar la situa­ción fis­cal del país duran­te la emer­gen­cia sani­ta­ria por el coro­na­vi­rus.

Moreno pro­pu­so crear una cuen­ta nacio­nal de asis­ten­cia huma­ni­ta­ria «para ase­gu­rar la aten­ción de la salud, la pro­vi­sión de los ali­men­tos y la pro­tec­ción de empleos».

Según el plan, esta cuen­ta esta­rá bajo la admi­nis­tra­ción de repre­sen­tan­tes de la socie­dad civil que con­ta­rán con sus ingre­sos.

Este fon­do ten­drá dos fuen­tes: pagos de empre­sas y pagos de ciu­da­da­nos. De esta mane­ra, las empre­sas que gana­ron al menos un millón de dóla­res «apor­ta­rán el cin­co por cien­to de esa uti­li­dad, en tres pagos men­sua­les».

En cuan­to a los ciu­da­da­nos, todos los que ganen más de 500 dóla­res ten­drán que rea­li­zar pagos pro­gre­si­vos duran­te nue­ve meses. «Los que menos ganan, menos pagan y los que más ganan, más pagan», acla­ró.

Entre otras medi­das se encuen­tra un pro­yec­to de ley social que será envia­do a la Asam­blea Nacio­nal para su deba­te.

Recha­zo gene­ral

La Con­fe­de­ra­ción de Nacio­na­li­da­des Indí­ge­nas del Ecua­dor (CONAIE) con­si­de­ra que estas medi­das demues­tran un gobierno inca­paz de garan­ti­zar bien­es­tar social y eco­nó­mi­co al pue­blo.

«Estas medi­das son un «nue­vo atra­co al bol­si­llo de miles de tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias suma­do a ines­ta­bi­li­dad labo­ral y no pago de suel­dos». Saqueo de fon­dos públi­cos es ya otra «pan­de­mia», pun­tua­li­za la orga­ni­za­ción que está con­for­ma­da por las prin­ci­pa­les orga­ni­za­cio­nes indí­ge­nas de la Sie­rra, Cos­ta y Ama­zo­nía.

Medi­das anun­cia­das por @Lenin demues­tra un gobierno inca­paz de garan­ti­zar bien­es­tar social y eco­nó­mi­co al pue­blo, nue­vo atra­co al bol­si­llo de miles de tra­ba­ja­do­res y sus fami­lias suma­do a ines­ta­bi­li­dad labo­ral y no pago de suel­dos. Saqueo de fon­dos públi­cos es ya otra «pan­de­mia» — CONAIE (@CONAIE_Ecuador) April 11, 2020

Por su par­te, el Movi­mien­to Indí­ge­na y Cam­pe­sino de Coto­pa­xi (MICC) tam­bién recha­zó el plan de Moreno por­que repi­te el mis­mo esque­ma de frus­tra­das estra­te­gias como la del año pasa­do. «Recha­za­mos abso­lu­ta­men­te las medi­das anun­cia­das por Moreno, una vez más mete la mano al bol­si­llo de la cla­se tra­ba­ja­do­ra para pagar una cri­sis que la gene­ra­ron los gober­nan­tes al mis­mo tiem­po que des­man­te­la­ron el Esta­do».

Recha­za­mos abso­lu­ta­men­te las medi­das anun­cia­das por @Lenin #Moreno, una vez más mete la mano al bol­si­llo de la cla­se tra­ba­ja­do­ra para pagar una cri­sis que la gene­ra­ron los gober­nan­tes al mis­mo tiem­po que des­man­te­la­ron el Esta­do. Solo en salud baja­ron más del 30 % del pre­su­pues­to — Mov.IndígenaCotopaxi (@Micc_Ec) April 11, 2020

El Cen­tro de Dere­chos Eco­nó­mi­cos y Socia­les (CDES), expre­só su preo­cu­pa­ción por las medi­das anun­cia­das por Moreno ante la emer­gen­cia sani­ta­ria que atra­vie­sa el país sur­ame­ri­cano por la pan­de­mia de Covid-19.

El CDES cen­tró su aten­ción en cua­tro pun­tos que no atien­den las medi­das: «No prohí­ben des­pi­dos. No garan­ti­zan ingre­sos para des­em­plea­dos e infor­ma­les. No demues­tra finan­cia­mien­to sufi­cien­te para dete­ner cri­sis socio­sa­ni­ta­ria y dele­ga a pri­va­dos fidei­co­mi­so de emer­gen­cia».

«La pan­de­mia nos gol­peó en un momen­to crí­ti­co, en el que tra­tá­ba­mos de salir ade­lan­te lue­go de una durí­si­ma cri­sis eco­nó­mi­ca. Una cri­sis cau­sa­da por endeu­da­mien­tos irres­pon­sa­bles here­da­dos y por los robos de quie­nes aca­ban de ser sen­ten­cia­dos», fue uno de los argu­men­tos usa­dos por Lenín Moreno para jus­ti­fi­car el paque­te eco­nó­mi­co.

«Nos gol­peó sin un cen­ta­vo en las cuen­tas del Esta­do y con una deu­da his­tó­ri­ca de más de 65 mil millo­nes de dóla­res», sos­tu­vo. El pre­cio del petró­leo cayó, han caí­do las ven­tas y las expor­ta­cio­nes, cayó el pago de tri­bu­tos y, por si fue­ra poco, se aca­ban de rom­per los dos oleo­duc­tos que trans­por­tan el petró­leo ecua­to­riano», dijo.

En octu­bre pasa­do, una revuel­ta popu­lar de recha­zo al aumen­to del com­bus­ti­ble enfren­tó el Gobierno de Moreno.

ÚN*